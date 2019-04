HaBE keine MACRON-Plastik in Planung!

Die Titelzeile “MACRO-PLASTIK gegen microplastik” wurde im Westen von den gelben Westen leider etwas missverstanden

Beaucoups des Gilets Jaunes ont mal compris, queceque veut dire “Macro-Plastik”. Ce n’est pas un monument de (ni pour) cette enimie du peuple, exploiteur, exproprieteur, cette neocolonialiste, imperialiste et soi-disant Bonaparte, cette patron du Macronat, plus mauvais que “Dieu” Mitterrand.

Mehr zu diesem Gott in/von Frankreich, dem Vorvorvorgänger des Patrons Macron, der mit Kohl geturtelt hat wie Macron mit unserer Matrone steht am Ende dieses MACRO-Plastik-Artikels:

Macronat & Matronat kommen jetzt zusammen, ja, der Schoß ist fruchtbar noch, eureka spukt das schwarze Loch Flugzeugträger, Eurofighter niemand exportiert sie weiter, sollen nur den Frieden schützen niemals tut sie wer benützen, um Völker mörderisch zu schlachten, weil wir peinlich darauf achten, die force de frapp ist auf der Hut, wenn es trotzdem jemand tut. ….

Y a t’il quelqun, qui peut traduire cette article?

Mag ja sein, dass das Oberhaupt des Macronats in bonapartischer Attitüde schon zu Lebzeiten moduliert werden will, um auch als Standbild dem rebellierenden Peuple die Stirn und Russen und Chinesen Paroli zu bieten. Kerneuropa mit Macronat und Matronat droht die Gelbe Gefahr. Offensichtlich finanzieren Chinesen und Russen die Gilets Jaunes …. Unter den Gelben soll es ja auch immer mehr Rote geben.

Schluss mit Lustig, jetzt wird’s ernst:

MACRO-PLASTIK gegen microplastik – ist ein Kunst-Projekt zum Mitmachen für jung gebliebene Alte und Junge, die auch noch alt werden können wollen

… aus zwei bis drei vollen Tonnen mit über 30 Jahre lang an allen Weltmeeres- und Binnensee-Küsten, Flussufern und Wegesrändern gesammelten Plastikverschlüssen entsteht auf einer Wandfläche von zunächst 5 mal 6 Metern in der Mittel-Gründauer Büchnerei-Werkstatt-Galerie eine Plastik-Tsunami-Welle als Mahnmal gegen den Microplastik-Tsunami in den Weltmeeren. Dafür suche ich geeignete öffentlich weithin sichtbare Wandflächen und SponsorINNen, die das Projekt unterstützen und z.B. Hebebühne und Gerüste stellen.

Benötigt werden für das MACRO-PLASTIK-Relief auch (lädierte) Playmobil- oder ähnliche Mini-Figuren – auch aus Holz. (Man muss dafür nicht unbedingt Omas WeihnachtsKrippe opfern! Aber ein beinloser Esel oder Ochse, kopf- oder armlose zwei oder drei Könige, amputierte Hirten und flügellose Engel werden auch verwendet! Siko-Autos ebenfalls, aber nur schrottreife).

Gerne würde ich das Relief zusammen mit Berufsschulklassen (DekorateurINNen, MalerhandwerkerINNEN, VerputzerINNEN & außen usw.) und oder mit Kunst-Leistungskursen an bisher leeren Schul-, Lager- oder Fabrikhallenwänden realisieren.

Als Vorlagen-Vorschlag soll meine Fotocollage von 1967 dienen mit dem ursprünglichen Titel „USizid“

die Vorlage von 1967 ist entstanden aus zwei Anzeigen: eine von BRISK-Rasiercreme/Rasierwasser / Aftershave und die zweite von der TWA, der nicht mehr existierenden US-Fluggesellschaft „Trans World Airlines“

Das Haus im Hintergrund hatte der schon lange verstorbene Kaufhausbesitzer Peter Joh “leider schon abreißen lassen, bevor ich Ihr Bild gekauft habe. Heute würde ich es nicht mehr abreißen lassen!”. Jetzt gähnt eine fast fensterlose weiße Südwand auf den Parkplatz am Bahnhof.

Wer sich beteiligen will, soll sich mailden bei HaBEbuechnerei@web.de …. In der Region besonders gut geeignet wäre der Raiffeisen-Getreidespeicherturm am Gelnhäuser Bahnhof, Teile der Südfassade des ehemaligen Kaufhauses Joh oder die weiße, fast fensterlose Südwand des Hauses in der Bahnhofstraße, in dem sich das „LORBASS“ befindet.

Blich auf die Obergeschosse des “LORBASS”-Hauses von der historischen Bahnhofs-Toilette, von dort, wo der Kaiser 1905 zu Fuß hinging, für den der Bahnhof zur Meerholzer Grafenhochzeit in der Marienkirche extra gebaust wurde, so wie das Haus gegenüber auch (rechtsoben die Jahreszahl 1905 aus Schieferschindeln) – mit seinen später zugebauten Geschäfts-Arkaden in der für seine Majestät zur Prachtstraße ausgebauten Bahnhofstraße. Bis hoch zur “Notre Dame des Kinzigtales”, der MARIENKIRCHE wurde einen Abrissschneise durch die Fachwerkaltstadt geschlagen, damit der Kaiser keine Kurve kriegen musste – über die Kaisertreppe am durch Abriss der Vor- und Nebenanbauten entdeckten Romanischen Haus vorbei, über den neu eingeschlagenen Seiteneingang direkt auf die Kaiserbank hinter dem Meerholzer Grafen-Brautpaar. Der britische König, der aus Bettenberg kommende “Mountbatten” saß erst in der dritten Reihe hinter den Meerholzer Grafen.

Dafür könnten Schulklassen , Belegschaften gerne weitere Tonnen Plastikverschlüsse sammeln, am Arbeitsplatz oder im Urlaub, bei der nächsten Kerb oder dem nächsten Fußballspiel.

Let the Outlet out! Macht das Gelnhäuser Kaufhaus JOH zum Zentrum für Aus-& Weiterbildung

Let the Outlet out! Macht das Kaufhaus JOH zum Zentrum für Aus-& Weiterbildung

“Bis zum 4. Februar 2018 hätten die Investoren des geplanten Barbarossa-City-Outlets im ehemaligen Kaufhaus JOH in Gelnhausen eine Liste mit zukünftigen Mietern vorlegen müssen”, heißt es in den regionalen Medien. Diese Frist ist abgelaufen ohne Rück-Meldung der Investoren.

Der Investor Jan D. Leutze ist Meldungen der Nordpresse zufolge auch in Wilhelmshafen ähnlich erfolgreich tätig. Wer Wilhelmshafen kennt und dort das Betätigungsfeld des Barbarossa-Investors in der zentralen Fußgängerzone, der erhält einen guten Eindruck von dem, was kommt, wenn sich der Barbarossa-Outlet-Investor auch in Gelnhausen auslassen darf.

Da kann man nur raten – und ich rate es in dem folgenden offenen Brief auch dem neuen Bürgermeister von Gelnhausen:

PLEASE LET THE OUTLET OUT

Lieber Daniel Glöckner vom Notre Dame des Kinzigtales,

es wäre ganz im Sinne von Peter Joh, wenn aus seinem Gelnhäuser Stammhaus etwas Sinnvolleres gemacht würde als ein weiteres überflüssiges Outlet-Center. Spekulationen darüber, ob eventuell ein Sponsor des Grimmelshausen-Gymnasiums hier einen zweiten Werksverkauf für seine Berufskleidung eröffnen könnte, sind mit Vorsicht zu genießen. Aber eine solche Verkaufsstelle könnte da durchaus auch einen Platz finden und würde dabei auch noch zu einer viel besseren Verwendung des Kaufhauses JOH passen: ein Zentrum für Aus- & Weiterbildung, für Umschulung und Langzeitarbeitslosen-Qualifikation als Erweiterung der beruflichen Schulzentrums in der JOH-Nachbarschaft. Denn dieses Schulzentrum platzt aus Platznöten aus allen Nähten .

Diese Schulerweiterung hätte auch Peter Joh sehr gut gefallen, mit dem ich in den 90ern schon einige Male darüber gesprochen habe. Aber davon Mal abgesehen: die Erweiterung des sehr beengten Schulzentrums ist so oder so dringend notwendig. Nur fehlt dafür das Gelände. Im JOH könnten eine ausreichende Schul-Mensa, weitere Klassen-und Lehrerzimmer & Arbeits- und Ruhe-/Pausenräume für den Ganztagsbetrieb, Lehrküchen, Werkstätten, schulinterne und öffentliche Veranstaltungs-& Ausstellungsräume entstehen. Hier könnte ein schulisches Gastronomie-Management-usw.. -Ausbildungsprojekt eine öffentliche Gaststätte/Kantine betreiben – eventuell in Zusammenarbeit mit der Gelnhäuser Tafel. Hier könnten Schülerinnen in „Probier-Läden“ ihre Fähigkeiten anbieten und (auch zur Mitfinanzierung schulischer Projekte) ihre in der Ausbildung geschaffenen Produkte verkaufen. Schul-(auch Haar-)Modenschauen könnten hier stattfinden. „Repair-Cafés“ könnten hier als schulisch betriebene Kombinationen von Gastronomie und Handwerk arbeiten.

“Wenn ich dieses Bild schon vor einem Jahr gesehen hätte, ich hätte auch das Haus im Hintergrund nicht abreißen lassen” , Peter Joh im Gespräch am Rande der Vernissage im Eidengesäßer LÖWEn, nachdem er von der Geschichte der Häuser erfuhr, hat er dann auch das “LORBASS” nicht abreißen lassen.

DAS wäre ein wirklicher Weg zur Wiederbelebung der Innenstadt Gelnhausens und böte für die junge Generation die Chance der lernend erforschenden Begegnung mit dem Ernst des Lebens wie der Freude an sinnvoller Arbeit und deren öffentliche Anerkennung. Ein (inter-) aktiver Treffpunkt der Generationen, aller Gesellschaftsschichten …. (neben der doch meist den Youngsters vorbehaltenen Feiermeile in der Bahnhofstraße)

Eine solche Belebung zwischen Bahnhof und Marienkirche wird sich auch auf die derzeit verödende Oberstadt positiv auswirken.

Mit freundlichen Grüßen

Hartmut Barth-Engelbart

Der ehemalige französische Präsident und Chef der “Sozialisten” Mitterand, den Helmut Kohl geküsst hat (ob Bruder- oder Judaskuss ? mer waasesnedd) war Anhänger der Hitler-Kollaborations-Regierung in Vichy unter General Pétain. Als Kolonialminister ab 1947 war er für den Algerienkrieg verantwortlich. Sein Spitzname in Frankreich war in den 50ern schon bis hoch in die 90er “Dieu”. (mehr dazu noch nach dem Gedicht)

Dieu est mort

Gott in Frankreich

ist gestorben

Seine letzte Ruhestätte

hatte er sich schon

als er noch lebte

auf einem Hügel

seines Heimatortes

bauen lassen

nicht etwa

eine schnöde Gruft

ein Mausoleum

wie es Gott gebührt

ein Denkmal

das auf einem Denkmal steht

denn just auf diesem Hügel

befand sich

noch bevor ihn

dieser Gott heimsuchte

eine Kultstätte der Kelten

niemand sollte

jetzt Gott schelten

daß er die Kelten-

Götterstätte

unter sich begrub

der Hügel ist nun

Denkmal drunter

Denkmal drüber

Futsch-

iama und Olymp

zugleich

mehr noch

der Hügel ist jetzt

übergöttlich

denn was sind Nippons

und der Griechen

und der Kelten Götter

gegen diesen einen Gott

Dieu Francois

der über ihnen ruht?

geschrieben 1996 anläßlich der Beerdigung Gottes

Abschiedsgeschenk von Metzger zu Metzger

Wenn

Mon Dieu

der Präsident

vom Thron

Napoleons herab

den Mut

deutscher Soldaten

lobt

und

ihre Vaterlands-

und Menschenliebe

Verbrüderung

ermöglicht

dann

Mon Dieu

weiß er

wovon er spricht

Kaum

war die Grande Nation

befreit

von deutschen Schlächtern

ließ er

zigtausende

Algerierinnen

erschießen

nur weil sie

meinten

die Befreiungsfeiern

gälten auch

für sie

Monsieur

le President

die Blutsverwandtschaft

ist es

die uns eint

die Blutzollunion

das ist der Kern Europas

geschrieben 1995 anläßlich der Feierlichkeiten zum 50. Jahrestag der deutschen Kapitulation, des Bruderkusses zwischen dem deutschem Kanzler und dem französischen Präsidenten.

Sein Spitzname in Frankreich ist “Dieu”.

Seit 1947 bis 57 war der ehemalige Anhänger des Vichy-Regimes als Minister führend mit der Unterdrückung des Algerischen Unabhängigkeitskampfes der FNL befaßt, als Kolonialminister, Innen- und Justizminister. Krönender Abschluß dieses Abschnitts seiner Karriere war 1957 das Todesurteil gegen das FNL- und KPF-Mitglied Fernand Yveton.