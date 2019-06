Keinen Krieg! Weder mit Neo-Fischer Habeck, noch mit GardeMAAS

Mit Habeck & GardeMAAS nicht nur bis an die Memel, in den kapitalen Krieg: zu den Nato-Großmanövern in der Ostsee, in Polen & den baltischen Staaten, in der Ukraine gegen die Russische Föderation, zum Aufmarsch am persischen Golf gegen den Iran, nach Venezuela, Afghanistan, Syrien, Irak, Mali…. ? Ein neuer MAIDAN in Honkong böte sich eventuell an, wenn jetzt verfolgte Wirtschaftskriminelle, korrupte Umweltvergifter als Schreibtischtäter in Honkong gefasst, dann als “verfolgte Menschenrechtsaktivisten” plakatiert vor der Auslieferung an die Strafverfolgungsbehörden durch humanitäre Interventionen der “Westlichen Werte-Gemeinschaft” geschützt werden müssen. Aber der “Kriegsverbrecher” Julian Assange, dessen Verbrechen darin besteht, dass er die Kriegslügen der USA enthüllt hat, darf ruhig ausgeliefert werden. Das war doch Hochverrat! Wie hoch war die Strafe für die Geschwister Scholl damals noch?

Wie wäre es denn mit einer humanitären NATO/SEATO-“Luftbrücke” nach Honkong?

amnesty international startet parallel zur Bombardierung der Öltanker zwar keine Kampagne für die Freilassung Julian Assanges, der die Kriegslügen der US-Regierung bezüglich des Irak und Afghanistans enthüllt hat …

(und dessen Mitarbeiterinnen die wahren Hintergründe der Bombardierung der Tanker herauszufinden und zu veröffentlichen drohen)

… dafür aber mit Rückenwind aus der Westlichen Werte-Gemeinschaft eine Kampagne gegen die iranische Regierung für die Freilassung der Anwältin Nasrin Sotoudeh. (Ein westunwerter Schuft, wer schlechtes dabei denkt!)

Keine Kriegsvorbereitungen gegen Russland! Keine Kriegskredite (wie gegen Jugoslawien mit dem Soli oder jetzt mit der CO²-Steuer)!

Keinen Krieg

gegen den IRAN

Während der immer heißeren Kriege und dem Eröffnungsfeuer des Krieges gegen den Iran, der zum bisher heißesten NWO-Krieg zu werden droht,

BIP Aktuell #71: Israels Armee schießt auch auf Jürgen Todenhöfer

versuchen die NATO-Oliv-GRÜNEN die Schülerinnenproteste mit Hilfe von STRÖER-Kampagnen ausschließlich auf Klima & CO² zu fokussieren.

mit Hilfe der Kampagnen aus diesem Hause, das auch die Wahlwerbung der GRÜNEN geliefert hat, haben die NATO-Oliven zum Teil doch sehr erfolgreich die Youngsters über die führende Rolle des GRÜNEN Außenministers Fischer bim völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen Jugoslawien und beim Hereinbomben einer ersten riesigen Flüchtlingswelle aus den zerstörten jugoslawischen Teilrepubliken nach Deutschland hinweggetäuscht.

Zur Rolle des Kriegsgrund-Lügners und Kriegsverbrechers Rudolph Scharping und des mittlerweile sogar geständigen Gerhard Schröder muss ich hier ebenso wenig schreiben wie zu Heiko Maas und seiner Rechtfertigung des Überfalls auf Jugoslawien sogar noch nach 20 Jahren.

Ein weltweit, besonders den blockfreien Schwellenländern und vielen afrikanischen Entwicklungsländern nach ihren Unabhängigkeitskriegen als Vorbild dienendes sozialistisches Land stand der EU-Erweiterung Richtung Balkan, Osteuropa, Nah-Ost und Afrika so im Weg wie später Libyen und Syrien.

Der Krieg nach außen lässt sich nur führen, wenn an der Heimatfront entsprechend geholzt wird.

Es scheint der GRÜNEN Werbe-Agentur mit dem REZO-Video auch gelungen zu sein, darüber weg zu täuschen, dass Stuttgart 21 unter GRÜNER Obhut weitergebaut wird, dass unter keinem hessischen Wirtschaftsminister so viel Bannwald abgeholzt wurde wie in der Amtszeit von Tarek Al Wazir. Da ändert auch die couragierte Umweltministerin Priska Hinz wenig dran. Deren teilerfolgreiche Renaturierungsprojekte und Flora- & Fauna- &Waldrettungsmaßnahmen werden als Alibis missbraucht und zum GREENWASHING der Waldfresser und Bodenvernichter &-verdichter und Wasser-& Luftvergifter benutzt. Die finanzieren sogenannte “Ausgleichsmaßnahmen” … Da geraten auch Bruchteile unabhängiger Organisationen manchmal ins Schleudern. Manche zerbrechen sogar dabei. So, wie sich früher schon Mal Robin Wood von GREENPEACE getrennt hat. Na ja, (Aus-)Teilen und Herrschen.

Über einen der Opferreichsten Heimatfrontkriege und die mitführende Täter-Rolle der GRÜNEN täuscht deren Agentur STRÖER auch mit erstaunlichem Erfolg hinweg.

Am drastischsten zeigte sich das bei den Wahlen in Bremen und der dortigen massiven Zustimmung der TeilnehmerINNEN und AktivistINNen der F4F-Demonstrationen für die GRÜNEN.

Stellte man den Youngsters die Frage, warum sie eine Partei unterstützen, die das HARTZ4-Regime mit eingeführt hat, wussten die meisten nichts davon, auch nicht, dass die GRÜNEN im Bremer Senat für die katastrophale Entwicklung des Stadtstaates mitverantwortlich waren. Mit dem damals mitregierenden Senator und spätern Bürgermeister Ralf Fücks und seiner “Heinrich-Böll-Stiftung” und deren Kiewer Repräsentantin Rebecca Harms wurde die GRÜNE Hoffähigmachung der ukrainischen Faschisten organisiert. (Die etwas älteren Menschen in Bremen und Bremerhaven wissen noch, was sie dem Umweltsenator und Bürgermeister so alles zu verdanken haben. Aber die Youngsters glotzen leider meist nur noch auf die kleine Mattscheibe und hören nicht mehr auf die Alten, die sie dann für die Umweltsünden verantwortlich machen, statt die tatsächlich (Un-)Verantwortlichen. Zurück um Iran:

Habeck und Baerbock werden ab sofort zwar vorneherum wie das GardeMAAS zur Mäßigung aufrufen, aber gleichzeitig unterdrückte nationale Minderheiten präsentieren. (wie schon Mal, als iranische Sicherheitskräfte in den Grenzgebieten bewaffnete Rauschgift-Dealer/Schmugglerkartelle bekämpften, wurde das im Westen als Unterdrückung kurdischer Unabhängigkeitsorganisationen verkauft).

Der vom STERN bereits als kommender Kanzler gehandelte Habeck wird als schwarzgrüner oder grünroter Kanzler mit Laschet oder Maas als Vizekanzler und AA-Chef die Heimatfront für einen “Menschrechts-Krieg” gegen den Iran mobilisieren. Die LINKE wird bei “GRÜN-Rosa” angesichts des Pflegenotstands, dem schwächelnden MACRO-DEURO-Kapital als ehrenamtlich-kriegsfreiwillige Sani-Täter zur Seite stehen.

Etwas Anti-AKW-Retro wird auch mobilisiert, denn da drohen doch iranische AKWs! Nicht Fessenheim oder das Schrott-Dingens in Belgien droht, wie zahlreiche andere rundum. Die GRÜNERN machen auch Vergessen, dass Joschka Fischer als hessischer Umweltminister die Hanauer Nuklearbetriebe- obwohl er es hätte tun können und müssen, wegen seiner Beraterverträge mit SIEMENS (neben denen u.a. mit RWE, Porsche) nicht dicht gemacht hat. An die Schließung des PREAG-Kohlekraftwerks Staudinger ging er auch nicht, wahrscheinlich auch wegen der Beraterverträge.

Nicht Atombomben in Büchel, nicht Drohnen aus Ramstein: Iran droht mit Uran!!!! Nein, nicht das Deleted Uranium in Jugoslawien, Syrien … Nicht israelische Atombomben und Atom-U-Boote, nein, eventuell mögliche iranische in einem Land, das noch nie ein anderes angegriffen hat …

Ja, aber Irak?

Das haben die US-Dienste auch sehr gut umgedreht, denn die haben den Irak unter Saddam Hussein gegen den Iran in ihren Stellvertreterkrieg geschickt. Mit über 5Millionen Toten im Iran. Da war der in den USA militärisch ausgebildete Saddam Husein noch ihr “good Guy” .

Keinen Krieg

gegen den Iran!

Liebe Freundinnen und Freunde, werte Mitstreiterinnen und Mitstreiter, sehr geehrte Damen und Herren,

am 01.06.2019 wurde der Aufruf “Kein Krieg gegen den Iran” in der Frankfurter Rundschau im Wortlaut veröffentlicht ( https://amirmortasawi.files.wordpress.com/2019/06/fr-1.6.2019.pdf ).

Über 90 in Deutschland lebende Iranerinnen und Iraner haben als Erstunterzeichner den Aufruf unterschrieben. Über 370 Personen und Organisationen aus verschiedenen Ländern haben bislang die Forderungen des Aufrufs unterstützt.

Ich freue mich über jeden weiteren Unterzeichner, der die Forderungen des Aufrufs unterstützt und seine Daten (Vor- und Nachname, Wohnort) per e-Mail an afsaneyebahar@gmail.com sendet.

Herzliche Grüße

Amir Mortasawi

Rotenburg an der Fulda, den 02.06.2019

============================================================Kein Krieg gegen den Iran! No War against Iran! جنگ علیه ایران نه

Kein Krieg gegen den Iran!

Als Iranerinnen und Iraner, die seit längerer Zeit in Deutschland arbeiten und leben, sich aktiv am gesellschaftlichen Leben beteiligen sowie dieses Land als ihre zweite Heimat betrachten, verfolgen wir mit größter Sorge und Betroffenheit die wachsende Gefahr eines Krieges gegen unsere angestammte iranische Heimat. Wir wenden uns an unsere deutschen Mitbürgerinnen und Mitbürger sowie an die deutsche Bundesregierung und rufen sie mit Nachdruck dazu auf, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um den drohenden Krieg zu verhindern.

Ein Krieg gegen den Iran wird nicht nur für die iranische Bevölkerung verhängnisvoll sein und abertausende menschliche Opfer verursachen. Er ist geeignet, die gesamte Region des Mittleren und Nahen Ostens für einen längeren Zeitraum ins Chaos zu stürzen. Ein solcher Krieg hätte nach unserer Auffassung auch schwerwiegende Folgen für Europa und den Frieden in der Welt.

Wir sind uns darüber im Klaren, dass die Möglichkeiten der Einflussnahme Deutschlands und der Europäischen Union auf die US-Regierung beschränkt sind. Andererseits sind wir auch überzeugt, dass die USA ohne Unterstützung ihrer Verbündeten, insbesondere in Europa, es nicht wagen werden, einen Krieg gegen den Iran vom Zaun zu brechen. Deshalb fordern wir unsere deutsche Bundesregierung mit allem Nachdruck dazu auf, schon jetzt klar und unmissverständlich zu erklären, dass Deutschland sich an einem Krieg gegen den Iran nicht beteiligen und den USA untersagen wird, ihre militärischen Einrichtungen auf deutschem Boden (u.a. diverse militärische Hauptquartiere in Ramstein-Miesenbach und das Europäische Kommando der USA in Stuttgart-Vaihingen) im Falle eines solchen Krieges einzusetzen. Wir bitten die Bundesregierung, auch die Europäische Union für eine klare Stellungnahme gegen den Krieg zu gewinnen.

Wir unterstützen nachdrücklich alle Bemühungen der deutschen Bundesregierung und der Europäischen Union zur Bewahrung des Iran-Atomabkommens und bitten sie, zusammen mit den anderen Unterzeichnerstaaten dieses Abkommens, der Russischen Föderation und der Volksrepublik China, eine humanitäre internationale Initiative zur Aufhebung aller Iran-Sanktionen zu starten. Des Weiteren schlagen wir vor, die seit November 2018 in New York laufenden Verhandlungen für die Einrichtung einer von Massenvernichtungswaffen freien Zone im Mittleren und Nahen Osten aktiv zu unterstützen sowie sich für die Teilnahme der USA und Israels an diesen Verhandlungen einzusetzen.

18.05.2019

֎֎֎

No War against Iran!

As Iranians, who, since some time, have lived, worked, have actively participated in the social life of Germany, and consider this country to be their second homeland, we have been following with great concern and consternation the developing threat of war against our native Iran. We are therefore addressing our fellow German citizens, as well as the German government to urge them to do all within their power to prevent the imminent war.

War against Iran would not only be disastrous for the Iranian people, but it would cause many thousands of casualties. It will likely plunge the entire Middle East region into an extended period of chaos. We believe that such a war would also have serious consequences for Europe and world peace.

We are well aware that the possibilities for Germany and the European Union to influence the US government are limited. On the other hand, we are convinced that the USA would not dare launch a war without the support of its allies, particularly those in Europe. Therefore, we are insistently urging our German government to openly and unambiguously declare that Germany will not be a party to a war against Iran and will not permit the USA to use its military installations on German soil (i.e. the various military headquarters at Ramstein-Miesenbach and the United States European Command in Stuttgart-Vaihingen), to wage such a war. We are also urging the German government to convince the European Union to take an unmistakable stand in opposition to this war.

We emphatically support all efforts of the German government and the European Union to salvage the nuclear agreement with Iran. We ask that they, along with the other signatories to the agreement – the Russian Federation and the People’s Republic of China – launch an international humanitarian initiative for lifting all sanctions on Iran. We further propose that they actively support the on-going negotiations (since November 2018) for the establishment of a Weapons of Mass Destruction-Free Zone (WMDFZ) in the Middle East, and promote the participation of the USA and Israel in these negotiations.

May 18, 2019

֎֎֎

جنگ علیه ایران نه!

ما ایرانیانی که مدّت هاست در آلمان کار و زندگی می کنیم، در زندگی اجتماعی فعّالانه مشارکت داریم و به این سرزمین همچون میهن دوّم خویش می نگریم، با نگرانی و تأثّر بسیار خطر روزافزون جنگ علیه میهن اجدادی خویش ایران را دنبال می نمائیم. ما به شهروندان آلمانی خویش و نیز به دولت فدرال آلمان رو کرده وایشان را مؤکّداً فرا می خوانیم، هر آنچه در توان خود دارند برای جلوگیری از این جنگ پرخطر بکار بندند.

جنگ علیه ایران نه فقط برای مردم ایران فاجعه بار خواهد بود و موجب هزاران قربانی انسانی خواهد گشت، بلکه تمامی منطقه خاورمیانه و نزدیک را نیز برای مدّتی طولانی دچار هرج و مرج خواهد ساخت. یک چنین جنگی بنظر ما برای اروپا و صلح جهانی نیز عواقب سختی خواهد داشت.

ما بخوبی می دانیم که امکان تأثیر گذاری آلمان و اتّحادیه اروپا بر دولت ایالات متّحده آمریکا محدود می باشد. از سوی دیگر ما بر این باوریم که ایالات متّحده آمریکا بدون یاری متّحدین خویش، بویژه اروپا، به خود اجازه نخواهد داد جنگی علیه ایران را به راه اندازد. بهمین جهت ما دولت فدرال آلمانی خود را با تأکید تمام فرامی خوانیم که هم اکنون به روشنی و بدون شبهه اعلام نماید که آلمان در جنگی علیه ایران مشارکت نخواهد نمود و برای ایالات متّحده آمریکا بکار گرفتن تأسیساتش در آلمان را (از جمله پایگاه های نظامی در رامشتاین-میزنباخ و فرماندهی نیروهای آمریکا در اروپا واقع در شتوتگارت-فایهینگن) برای یک چنین جنگی ممنوع می داند. ما از دولت آلمان خواهش می کنیم توافق اتّحادیه اروپا را نیز برای اعلام موضعی روشن علیه جنگ جلب نماید.

ما از کوشش های دولت فدرال آلمان و اتّحادیه اروپا برای حفظ توافق اتمی با ایران مؤکداً حمایت نموده و از آنها خواهش می کنیم با همکاری سایر امضاء کنندگان توافقنامه ی مزبور، فدراسیون روسیه و جمهوری خلق چین، اقدامی بشردوستانه و بین المللی برای برکناری تمامی تحریمات علیه ایران آغاز نمایند. علاوه براین پیشنهاد می کنیم از مذاکراتی که از ماه نوامبر ٢٠١٨ در نیویورک برای ایجاد منطقه ای خالی از تسلیحات کشتار جمعی در خاورمیانه و نزدیک آغاز گشته است فعّالانه حمایت نموده و جهت سهیم شدن ایالات متّحده آمریکا و اسرائیل در این مذاکرات اقدام نمایند.

١٨ ماه مه ٢٠١٩

֎֎֎

Unterzeichner in alphabetischer Reihenfolge

Signatories in alphabetical order

اسامی امضإ کنندگان به ترتیب حروف الفبا

Prof. Dr. Arshin Adib-Moghaddam , School of Oriental and African Studies (SOAS), University of London; Reinbek bei Hamburg

, School of Oriental and African Studies (SOAS), University of London; Reinbek bei Hamburg Ahmad Ahgary , Dipl.-Ing. Maschinenbau, Mitgründer und Vorstandsmitglied (2012-2017) der Iranischen Gemeinde in Deutschland e.V. (IGD); Berlin

, Dipl.-Ing. Maschinenbau, Mitgründer und Vorstandsmitglied (2012-2017) der Iranischen Gemeinde in Deutschland e.V. (IGD); Berlin Dr. med. Dr. med. dent. Leia Anvari ,Ärztin und Zahnärztin; Berlin

,Ärztin und Zahnärztin; Berlin Dr. med. Afsaneh Assadkhani , Ärztin; Frankfurt am Main

, Ärztin; Frankfurt am Main Mohsen Ataey , Dipl.-Ing., Integrationslotse, interkultureller Mediator, Dolmetscher; Hannover

, Dipl.-Ing., Integrationslotse, interkultureller Mediator, Dolmetscher; Hannover Nasser Azarafrouz ; Köln

; Köln Dr. phil. Alexander Kaveh Bahar , Historiker und Politikwissenschaftler, Publizist, Lehrer/Dozent; Ellhofen

, Historiker und Politikwissenschaftler, Publizist, Lehrer/Dozent; Ellhofen Afsane Bakhoda , Dipl.-Ing., Architektin; Berlin

, Dipl.-Ing., Architektin; Berlin Katayoun Bargostovan , Dipl.-Ing., Marketing und Vertriebsleiterin Theater und Konzerthaus; Düsseldorf

, Dipl.-Ing., Marketing und Vertriebsleiterin Theater und Konzerthaus; Düsseldorf Hamid Beheschti , M.A., Publizist; Berlin

, M.A., Publizist; Berlin Babak Behzad , Diplom-Politikwissenschaftler;Darmstadt

, Diplom-Politikwissenschaftler;Darmstadt Shiva Behzad ; Bamberg

; Bamberg Angelika Beier ; Bielefeld

; Bielefeld Bagher Berenjkoub ; Rösrath

; Rösrath Marzieh Berenjkoub ; Rösrath

; Rösrath Marjane Darab , Dipl.-Sozialpädagogin; Deutsch-Iranische Beratungsstelle für Frauen und Mädchen e.V.; Frankfurt am Main

, Dipl.-Sozialpädagogin; Deutsch-Iranische Beratungsstelle für Frauen und Mädchen e.V.; Frankfurt am Main Mohsen Daschti , Reisejournalist -und Naturfotograf; Buttenheim

, Reisejournalist -und Naturfotograf; Buttenheim Fariborz Derakhshan , Physiker, Forscher, Unternehmer; Nürnberg

, Physiker, Forscher, Unternehmer; Nürnberg Akbar Doostdar , Dipl.- Ing. Maschinenbau; Dortmund

, Dipl.- Ing. Maschinenbau; Dortmund Babak Doostdar Khoshghalb , IT-Senior Consultant; Darmstadt

, IT-Senior Consultant; Darmstadt Mehrdad Ehsani Pour , B.A. Politikwissenschaft, Freiberufler; Köln

, B.A. Politikwissenschaft, Freiberufler; Köln Hasan Eshkevari , Theologe, Autor; Bonn

, Theologe, Autor; Bonn Farhad Fardjad Azad , Dipl.-Ing. Maschinenbau, Mitglied des politischen Rats der Republicans of Iran; Berlin

, Dipl.-Ing. Maschinenbau, Mitglied des politischen Rats der Republicans of Iran; Berlin Amin Farzanefar , M.A., Journalist; Köln

, M.A., Journalist; Köln Dr. Siawosh Ghaeni ; Frankfurt am Main

; Frankfurt am Main Dr. med. Dr. med. dent. Mostafa Ghahremani T. , Arzt und Zahnarzt; Düsseldorf

, Arzt und Zahnarzt; Düsseldorf Prof. Dr. med. Ali Gorji , Director of Epilepsy Research Center, Universität Münster; Münster

, Director of Epilepsy Research Center, Universität Münster; Münster Ebi Habibi , Diplom-Informatiker, IT-Unternehmer; Reinheim

, Diplom-Informatiker, IT-Unternehmer; Reinheim Reza Hadji , Dipl.-Ing. , Statiker ; Bonn

, Dipl.-Ing. , Statiker ; Bonn Dr. Bahram Hemmasi , Biochemiker i.R.; Tübingen

, Biochemiker i.R.; Tübingen Ayat Honaramooz ; Aachen

; Aachen Prof. Dr.-Ing. i.R. Seifollah Jafari ; Berlin

; Berlin Simin Jampoolad , Dipl.-Soziologin, Dipl.-Sozialpädagogin, Deutsch-Iranische Beratungsstelle für Frauen und Mädchen e.V.; Frankfurt am Main

, Dipl.-Soziologin, Dipl.-Sozialpädagogin, Deutsch-Iranische Beratungsstelle für Frauen und Mädchen e.V.; Frankfurt am Main Mehrangiz Jodaei , i.R.; Berlin

, i.R.; Berlin Mansour Kalantary , Dipl.-Informatiker; Geschäftsführer eines IT-Unternehmens; Berlin

, Dipl.-Informatiker; Geschäftsführer eines IT-Unternehmens; Berlin Mitra Kamarei , Zahnmedizinstudentin; Darmstadt

, Zahnmedizinstudentin; Darmstadt Prof. Dr.-Ing. Dr. habil. Nasser Kanani , Hochschullehrer, Nasser Kanani Foundation; Berlin

, Hochschullehrer, Nasser Kanani Foundation; Berlin Sima Kassaie-Van Ooyen , M.A. Soziologie, Schriftstellerin, Journalistin, Aktivistin; Frankfurt am Main

, M.A. Soziologie, Schriftstellerin, Journalistin, Aktivistin; Frankfurt am Main Dr. med. Bita Kermani , Ärztin, Psychotherapeutin; Köln

, Ärztin, Psychotherapeutin; Köln Dr. med. Khalil Kermani , Arzt; Köln

, Arzt; Köln Soheil Keshavarz ; Hamburg

; Hamburg Dr. phil. Niloofar Keshtiari , Lehrerin; Berlin

, Lehrerin; Berlin Fereshteh Khaki , Dipl.-Ing., Architektin; Köln

, Dipl.-Ing., Architektin; Köln Mohammad Lari , Dipl.-Ing., Architekt; Berlin

, Dipl.-Ing., Architekt; Berlin Dr.-Ing. Mahfarid Mansoorian , Stadt- und Regionalplanerin; Berlin

, Stadt- und Regionalplanerin; Berlin Shoukouh Mahmoudzadeh ; Berlin

; Berlin Prof. Dr. Dipl. Ing. i.R. Mohssen Massarrat , Mitglied im wiss. Beirat von Attac und im wiss. Beirat des Vorstands von IPPNW; Berlin

, Mitglied im wiss. Beirat von Attac und im wiss. Beirat des Vorstands von IPPNW; Berlin Abbass Mazaheri , Diplom-Wirtschaftswissenschaftler i.R.; Frankfurt am Main

, Diplom-Wirtschaftswissenschaftler i.R.; Frankfurt am Main Rassul Mehdisade ; Berlin

; Berlin Mehdi Moallem , Dipl.-Ing., Bauingenieur; Berlin

, Dipl.-Ing., Bauingenieur; Berlin Sadegh Modiri , M. Sc.; wissenschaftlicher Mitarbeiter am Helmholtz-Centre Potsdam – GFZ German Research Centre for Geosciences; Berlin

, M. Sc.; wissenschaftlicher Mitarbeiter am Helmholtz-Centre Potsdam – GFZ German Research Centre for Geosciences; Berlin Abas Mogaddam ; Berlin

; Berlin Khadijeh Moghaddam , Umwelt-, Friedens- und Menschenrechtsaktivistin; Köln

, Umwelt-, Friedens- und Menschenrechtsaktivistin; Köln Dr. med. Sepideh Moini , Ärztin; Baden-Baden

, Ärztin; Baden-Baden Dr. med. Amir Mortasawi , Arzt, Autor; Rotenburg an der Fulda

, Arzt, Autor; Rotenburg an der Fulda Hamid Mosharaf ,Unternehmer; Frankfurt am Main

,Unternehmer; Frankfurt am Main Dr. med. Fazlollah Mostafawy , Arzt; Römershagen

, Arzt; Römershagen Fariba Müller-Khosravanfar ,Ernährungswissenschaftlerin, Aktivistin; Frankfurt am Main

,Ernährungswissenschaftlerin, Aktivistin; Frankfurt am Main Mahshid Najafi , Diplom Pädagogin, Mitglied des Seniorenrats der Stadt Offenbach; Offenbach am Main

, Diplom Pädagogin, Mitglied des Seniorenrats der Stadt Offenbach; Offenbach am Main Dr. rer. nat. Hossein Panjideh ,Lehrer, Unternehmer; Berlin

,Lehrer, Unternehmer; Berlin Nasrin Parsa , M.A. Soziologie, Publizistin; Berlin

, M.A. Soziologie, Publizistin; Berlin Bagher Pirouz ; Reinbek

; Reinbek Dr. med. Hossein Pur Khassalian , Arzt; Bonn

, Arzt; Bonn Manutschehr Radin , Schriftsteller und Schauspieler; Frankfurt am Main

, Schriftsteller und Schauspieler; Frankfurt am Main Prof. Dr. med. Ardawan J. Rastan , Direktor der Klinik für Herz- und thorakale Gefäßchirurgie Universitätsklinikum Marburg; Marburg

, Direktor der Klinik für Herz- und thorakale Gefäßchirurgie Universitätsklinikum Marburg; Marburg Dr.-Ing. Amanollah Rezvani, Luft- und Raumfahrtauditor; Troisdorf

Luft- und Raumfahrtauditor; Troisdorf Mohammad Riahy , Diplom-Medizininformatiker i.R. ; Frankfurt am Main

, Diplom-Medizininformatiker i.R. ; Frankfurt am Main Karamkhan Roomiany ; Aktivist, Fulda

; Aktivist, Fulda Dr. Mehdi Rosefid , Unternehmer im Gesundheitswesen; Berlin

, Unternehmer im Gesundheitswesen; Berlin Lia Tahereh Rouhi , Doktorand, Online Marketing, Projektleiter; Berlin

, Doktorand, Online Marketing, Projektleiter; Berlin Dr. med. Saber-Hamischagi , Arzt; Eltville

, Arzt; Eltville Yasaman Sadegh , Ärztin; Nienburg Weser

, Ärztin; Nienburg Weser Dr. Sadegh Sadeghipour , Informatiker, Geschäftsführer eines IT-Unternehmens; Berlin

, Informatiker, Geschäftsführer eines IT-Unternehmens; Berlin Ali Reza Sagheb , Dipl.- Ing., Entwicklungsingenieur Medizintechnik; Berlin

, Dipl.- Ing., Entwicklungsingenieur Medizintechnik; Berlin Dr. rer. nat. Abbas Sanatgar , Diplom Chemiker, Apotheker; Herford

, Diplom Chemiker, Apotheker; Herford Jalal Sarafraz , Maler und Dichter; Berlin

, Maler und Dichter; Berlin Mohammad Sayahzadeh , Dipl.-Ing. Bauwesen, Vorstandsmitglied des Iranischen Vereins e.V. in Frankfurt; Frankfurt am Main

, Dipl.-Ing. Bauwesen, Vorstandsmitglied des Iranischen Vereins e.V. in Frankfurt; Frankfurt am Main Narges Shadmehri , Ingenieur-Informatikerin; Königstein im Taunus

, Ingenieur-Informatikerin; Königstein im Taunus Yahya Shafeghati , Diplom-Designer, Geschäftsführer eines Unternehmens; Essen

, Diplom-Designer, Geschäftsführer eines Unternehmens; Essen Ghazal Shariat ,M.A., Psychologin; Bad Kissingen

,M.A., Psychologin; Bad Kissingen Mohammad Shirazi Nejad ; Düsseldorf

; Düsseldorf Dr. Hami Tabari , Arzt; Berlin

, Arzt; Berlin Dr. Mahmoud Tadjallimehr , IT-Leiter; Köln

, IT-Leiter; Köln Dr. med. Abbas Taheri , Arzt; Berlin

, Arzt; Berlin Rouzbeh Taheri , Diplom-Volkswirt, Aktivist in der Mieterbewegung; Berlin

, Diplom-Volkswirt, Aktivist in der Mieterbewegung; Berlin Dr. Najaf Tayefeh ; Arzt; Berlin

; Arzt; Berlin Dr. phil. Parto Teherani-Krönner , Stellvertretende Vorsitzende des Berliner Komitees für UNESCO Arbeit, ehemalige Dozentin an der Landwirtschaftlich-Gärtnerischen Fakultät der Humboldt-Universität zu Berlin; Berlin

, Stellvertretende Vorsitzende des Berliner Komitees für UNESCO Arbeit, ehemalige Dozentin an der Landwirtschaftlich-Gärtnerischen Fakultät der Humboldt-Universität zu Berlin; Berlin Farideh Yamchi , Chemielaborantin; Hürt

, Chemielaborantin; Hürt Dr. med. Asdollah Yavari , Leiter des Dialysezentrums; Grevenbroich

, Leiter des Dialysezentrums; Grevenbroich Dr. med. dent. Sahra Yavari , Oralchirurgin; Berlin

, Oralchirurgin; Berlin Mehran Yazdi , Dipl.-Ing. Maschinenbau, Qualitätsleiter; Weitramsdorf

, Dipl.-Ing. Maschinenbau, Qualitätsleiter; Weitramsdorf Mohammad Reza Yousefi , System Ingenieur, Spezialist für Softwaretest und Qualitätssicherung; Köln

, System Ingenieur, Spezialist für Softwaretest und Qualitätssicherung; Köln Katiya Angela Zafarani , BC Healthcare Management, Dolmetscher; Berlin

, BC Healthcare Management, Dolmetscher; Berlin Seyed Hesamedin Zafarani , Judotrainer, Kampfrichter, Rettungssanitäter; Berlin

, Judotrainer, Kampfrichter, Rettungssanitäter; Berlin Akbar Zamani Pour , Dipl.- Ing. Architektur; Hannover

, Dipl.- Ing. Architektur; Hannover Mehran Zanganeh, Autor; Berlin

֎֎֎֎֎֎

Weitere Unterstützer der im Appell erwähnten Forderungen in alphabetischer Reihenfolge

Other supporters of the demands mentioned in the appeal in alphabetical order

اسامی افراد و سازمان هائی که از خواسته های بیانیه حمایت می کنند به ترتیب حروف الفبا

Bijan Abdolkarimi , Associated Professor of Philosophy, Islamic Azad University; Tehran/Iran

, Associated Professor of Philosophy, Islamic Azad University; Tehran/Iran Rita Abert ; Berlin

; Berlin Dr. Vera Affeln ; Frankfurt am Main

; Frankfurt am Main Moji Agha , peace and civility activist, initiator of the Mossadegh Legacy Institute, poet, writer; Colorado/U.S.

, peace and civility activist, initiator of the Mossadegh Legacy Institute, poet, writer; Colorado/U.S. Thomas Allwinn ; Erzhausen bei Darmstadt

; Erzhausen bei Darmstadt Dr. med. Gabriele Amend ; Berlin

; Berlin Dietrich Antelmann , Mitglied beim Komitee für Grundrechte und Demokratie; Berlin

, Mitglied beim Komitee für Grundrechte und Demokratie; Berlin Navid Anthony ; London/UK

; London/UK Erhard Arendt , Das Palästina Portal; Dortmund

, Das Palästina Portal; Dortmund Mohammad H. Asadollahzadeh , Electrical Engineer; Karaj/Iran

, Electrical Engineer; Karaj/Iran Attac Bad Kreuznach

Prof. Dr. i.R. Georg Auernheimer ; Traunstein

; Traunstein Andrea Auth , Psychotherapeutin; Frankfurt am Main

, Psychotherapeutin; Frankfurt am Main Dr. rer. nat. Anne-Lena Bachmann ; Münster

; Münster Dr. med. Till Bastian , Mitglied der IPPNW; Isny

, Mitglied der IPPNW; Isny Prof. Dr. Rudolph Bauer ; Bremen

; Bremen Prof. Dr. i.R. Helga Baumgarten ; Filderstadt

; Filderstadt Peter Bautsch , Attac-AG Globalisierung und Krieg; Frankfurt am Main

, Attac-AG Globalisierung und Krieg; Frankfurt am Main PD Dr. Johannes M. Becker ; Vorsitzender des Arbeitskreises Marburger Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler für Friedens- und Abrüstungsforschung e.V.; Marburg

; Vorsitzender des Arbeitskreises Marburger Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler für Friedens- und Abrüstungsforschung e.V.; Marburg Wolfgang Behr ; Herdwangen-Schönach

; Herdwangen-Schönach Winfried Belz ; Wilhelmsfeld

; Wilhelmsfeld Ruth Berger ; Frankfurt am Main

; Frankfurt am Main Peter Betscher , Arbeiterfotografie e.V.; Darmstadt

, Arbeiterfotografie e.V.; Darmstadt Barbara Birkle ; Hanau

; Hanau Martin Birkle ; Hanau

; Hanau Gregor Böckermann ; Neu-Isenburg

; Neu-Isenburg Eva Böller , Bremer Friedensforum; Bremen

, Bremer Friedensforum; Bremen Dr. med. Ulrike Boltz ; Kassel

; Kassel Paul Bosler ; Kirchheim

; Kirchheim Dr. med. Milena Bornkamm ; München

; München Ludo De Brabander , spokerman of the Belgian peace organization Vrede vzw; Belgium

, spokerman of the Belgian peace organization Vrede vzw; Belgium Volker Bräutigam , Publizist; Mölln

, Publizist; Mölln Joachim Braun ; Cottbus

; Cottbus Raimon Brete , KPF Chemnitz; Chemnitz

, KPF Chemnitz; Chemnitz Antonie Brinkmann ; Bremen

; Bremen Dr. phil. Dipl.-Psych. Almuth Bruder-Bezzel , Psychoanalytikerin; Berlin

, Psychoanalytikerin; Berlin Prof. Dr. Klaus-Jürgen Bruder , Vorsitzender der Neuen Gesellschaft für Psychologie (NGfP); Berlin

, Vorsitzender der Neuen Gesellschaft für Psychologie (NGfP); Berlin Dr. med. Ludwig Brügmann , Mitglied des Vorstandes der Deutschen Allianz Klimawandel und Gesundheit e.V.; Berlin

, Mitglied des Vorstandes der Deutschen Allianz Klimawandel und Gesundheit e.V.; Berlin Heinrich Bücker , Coop Anti-War Cafe Berlin; Berlin

, Coop Anti-War Cafe Berlin; Berlin Prof. Dr. Barbara Bühnemann-Dietrich ; Frankfurt am Main

; Frankfurt am Main Max Bürck-Gemassmer , Mitglied der IPPNW; Berlin

, Mitglied der IPPNW; Berlin Bundesausschuss Friedensratschlag ; Kassel

; Kassel Dr. Reiner Burkhardt ; Dresden

; Dresden Dr. Ernst Busche , Bremer Friedensforum; Bremen

, Bremer Friedensforum; Bremen Melina Cenicero ; Germersheim

; Germersheim Jörg Cezanne , DIE LINKE, MdB; Hessen

, DIE LINKE, MdB; Hessen Faranak Chalak ; Tehran/Iran

; Tehran/Iran Charles Choguill , Professor Emeritus; UK

, Professor Emeritus; UK Marisa Choguill , PhD, Urban Planning; UK

, PhD, Urban Planning; UK Manfred Comes ; Frankfurt am Main

; Frankfurt am Main Eveline Crombée ; Lisieux/France

; Lisieux/France Rolf Czeskleba-Dupont , Ph.D.; Hvalsø/Dänemark

, Ph.D.; Hvalsø/Dänemark Massumeh Daneschpour ; Veenendaal/Nederland

; Veenendaal/Nederland Frank Darguß , Deutsche Kommunistische Partei, Kreisorganisation Hannover; Hannover

, Deutsche Kommunistische Partei, Kreisorganisation Hannover; Hannover Angela Daschti ; Buttenheim

; Buttenheim Elias Davidsson , Komponist und Autor; Kirchen

, Komponist und Autor; Kirchen Dr. Diether Dehm , MdB, DIE LINKE

, MdB, DIE LINKE DFG/VK Bochum/Herne

Elke Almut Dieter ; Braunschweig

; Braunschweig Prof. Dr. med. Marija Djukic ; Göttingen

; Göttingen Wolfgang Dominik , Mitglied der DFG/VK, VVN-BdA, GEW, DIE LINKE; Bochum

, Mitglied der DFG/VK, VVN-BdA, GEW, DIE LINKE; Bochum Manuel Pardo de Donlebún , on behalf of Frente Antiimperialista Internacionalista (Internationalist Antiimperialist Front); Madrid/Spain

, on behalf of Frente Antiimperialista Internacionalista (Internationalist Antiimperialist Front); Madrid/Spain Rudolf Drechsel ; Oschatz

; Oschatz Marion Dreiner ; Heusenstamm

; Heusenstamm Hartmut Drewes ; Pastor i.R., Bremen.

; Pastor i.R., Bremen. Dr. med. Dörte von Drigalski ; Marburg

; Marburg Heinz Eckel , Soziologe und Arzt, i.R.; Berlin

, Soziologe und Arzt, i.R.; Berlin Wolfgang Effenberger , Autor; Poecking

, Autor; Poecking Gunnar Eichhorn ; Hamburg

; Hamburg Peter Eickmann ; Florstadt

; Florstadt Dr. med. Winfrid Eisenberg , Mitglied der IPPNW; Herford

, Mitglied der IPPNW; Herford Prof. Dr. rer. pol. i.R. Wolfram Elsner ; Bremen

; Bremen Ursula Emmerich ; Frankfurt am Main

; Frankfurt am Main Michael Erhard , IG Metall Bevollmächtigter, DIE LINKE; Frankfurt am Main

, IG Metall Bevollmächtigter, DIE LINKE; Frankfurt am Main Dr. med. Ernest Far ; Bonn

; Bonn Gabi Faulhaber , Förderschullehrerin und ehem. MdL, Fraktionsvorsitzende des Landeswohlfahrtsverbandes Hessen; Kreistagsabgeordnete, DIE LINKE; Karben

, Förderschullehrerin und ehem. MdL, Fraktionsvorsitzende des Landeswohlfahrtsverbandes Hessen; Kreistagsabgeordnete, DIE LINKE; Karben Dr. med. Stephan Fegers , Mitglied der IPPNW; Mönchengladbach

, Mitglied der IPPNW; Mönchengladbach Torsten Felstehausen , IT-Berater im ver.di-Bildungswerk, DIE LINKE, MdL; Hessen

, IT-Berater im ver.di-Bildungswerk, DIE LINKE, MdL; Hessen Dr. med. Gerhard Ferdinand ; Oberursel

; Oberursel Uli Franke , Stadtverordneter DIE LINKE; Fraktionsgeschäftsführer im hessischen Landtag; Darmstadt

, Stadtverordneter DIE LINKE; Fraktionsgeschäftsführer im hessischen Landtag; Darmstadt Peter Franz , Träger des Obermayer Jewish History Award 2016; Weimar

, Träger des Obermayer Jewish History Award 2016; Weimar Freidenker Rheinland Pfalz

Peter Frey , Betreiber des Blogs “Peds Ansichten”; Dresden

, Betreiber des Blogs “Peds Ansichten”; Dresden Friedensplenum Bochum ; Bochum

; Bochum Wolfgang Friedhuber ; Graz/Österreich

; Graz/Österreich Friedenszentrum Braunschweig e.V. ; Braunschweig

; Braunschweig Ingrid Fröhlich-Groddeck ; Stendal

; Stendal Maria Froitzheim ; Bonn

; Bonn Ruth Fruchtman ; Berlin

; Berlin Prof. Dr. Albert Fuchs ; Meckenheim

; Meckenheim Christa Führer-Rößmann , Offenbacher Friedensinitiative; Offenbach am Main

, Offenbacher Friedensinitiative; Offenbach am Main Brigitte Gärtner-Coulibaly , Friedens- und Flüchtlingsbegleitgruppe Herford; Herford

, Friedens- und Flüchtlingsbegleitgruppe Herford; Herford Prof. Dr. i.R. Stefan Gaitanides ; Frankfurt am Main

; Frankfurt am Main Prof. Johan Galtung , Gründer der Mediationsorganisation TRANSCEND International; Alfaz del Pi/Spanien

, Gründer der Mediationsorganisation TRANSCEND International; Alfaz del Pi/Spanien Dr. Daniele Ganser , Director of the Swiss Institute for Peace and Energy Research; Basel/Switzerland

, Director of the Swiss Institute for Peace and Energy Research; Basel/Switzerland Wolf Gauer , Filmemacher und Journalist; Brasilien

, Filmemacher und Journalist; Brasilien Inga Gelsdorf ; Rheinbreitbach

; Rheinbreitbach Dorsa Ghaemi , M.Sc., Electrical Engineer; Delft/Netherlands

, M.Sc., Electrical Engineer; Delft/Netherlands Globale Gleichheit. Das unabhängige Portal für Nachrichten und Analysen ; Deutschland

; Deutschland Prof. Dr. med. Helga Gleichmann ; Düsseldorf

; Düsseldorf Dr. med. dent. Holger Gloerfeld , Mitglied der IPPNW; Marburg

, Mitglied der IPPNW; Marburg Thomas Görden ; Bonn

; Bonn Axel Goldau , Zeitschrift Kritische Ökologie, Institut für angewandte Kulturforschung e.V.; Berlin

, Zeitschrift Kritische Ökologie, Institut für angewandte Kulturforschung e.V.; Berlin Karl-Heinz Goll ; Mühltal

; Mühltal Naakow Grant-Hayford , Leiter des Galtung-Instituts für Friedenstheorie und Friedenspraxis; Lörrach/Deutschland

, Leiter des Galtung-Instituts für Friedenstheorie und Friedenspraxis; Lörrach/Deutschland Peter Grohmann , Autor, Die AnStifter e.V.; Stuttgart

, Autor, Die AnStifter e.V.; Stuttgart Dr. med. Karin Groser ; Pfaffing

; Pfaffing Mathias Gross ; Kraichtal

; Kraichtal Sabine Gruner ; Kirchhain

; Kirchhain Günter Grzega ; Treuchtlingen

; Treuchtlingen Andreas Gürtler ; Elmstein-Iggelbach

; Elmstein-Iggelbach Joachim Guilliard , Publizist; Heidelberg

, Publizist; Heidelberg Daniel Haas; München

München Gudrun Haas; München

München Dieter Haase ; Augsburg

; Augsburg Christian Harde , Koordinaten ganz unten; Berlin

, Koordinaten ganz unten; Berlin Klaus Hartmann , Bundesvorsitzender des Deutschen Freidenker-Verbandes; Offenbach am Main

, Bundesvorsitzender des Deutschen Freidenker-Verbandes; Offenbach am Main Prof. Dr. med. Dipl. Psych. Lotte Hartmann-Kottek ; Kassel

; Kassel Mechthild Hartung , Sprecherin der VVN-BdA Nds e.V.; Wolfsburg

, Sprecherin der VVN-BdA Nds e.V.; Wolfsburg Dr. Gert Hautsch ; Frankfurt am Main

; Frankfurt am Main Evelyn Hecht-Galinski , Publizistin; Malsburg-Marzell

, Publizistin; Malsburg-Marzell Ute Hehr ; Frankfurt am Main

; Frankfurt am Main Petra Heimer , Erzieherin, Dipl. Psychologin, Mediatorin (MM), DIE LINKE; Niedernhausen

, Erzieherin, Dipl. Psychologin, Mediatorin (MM), DIE LINKE; Niedernhausen Ingrid von Heiseler , Übersetzerin und Lektorin; Wolfsburg

, Übersetzerin und Lektorin; Wolfsburg Elisabeth Helfrich ; Frankfurt am Main

; Frankfurt am Main Gabriele Herb ; Cuxhaven

; Cuxhaven Ulrich Herm , Mitglied der IPPNW; Berlin

, Mitglied der IPPNW; Berlin Thomas Herz , Lehrer der Berufsschule, Nidda

, Lehrer der Berufsschule, Nidda Shahin Heydari ; New York/USA

; New York/USA Ingrid Hildebrandt ;Frankfurt am Main

;Frankfurt am Main Dr. Winfried Hildebrandt ; Oberursel

; Oberursel Gudrun Hille , Politikwissenschaftlerin; Köln

, Politikwissenschaftlerin; Köln Susanne Hofmann ; Augsburg

; Augsburg Lothar Höfler , Keine Waffen vom Bodensee (KWvB) e.V. , attac-Lindau; Lindau

, Keine Waffen vom Bodensee (KWvB) e.V. , attac-Lindau; Lindau Dr. Elvira Högemann ; Köln

; Köln Helga Hörning ; Berlin

; Berlin Willi Hoffmeister , Dortmunder Friedensforum; Dortmund

, Dortmunder Friedensforum; Dortmund Dr. Waldemar Horster ; Krostitz

; Krostitz Heidi Hüttner ; Rotenburg an der Fulda

; Rotenburg an der Fulda Marlie Hundt ; Bremen

; Bremen Prof. Dr. Sönke Hundt ; Bremen

; Bremen Dipl.-Psych. Hildegard Huschka , Psychotherapeutin; Borken

, Psychotherapeutin; Borken Walter Huth ; Wiesloch

; Wiesloch Priv.-Doz. Dr. Anne Maximiliane Jäger-Gogoll ; Marburg

; Marburg Ralf Jahn ; Kassel

; Kassel Rainer Jansen ; Probsteierhagen

; Probsteierhagen Elisabeth Jenders ; Telgte

; Telgte Inke Jörgensen ; Frankfurt am Main

; Frankfurt am Main Joachim Jonck ; Ulm

; Ulm Jean-Theo Jost , Berliner Compagnie; Berlin

, Berliner Compagnie; Berlin Jürgen Jung ; Pfaffenhofen

; Pfaffenhofen Wolfgang Jung , LUFTPOST – Friedenspolitische Mitteilungen aus der US-Militärregion Kaiserslautern/Ramstein; Kaiserslautern

, LUFTPOST – Friedenspolitische Mitteilungen aus der US-Militärregion Kaiserslautern/Ramstein; Kaiserslautern Helmut Käss ; Braunschweig

; Braunschweig Dieter Kaltenhäuser ; Breisach

; Breisach Elisabeth Kaltenhäuser ; Breisach

; Breisach Claudia Karas ; Frankfurt am Main

; Frankfurt am Main Jutta Kausch , Schauspielerin; Berlin

, Schauspielerin; Berlin Alfred Keienburg , Vorsitzender von pax christi Diözesanverband Essen; Essen

, Vorsitzender von pax christi Diözesanverband Essen; Essen Susanne Keil , Mitglied im Frauenverband Courage e.V.; Essen

, Mitglied im Frauenverband Courage e.V.; Essen Jürgen Kelle ; Frankfurt am Main

; Frankfurt am Main Regine Kemmerich-Amershi ; Osnabrück

; Osnabrück Gerhard Kern , Lehrer i.R.; Hofheim am Main

, Lehrer i.R.; Hofheim am Main Prof. Dr. i.R. Hushang Khoschsorur ; Österreich

; Österreich Dr. Birgit Kindler ; Oberursel

; Oberursel Lieselotte Kirstein-Mätold ; Hannover

; Hannover Claus Kittsteiner , Historiker, Friedensregion Bodensee e.V.; Uhldingen-Mühlhofen

, Historiker, Friedensregion Bodensee e.V.; Uhldingen-Mühlhofen Dr. Ansgar Klein , Sprecher der Aachener Aktionsgemeinschaft „Frieden jetzt“; Würselen

, Sprecher der Aachener Aktionsgemeinschaft „Frieden jetzt“; Würselen Helene Klein , Sprecherin der Aachener Aktionsgemeinschaft „Frieden jetzt“; Würselen

, Sprecherin der Aachener Aktionsgemeinschaft „Frieden jetzt“; Würselen Hildegard Klein ; Bonn

; Bonn Annette Klepzig ; Wilhemsfeld

; Wilhemsfeld Jens Alexander Klietz ; Wölfersheim

; Wölfersheim Dr. med. Mechthild Klingenburg-Vogel ; Kiel

; Kiel Ilona Knothe-Bergmann ; Ronshausen

; Ronshausen Wolfgang Köhler ; Frankfurt am Main

; Frankfurt am Main Peter Koenig, economist, geopolitical analyst; Geneva/Switzerland

economist, geopolitical analyst; Geneva/Switzerland Beate Körsgen , Versöhnungsbund, Regionalgruppe Mainz; Mainz

, Versöhnungsbund, Regionalgruppe Mainz; Mainz Waltraud Kötzel ; Herdwangen-Schönach

; Herdwangen-Schönach Hermann Kopp , Vorsitzender der Marx-Engels-Stiftung e.V., Mitglied des Friedensforums Düsseldorf; Düsseldorf

, Vorsitzender der Marx-Engels-Stiftung e.V., Mitglied des Friedensforums Düsseldorf; Düsseldorf Ingrid Koschmieder ; Berlin

; Berlin Jens Koy ; Bonn

; Bonn Christoph Krämer , Mitglied bei IPPNW-Deutschland; Helmstedt

, Mitglied bei IPPNW-Deutschland; Helmstedt Friederike Kretzen ; Basel/Schweiz

; Basel/Schweiz Daniel Kreutz , ehemals NRW-Landtagsabgeordneter; Köln

, ehemals NRW-Landtagsabgeordneter; Köln Monika Krotter-Hartmann , Deutscher Freidenker-Verband; Offenbach am Main

, Deutscher Freidenker-Verband; Offenbach am Main Rosemarie Küppers ; Berlin

; Berlin Dr. med. Anita Kuhlmann ; Lörrach-Stetten

; Lörrach-Stetten Prof. Dr. Klaus Kuhnke ; Osnabrück

; Osnabrück Elisabeth Kula , Politikwissenschaftlerin, DIE LINKE, Mdl; Hessen

, Politikwissenschaftlerin, DIE LINKE, Mdl; Hessen Dr. Bernd Kulawik ; Zürich

; Zürich Dr. rer. nat. Bijan Kushan , Environment adviser; Sun Valley (California)

, Environment adviser; Sun Valley (California) Stefan Kytzia ; Offenbach

; Offenbach Martin Laeuen ; Frankfurt am Main

; Frankfurt am Main Dieter Lehmann , Mitglied der Friedensgruppe Bonn-Beuel; Bonn

, Mitglied der Friedensgruppe Bonn-Beuel; Bonn Dr. med. Ulrike Lehmann , Mitglied der IPPNW; Bonn

, Mitglied der IPPNW; Bonn Dr. med. Dieter Lehmkuhl , Mitglied der IPPNW; Berlin

, Mitglied der IPPNW; Berlin Heinz Leipold ; Erlensee

; Erlensee Dr. Dipl. Biol. André Leisewitz ; Weilrod/Ts.

; Weilrod/Ts. Ekkehard Lentz , Sprecher des Bremer Friedensforums Bremen; Bremen

, Sprecher des Bremer Friedensforums Bremen; Bremen Mathias Lenz ; Niddatal

; Niddatal Karin Leukefeld , Middle East Correspondent; Bonn

, Middle East Correspondent; Bonn Christine Ligner ; Birkenwerder

; Birkenwerder Dr. med. Manfred Lotze , Mitglied der IPPNW; Hamburg

, Mitglied der IPPNW; Hamburg Birgit Malzahn , Kasseler Friedensforum; Kassel

, Kasseler Friedensforum; Kassel Eduard Mader ; Bernau

; Bernau Uta Mader ; Bernau

; Bernau Walter Märkle ; Gammertingen

; Gammertingen Farahnaz Makky ; Tehran/Iran

; Tehran/Iran Ursula Mathern ; Merxheim

; Merxheim Hilmar Maus ; Kassel

; Kassel Karl-Heinz Medler ; Essen

; Essen Emmi Menzel , Mitglied des Münchner Friedensbündnisses; München

, Mitglied des Münchner Friedensbündnisses; München Helmut Menzel , Mitglied des Münchner Friedensbündnisses; München

, Mitglied des Münchner Friedensbündnisses; München Clemens Metzdorf ; Oberursel

; Oberursel Magdalene Merkel , Ehrenamtskoordinatorin; Essen

, Ehrenamtskoordinatorin; Essen Manuel Merkle ; Dietenheim

; Dietenheim Theresa Metzdorf ; Frankfurt am Main

; Frankfurt am Main Anja Mewes ; Berlin.

; Berlin. Bernd Mewes ; Berlin.

; Berlin. Imke Meyer ; Frankfurt am Main

; Frankfurt am Main Ullrich Mies , Publizist/Autor; Vaals/Niederlande

, Publizist/Autor; Vaals/Niederlande Jakob Migenda , Linksjugend [‘solid], DIE LINKE; Hessen

, Linksjugend [‘solid], DIE LINKE; Hessen Rainer Möller ; Krefeld

; Krefeld Heinz Mösing ; Berlin

; Berlin Achim Müller ; Oberopfingen

; Oberopfingen Regine Müller ; Bad Zwesten

; Bad Zwesten Thomas Müller ; Osnabrück

; Osnabrück Alois Müller-Giebels , Aachener Aktionsgemeinschaft „Frieden jetzt“; Aachen

, Aachener Aktionsgemeinschaft „Frieden jetzt“; Aachen Maria Müller-Giebels , Aachener Aktionsgemeinschaft „Frieden jetzt“; Aachen

, Aachener Aktionsgemeinschaft „Frieden jetzt“; Aachen Mütter gegen den Krieg Berlin-Brandenburg

Dr. Izzeddin Musa ; Waachtberg

; Waachtberg Żaklin Nastic , MdB, DIE LINKE; Hamburg

, MdB, DIE LINKE; Hamburg Margot Neubauer ; Frankfurt/Main

; Frankfurt/Main Ursula Nickolaizig , GEW; Steinbach

, GEW; Steinbach Horst Niemeier ; Bielefeld

; Bielefeld Juana Maria Poblete Argomedo ; Bielefeld

; Bielefeld Willi van Ooyen , Vorsitzender des Friedens- und Zukunftswerksstatt e. V.; Frankfurt am Main

, Vorsitzender des Friedens- und Zukunftswerksstatt e. V.; Frankfurt am Main Prof. Dr. Gottfried Orth ; Rothenburg ob der Tauber

; Rothenburg ob der Tauber Prof. i.R. Norman Paech ; Hamburg

; Hamburg Franziska Patterson ; Dachau

; Dachau pax christi Diözesanverband Essen

Dr. rer. medic. Andreas Peglau ; Berlin

; Berlin Dr. med. Gisela Penteker , Mitglied der IPPNW; Otterndorf

, Mitglied der IPPNW; Otterndorf Gudrun Peters ; Berlin

; Berlin Holdger Platta ; Sudershausen

; Sudershausen Anne-Margarete Pons ; Mörfelden-Walldorf

; Mörfelden-Walldorf Dr. Helmut Pöltelt ; BVB/ Freie Wähler; Ahrensfelde

; BVB/ Freie Wähler; Ahrensfelde Ilona Pregler ; Rüfenacht/Schweiz

; Rüfenacht/Schweiz Hans-Georg Pütz ; Bielefeld

; Bielefeld Brigitte Queck , Dipl.-Staatswissenschaftlerin Außenpolitik, Vorsitzende der Organisation Mütter gegen den Krieg Berlin-Brandenbur; Potsdam

, Dipl.-Staatswissenschaftlerin Außenpolitik, Vorsitzende der Organisation Mütter gegen den Krieg Berlin-Brandenbur; Potsdam Beate Rasper ; Borgentreich

; Borgentreich Gisela Rasper; Eppstein

Eppstein Klaus von Raussendorff , Deutscher Freidenker-Verband; Bonn

, Deutscher Freidenker-Verband; Bonn Siegfried Reichelt ; Erkner

; Erkner Franz-Roger Reinhard , Friedenskreis an der Anne-Frank-Gesamtschule; Havixbeck

, Friedenskreis an der Anne-Frank-Gesamtschule; Havixbeck Wolfgang Reitmeier ; Rüfenacht/Schweiz

; Rüfenacht/Schweiz Eveline Renell ; Biebertal

; Biebertal Richard Reschke ; Oberursel

; Oberursel Dr. Günter Rexilius , Psychol. Psychotherapeut; Mönchengladbach

, Psychol. Psychotherapeut; Mönchengladbach Amirali Rezazadeh , PhD. Researcher at Technical University of Denmark (DTU); Copenhagen/Denmark

, PhD. Researcher at Technical University of Denmark (DTU); Copenhagen/Denmark Veronika Rochhart , Steirische Friedensplattform; Graz/Österreich

, Steirische Friedensplattform; Graz/Österreich Ellen Rohlfs , Übersetzerin, Autorin; Bramsche

, Übersetzerin, Autorin; Bramsche Günther Rohr ; Rodgau

; Rodgau Wolfgang Rosenthal , Mitglied der IPPNW; Berlin

, Mitglied der IPPNW; Berlin Prof. i.R. Rainer Roth ; Frankfurt am Main

; Frankfurt am Main Dr. Werner Rügemer , attac Deutschland; Köln

, attac Deutschland; Köln Prof. Dr. phil. i.R. Werner Ruf ; Edermünde

; Edermünde Dipl.- Ing. Bodo Rusch ; Berlin

; Berlin Mohammad Saber , Medical Doctor, Freedom Movement of Iran (FMI – NAI)

, Medical Doctor, Freedom Movement of Iran (FMI – NAI) Prof. Muhammad Sahimi , NIOC Chair in Petroleum Engineering and Professor of Chemical Engineering and Materials Science, USC; Los Angeles/USA

, NIOC Chair in Petroleum Engineering and Professor of Chemical Engineering and Materials Science, USC; Los Angeles/USA Memo Sahin , Geschäftsführer des Dialog-Kreises „Die Zeit ist reif für eine politische Lösung im Konflikt zwischen Türken und Kurde“; Köln

, Geschäftsführer des Dialog-Kreises „Die Zeit ist reif für eine politische Lösung im Konflikt zwischen Türken und Kurde“; Köln Dr. med. Edgardo Salas Santana ; Bielefeld

; Bielefeld Saral Sarkar , Publizist und politischer Aktivist; Köln

, Publizist und politischer Aktivist; Köln Gertrude Sauer ; Kaiserslautern

; Kaiserslautern Dipl.-Psych. Renate Schallehn , Psychologische Psychotherapeutin; Schwielowsee

, Psychologische Psychotherapeutin; Schwielowsee Jan Schalauske , Stellvertretende Fraktionsvorsitzende, DIE LINKE, MdL; Hessen

, Stellvertretende Fraktionsvorsitzende, DIE LINKE, MdL; Hessen Kurt Scharf ; Berlin

; Berlin Petra Scharrelmann , Lehrerin; Bremen

, Lehrerin; Bremen Mischa Schaub , Stiftung Virtual Valley; Basel/Schweiz

, Stiftung Virtual Valley; Basel/Schweiz Günter Schenk , Mitglied der Deutsch-Arabischen Gesellschaft e.V., Membre du Collectif Judéo Arabe et Citoyen pour la Palestine – Strasbourg; Strasbourg/France

, Mitglied der Deutsch-Arabischen Gesellschaft e.V., Membre du Collectif Judéo Arabe et Citoyen pour la Palestine – Strasbourg; Strasbourg/France Heide Scheuch-Paschkewitz , DIE LINKE, MdL; Hessen

, DIE LINKE, MdL; Hessen Gudrun Scheuerle ; Gammertingen

; Gammertingen Gundolf Scheweling ; Marienhafe

; Marienhafe Ursula Schleier ; Schopfheim

; Schopfheim Einar Schlereth ; Klavreström/Sweden

; Klavreström/Sweden Hans Georg Schmid ; Mainz-Bretzenheim

; Mainz-Bretzenheim Karoline Schmid ; München

; München Michael Schmid , Lebenshaus Schwäbische Alb; Gammertingen

, Lebenshaus Schwäbische Alb; Gammertingen Prof. Dr. Stefan Schmid ; München

; München Helmut Schmidt ; Bolanden

; Bolanden Renate Schönfeld , Pfarrerin i. R.; Berlin

, Pfarrerin i. R.; Berlin Prof. Dr. Alf Schönfeldt ; Berlin

; Berlin Dipl.-Päd. Charlotte Schönfeldt , Psychotherapeutin; Berlin

, Psychotherapeutin; Berlin Marjana Schott , Insolvenzverwalterin, DIE LINKE, ehem. MdL; Hessen

, Insolvenzverwalterin, DIE LINKE, ehem. MdL; Hessen Ulrike Schroeder; Borken

Borken Prof. Dr. med. Wolfgang Schroeder; Borken

Borken Leonore Schröder , Friedenskreis Castrop-Rauxel; Castrop-Rauxel

, Friedenskreis Castrop-Rauxel; Castrop-Rauxel Wolfgang Schröder ; Castrop-Rauxel

; Castrop-Rauxel Dagmar Schulte ; Niederkassel-Mondorf

; Niederkassel-Mondorf Willi Schulze-Barantin , Deutscher Freidenker-Verband, Vorsitzender Landesverband Hessen; Frankfurt am Main

, Deutscher Freidenker-Verband, Vorsitzender Landesverband Hessen; Frankfurt am Main Sigrun Schulze-Stadler , Mitglied der IPPNW; Hamburg

, Mitglied der IPPNW; Hamburg Prof. Dr. Ursula Schumm-Garling ; Berlin

; Berlin Karin Schwalm ; Marburg

; Marburg Matthias Schwander , KPF Chemnitz; Chemnitz

, KPF Chemnitz; Chemnitz Mehrnaz Shahabi ; Bristol/UK

; Bristol/UK Nahid Shakeri , Environmental Health Specialist; Aliso Viejo, California/USA

, Environmental Health Specialist; Aliso Viejo, California/USA Houshang Shokri , author and reseracher; Tabriz/Iran

, author and reseracher; Tabriz/Iran Prof. Amin Shokrollahi , École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL); Preverenges/Switzerland

, École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL); Preverenges/Switzerland Thomas Siemon , Institut für Palästinakunde e.V.; Bonn

, Institut für Palästinakunde e.V.; Bonn Kristina Siever, Psychol. Psychotherapeutin; Köln

Psychol. Psychotherapeutin; Köln Norbert Sindermann ; Niddatal

; Niddatal Martin Singe , Pax Christi Bonn; Bonn

, Pax Christi Bonn; Bonn Frank Skischus , Kasseler Friedensforum und Bundesausschuss Friedensratschlag; Gudensberg

, Kasseler Friedensforum und Bundesausschuss Friedensratschlag; Gudensberg Marianne Sörensen-Bauer , Psychol. Psychotherapeutin; Bremen

, Psychol. Psychotherapeutin; Bremen Prof. Dr. i.R. Gert Sommer ; Marburg

; Marburg Dr. Hans-Georg Stork ; Bad Neuenahr- Ahrweiler

; Bad Neuenahr- Ahrweiler Heinz Stehr ; Elmshorn

; Elmshorn Rudolf Steinmetz , Wi.-Ing.; 80638 München

, Wi.-Ing.; 80638 München Birgit Stelzmann , Mitglied der DFG-VK; Hannover

, Mitglied der DFG-VK; Hannover Paul Stern , DGB-Kreisvorsitzender Celle; Celle

, DGB-Kreisvorsitzender Celle; Celle Heinz-Werner Stiller ; Beringen/Schweiz

; Beringen/Schweiz Sava Stomporowski , Mitglied des Bonner Friedensbündnisses; Bonn

, Mitglied des Bonner Friedensbündnisses; Bonn Anton Stortchilov , Politikwissenschaftler, Mitglied des Landesvorstands, DIE LINKE; Hessen

, Politikwissenschaftler, Mitglied des Landesvorstands, DIE LINKE; Hessen Anke Stratmann-Horn , Friedens und Flüchtlingsbegleitgruppe Herford; Herford

, Friedens und Flüchtlingsbegleitgruppe Herford; Herford Fee Strieffler , LUFTPOST – Friedenspolitische Mitteilungen aus der US-Militärregion Kaiserslautern/Ramstein; Kaiserslautern

, LUFTPOST – Friedenspolitische Mitteilungen aus der US-Militärregion Kaiserslautern/Ramstein; Kaiserslautern Dr. med. Hans-Georg Strüber ; Göttingen

; Göttingen Bärbel Süßner ; Erfurt

; Erfurt Heinrich Süßner ; Erfurt

; Erfurt Zorica Surla ; Sulzbach

; Sulzbach Heinrich Tettenborn , Rechtsanwalt; Dietenheim

, Rechtsanwalt; Dietenheim Dr. Michael Thiele ; Eckernförde

; Eckernförde Dr. Helga Thomas , Psychotherapeutin; Lörrach

, Psychotherapeutin; Lörrach Veronika Thomas-Ohst , Vorsitzendes von Euregioprojekt-Frieden e.V.; Aachen

, Vorsitzendes von Euregioprojekt-Frieden e.V.; Aachen Reto Thumiger , Pressenza – international press agency; Berlin

, Pressenza – international press agency; Berlin Verena Tobler Linder , Soziologin; Zürich/Schweiz

, Soziologin; Zürich/Schweiz Horst Trapp ; Frankfurt am Main

; Frankfurt am Main Bernhard Trautvetter , Studiendirektor a.D., Sprecher des Essener Friedensforums; Essen

, Studiendirektor a.D., Sprecher des Essener Friedensforums; Essen Gerd S. Ullmann ; Alfter

; Alfter Sabine Verborg ; Freiburg

; Freiburg Prof. Dr. Rolf Verleger ; Lübeck

; Lübeck Angelika Vetter , Institut für Palästinakunde e.V.; Bonn

, Institut für Palästinakunde e.V.; Bonn Dr. Ludger Volmer , Staatsminister a.D.; Berlin

, Staatsminister a.D.; Berlin VVN-BdA Bochum ; Bochum

; Bochum Claudia von Wachtendonck ; Nümbrecht

; Nümbrecht Harald Wagner , Pfarrer i.R., Pro Ökumene; Korntal-Münchingen

, Pfarrer i.R., Pro Ökumene; Korntal-Münchingen Margot Wahl ; Zürich/Schweiz

; Zürich/Schweiz Willy Wahl , Seniora.org; Zürich/Schweiz

, Seniora.org; Zürich/Schweiz Dr. Eva Walther ; Frankfurt am Main

; Frankfurt am Main Katrin Warnatzsch , Lebenshaus Schwäbische Alb; Gammertingen

, Lebenshaus Schwäbische Alb; Gammertingen Günther Wassenaar ; Lutherstadt Wittenberg

; Lutherstadt Wittenberg Prof. Dr.-Ing. Robert Watty ; Ulm

; Ulm Volker Weichsel ; Weiterstadt

; Weiterstadt Felix Weigel ; Roth

; Roth Gunhild Weigel ; Roth

; Roth Hagen Weinberg , Sprecher der Gruppe Eisenhüttenstadt-LOS vom Solidaritätsdienst International e.V. (SODI); Frankfurt (Oder)

, Sprecher der Gruppe Eisenhüttenstadt-LOS vom Solidaritätsdienst International e.V. (SODI); Frankfurt (Oder) Ute Welke ; Rostock

; Rostock Sylvia Wenzel ; Baden/Österreich

; Baden/Österreich Jens Wernicke , Herausgeber des Online-Magazins Rubikon

, Herausgeber des Online-Magazins Rubikon Dr. Rainer Werning , Vorstandsmitglied der Deutsch-Philippinischen Freunde e.V.; Düsseldorf

, Vorstandsmitglied der Deutsch-Philippinischen Freunde e.V.; Düsseldorf Elisabeth Widmer ; Ennetbaden/Schweiz

; Ennetbaden/Schweiz Peter Widmer ; Ennetbaden/Schweiz

; Ennetbaden/Schweiz Dr. med. Hartmut Wihstutz , Mitglied der IPPNW; Hohen Neuendorf

, Mitglied der IPPNW; Hohen Neuendorf Richard Wildner ; Otzberg

; Otzberg Dr. Ulrich Wilken , Vizepräsident des Hessischen Landtags, DIE LINKE, MdL; Hessen

, Vizepräsident des Hessischen Landtags, DIE LINKE, MdL; Hessen Dr. Felix Winter ; Bielefeld

; Bielefeld Janine Wissler , Fraktionvorsitzende, DIE LINKE, MdL; Hessen

, Fraktionvorsitzende, DIE LINKE, MdL; Hessen Dr. Winfried Wolf , Zeitschrift Lunapark21; Michendorf bei Berlin

, Zeitschrift Lunapark21; Michendorf bei Berlin Dr. med. Hellmut Vogel ; Kiel

; Kiel Esmail Zargarian , political activist; Göteborg/Sweden

, political activist; Göteborg/Sweden Kornelia Zapf ; Bad Nauheim

; Bad Nauheim Saeed Ziaee , dentist; Tehran/Iran

, dentist; Tehran/Iran Ewald Ziegler ; Nürnberg

; Nürnberg Andreas Zumach , Journalist und UNO-Korrespondent; Genf/Schweiz

, Journalist und UNO-Korrespondent; Genf/Schweiz Elke Zwinge-Makamizile, GEW; Berlin

֎֎֎֎֎֎

Weitere Unterstützer (nach 01.06.2019)

Other supporters (after June 01; 2019)

470. Dr. med. Florian Eickel; Bielefeld

471. Karin Brüggemann; Osnabrück





—





*******************************************************************



Dr. med. Amir Mortasawi

(alias Afsane Bahar)



https://amirmortasawi.wordpress.com/



https://www.facebook.com/afsane.bahar





*******************************************************************