Die Schmetterlinge im Kopf & auch im Bauch

von der “Proletenpassion” bis zu ihrem letzten Lied.

Das folgende noch lange nicht letzte Lied ist nicht nur den Webern, Georg Weerth, Beatrix Neundlinger, den Gebrüdern Resetarits und allen anderen Mit-SCHMETTERLINGEN, meinem, Catharina Valentes & Joy Flemings Lehrer Werner (“Emmes”) Pöhlert gewidmet. Und auch nicht nur dem göttlichen Klarinettisten, Saxofonisten und Frank Zappa-Kollegen, meinem “kisuM & kyriL”-Partner Wolfgang Stryi vom Frankfurter “Ensemble modern”, der meine Texte in Musik verwandelte und kurz vor unserer Europa-Tournee gerstorben ist. . Es ist auch Ursula Behr gewidmet, die meine Gedichte bemalt hat, so wie ich ihre Bilder bedichtet HaBE.

Ursula Behr ist in den Armen der Hinterbliebenen der Terror-Opfer , denen sie mit ihren Bildern ihre zerfetzten Gesichter und ihre Menschenwürde wiederherstellte, wiedergab, nach langer Krebserkrankung kurz vor Abschluss ihrer Vernissage in Damaskus gestorben.

Georg Weerths 1845er Hungerlied,

1980 vertont

Karl & Peter hätten sich gefreut? Naja, die beiden Ex-Chefredakteure Karl Marx von der Rheinischen Zeitung und Peter Kleinert von der neuen Rheinischen Zeitung.

In der Neuen Rheinischen Zeitung (nrhz) kann man also demnächst auch Noten lesen!?

Die jüngste Ausgabe veröffentlicht ein schönes Gedicht von Georg Weerth

“Verehrter Herr und König,

kennst Du die bittre Geschicht?

Am Montag aßen wir wenig.

Am Dienstag aßen wir nicht.

Am Mittwoch hatten wir Hunger.

Am Donnerstag litten wir Not.

Am Freitag starben viele von uns den Hungertod.

Drum lass am Samstag backen das Brot fein säuberlich,

sonst werden am Sonntag wir packen und fressen oh König DICH!”

Und fressen… dich

Das Hungerlied

Von Georg Weerth

Verehrter Herr und König,

Weißt du die schlimme Geschicht?

Am Montag aßen wir wenig,

Und am Dienstag aßen wir nicht.

Und am Mittwoch mußten wir darben,

Und am Donnerstag litten wir Not;

Und ach, am Freitag starben

Wir fast den Hungertod!

Drum laß am Samstag backen

Das Brot, fein säuberlich –

Sonst werden wir sonntags packen

Und fressen, o König, dich!

Georg Ludwig Weerth (* 17. Februar 1822 in Detmold, † 31. Juli 1856 in Havanna, Kuba) geht im April 1848 mit Engels und Marx nach Köln, um bei der Gründung der Neuen Rheinischen Zeitung mitzuhelfen. Weerth wird der erste sozialistische Feuilletonist in Deutschland. Das zu Weerths Lebzeiten unveröffentlichte Gedicht entstand gegen 1845.

neben anderen Gedichten aus dem Vormärz und der 1848er Revolution haben wir als Musik-Gruppe mit dem schönen Namen “GRUPPENAKKORD” dieses Gedicht 1976 leicht verändert vertont. (Das Original ist besser!). Und beim letzten “Haste Töne-Treffen” noch vor Dieter Süverkrüpp und dem “Linksradikalen Blasorchester” zusammen mit einer Auswahl unserer 1848er Lieder vorgetragen. (“Metternichs Klagetöne” und “Fürsten zu Land hinaus” uvam.)

Das hier angegebene Datum der Vertonung des Hungerliedes kann nicht stimmen. Die Vertonung wie die Gründung der Gruppe “GRUPPENAKKORD” aus den Restbeständen des Musikzuges des Frankfurter “Soldaten- und Reservisten-Komitees” fand erst nach Auflösung des KBW zu Beginn der 80er Jahre statt. Mehr dazu später in einem neuen Artikel. Die Uraufführung des Hungerliedes fand beim letzten “Haste Töne-Treffen” des DGB in Recklinghausen 1981 statt.

Vor einigen Jahren konnte ich das Hungerlied auch noch mit der Gitarre begleiten. Matti Mössner und ich als GRUPPENAKKORD-Frontleute mit Akkordeon und Gitarre zusammen mit Uschi Rehmann, der blinden Flötistin, Manfred Schwiebert (Percussion), Hanne Strobl (Geige/Git), Marianne Gräber (Git), Wenzel Sadlo (Posaune), Maria ? . insgesamt 10 Musiker-innen… haben wir den zweistimmigen Satz geschrieben unter Anleitung von Werner Pöhlert, dem Hamburger Swing-Jugend-Widerständler und frühem JAZZER und Renaissance-Musiker, dem Ausbilder von Catherina Valente und Joy Fleming und und und…

HaBEs erneuter Nachruf auf EMMES Werner Pöhlert & Wolfgang Lauth

Alles, was ich hier und in meinen ersten Nachruf am 12.11. 2012 geschrieben HaBE, basiert auf Erzählungen von Werner Pöhlert. Aber die Aufzeichnungen aus unseren Gesprächen sind bereits über 30 Jahre alt und meine Erinnerung ist zum Teil mehr niedergeschlagen als niedergeschrieben Opfer mehrfachen öffentlich unrechtlichen Kopfzerbrechens. Erst durch die Nachrichten über den Tod Wolfgang Lauths habe ich erfahren, dass Werner Pöhlert schon 12 Jahre früher an seinem 72. Geburtstag 2000 gestorben war. Ich habe Emmes Pöhlert zwar nicht alles – aber einen sehr großen Teil meiner Musikausbildung zu verdanken – aber noch mehr: er hat wie nur wenige Andere mein historisch-dialektisch-analytisches Denken geschärft, mir die dialektische Einheit von Theorie und Praxis in Musik und Politik vorgelebt… etwas, wass ich versuche weiter zu leben und zu geben ….Für Emmes Pöhlert und Wolfgang Lauth

Kann denn Lesen Sünde sein ?

Ladet mich nach Trave-

nicht nach Peenemünde ein!

HaBEs Nachruf auf Emmes Pöhlert & Wolfgang Lauth

Aber auch Peenemünde

kann doch keene Sünde …?

Was kann denn Peenemund dafür dass es so scheen is … saublöd!!

Ein nicht ganz leiser später Nachruf für meinen Freund und väterlichen Lehrer Werner “EMMES” Pöhlert und seinen alten Freund und Kollegen Wolfgang Lauth, der im Alter von 80 Jahren vor einem jahr in einem Mannheimer Altersheim gestorben ist, ohne mir davon ein Sterbenswörtchen zu sagen.. Ich kam schon wieder mal zu spät.

Bilder: wikipedia / Hans Reffert

Da ich weder von Wolfgang Lauth noch von Emmes Pöhlert ein Foto habe und auch keine Portraits im Internet finden konnte, setze ich hier alle mir greifbaren Bilder von Kollegen der beiden rein: Nein, der hier oben heißt weder Dieter noch spielt er bei de “WINGERTS” die erste Geige bzw die LIEDGuitarre, ist zwar Frontman, aber so viel ich weiß immer gegen die Kriege aufgetreten, war immer für einen Streich aber nie für einen Zapfenstreich zu haben. Wenn ich gelogen HaBEn sollte (was ja auch schon mal passiert –obwohl “Lehrer lügen nie!” und Musiklehrer schon gar nicht!), dann mailde dich, Jacky, Hansi ! Hans Reffert war Schüler von Werner Pöhlert.

Hans Reffert (links) live mit Guru Guru 2007

Joe Hackbarth 1980, war Schlagzeuger in der “Pöhlert-Combo” oder net ?

Es darf auch nach Cuxhaven sein

ich bin nicht der Klaus Havenstein

obwohl ich manchmal gerne wär

wie er

der Bär

im Dschungelbuch ….

(ich hätte gerne seine Stimme, HaBE ich ja, was mir nur fehlt sind seine Gagen. Da halte ichs mit Willy Brandt: “Mehr Gagen wagen” oder hat der dem Schröder das Stichwort geliefert: “Mehr Volkswagen!” und der, der mit der Gräfin und dem Fischer Baden ging, hats richtig verstanden: “Mehr Kübelwagen!” und dann kamen Tiger und Panther und Geparden und Marder und Wiesel und von Peter Krauss und Peter Maffai und von BraunBärenz die LEOs unter Anleitung des ElefantenBullen (Wir machen den Weg frei! Geh aus dem Weg, Mann!) einmarschiert ins Dschungelbuch ….(der Elefant ist das Zeichen der US-“Republikaner”, das der “Demokraten” ist der Esel, der Text entstand zum Teil noch vor Ausgang der Präsidentschaftswahlen, jetzt marschieren sie halt unter dem Oberbefehl eines alten Esels, es bleibt alles wie es war und es kommt so oder so wie .. alles wird anders, wenn wirs nicht ändern, bleibts grad so beim Alten)

schaumerma ins Dschungelbuch,

das Vorwort war jetzt lang genuch!

Bild : wikipedia/ Einband der Erstausgabe / London Macmillan 1894

Alles, was ich hier in meinen Nachruf geschrieben HaBE, basiert auf Erzählungen von Werner Pöhlert. Aber die Aufzeichnugen aus unseren Gesprächen sind bereits über 30 Jahre alt und meine Erinnerung ist zum Teil mehr niedergeschlagen als niedergeschrieben Opfer mehrfachen öffentlich unrechtlichen Kopfzerbrechens.

Für Emmes Pöhlert und Wolfgang Lauth

Ich begehe keine Sünde,

warum denn Cux-

nicht Travemünde ?

Da läse ich bei FIAT LUX

noch lieber,

wo EMMES Pöhlert

mit der Schieber-mütze und der Klampfe

spielte in den Clubs

nicht auf

zum Endsiegskampfe.

Er spielte “Neger-Jazz”,

den Swing für den er saß

bettelarm nicht Heim ins Reich

ins Umerziehungs-Heim,

ins Arbeits-Lager

ins Zuchthaus ging

mit seiner RasselJazzerbande,

mit seiner Swing Band unterm Dach,

da spielten sie

& das macht’ sie so heiß,

dass sie den Schalldämpfer vergaßen

den NegerJazz verbotener Maßen

nach

wie jeder weiß,

da spielten sie in Bombennächten

im kalten Schweiß

in Kellern, Böden, Lüftungsschächten

vom DaDaDaDamm schnell abgehört

ganz leis,

dort wo sie Zwangsarbeiter

wie die Roten,

versteckten,

damit die nicht verreckten

im Kugelhagel der SS

wie viele der AberMillionen Toten

und was von ihnen am Leben blieb

im AntiNAZI-Widerstand

dann im “Befreiungs”-Bombenhagel

Mann Gottes kam der Bomber-Harris

und zeigte wer der neue Herr is

als kollektive Gottes-Straf

wieder die Falschen traf

doch der liebe Gott

der Kaput-Baal

sprach wie-

der Mal

wie immer auch in diesem Fall

sein höchstes Gebot:

Lieber tot als rot

der Untertan

steht unten

an

& will der “kleine Mann”

wie im Fall A,

da etwa

gegen

oben

den Aufstand proben ?

Denkt blos nicht dran!

Vom Himmel hoch, oh BomberGott

denkt an Gomorrah und an Lot

Alles Gute kommt von Oben

Ihr sollt den Herren Gott

den Gott der Herren loben

ohne Wasser ohne Brot

auch in der allergrößten Not

und gehts euch noch so schlecht

als allerhöchstes Menschenrecht

gilt Kaput-Baals Natur-Gesetz:

das Fett schwimmt oben.

jetzt spielten sie frei,

jetzt spielten sie Lauth

für Trinkgeld, Soldaten

und Schokoladen

für echte Neger und Zigaretten

für Chesterfield & Lucky Stricken

für Almosen-CARE-Paketeschicken

und …?

und für die alten und neuen Herrn,

die Emmes Jugend die Jugend geklaut,

jetzt Not gedrungen

nicht gern aber Lauth.

Mensch Emmes

im Himmel

wer hätt es gedacht

dass Travemünde so über Nacht

mit Peenemünde zusammengebracht

schon wieder einen auf Kriegshafen macht

Mensch Emmes

spiel weiter

die Himmelstonleiter

auf Deiner Fender

gegen die Wende

und gegen die Wender

und ihren Kreuzzug in fremde Länder

gegen die, die sich Wanst & Zapfen streichen

ihre Panzerlafetten

die unsereins zur Strecke bringen

die über Leichen gehen

und dabei singen…

die Schluss-Strich-Jungs

& blitzsauberen nato-oliv-grünen Mädels

mit MutterKreuz & NatoKreuz & Kirchen_

Kreuz ganz ohne Haken

& TIGERn mit Flügeln,

mit Winterhilfsmärchen

& Sommersegen

& Rommeltrommeln

& vorge-GAUCK-eltem HeldenTods-Glück

& PfaffenGebimmel

auf dem Weg in den Himmel

und im Zinksarg zurück

HaBEs geschrieben am Morgen vor dem Grauen 12.11. 2012

Liebe Stricher im Frankfurter und anderen Bahnhofsvierteln, ich bitte bei euch um Entschuldigung für den Begriff Schluss-Strich-Jungs, aber ich glaube ihr habt ihn richtig begriffen. :-o)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))):-))