Ex-US-Außenminister John Kerry erklärt uns den Klima-“WORLD WAR ZERO”

Der Ex-Außenminister unter Obama und Terroristenunterstützer in Syrien will die Menschen in den USA für den “WORLD WAR ZERO” gegen den Klimawandel “wie im Krieg” mobilisieren, wie ihn die Frankfurter Allgemeine Zeitung zitiert:

Wer mit wieviel Geld hinter dieser Kriegsmobilisierung steckt und welche Ziele sich diese Herrschaften gesteckt haben, hat der US-Journalist William Engdahl recherchiert:

Das Klima und die Spur des Geldes

Was immer man auch von der Gefahr durch CO2 und dem Risiko einer globalen Erwärmung halten mag, die eine globale Katastrophe mit einer durchschnittlichen Erwärmung von 1,5 bis 2 Grad Celsius in den nächsten 12 Jahren verursachen soll, so ist es doch wert, sich anzusehen, wer den gegenwärtigen Strom aus Propaganda und Klima-Aktivismus befördert.

von F. William Engdahl

Die amerikanische Abgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez (Mitte) spricht über den Green New Deal vor dem Capitol Building im Februar 2019. (Foto: Senate Democrats, wikimedia, CC BY-SA 2.0)

Das Klima. Wer hätte das gedacht. Genau jene Mega-Konzerne und Mega-Milliardäre, die seit den letzten Jahrzehnten hinter der Globalisierung der Weltwirtschaft stecken, die nach Shareholder Value und Kostenreduzierung streben, die unserer Umwelt so viel Schaden zugefügt haben, sowohl in der industrialisierten Welt als auch in den Entwicklungsländern in Afrika, Asien und Lateinamerika, genau sie sind die führenden Unterstützer der CO2-„Graswurzel"-Bewegung von Schweden über Deutschland bis in die USA und darüber hinaus. Ist es ein Anfall von schlechtem Gewissen oder könnte hinter der Finanzialisierung der Luft, die wir atmen, eine tiefere Agenda stecken?