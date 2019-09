GRETAS World, recherchiert von Cory Morningstar, der kanadischen Umwelt-Aktivistin

Zu Greta Thunberg hatte ich Anfang 2019 auch auf Cory Morningstars Recherchen basierend nach ihrem Auftritt bei den “Bilderbergern” in Davos geschrieben :

Jetzt hat Cory Morningstar, die kanadische Umwelt-Aktivistin & Journalistin noch einmal nachgelegt:

(hier geht es zu ihren Dokumentarfilmen, Video-Reportagen: https://www.youtube.com/channel/UCQ3QashBd3jLASXgh53j9ww )

Die Erzeugung der Marke Greta Thunberg zur Erzielung von Zustimmung:

Die politische Ökonomie des gemeinnützigen Industriekomplexes [ Band 1,Teil 1].

Veröffentlicht von LZ ⋅ 24. September 2019 ⋅ Ein Kommentar

von Cory Morningstar – http://www.theartofannihilation.com

Übersetzung LZ

„Was die Manipulationen durch den Non-Profit-Industriekomplex ärgerlich macht, ist, dass sie den guten Willen des Volkes, insbesondere der Jugendlichen, ausnutzen. Sie richten sich an diejenigen, denen keine Fähigkeiten und Kenntnisse vermittelt wurden, um wirklich für sich selbst zu denken, und zwar von Institutionen, die dazu bestimmt sind, der herrschenden Klasse zu dienen. Der Kapitalismus funktioniert systematisch und strukturell wie ein Käfig zur Aufzucht von Haustieren. Die Organisationen und ihre Projekte, die unter falschen humanistischen Slogans operieren, um die Hierarchie von Geld und Gewalt zu stützen, werden immer mehr zu einigen der wichtigsten Elemente des unsichtbaren Käfigs von Korporatismus, Kolonialismus und Militarismus.“ – Hiroyuki Hamada, Künstlerin

„Die Erzeugung der Marke Greta Thunberg zur Erzielung von Zustimmung“ wurde in zwei Bänden verfasst.

Band I

[ACT I – ACT II – ACT III – ACT IV – ACT V – ACT VI ] [Nachträge: I]

Band II

Eine Untersuchung mit der Lupe – ACT I • ACT II • ACT III • ACT IV • ACT V] [ACTS VI & VII erscheinen noch]

Band I:

In Teil 1 habe ich offengelegt, dass Greta Thunberg, das aktuelle Wunderkind und Gesicht der Jugendbewegung zur Bekämpfung des Klimawandels, als spezielle Jugendberaterin und Treuhänderin für eine von „We Don’t Have Time“, einem aufstrebenden Mainstream-Tech-Start-Up, gegründete Stiftung tätig war. Dann erforschte ich die Ambitionen, die hinter dem Technologieunternehmen „We Don’t Have Time“ stehen.

In Teil 2 veranschauliche ich, wie die heutige Jugendlichen die Opferlämmer für die herrschende Elite sind. Auch in diesem Teil stelle ich die Vorstandsmitglieder und Berater von „We Don’t Have Time“ vor. Ich untersuche die Führung im aufstrebenden „We Don’t Have Time“ und die Partnerschaften zwischen den etablierten Unternehmen im Umweltbereich: Al Gores Climate Reality Project, 350.org, Avaaz, Global Utmaning (Global Challenge), die Weltbank und das World Economic Forum (WEF).

In Teil 3 dekonstruiere ich, wie Al Gore und die mächtigsten Kapitalisten des Planeten hinter den heute produzierten Jugendbewegungen stehen und warum. Ich erkunde die Verbindungen von „We Don’t Have Time“/Thunberg zu Our Revolution, das Sanders Institute, This Is Zero Hour, Sunrise Movement und den Green New Deal. Ich komme auch auf die berühmte Familie Thunberg zu sprechen. Insbesondere Thunbergs berühmte Mutter Malena Ernman (WWF Umweltheld des Jahres 2017) und ihre Buchvorstellung im August 2018. Dann erforsche ich die großzügige mediale Aufmerksamkeit, die der SvD, eine der größten Zeitungen Schwedens, Thunberg sowohl im Mai als auch im April 2018 schenkte.

In Teil 4 untersuche ich die aktuelle Kampagne, die sich jetzt entfaltet, indem ich „die Öffentlichkeit in den Notfall-Modus bringe“. Noch wichtiger ist, dass ich zusammenfasse, wem und was dieser Modus dienen soll.

In Teil 5 schaue ich genauer auf den Green New Deal. Ich untersuche „Data for Progress“ und das Targeting von weiblichen Jugendlichen als Schlüssel zur „Femografie“. Ich verbinde den Hauptarchitekten und die Autoren der „Green New Deal“ -Daten mit dem World Resources Institute. Von dort aus führe ich Sie durch die vernetzte Business & Sustainable Development Commission, die Global Commission on the Economy and Climate und die New Climate Economy – ein Projekt des World Resources Institute. Ich offenbare den gemeinsamen Nenner zwischen diesen Gruppen und der Stellung von Geld zur Natur, vertreten durch die Natural Capital Coalition und den gemeinnützigen Industriekomplex als Einheit. Abschließend verrate ich, wie dies in der Umsetzung von Zahlungen für Ökosystemleistungen (die Finanzialisierung und Privatisierung der Natur, globaler Maßstab) gipfelt, die „voraussichtlich auf dem fünfzehnten Treffen in Peking im Jahr 2020 angenommen wird“.

Im letzten Akt, Teil 6 [Crescendo], beende ich die Serie, indem ich offenlege, dass die Stiftungen, die die Klimabewegung in den letzten zehn Jahren finanziert haben, dieselben sind, die jetzt mit der Climate Finance Partnership zusammenarbeiten, die 100 Billionen Dollar von Pensionsfonds ausschütten will. Ich enthülle die Identitäten von Individuen und Gruppen an der Spitze dieser vernetzten Matrix, die sowohl das Medium als auch die Botschaft steuern. Ich nehme Sie mit in die Vergangenheit, um kurz die zehn Jahre des strategischen Social Engineering zu demonstrieren, die uns zu diesem Abgrund geführt haben. Ich betrachte die Beziehung zwischen WWF, Stockholm Institute und World Resources Institute als Schlüsselinstrumente bei der Schaffung der Finanzialisierung der Natur. Ich werfe auch einen Blick auf die ersten öffentlichen Kampagnen zur Finanzialisierung der Natur („Naturkapital“), die vom WWF langsam in die Öffentlichkeit getragen werden. Ich denke darüber nach, wie Mainstream-NGOs versuchen, ihren Einfluss zu sichern und die Bevölkerung weiter zu manipulieren, indem sie sich in den Untergrund begeben, indem sie zu Gruppen wie Extinction Rebellion gehen, die in den USA und auf der ganzen Welt organisiert werden.

Nachdem der Rauch sich nun geklärt hat, können die schwachen und im Wesentlichen nicht existierenden Forderungen, die an die TckTckTck „Forderungen“ von 2009 erinnern, nun vollständig verstanden werden.

Einige dieser Themen, aber auch andere, werden im Einzelnen auf der Basis des umfassenden Forschungsvolumens veröffentlicht und weiter detailliert diskutiert. Dazu gehört auch das genaue Erstellen einer Erklärung, wie der echte „Green New Deal“ unter der Vierten Industriellen Revolution aussehen wird. Ebenfalls in Kürze wird ein Blick auf die Macht der Prominenten geworfen – und wie sie zu einem Schlüsselinstrument für Kapital und Konformität geworden sind.

[*Hinweis: Diese Serie enthält Informationen und Zitate, die mit Hilfe von Google Translator aus dem Schwedischen ins Englische übersetzt wurden.]

TEIL 1

„Wie ist es möglich, dass du so leicht von etwas so Einfachem wie einer Geschichte betrogen wirst, weil du betrogen wurdest? Nun, es kommt alles auf Eines an, und das ist das emotionale Engagement. Je emotionaler du dich für irgendetwas in deinem Leben engagierst, desto weniger kritisch und weniger objektiv wirst du beobachten.“ – David JP Phillips, We Don’t Have Time Board of Directors, „The Magical Science of Storytelling“.



Greta Thunberg, Wir haben keine Zeit, Facebook, 26. Oktober 2018

August 2018, Finance Monthly, Mitgründer von We Don’t Have Time, Ingmar Rentzhog

Wir haben keine Zeit.

Da dieser Begriff schnell zum Spruch des Tages als kollektives Mantra wurde, um die anhaltende Umweltkatastrophe zu benennen, die am besten als ein Abnicken des Offensichtlichen beschrieben werden kann: es ist wahr, dass wir keine Zeit haben. Wir haben keine Zeit, imperialistische Kriege zu stoppen – Kriege, die bei weitem der größte Verursacher von Klimawandel und Umweltzerstörung sind -, aber wir müssen das tun. Natürlich ist dies eine unmögliche Leistung unter dem erdrückenden Gewicht des kapitalistischen Systems, einer US-Kriegswirtschaft und dem Vorstoß für eine vierte industrielle Revolution auf der Grundlage erneuerbarer Energien. Unannehmlichkeiten haben jedoch nichts mit der Notwendigkeit zu tun, mit einer bestimmten Situation umzugehen. Was im Zusammenhang mit der so genannten „Revolution der sauberen Energie“ nie diskutiert wird, ist, dass ihre Existenz vollständig vom „grünen“ Imperialismus abhängt – letzterer ist gleichbedeutend mit Blut.

Aber darum geht es in dieser Serie nicht.

In dieser Serie geht es um neue Finanzmärkte in einer Welt, in der das globale Wirtschaftswachstum stagniert. Bei der Bedrohung und der anschließenden Reaktion geht es nicht so sehr um den Klimawandel, sondern um den Zusammenbruch des kapitalistischen Wirtschaftssystems. In dieser Serie geht es um das Klimathema als Chance zur Erzielung von beispiellosem Wachstum, von Profiten und den Maßnahmen, die unsere Elite ergreifen wird, um dies zu erreichen – einschließlich der Ausbeutung der Jugend.

Was bedeutet es, dass wir keine Zeit mehr haben?

„Unser Ziel ist es, zu den größten Akteuren im Internet zu gehören.“ – Ingmar Rentzhog, „Wir haben keine Zeit“, December 22, 2017, Nordic Business Insider

Am 20. August 2018 wurde ein tweet mit einem Foto von „einem schwedischen Mädchen“, das auf einem Bürgersteig sitzt, vom CEO Ingmar Rentzhog des von ihm gegründeten Technologieunternehmen „We Don’t Have Time“ veröffentlicht:

„Ein 15-jähriges Mädchen bestreikt ihre Schule vor dem schwedischen Parlament bis zum Wahltag in in 3 Wochen.[.] Stell dir vor, wie einsam sie sich hier fühlen muss. Leute die nur achtlos vorbeigingen, weitermachten mit dem Business as usual. Aber die Wahrheit ist. Das können wir nicht und sie weiß es!“

Rentzhog’s Tweet, über den We Don’t Have Time Twitter-Account, sollte die allererste Veröffentlichung von Thunbergs inzwischen berühmtem Schulstreik sein.

Oben: Wir haben keine Zeit-Tweet, 20. August 20, 2018

In Rentzhog’s „Einsames Mädchen“-Tweet waren fünf Twitter-Accounts markiert: Greta Thunberg, Zero Hour (Jugendbewegung), Jamie Margolin (die jugendliche Gründerin von Zero Hour), Al Gores Climate Reality Project und der Twitter-Account People’s Climate Strike (in der gleichen Schriftart und Ästhetik wie 350.org). [Diese Gruppen werden später in dieser Serie kurz angesprochen.]

Rentzhog ist Gründer von Laika (einem führenden schwedischen Kommunikationsberatungsunternehmen, das Dienstleistungen für die Finanzindustrie anbietet und kürzlich von FundedByMe übernommen wurde). Am May 24, 2018 wurde er zum Vorsitzenden des Think Tanks Global Utmaning (Global Challenge in Englisch) ernannt und ist Mitglied des Vorstands von FundedByMe. Rentzhog ist Mitglied von Al Gores Climate Reality Organization Leaders, wo er Teil der European Climate Policy Task Force ist. Seine Ausbildung erhielt er im March 2017 beim ehemaligen US-Vizepräsidenten Al Gore in Denver, USA, und im Juni 2018 erneut in Berlin.

Das 2006 gegründete Climate Reality Project von Al Gore ist ein Partner von We Don’t Have Time.

Die We Don’t Have Time Foundation nennt zwei spezielle Jugendberater und Treuhänder: Greta Thunberg und Jamie Margolin. [Source]

Mårten Thorslund, Chief Marketing and Sustainability Officer von We Don’t Have Time, hat viele der ersten Fotos von Thunberg nach dem Start ihres Schulstreiks am 20. August 2018 aufgenommen. Im Folgenden begleiten Fotos von Thorslund den Artikel von David Olsson, Chief Operating Officer von We Don’t Have Time, „This 15-year-old Girl Breaks Swedish Law for the Climate“, veröffentlicht am August 23, 2018:

„Greta wurde Klima-Champion und versuchte, die ihr am nächsten stehenden Menschen zu beeinflussen. Ihr Vater schreibt jetzt Artikel und hält Vorträge über die Klimakrise, während ihre Mutter, eine berühmte schwedische Opernsängerin, das Fliegen eingestellt hat. Alles dank Greta.



Und offensichtlich hat sie ihr Spiel intensiviert und das nationale Gespräch über die Klimakrise beeinflusst – zwei Wochen vor der Wahl. Der Bericht von „Wir haben keine Zeit“ berichtete über den Streik von Greta gleich am ersten Tag, und in weniger als 24 Stunden erhielten unsere Facebook-Posts und Tweets über zwanzigtausend Likes, Shares und Kommentare. Es dauerte nicht lange, bis sich die nationalen Medien anschlossen. In der ersten Streikwoche haben mindestens sechs große Tageszeitungen sowie das schwedische und dänische Fernsehen[1] Greta interviewt. Zwei schwedische Parteichefs sind vorbeigekommen, um auch mit ihr zu sprechen.“ [Hervorhebung hinzugefügt]

Der Artikel geht weiter:

„Ist hier etwas Großes los? Dieses eine Kind bekam sofort zwanzig Unterstützer, die nun neben ihr sitzen. Dieses eine Kind bewirkte zahlreiche Nachrichten in überregionalen Zeitungen und im Fernsehen. Dieses eine Kind hat Tausende von Botschaften der Liebe und Unterstützung in sozialen Medien erhalten…….. Bewegungen von Jugendlichen, wie Jaime Margolin’s #ThisIsZeroHour, die #WeDontHaveTime zuvor befragt hat, sprechen mit der dringend benötigten Dringlichkeit, dass Erwachsene auf….“ achten sollten. [Hervorhebung im Original]

Ja – es war und ist immer noch etwas los.

Es heißt Marketing und Branding.

„Gestern habe ich ganz allein gesessen, heute gibt es hier auch noch einen anderen. Es gibt keine [die] ich kenne.“ – Greta Thunberg, August 21, 2018, Nyheter Zeitung, Schweden [Übersetzung über Google].

Das „eine Kind bekam sofort zwanzig Unterstützer“ – von einem schwedischen Netzwerk für nachhaltiges Wirtschaften. Was vor sich geht – ist der Start einer globalen Kampagne, um einen erforderlichen Konsens für das Pariser Abkommen, den New Green Deal und alle klimabezogenen Politiken und Gesetze der Machtelite – für die Machtelite – herbeizuführen. Dies ist notwendig, um die Billionen von Dollar an Finanzmitteln durch eine massive öffentliche Nachfrage freizusetzen.

Zu diesen Vereinbarungen und Richtlinien gehören die CO2-Abtrennung (CCS), die verbesserte Ölrückgewinnung (EOR), Bioenergie mit CO2-Abtrennung und -Speicherung (BECCS), die schnelle vollständige Dekarbonisierung, Zahlungen für Ökosystemdienstleistungen (als „Naturkapital“ bezeichnet), Kernenergie und Kernspaltung sowie eine Vielzahl anderer „Lösungen“, die einem bereits verwüsteten Planeten schaden. Was vor sich geht – ist ein Neustart einer stagnierenden kapitalistischen Wirtschaft, die neue Märkte – neues Wachstum – braucht, um sich selbst zu retten. Es wird ein Mechanismus geschaffen, um etwa 90 Billionen Dollar für neue Investitionen und Infrastrukturen freizusetzen. Was vor sich geht, ist die Schaffung von und Investition in das vielleicht größte Experiment zur Verhaltensänderung, das bisher versucht wurde, global in seiner Dimension.

Und was sind die entscheidenden Faktoren dafür, an welches Verhalten sich die globale Gesellschaft halten sollte? Und vor allem, wer entscheidet? Dies ist eine rhetorische Frage, da wir die Antwort sehr gut kennen: dieselben westlichen weißen männlichen Erlöser und das kapitalistische Wirtschaftssystem, das sie weltweit implementiert haben und das die Ursache für unseren planetarischen ökologischen Alptraum darstellt. Diese Krise hält unvermindert an, da sie sich (wieder einmal) zu den Erlösern der gesamten Menschheit ernennen – ein seit Jahrhunderten immer wiederkehrendes Problem.

Quelle: WWF

+++

„Unser Ziel ist es, mindestens 100 Millionen Nutzer zu bekommen. Es ist ein Achtel von allen, die auf Social Media dabei sind. Erst letzten Monat haben wir es geschafft, 18 Millionen Social Media Accounts zu erreichen, so eine Medienumfrage, die Meltwater News für uns durchgeführt hat. Bei Facebook haben wir derzeit siebenmal so viele Follower unter den weltweiten Klimaorganisationen. Wir wachsen mit 10.000 neuen globalen Followern pro Tag auf Facebook.“ – Ingmar Rentzhog Interview mit Miljö & Utveckling, October 15, 2018

We Don’t Have Time versteht sich als Bewegungs- und Technologie-Startup, das derzeit „das weltweit größte soziale Netzwerk für Klimaschutz“ entwickelt. Die Komponente „Bewegung“ wurde am 22. April 2018 eingeführt. Die Webplattform befindet sich noch im Aufbau, soll aber am 22. April 2019 (zeitgleich mit dem Tag der Erde) starten. „Durch unsere Plattform werden sich Millionen von Mitgliedern zusammenschließen, um Druck auf Führungskräfte, Politiker und Unternehmen auszuüben, damit sie für das Klima handeln.“ Das Ziel des Start-ups, schnell 100 Millionen Nutzer zu erreichen, hat bisher 435 Investoren (74,52% der Aktien des Unternehmens) über die Webplattform FundedByMe angezogen.

Das Startup beabsichtigt, Partnerschaften, digitale Werbung und Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Klimawandel, der Nachhaltigkeit und der wachsenden grünen, Kreislaufwirtschaft einem „großen Publikum von engagierten Verbrauchern und Botschaftern“ anzubieten.

We Don’t Have Time ist hauptsächlich in drei Märkten tätig: Social Media, digitale Werbung und Carbon Offsets. [„Allein in den USA wird der Markt für CO2-Kompensation auf über 82 Milliarden USD geschätzt, wovon 191 Millionen USD auf freiwillige Kompensation entfallen. Es wird erwartet, dass der Markt in Zukunft zunehmen wird, denn 2019 werden schätzungsweise 15% aller Treibhausgasemissionen mit Kosten für den Ausgleich verbunden sein.“] Da es sich bei dem Unternehmen um eine Nischenorganisation handelt, sind soziale Netzwerke in der Lage, auf die Plattformnutzer zugeschnittene Dienste anzubieten. Das Startup hat eine solche Möglichkeit erkannt, indem es seinen Nutzern die Möglichkeit bietet, CO2-Kompensationen durch die eigene Zertifizierung der Plattform zu erwerben. Diese Option gilt sowohl für den einzelnen Benutzer der Plattform als auch für ganze Organisationen/Unternehmen auf der Plattform.

Ein Anreiz von vielen, die im Abschnitt über Start-up-Investitionen genannt werden, ist, dass die Nutzer ermutigt werden, „gemeinsam und kraftvoll mit einflussreichen Akteuren zu kommunizieren“. Solche Einflussnehmer sind Greta Thunberg und Jamie Margolin, die beide eine lukrative Zukunft im Branding von „nachhaltigen“ Industrien und Produkten haben, wenn sie diesen Weg weitergehen wollen, indem sie ihre derzeitige Berühmtheit für ihren persönlichen Gewinn nutzen (ein Markenzeichen der NGO-Bewegung)

[Weiterführende Literatur: The Increasing Vogue for Capitalist-Friendly Climate Discourse].

Das Technologieunternehmen setzt darauf, eine massive Mitgliederbasis von „bewussten Nutzern“ zu schaffen, die „profitable kommerzielle Kooperationen, wie z.B. Werbung“, ermöglichen wird:

„Entscheidungsträger – Politiker, Unternehmen, Organisationen, Staaten – erhalten eine Klimabewertung, die auf ihrer Fähigkeit basiert, der Initiative der Nutzer gerecht zu werden. Wissen und Meinung versammeln sich an einem Ort und die Nutzer üben Druck auf die Entscheidungsträger aus, um einen schnelleren Wandel herbeizuführen.“



„Die Haupteinnahmequellen kommen von kommerziellen Akteuren, die eine hohe Klimabewertung und das Vertrauen in die Mitgliederbasis von We Don’t Have Times erhalten haben.[2] …. Das Einnahmenmodell wird der sozialen Plattform des Geschäftsmodells von TripAdvisor.com ähneln, das mit seinen 390 Millionen Nutzern jährlich über 1 Milliarde Dollar an guter Rentabilität generiert…. Wir werden mit strategischen Partnern wie Climate Reality Leaders, Klimaorganisationen, Bloggern, Influencern und führenden Experten auf diesem Gebiet zusammenarbeiten.“

Video: We Don’t Have Time Werbevideo, veröffentlicht am 6. April 2018[Laufzeit: 1m:38s].

Ein „Zustand der bewussten und permanenten Sichtbarkeit sichert das automatische Funktionieren der Macht.“ – Michel Foucaults Disziplin und Bestrafung

Im Vergleich zu anderen Social-Media-Anstrengungen, bei denen „likes“, „followers“ und unergründliche Mengen an Metadaten den wirtschaftlichen Erfolg bestimmen, ermöglicht die Tatsache, dass das Unternehmen virtuell ist, hohe Gewinnmargen. Der return on investment, der am besten als Mainstream-Billigung und Begehrtheit als Exposition beschrieben wird, wird durch zukünftige Dividenden erzielt. In Erwartung dieses prognostizierten Erfolgs plant das Technologieunternehmen, sein Geschäft in naher Zukunft an die Börse zu bringen. (Denken Sie an Facebook und Instagram.) Die kritischste Komponente für den Erfolg dieses Startups (wie seine Vorgänger) ist das Erreichen einer massiven Mitgliederzahl. Daher wird es nach Angaben des Unternehmens „aktiv sowohl mit der Gewinnung von Influencern als auch mit der Erstellung von Inhalten für verschiedene Kampagnen im Zusammenhang mit dem Hashtag #WeDontHaveTime arbeiten“.

[Download: Prospectus WE DON’T HAVE TIME PDF]

Am 18. April 2018 erwarb die Crowdfunding-Plattform FundedByMe (die von We Don’t Have Time genutzt wird, um Investoren zu gewinnen) die Laika Consulting von Ingmar Rentzhog. Auszüge aus der Pressemitteilung sind wie folgt:

„FundedByMe gab heute bekannt, dass sie 100% der Anteile an dem etablierten Finanzunternehmen Laika Consulting AB, einer führenden Kommunikationsagentur in der Finanzkommunikation, übernehmen. Damit verdoppelt das Unternehmen sein Investitionsnetzwerk auf fast 250.000 Mitglieder und ist damit das größte in Skandinavien. Die Übernahme ist ein strategischer Schritt zur weiteren Stärkung des Finanzdienstleistungsangebots von FundedByMe…..

[Ingmar Rentzhog] wird weiterhin in Teilzeit an strategischen Kundenprojekten für FundedByMe und Laika Consulting arbeiten. Darüber hinaus nimmt er eine Funktion im Vorstand der Gesellschaft wahr. Die meiste Zeit wird er sich durch das neu gegründete Unternehmen auf den Klimawandel konzentrieren, “

„Wir haben keine Zeit“, als CEO und Gründer.“ [Hervorhebung hinzugefügt][Source][3]

„Wir haben keine Zeit“ Software App: Die neueste Welle der westlichen und Konzernideologie zum Anfassen

Im Oktober 2016 strahlte Netflix die dritte Staffel von Black Mirror aus, „eine Twilight Zone-artige Anthologie-TV-Serie über technologische Ängste und mögliche Zukünfte“. Die erste Episode „Nosedive“ stellt eine flache und heuchlerische Bevölkerung dar, in der „soziale Plattformen, Selbstheilung und Validierungssuche“ zur Grundlage einer zukünftigen Gesellschaft geworden sind. [Black Mirror’s third season opens with a vicious take on social media]. Die beunruhigende Episode hat Parallelen zu dem Konzept hinter We Don’t Have Time. Mit dem Unterschied, dass wir nicht ausschließlich Menschen bewerten, sondern Marken, Produkte, Unternehmen und alles andere, was mit dem Klima zu tun hat.

Acquisition International Magazine Issue 10, 2018

Die nicht unbeabsichtigten Ergebnisse werden sich verzehnfachen. Die Unternehmen mit den besten Werbefachleuten und den größten Budgets werden die Gewinner sein. Der Greenwash wird zu einer beispiellosen Methode der Werbung werden, ebenso wie die Kunst des „Storytelling“ (niemand hat jemals gesagt, dass eine Geschichte wahr sein muss). Kleine oder lokale Unternehmen mit geringen finanziellen Mitteln werden mehr als oft die Verlierer sein. Besonders betroffen sind Unternehmer mit Migrationshintergrund, deren Kulturen sich von denen im Westen unterscheiden – wo die „westliche Demokratie“ die einzige gültige Demokratie ist.

Das Gespräch darüber, wer letztendlich aus kultureller, sozialer, geografischer und ethnischer Sicht von diesem Vorhaben profitiert, wird durch die Tatsache ergänzt, dass „unbewusste Verzerrungen über Rasse oder Geschlecht ein bewährtes Problem auf vielen Plattformen in Massenbesetzung“ sind. [Source] Das bedeutet letztlich, dass das Eigeninteresse der westlichen Welt ohne Rücksicht auf den Globalen Süden im Vordergrund stehen muss, um die notwendige Unterstützung als multimediale Plattform zu erhalten – abgesehen davon, was wir ihr weiterhin stehlen können. Die unbequeme Wahrheit ist, dass alle Wege zu demselben kollektiven (wenn auch unbewussten) Ziel führen: der Erhaltung der Weißen.

Rentzhog versichert seinem Publikum, dass „unser Kernanliegen bestehen bleiben wird, nämlich unsere Nutzer in die Lage zu versetzen, Druck auf die führenden Politiker der Welt auszuüben, damit sie sich schneller auf eine emissionsfreie Welt und ökologisch nachhaltige Lösungen und Richtlinien zubewegen“. [Acquisition International Magazine Issue 10, 2018]

Eine „emissionsfreie Welt“ klingt verlockend – doch es gibt keinerlei Pläne, unsere Wachstumsökonomien zurückzuentwickeln. „Ökologisch nachhaltige Lösungen“…. In wessen Interesse? Nach Ansicht eines Stammesältesten, der die Prinzipien der „siebten Generation“ (der indigenen Überzeugung, dass der Mensch seine Nachkommen angemessen versorgen muss, indem er dafür sorgt, dass unser Handeln in der Gegenwart das irdische Überleben von sieben nachfolgenden Generationen ermöglicht – nicht zu verwechseln mit dem Erwerb von Unilever der siebten Generation) – oder nach Ansicht der Weltbank? (Wir alle kennen die Antwort auf diese rhetorische Frage.)

Eine weitere unbequeme Tatsache ist, dass der Druck auf die Regierungen wächst, die Bundesmittel für Forschung und Entwicklung zu erhöhen, um Technologien der „tiefen Dekarbonisierung“ als eine der wichtigsten „Lösungen“ für den Klimawandel zu entwickeln und einzusetzen. Dies wurde auf dem Pariser Klimaabkommen mit Bill Gates‘ Initiative „Mission Innovation“ vorgeschlagen, die sich für die Verdoppelung der staatlichen Investitionen in Energietechnologie einsetzt.

„Wir wollen, dass es mehr kostet, in Bezug auf Einnahmen, öffentliche Unterstützung und Reputation, nicht an der Senkung der Emissionen und der Verbesserung der ökologischen Nachhaltigkeit zu arbeiten, während diejenigen, die den Weg weisen, dafür anerkannt werden sollten. Unsere Vision ist es, einen Wettlauf um ökologische Nachhaltigkeit und CO2-Neutralität zu schaffen, der für Unternehmen, Politiker und Organisationen weltweit zur obersten Priorität wird.“ – Acquisition International Magazine Issue 10, 2018

Auch hier müssen wir uns intensiv mit der Sprache und der Gestaltung befassen. Wer sind „diejenigen, die den Weg weisen“? Beziehen sie sich auf westliche Bürger, die all ihre Sachen in einen Seesack packen können? Hier muss man sagen, dass die Umwelthelden im Westen NICHT die Richard Bransons oder Leonardo DiCaprios der Welt sind. Die wahren Helden für die Umwelt sind aufgrund ihres fast nicht vorhandenen ökologischen Fußabdrucks die Obdachlosen – trotz der Verachtung, die sie von der Gesellschaft als Ganzes erhalten.]

Beziehen sie sich auf die afrikanischen Maasai, die bis heute buchstäblich keine Spuren hinterlassen? Oder sind „diejenigen, die den Weg weisen“ Unilever und Ikea (vertreten auf dem We Don’t Have time board). Dies ist eine weitere rhetorische Frage, auf die wir alle die Antwort kennen. Beachten Sie, dass die Erwähnung von CO2- „Neutralität“ eher als eine drastische Reduzierung der CO2-Emissionen erwähnt wird. Bequeme Sprache, wenn eine der Hauptsäulen des Geschäftsmodells der Verkauf von CO2-Kompensationen ist – Rationalisierung einer Fortsetzung des gleichen kohlenstoffbasierten Lebensstils durch die Konstruktion einer unechten Fantasie, in die jeder mit monetärem Reichtum einsteigen kann.

Da Online-Rezensions- und Bewertungssysteme zu einem westlichen Grundpfeiler bei der Bestimmung der Würde einer Person, Gruppe oder eines Unternehmens geworden sind, ist das Internet derzeit eine Hauptquelle für die Bestimmung der Qualität eines Menschen oder einer Institution. Ein Beispiel für diese Art von System ist die Online-Site Trip Advisor, die Benutzerfeedback als Messstab für ein Hotel, eine Fluggesellschaft, eine Autovermietung usw. verwendet. Da das Bewertungssystem Trip Advisor das Umsatzmodell ist, das „We Don’t Have Time“ verwendet, werden wir dieses spezielle Bewertungssystem untersuchen.

Während eine seriöse und etablierte Website wie Trip Advisor auf einer tatsächlichen Erfahrung basiert – We Don’t Have Time Evaluationen sind mehr auf Versprechungen in die Zukunft ausgerichtet, die eine grüne Technologie-Revolution und/oder die Effektivität der Werbung betreffen, um die Menschen von der Wahrhaftigkeit dieser Versprechungen überzeugen zu können. Durch die Verwendung gefälschter Accounts (z.B. Twitter und Facebook) ermöglichen strategisch abgestimmte Kampagnen der App, politische Karrieren zu brechen und Menschen und Länder anhand der Anzahl der Bewertungen („Klimabomben“) zu verteufeln. Diese Bomben können gegen jeden Gegner eingesetzt werden, der die Technologien (die der Westen zum Nutzen des Westens einsetzt) dieser so genannten Revolution nicht nutzt, unabhängig davon, ob der Grund dafür berechtigt ist oder nicht.

Das Wort „Bombe“ selbst wird reframed. Anstatt Bomben mit Militarismus in Verbindung zu bringen (nie von „We Don’t Have Time“ angesprochen), wird das Wort Bombe schließlich in erster Linie mit Bewertungen, schlechten Produkten, schlechten Ideen und schlechten Menschen in Verbindung gebracht. Das ist die Kraft von Sprache und Framing in Kombination mit Social Engineering. Hier kann die Verhaltensökonomie des Hasses bewaffnet werden – eine virtuell neue Form der Soft Power. Die nicaraguanische sandinistische Regierung, die das Pariser Abkommen nicht unterzeichnet hat, weil es zu schwach ist (und nur westlichen Interessen dient), könnte schnell zu einem Paria auf der globalen Bühne werden – da der Westen die Bühne kontrolliert. Die Soft-Power-App, die bereits ein Ziel der Destabilisierung ist, wird nach Ermessen der herrschenden Klasse eingesetzt.

Betrachtet man den gemeinnützigen Industriekomplex, so muss er als die mächtigste Armee der Welt angesehen werden. Mit Milliarden von Mitarbeitern, alle miteinander verbunden, können die heutigen Kampagnen, die von unseren regierenden Oligarchen finanziert werden, innerhalb weniger Stunden viral werden, nur weil die vernetzte Direktion einig auf ein gemeinsames Ziel hinarbeitet, einheitliche Gedanken und Meinungen zu vermitteln, die allmählich eine gewünschte Ideologie schaffen. Das ist die Kunst des Social Engineering. Konformität und emotionale Inhalte als Werkzeuge der Manipulation waren und sind die mächtigsten Waffen in der Toolbox von Mad Men. Wenn 300.000 Menschen bereits in weniger als 48 Stunden mit „Klima-Herzen“ über ein „trendiges“ Thema abgestimmt haben – das muss eine tolle Idee sein.

„Niemand will der Klassenbeste sein.“ Ingmar Retzhog, Wir haben keine Zeit, 22. Dezember 2017, Nordic Business Insider

Um es klar zu sagen, der Westen ist nicht in der Lage, der Welt das „richtige“ Wertesystem in Bezug auf Nachhaltigkeit zu „lehren“ (Anstoßen/in die Wege leiten), wenn die größten Verschmutzer der Erde zu „Klimaführern“ und „Klimahelden“ verarbeitet werden. Das ist Realität, die auf den Kopf gestellt wird. Eine Realität, die wir akzeptieren müssen. Institutionen wie die Vereinten Nationen in Zusammenarbeit mit den Medien füttern diesen Wahnsinn (der sich jeder Logik entzieht) an die globale Bevölkerung, in Knechtschaft gegenüber den herrschenden Klassen.

„Anstoßen“: Acquisition International Magazine Issue 10, 2018

Schließlich bietet sich diese verhaltenswissenschaftliche Plattform für die kontinuierliche Weiterentwicklung des kritischen Denkens an. Mit praktisch allem und jedem, um den ganzen Tag zu bewerten – wer hat Zeit, sich eine bestimmte Richtlinie oder ein bestimmtes Produkt genau anzusehen, das schließlich durch ausgeklügeltes Marketing in Verbindung mit Verhaltensänderungstaktiken einfach erstaunlich klingt, aussieht und sich anfühlt? Es ist wichtig zu bedenken, dass Social Engineering – und massiver Gewinn – die wichtigsten Vorteile und der Zweck dieser Anwendung sind.

Anmerkungen:

1] TV 2 Dänischer öffentlicher Dienst, SVT Schwedischer öffentlicher Dienst, TV 4 News, Metro TV, Dagens Nyheter, Aftonbladet (20. August 2018), Sydsvenskan, Stockholm Direkt, Expressen (20. August 2018), ETC, WWF, Effekt Magazin, GöteborgsPosten,Helsingborgs Dagblad, Folkbladet, Uppsala Nya tidning, Vimmerby Tidning, Piteå Tidningen, Borås Tidning, Duggan, VT, NT, Corren, OMNI, WeDontHaveTime CEO viral FaceBook post, der es zuerst erwähnt. [Source]

2] Klickbasierte Werbung basierend auf hoch bewerteten Unternehmen, die den Traffic auf ihre Websites lenken wollen; Gezielte Webwerbung für Unternehmen, die umweltbewusste Nutzer in verschiedenen Segmenten ansprechen wollen; Geschäftsabonnements, bei denen Unternehmen und Organisationen die Möglichkeit haben, mit den Mitgliedern zu interagieren und das Recht haben, die Marke „We Don’t Have Time“ und die Bewertung des Unternehmens in ihrem Marketing zu verwenden [Source].

3] „Laika Consulting war eines der ersten Unternehmen in Schweden, das mit Crowdfunding arbeitete, als wir die Marke 2004 gründeten. Ich freue mich darauf, das Wachstum des Unternehmens aufmerksam zu verfolgen. Eine Kombination aus der Expertise von Laika in börsennotierten Unternehmen und FundedByMe mit seiner internationalen und digitalen Präsenz kann neue Wachstumschancen eröffnen“, sagt Ingmar Rentzhog, CEO von Laika. [Source]

Über die Autorin

Cory Morningstar ist eine unabhängige investigative Journalistin, Autorin und Umweltaktivistin, die sich auf den globalen ökologischen Zusammenbruch und die politische Analyse des gemeinnützigen Industriekomplexes konzentriert. Sie lebt in Kanada. Ihre jüngsten Schriften finden sich auf Wrong Kind of Green, The Art of Annihilation, Political Context, Counterpunch, Canadians for Action on Climate Change und Countercurrents.

Fortsetzung mit Teil 2 folgt