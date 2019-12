Tiananmen: Das Massaker, das es nie gab

Vorabbemerkung: Facebook hat meine Sperre bis zum 16. 12. 0.45Uhr verlängert. Auf meine Beschwerden bei FB kommt keine Antwort, bzw. die Antwort ist: Verlängerung der Sperre. Bitte teilen, weiterverbreiten (Chronologie der FB-Sperren für HaBE allein 2019 siehe unten)

Wenn schon wikipedia mittlerweile zugeben muss, dass es auf dem “Platz des himmlischen Friedens” kein Massaker und nicht einen Toten gab, was wohl auf das nach 30 Jahren erstmals zugängliche Statement des US-Außenministeriums und die Tatsache zurückzuführen ist, dass dieses Statement die westliche Propaganda-Front gegen China bröckeln lässt, dann wundert es doch kaum noch jemanden, dass man dann auf Hören-Sagen-Quellen von amnesty & Co zurückgreifen muss, die durch nichts belegt sind. Sicher gilt bisher nur die Auskunft des chinesischem Roten Kreuzes, dass es auf der Seite der Regime-Changer, der später so genannten “Jasmin-Revolutionäre” etwa ebenso viele Tote gab, wie auf Seiten der chinesischen Sicherheitskräfte. Insgesamt im Zeitraum einer Woche in der 12Millionenstadt Peking 2600 Tote und ca. 7000 Verletzte.

Wes Geistes Kind wikipedia ist, zeigt sich in der Bildunterschrift zu diesem Tiananmen-Gedenk-Monument in Wroclaw in Polen. Wikipedia schreibt dazu:

Zerstörtes Fahrrad und Panzerspur – Symbol des chinesischen Widerstands in Breslau

Bei wikipedia geht’s wohl auch wieder von der Maas bis an die Memel. Mit Maas & NATO geht es bis nach Reval und dann weiter …

Die Taktik war 1989 schon so wie bei den Putschisten unter den Kiewer Maidanisten, und bei den Westprovokateuren unter den Streikenden beim 17. Juni 1953 in der DDR.

Den Streikenden DDR-Bauarbeitern ging es um die Senkung der Normen und um Lohnerhöhung, um eine Verbesserung der schlechten Lage in der DDR, der SED ging es auch darum , sie meinte mit der Erhöhung der Arbeitsnormen die Wohnungsnot in der DDR bekämpfen zu können. Beides zusammen wäre die Quadratur des Kreise gewesen angesichts der Notlage der DDR. Und die war nicht zuletzt die Folge einer vom Westen aus u.a. von Hermann-Josef Abs organisierten Inflation. Bei der West-Währungsreform 1948 wurden die alten wertlosen Reichsmark-Bestände nicht vernichtet, sondern in die DDR geschmuggelt, zwecks Schaffung einer Inflation, Entwertung der dort noch als Zahlungsmittel geltenden Reichsmark. Das senkte die Kaufkraft der DDR-Löhne und sollte so soziale Unruhen schaffen.

Die Westprovokateure und ein paar Hundert angestiftete Mitläufer haben mit gezielter Gewalt, Brandstiftung , “Molotow-Cocktails”, Plünderung und Zerstörung von Konsum- und HO-Läden, Zerstörung von Partei-, Gewerkschaftsbüros und – Häusern die Staatsgewalt provoziert und versucht zu erreichen, dass die Rote Armee eingreift. Die Westprovokateure rechneten dabei fest mit dem Eingreifen der Westalliierten.

Tiananmen:

Das Massaker, das es nie gab

schrieb der deutsch-schwedische Journalist & Übersezter der Werke Jan Myrdals, Einar Schlereth bereits vor 5 Jahren.

Einar Schlereth hat jahrzehntelang über den fernen Osten geforscht und geschrieben. U.a. das Grundlagenwerk über eines der größten Nachkriegs-Massaker, das die USA und ihre Kollaborateure gegen die drittgrößte kommunistische Partei der Welt durchführten: sie ließen über 1,5 Millionen Mitglieder der Kommunistischen Partei Indonesiens abschlachten und wahrscheinlich noch einmal so viele Sympathisanten … Genaueres steht in Einar Schlereths Buch, das beim März-Verlag unter K-D Wolf erschienen ist. Dieser Träger des Bundesverdienstkreuzes., mein ehemaliger Arbeitgeber beim SDS-Bundesvorstand hat mir 1999 bei einem Treffen im Frankfurter Hauptbahnhof gesagt: “Dieses Indonesienbuch Einar Schlereths im MÄRZ-Verlag herauszugeben, ist mein größter verlegerischer und politischer Fehler gewesen!”

Hier folgt jetzt eine Reihe von Artikeln zu China , die Einar Schlereth seit 2014 übersetzt oder selbst geschrieben hat:

https://einarschlereth.blogspot.com/search?q=Tiananmen einartysken: Suchergebnisse für Tiananmen

Hier noch ein update mit einem sehr detaillierten Artikel auf Deutsch.Einar Schlereth

11. Juni 2014

Liebe Leser/innen,

dies war der Titel meiner gestrigen Arbeit. 11 SEITEN Übersetzung liegen jetzt im Nirwana. Das passierte zum ersten Mal, nachdem ich ca. 2000 Artikel in das Netz gelegt habe. Dank einem update von LibreOffice, was das Programm verbessern sollte. Am Ende meiner Tagesarbeit markierte ich die Fußnoten, um sie der Übersetzung hinzuzufügen, aber da hat das neue Programm durch die Weisheit seiner Erfinder ungefragt und ohne Kommando den gesamten englischen Text markiert und auf meine Übersetzung geklatscht. Und weg war sie.

Danach sprach ich stundenlang mit meinem allwissenden Freund in Andalusien per Skype, der zwar nicht das Dokument zurückholen konnte (das könnte wohl nur die NSA), aber der mir eine Methode erklärte, wie man verhindern kann, dass ein Dok wieder komplett verschwindet, und zwar via Dropbox. Das macht er selbst auch so, da es ihm auch schon passierte, dass ein Dokument flöten ging.

Nun, da sicher jeder/e von euch weiß, dass es keinen größeren Frust gibt, als dieselbe Arbeit zweimal zu machen (noch dazu 11 Seiten), wird niemand erwarten, dass ich es tue. Stattdessen werde ich wenigstens eine kurze Zusammenfassung liefern. Denn dieser Artikel behandelt ein Ereignis, das vor einem Vierteljahrhundert eintraf, bzw. nicht eintraf, aber eine bedeutende Rolle beim China-bashing im Reichsministerium für Propaganda der USA spielte. Eine komplett erfundene Lüge wie die Story von den Babies, die angeblich von den Irakern aus den Inkubatoren in Kuweit gezerrt wurden. Aber diese Lüge erfüllte ihren Zweck: unendlich viele Linke wurden in das Lager der Rechten getrieben. Man kann sich natürlich fragen, ob man jenen Leuten nachweinen muss. Ein Fehler/Verbrechen einer Regierung kann man nicht dem Gedankengut von Marx anlasten. Das waren Leute, die den sozialistischen Gedanken weder mit Herz noch mit Verstand erfasst hatten.

Hier also die Zusammenfassung:

Donnerstag, 2. März 2017

André Vltchek

20. Februar 2017

Aus dem Englischen: Einar Schlereth

Größtes Opernhaus der Welt

Öffnet eure Augen und seht selbst. Macht eure Ohren frei und hört. Legt eure Vorurteile beiseite von all diesen Propagandaspprüchen, die von Milliarden brainwash-Tönen begleitet werden in den westlichen Indoktrinierungs-Medien.

Seit Jahrzehnten wird Beijing mit Dreck beworfen, wird seine Größe negiert, was eine der effektivsten Waffen der USA und Europas ist in ihrem kulturellen anti-revolutionären Krieg gegen alle die großen unabhängigen Länder auf dem Planeten, besonders China.

Für jene, die die Wirklichkeit schmecken wollen, ist der beste Rat: geht nach Beijing und lasst Beijing für sich selbst sprechen, ohne Vermittler oder ‚Dolmetscher‘. Aber geht denn das? Sind die Urteilverzerrungen nicht schon zu tief in die Psyche der meisten Menschen weltweit gedrungen, die Leute, die von professionellen Falsch-Informationskampagnen durch das Imperium und seine Lautsprecher bombardiert worden sind?

„Ich musste fast jede Nacht heulen, aus Hoffnungslosigkeit und Schmerz,“ erzählte mir einmal einer der größten zeitgenössischen Konzertpianisten, Yuan Sheng, der sich entschloss, in seine Heimatstadt Beijing vor vielen Jahren zurückzukehren. „Als ich in New York lebte, als ich all diese Lügen über mein Land und meine Stadt hörte und las, fühlte ich mich so hilflos. Ich konnte die Wahrheit nicht erklären, da niemand um mich herum sie hören wollte.“

Alte Geschichten wurden Tag und Nacht auf BBC, dem CNN und vielen anderen offiziellen Kanälen des Westens gebracht: die tränen-triefenden Stories von der Misere der Wanderarbeiter oder schreckliche Darstellungen von Chinas Menschenrechtsverletzungen (die alle auf den extrem arroganten westlichen Dogmen basierten, die absolut nicht kompatibel mit der chinesischen und asiatischen Kultur sind); oder die Mainstream-Interpretation der Ereignisse auf dem Tiananmen Platz oder die lauten und heuchlerische Klagen über das Verschwinden von ein paar alten Stadt-Vierteln und ganz zu schweigen von den lärmenden Salven, die gegen Beijings ‚verheerende‘ Luftverschmutzung und Verkehrsstaus abgefeuert wurden.

Samstag, 10. August 2019

Pepe Escobar

9. August 2019

Aus dem Englischen. Einar Schlereth



Hong Kong Kravalle

Leser aus unzähligen Breitengraden haben mich nach Hongkong gefragt. Sie wissen, dass es eines meiner früheren Wohnorte ist. Seit der Übergabe 1997 habe ich eine komplexe, vielschichtige Beziehung zu Hongkong aufgebaut, die ich ausführlich behandelt habe. Im Moment, wenn ihr erlaub, komme ich lieber zur Sache.

Zur großen Sorge der Neokonservativen und humanitären Imperialisten wird es kein blutiges Durchgreifen des chinesischen Festlandes gegen Demonstranten in Hongkong geben – ein Tiananmen 2.0 [Tiananmen hat im übrigen gar nie stattgefunden. D.Ü.} Warum? Weil es sich nicht lohnt.

Peking hat die in den Protesten eingebaute Provokation der Farbrevolution klar identifiziert – mit dem NED, der sich als CIA soft auszeichnet und die Ausbreitung der fünften Kolumnisten erleichtert, selbst im öffentlichen Dienst.

Es gibt natürlich noch andere Komponenten. Die Tatsache, dass Hong Kongers Recht haben, wütend zu sein über eine de facto Tycoon Club Oligarchie, die jeden Winkel der Wirtschaft kontrolliert. Die lokale Gegenreaktion gegen “die Invasion der Festlandbewohner”. Und der unerbittliche kulturelle Krieg der Kantonesen gegen Peking, Nord gegen Süd, Provinz gegen politisches Zentrum.

Was diese Proteste beschleunigt hat, ist die Überzeugung Pekings, dass Hongkong als Schlüsselknoten im massiven Integrations-/Entwicklungsprojekt Chinas sein Vertrauen nicht wert ist. Peking investierte nicht weniger als 18,8 Milliarden Dollar in den Bau der Hong Kong-Zhuhai-Macau-Brücke als Teil der Greater Bay Area, um Hongkong in das Festland zu integrieren, nicht um es zu verachten.

Montag, 24. Juni 2019

Peter König

19 Juni 2019

Aus dem Englischen: Einar Schlereth



Taiwan in Schieflage

Taiwan ist für Donald Trump zu einem neuen “östlichen Drehpunkt” geworden. Gegen alle internationalen Gesetze und UNO-Chartas wendet er sich an Taiwan, um der Welt zu zeigen, dass unabhängig von den etablierten Weltregeln, die Peking, die Volksrepublik China (VR China), zur offiziellen und legitimen Behörde Chinas machen und Taiwan als Teil Chinas, er, als selbsternannter Kaiser Trump es vorzieht, Taiwan als unabhängiges Land zu behandeln. Damit will er andere einladen, dies ebenfalls zu tun. Trump will Taiwan zu einem “Verbündeten” machen – und ern träumt davon, eine US-Basis auf der Insel zu errichten und damit China weiter einzuschließen. Es ist das alte Spiel, teilen und herrschen. Aber er kann nicht so ignorant sein zu glauben, dass dies tatsächlich funktionieren wird. Es ist nur noch eine weitere Sache, die PRK zu verärgern. Ehrlich gesagt – von einem Schritt zurück aus gesehen, sieht es eher so aus, als würde man versuchen, eine dieser primitiven Trump’schen “diplomatischen” Granaten auf den Rücken der VR China zu werfen. Um den Drachen zu provozieren?

Drachen können tödlich sein, vor allem, wenn sie ununterbrochenen Beleidigungen und Erniedrigungen, Angriffen und Drohungen ausgesetzt sind, in Verbindung mit Sanktionen im Handelskrieg und chinesische Exporte in die USA im Wert von 200 Milliarden US-Dollar mit 25% Importsteuer belegt werden; und vergesst nicht, dass Trump gerade eine neue Drohung ausgesprochen hat, dass er den Einsatz auf 300 Milliarden US-Dollar erhöhen werde, falls China sich weigert, am G20-Gipfel in Osaka, Japan, am 28. und 29. Juni 2019 teilzunehmen. Kann man sich eine größere Frechheit vorstellen, Präsident Xi zur Teilnahme am G20-Gipfel zu befehlen?!? Der Mann hat in der Tat keine diplomatischen oder sonstigen Manieren.

Trump prahlte am Montag, den 10. Juni, dass China einen Deal mit den Vereinigten Staaten abschließen wird, “weil sie es müssen werden”. – Und was wäre der Deal? Das hat er nie erklärt. Er fügte hinzu, dass “China Billionen von Dollar verloren hat, seit er, Trump, zum Präsidenten gewählt wurde” – Man stelle sich nur die Straflosigkeit für so viel Fahrlässigkeit vor! – Nun – sicherlich wird Präsident Xi Jinping nicht von Joker Trump getäuscht oder erpresst werden.

Auf der anderen Seite drohte Trump dem neuen mexikanischen Präsidenten Andrés Manuel López Obrador, kurz AMLO, mit einem Zoll von 5% auf mexikanische Agrarexporte in die Vereinigten Staaten, wenn die illegale Einwanderung in die USA nicht aufhören würde. AMLO wandte sich mit einem offenen Brief an Präsident Trump und sagte, dass er Frieden und nicht Konfrontation, Dialog und nicht Krieg anstrebe, und dass die Regierung von AMLO alles in ihrer Macht Stehende tun werde, um die illegale Migration in die USA zu stoppen.

Er sagte zu Recht, dass ein Handelskrieg beiden Nationen mehr schaden als nützen würde. – Trump ließ dann die Drohung mit weltweite Tamtam fallen, um sicherzustellen, dass seine “Güte” auf der ganzen Welt anerkannt wird. Doch erst vor wenigen Tagen drohte Trump Mexiko wieder mit der 5%-Steuer, falls AMLO das Versprechen nicht hält und arme Mexikaner weiterhin illegal die Grenze in das große Gelobte Land (nein, nicht Israel, aber die Westerweiterung Israels) überschreiten.

Natürlich hat dieser Zoll nichts mit dem Handel zu tun. Es ist Bestrafung, eine schiere Demonstration der Vorherrschaft. Und – egal, Trump versteht wahrscheinlich nicht, dass die kalifornische Landwirtschaft von den illegalen mexikanischen und mittelamerikanischen Einwanderern mit niedrigen Löhnen lebt.

Mittwoch, 24. Oktober 2018

André Vltchek

22. Oktober 2018

Aus dem Englischen: Einar Schlereth



So kommen jetzt die Amerikaner sich wohl vor.

Der Irrsinn und die Bosheit der westlichen anti-chinesischen Propaganda hat manche meiner chinesischen Freunde des Nachts zum Weinen gebracht. Aber die Dinge ändern sich. Der Schwachsin von dem, was über China (und Russland natürlich auch) gesagt und geschrieben wird in den USA und Europa, spiegelt jetzt deutlich die Frustration und die schlechten Manieren des verwundeten Verlierers wider. Man wäre beinahe geneigt, Mitleid mit dem westlichen Imperium zu empfinden, wenn er nicht so gewaltsam mörderisch wäre.

Die Propagandisten des Imperiums haben keinerlei Mitleid mit niemandem – sie schießen jetzt wie Wahnsinnige um sich, ohne jeden Plan.

Verschiedene westliche ‘Experten’ und Journalisten können sich einfach nicht auf die Grundlagen einigen: ‘Was ist wirklich falsch an China’. Aber sie werden extrem gut bezahlt, um neu und noch neuere Leichen in den riesigen Kammern Chinas zu finden, und so wetteifeern sie ständig miteinander, suchen nach den saftigsten und skandalösesten Stories. Oft scheint es, das es sich bezahlt macht, anzunehmen, dass einfach alles fehlerhaft ist in dem bevölkerungsreichsten und obendrein kommunistischen (mit ‘chinesischen Vorzeichen’ natürlich) Land auf Erden ist!

China wird 2020 die extreme Armut beseitigt haben, aber ihr braucht gar nicht nach Glückwünschen und Beifall zu suchen in Berlin, Paris, London oder e einer sogenannten ‘ökologischen Zivilisation’, aber wer will das überhaupt wissen? China baut öffentliche Parks, Gehwege und Spielplätze, die größten der Welt, aber wen kümmert es? Die chinesische Regierung führt weireichende erzieherische Reformen durch, während sie gleichzeitig das ganze Land mit Konzertsälen, Museen und Theatern überflutet. Aber das ist offensichtlich nicht der Erwähnung wert!

Die westliche Propaganda versucht, China buchstäblich von ‘recht und links’ zu diskreditieren, indem es zuweile angeklagt wird, zu kommunistisch zu sein, aber wenn es passt, dann ist es zu wenig kommunistisch.

Samstag, 1. April 2017

Es ist unfassbar, wie wenig selbst renommierte Journalisten sich im politischen Vokabular und in der Geschichte auskennen. ‘Progressiv’, ‘konservativ’ oder ‘Tribalismus’ und ‘hemmungsloser Säkularismus’ – alles geht kunterbunt und mit den merkwürdigsten Bedeutungsinhalten durcheinander. Und natürlich ist die USA eine Demokratie, was sie nie gewesen ist, und Russland und China sind Regime. Er unternimmt wenigsten den Versuch, Putin gerecht zu werden.

Patrick Buchanan

31. März 2017

Aus dem Englischen: Einar Schlereth



Le Pen und Putin

„Wenn wir die traditionellen Maßstäbe zum Verständnis unserer Führer anlegen würden, wo zu gehört, die nationalen Grenzen zu verteidigen und nationales Aufblühen gehört, würde Putin als der herausragende Staatsmann unserer Zeit gelten. ‚Wer auf der Weltbühne könnte sich mit ihm messen?‘“

So fragt Chris Caldwell vom Weekly Standard in einem bemerkenswerten Essay in der März-Ausgabe von dem Hillsdale College Magazin ‚Imprimis‘.

Was hebt Putin über alle anderen Führer des 21. Jahrhunderts hinaus?

„Als Putin die Macht übernahm im Winter 1999-2000, war sein Land wehrlos. Es war bankrott. Es war von seinen neuen kleptokratischen Eliten aufgeteilt worden in Zusammenarbeit mit seinen alten imperialen Rivalen, den Amerikanern. Putin änderte das.

Sonntag, 16. November 2014

Ich kann den Europäern, vor allem den Deutschen nur sagen: “Schlaft, meine Schäflein, schlaft ein ….” Dann merkt ihr auch nichts, wenn irgendwann auf einmal alles in die Luft fliegt.

Christina Lin

15. November 2014

Dr. Christina Lin

Am 12. November berichtete CNN, dass Obama plötzlich die Beseitigung von Assad zum Kern seiner anti-ISIS-Strategie erhoben habe, womit er sich abermals der Türkei und den Arabischen Golfstaaten fügte, die die ISIS ermöglichten und in der Tat wenig zu den anti-ISIS-Kämpfen beitrugen. Außerdem schadet dies den US-Interessen, weil damit potentiell die eurasischen Mächte China, Russland und Iran in einen offenen militärischen Konflikt gegen die USA gezogen werden.

Gegenwärtig hat die Achse Beijing-Moskau-Teheran stillschweigend die US-geführte Koalition unterstützt und Assad erlaubte der USA, seinen Luftraum für Schläge gegen die ISIS und andere extremistische Gruppen zu nutzen.

Jetzt wird durch die Besessenheit von Ankara, Riyadh und Doha, Assad zu beseitigen und ihn durch ein islamistisches Marionettenregime zu ersetzen, ein Knüppel zwischen die Koalitions-Bemühungen geworfen. Da islamistische Hochburgen sich von der Türkei über Syrien, den Libanon, Gaza bis Ägypten erstrecken, riskiert man, das östliche Mittelmeer in einen islamischen Teich zu verwandeln, eine Bedrohung, die von Israel und den EU-Mitgliedern Zypern und Griechenland geteilt wird. Dies ist auch eine Bedrohung für Noble Energy der USA, Italiens ENI, Koreas KOGAS, Russlands GAZPROM und andere Interessenten wie Jordanien, Ägypten und asiatische Konsumenten an den neu entdeckten Naturgasvorkommen im östlichen Mittelmeer.

Montag, 30. Juni 2014

Mit Dank an Mowitz und Luftpost lege ich diesen wichtigen Artikel auf, der mit Hinsicht auf das unerhörte und unverschämte Ultimatum à la Rambouillet an Russland, zu dem der CDU-Mann Willy Wimmer die richtigen Worte gefunden hat: “Die Schlafwandler werden zu Traumtänzern. Die EU Staats- und Regierungschefs haben aus ihrem Besuch in Ypern aus Anlass des Ausbruchs des ersten Weltkrieges 1914 nichts gelernt. Das Rußland-Ultimatum bedeutet Rambouillet II und wann, bitteschön, erfolgt der Angriff?”, zusätzliche Relevanz erhält. Wenn die Berliner Hure der USA nicht einmal mehr auf die Wirtschaft hört und auch ihr Zuhälter in Washington sich taub stellt gegenüber den Bedenken der Wirtschaft, dann kann diese Irrsinnspolitik nur von noch viel weiter oben kommen, nämlich von der Wall Street und der City of London. Und wie immer sollen Millionen und aber Millionen für deren Profite und Weltherrschaftspläne krepieren. Sie wollen einfach nicht begreifen, dass sie von den Typen da oben schon immer belogen und betrogen worden sind. Warum schauen sie sich nicht mal die Leichenfelder in Ypern, Verdun oder Stalingrad an? Dort liegen ihre Väter und Großväter und Urgroßväter und nicht die Herren der Wall Street und City of London.

Sonntag, 29. Juni 2014

Washington trommelt zum finalen Atomkrieg

Es wäre mir viel lieber, wenn ich meinen Lesern gute Nachrichten oder wenigstens eine gute Nachricht verkünden könnte. Leider gibt es über die Politik der USA und die Taten und Worte, die von Washington und den Hauptstädten seiner europäischen Vasallenstaaten ausgehen, nichts Gutes zu berichten. Die westliche Welt hat sich dem Bösen verschrieben.

In seinem von Op Ed News veröffentlichten Artikel unterstützt Eric Zuesse meine Berichte über Anzeichen dafür, dass sich Washington auf einen atomaren Erstschlag gegen Russland vorbereitet.

Freitag, 27. Juni 2014

Ananth Krishnan

24. Juni 2014

Chinas Präsident Xi Jinping

Am Sonnabend wird Chinas Präsident Xi Jinping den indischen Vize-Präsidenten Hamid Ansari in der Großen Halle des Volkes, dem riesigen Parlamentgebäude an der Westseite des Tiananmen-Platzes, willkommen heißen.

Ansari und Xi werden zusammen mit Myanmars Präsidenten Thein Sein der Erinnerungsfeier zum 60. Jahrestags der Unterzeichnung der “Panchsheel” oder den “Fünf Prinzipien der friedlichen Koexistenz” vorsitzen – den fünf Diplomatie- Grundsätzen, die von Jawaharlal Nehru und dem damaligen Chinesischen Premier Tschou Enlai zuerst in einem Vertrag über Tibet eingeführt wurden und später auf der berühmten Asien-Afrika-Konferenz in Bandung bekannt wurden.

Was offenbar eine Erinnerung an einen alten historischen Moment ist, hat in Beijing eine neue Bedeutung erfahren durch die unerwartete Wichtigkeit, die von Xis Regierung diesem Jahrestag beigemessen wird.

Donnerstag, 12. Juni 2014

Hier kommt wieder ein sehr langer – ein 12-Seiten-Artikel – von Diana Johnstone – wohl die klügste und glänzendste Historikerin und Analytikerin, die ich kenne. Ihre ganz hervorragende Analyse des Jugoslawien-Krieges “Fools’ Crusade” (Kreuzug der Idioten) ist natürlich in Deutschland nicht erschienen. Es gibt nicht einmal einen Eintrag über sie auf deutsch in Wikipedia. Dafür erzählt Wikipedia z. B. immer noch das alte Lügenmärchen über das “Tiananmen-Massaker”. Also Vorsicht bei Wikipedia.Diana Johnstone schreibt auch sehr gut und präzise. Bei ihr findet man nicht die lästige Redundanz, die heute so viele Journalisten und Analytiker auszeichnet. Sie ähnelt in gewisser Weise the Saker, sowohl in ihrem Stil als auch in ihrer Analyse.Diana Johnstone

9. Juni 2014

Die NATO-Führer veranstalten gegenwärtig eine bewusste Charade in Europa, um wieder einen Eisernen Vorhang zwischen Russland und dem Westen aufzuziehen.

Mit erstaunlicher Einstimmigkeit heucheln die NATO-Führer Erstaunen über die Ereignisse, die sie Monate im voraus geplant haben. Ereignisse, die sie bewusst in Gang gesetzt haben, werden als plötzliche, erstaunliche, ungerechtfertigte “russische Aggression” dargestellt. Die USA und die EU unternahmen eine aggressive Provokation in der Ukraine, von der sie wussten, dass Russland zu einer defensiven Reaktion in einer oder anderer Weise gezwungen würde.

Sie konnten nicht ganz sicher sein, wie der russische Präsident Wladimir Putin reagieren würde, als er sah, dass die USA den politischen Konflikt in der Ukraine manipulierte, um eine pro-westliche Regierung zu installieren, die der NATO beitreten wollte. Dies war nicht eine bloße Angelegenheit von einer “Einflusssphäre” in Russlands “unmittelbarer Nachbarschaft”, sondern eine Sache von Leben und Tod für die russische Marine, und auch eine grobe nationale Sicherheitsbedrohung an Russlands Grenzen.

Chronologie der facebook-Sperren und -Zensurmaßnahmen gegen HaBE 2019

