Heißer Sand & ein verlorenes Land & ein Leben in Gefahr,

heißer Sand und die Erinnerung daran, dass es einmal schöner war! Nur EIN Leben in Gefahr? SoMaLibyJugoSyrAfghaSudaJUkrainGAZAIraGLOBAL….

WIE GERNE ZÖG ICH MICH ZURÜCK

Wie gerne zög ich mich zurück

und schrieb wie andre von dem großen

puren und vom kleinen unscheinbaren Glück

von Kinderaugen

wulstgen Lippen

rauscheBärten und auch Wäldern

von grünen Wiesen schwätzgen Schwalben

Störchen und von drallen Feldern

allenthalben

von murmelklapper Mühlenbächen

vom Wein-Weck-Worscht- und Weiberzechen

und danach dieselben prellen

von der eisenhartblitzschnellen

Macht und Wucht der Männerhiebe

von Männerfreund- und Kameradschaft

von Stammtischrunden Gerstensaft

und von unendlich tiefer Liebe

von Heimatdunst und Fahrtendampf

vom ewigen Geschlechterkampf

wie gerne zög ich mich zurück

ins kleine Glück

Am Arsch, die Räuber tun mir den Gefallen nicht

nicht dass ihr glaubt,

dass ich mich sniffend

davor drück

ins Highsein fliehe

kiffe, kokse

nein ich begnüge

mich mit einem Stück

im Trocknen unter meiner Brücke

im überschirmten Lotterbett

der armen Poeten

und Subproleten

Ihr glaubt, ich lüge ?

Ihr bombt mich pausenlos durch eure Kriege

ihr lasst mir keine Luft zum atmen

ihr platzt mir meinen Kopf

und knebelt meine Seele

(die ich doch jedesmal verfehle

wenn ich sie entfesseln will)

wenn ich nur stotternd

in zerfetzten Sätzen

von meiner Flucht vor euch erzähle

dann sucht ihr mich

und schickt mich heim

nach Goddelau

doch wisst

ihr schickt mich dort genau

ins kleine Glück

zurück zum besten

Volksaufrührer

der Ghettos

und der Miets-kasernen,

in Heimen und in Knästen

“Friede den Plätzen unter den Brücken,

Friede den schimmelreitenden Betten,

Friede den Hütten,

Krieg den Palästen!”

Ein paar Zeilen für die Schreibenden Kolleginnen im VS

Die WELT reicht bis zum Hindukusch

Die Freiheit kommt in SPRINGER-Stiefeln

Das SPIEGEL-BILD spielt einen Tusch

und wenn die ersten Stiefel kippen

gibt’s vorBILDlich Staatstrauerschniefeln

nix Schampus! erst Mal Messwein-Nippen

die BuWe-Bigband bleibt dann gleich

vor Ort bis zu der nächsten Leich

und übt nochmal den Zapfenstreich

Der Job ist hart, das Ziel ist weich.



ACH JA, bevor ich es vergesse

Ein Kreuzzug wird es ,

für die freie Presse,

dein Spiegel-Bild spielt einen Tusch

zum Presseball in der Transall

dröhnt dann ein Ruf wie Donnerhall:

von Gaza bis zum Hindukusch

für Pressefreiheit mit George Bush

(der Wechsel kommt, es wird kein Drama,

die Freiheit heißt dann halt Obama!

und die Journaille stutz verwundert

die Transall heißt jetzt A400)

Das ham die Schlapphüt

gut gepuscht

aus freien Stücken

gut bezahlt

tat da jemand den Griffel zücken

und zeichnete im Mainstream schwimmend

die Leserschaft auf Krieg einstimmend

ihren Gott

ihren Propheten

als Selbstmord-Attentäter

woher der Auftrag kam

erfahrn wir später

erst 50 Jahre nach dem Krieg

durch den befreiten Sender Gleiwitz

doch noch bis dahin gibts

den Muselmann

mit Hakennase

erst Sem, jetzt Ham

wir wieder eine Vorkriegsphase

und wieder hat niemand etwas gesehn

und alles fragt, wie konnt das gehn

Einst biss der Führer in den Teppich

wir kehren unsern Dreck darunter



die Perser lassen wir in Bunker ziehn

am Stadtrand höchstens

wo sie sich verkaufen ,

und wir Sie dann mit Füßen treten.

Wenn sie so auf den Knien

ganz leise ihre Suren beten

und unsere Exportkapazitäten

geduldig schlucken und sich weiter ducken

in Marktnischen und

Industrie-BrachenMulden

schön auf dem Teppich bleiben

so könnten wir sie weiter dulden

aber jetzt gibts nur noch Vorkriegs-Prosa

kein Endreim mehr und kein Meander

der neue Kreuzzug heißt nicht

Unternehmen Barbarossa

der Bombenteppich nennt sich Alexander



Ein paar Zeilen an den

Verband deutscher Schriftsteller (VS/ver.di)

und seine Mitglieder



Wenn jetzt

Manch eine(r)

Von euch meint

Es sei doch keine Kunst

Euch öffentlich die Meinung

Ins Ohr und ins Gesicht zu sagen

So mag das schon

So sein.

Wes Brot ich ess

Des Lied ich sing

Ach liebe Leute Vom VS

Die Binsen- und die Volksweisheit

In Sprichwort und in Bauernregel

Das ist ein eigen Ding

Die Weisheit lügt

Die Wahrheit liegt

Dahinter und daneben

Wes Brot ich ess

Des Lied ich sing

Das soll uns grad mal eben

Benebeln und belügen

Denn auch in diesem

Fortschrittsladen

Muss Mann und Frau

Dem Markt und seiner Macht

Dem Wolfsgesetz des Kapitals

Genügen

Dem singen wir ein Lied

Zwo, drei

Und wissen doch genau

Wer tags und nachts in Contischicht

Den Schweiß in seinem

Angesicht

Das Brot backt

Das wir essen

Und Leute, wenn ihr ehrlich seid

Ihr habt es längst vergessen

Wer baute erst die Bäckerei

Wer backt uns unser täglich Brot

Und für wen schreibt ihr

Meistens ohne Not



Für wessen

Interessen

DER STERN VON BETHLEHEM

IST EINE PHOSPHORBOMBE

ÜBER GAZA

DIE DREI KÖNIGE

AUS DEM MORGENLAND

SIND EINEM DEUTSCHEN LUFTSCHLAG

BEI KUNDUS ZUM OPFER GEFALLEN.

MARIA UND JOSEF FANDEN

IN EINEM TUNNEL ZUFLUCHT

BIS DIE MINI-NUKE EINTRAF.

DIE HERBERGE

HATTE EIN CATERPILLAR

PLATTGEMACHT.

DIE ENTBINDUNGSSTATION

IN KUNDUS

HATTEN FREIHERRODISCHE KUNDSCHAFTER

ZUR TALIBAN-BRUTSTÄTTE DEKLARIERT

UND DEN HINTERBLIEBENEN WURDE

KOLLATERAL- ENTSCHÄDIGUNG VERSPROCHEN.

DIE SPEISUNG DER ZEHNTAUSEND

FAND VOR SOMALIA EIN JÄHES ENDE:

IHR ANFÜHRER UND ZEHN CO-PIRATEN

WURDEN VON EINEM SPEZAILKOMMANDO

VON DEUTSCHEN FREGATTEN

ERFOLGREICH GEJAGT UND UNSCHÄDLICH GEMACHT.

ALS ZIVILE AUFBAUMASSNAHME

WURDE EIN CONTAINER

MIT CAPTAIN-IGLU-TIEFKÜHL-FISCHSTÄBCHEN

AM STRAND ZURÜCKGELASSEN.

DIESES JAHR TRAGEN DIE STERNSINGER

NATO-FAHNEN UND ISRAELISCHE FLAGGEN,

JESUS WIRD DER EU-STERNENKRANZ

AUFS HAUPT GESETZT

UND DIE SCHWEINEKRIPPE

WIRD MIT DEN STARS & STRIPES ZU-

UND DANN MIT BOMBENTEPPICHEN EINGEDECKT.

DIE HIMMLISCHEN FREIHERRSCHAREN SINGEN: MUBARAK -HOSIOBAMA-BIN-LADEN,

GELOBT SEI DER HERR:

DER MACHT SICH DIE ERDE UNTERTAN,

SEIN IST DAS REICH,

SEIN WILLE GESCHEHE TRANSÜBERALL,

WER SICH NICHT BEUGT, DEN BRINGT ER ZU FALL

OHN GOTTERBARM

WIR SIND DABEI

SEIN BEWAFFNETER ARM,

SEIN ÜBERFALLKOMMANDO,

SEIN WELTGENDARM –

DAS GOLDENE KALB, DER KAPUT-BAAL

HERRSCHT ÜBERALL

DER GOTTSEIBEIUNS

Wenn wir schon keine (Nachtflug-)Luft-&Boden-Kriege verhindern können, dann wenigstens den obligatorischen Familienstreit zum Fest der Liebe: wenn jetzt die ganze Welt den MogdeDörtou bei mir bestellt, das bringt Frieden, der auch hält. So hat’s der Weihnachtsmann erzählt. Der Frieden fängt zuhause an, schönen Gruß vom Weihnachtsmann. Die Leute in Afghanistan, die glauben dran!

Wenn Fischer dich zum Morden schickt

09.11.2001 23:26

“Die bange Nacht”, das Widerstandslied der Strafbattaillone auf ihrem Zwangsweg an die Ostfront habe ich 1991 gegen den Bundeswehreinsatz im Golfkrieg I umgetextet. Jetzt wieder. Bitte verbreitet das Lied auf den kommenden Demonstrationen und anderen Aktionen. Dafür habe ich es geschrieben. Ihr könnt mich aber auch einladen. Schön, dass wieder eine historische Entscheidung am 9. November fällt. Nach Deutschlands Eintritt in die Judenpogrome, nach der Wiedervereinigung jetzt der Wiedereintritt Deutschlands in den Weltkrieg auch mit militärischen Mitteln. Und das unter drei Kriegsdienstverweigerern.





Wenn Fischer dich zum Morden schickt



Der letzte Krieg ist noch nicht um

Mensch bleib nicht still, Mensch bleib nicht stumm

Wir fahren ins Verderben

mit Marschbefehl Afghanistan

sie rücken aus 4000 Mann

zum Morden zum Sterben





Die Trümmer Belgrads rauchen noch

der Balkan unterm Nazi-Joch

zig tausend tote Serben

Jetzt kam der Tod aus USA

die Deutschen warn nicht pünktlich da

zum Morden, zum Sterben





Du sollst bis an den Rand der Welt

Mit deutschen Waffen deutschem Geld

für Menschenrechte werben ?

Sie schicken dich im Nato-Heer

Bush, Schröder, Scharping, Fischer, Blair

zum Morden zum Sterben





Auf auf Marsch-Marsch Oh-Großdeutschland

du trittst die Welt vom Tellerrand

als viertes Reich in Scherben

Die Rüstungsindustrie kassiert

derweil die Dritte Welt krepiert

beim Morden beim Sterben





Denk nach, mach kehrt und sag es laut

hast du ihr Erdballspiel durchschaut

die Weltmacht der Konzerne

dein Tod und Töten macht nur Sinn

für Höchstprofit und ihr Benzin

stirbst du so gerne





Der Helm erdrückt dir den Verstand

bis du dran glaubst für’s Vaterland

wirst du den Sand rot färben

Es grinst der Fahnenfluch vergnügt

Wenn Schröder dich zum Morden schickt

zum Morden, zum Sterben



Es grinst der Fahnenfluch vergnügt

wenn Fischer dich zum Morden schickt

zum Morden zum Sterben

Vom Schreiben über Leichen

21.10.2001 02:45

Musharaff, der pakistanische Militärdiktator mutiert zum freiheitlichen Demokraten.Jeder rechte Menschenschlächter wird zum gar nicht schlechten Menschenrechtler, wenn er den Überfall auf Afghanistan unterstützt. Die USA und ihre Alliierten wählen schon mal ganz demokratisch dem afghanischen Volk , bzw, was davon noch übrig bleibt, eine neue Regierung. Fischer wird wohl die von der deutschen Nuklearwirtschaft illegal besorgte pakistanische Atomrüstung als wichtigen Beitrag zum Weltfrieden feiern. Und die Berichterstattung über Opfer, Kriegsgewinnler, über den Widerstand gegen diesen Krieg bedarf in weiten Teilen keinerlei Zensur:

Vom Schreiben über Leichen

Spätestens

seit wir wissen,

daß die CNN-Life-TIWI-Spots

von den leeren Brutkästen

vom dutzendfachen Säuglingsmord

durch Saddam Husseins Soldaten

in einem Kinderkrankenhaus bei Kuwait-City

fingierte Teile eines Werbefeldzugs waren

zur Erweckung christlicher Rachegefühle

projizierte virtuelle Horrorbilder

auf Millionen Kleinhirn-Monitoren

gespeist aus der Verdrängungssoftware:

Adolf-Saddam-Slobodan-Herodes

watet bei Bethlehem

bis zu den Knien

in Kinderblut

Solche Bilder eignen sich gut

um Gründe vor- und nachzuschieben

für diesen Kreuzzug

Bilder, die Verlangen wecken

Gott und sein irdischer Stellvertreter

im Weißen Haus

und die Gemeinschaft der Heiligen

im Capitol

mögen uns bitte das Christkind retten,

spätestens seit wir wissen,

daß die Kronzeugin des Kindermords

vor dem Chor der vereinten Nationen

die bis in die höchsten Klagetöne

durchtrainierte Tochter

des kuwaitischen Botschafters

in Washington war

und daß ihre Klageweiber-Arien-patritur

selbst noch die Schwingungen ihrer Coleratur

den Egg-Heads der besten Werbeagentur

der Vereinigten Staaten

entstammten

Spätestens dann

als Madelaines Schwiegertochter sagte

its Albright, Ma!

war es uns klar

oder haben wir es

schon wieder vergessen

sind wir den gleichen

Gelegen- und Untergebenheitsschreibern

zum wievielten Mal

wieder aufgesessen

Von weitem grüßt indessen

der Sender Gleiwitz

mit seinen geschundenen deutschen Leibern

Nein,

spätestens seit diesen Zeiten

konnten wir wissen

daß eines der ersten Opfer des Vorkriegs

und des Krieges

auf beiden Seiten

die Wahrheit ist

Marschiert wird drüber

berichtet wird drüber

die Wahrheit liegt drunter

und übers heute

wird gelogen

Die Wahrheit erfahren

wir übermorgen

nach drei, vier Jahren

um sechs, nach dem Krieg

von überlebenden Archiv-Archäologen

und aus den immer wachsamen Blättern

die heute an der satten Heimatfront

von vorn und hinten

in jedes Loch

der Kriegsminister klettern

und gegen den Dämonen wettern

und Völker zu Massenmördern schreiben

und die dagegenhalten verschweigen

unpassenden Zeugen die Sprache verschlagen

zum Unternachschlagen

ins Feuilleton verschieben

um später zu melden

als Pulitzerhelden

haben wir damals schon geschrieben

auf Seite Sechs oder Sieben

links unten und mutig

mitten im Krieg

Die Hof- und Kriegsberichterstattung

ist eine Massenvernichtungswaffe

der Sieg

im Völkermord

ist ohne sie nicht zu erreichen

So schreiben viele Schreiber

über Leichen

(Dieser Text entstand ebenfalls zwischen Kosovo und Macedonien)

Deutscher Einmarsch in Athener Olympialbanarena

14.08.2004 20:03

Was halten Sie denn von dieser herrlichen Eröffnungsveranstaltung? War sie nicht herrlich? Ja sie war außerordentlich beeindruckend. Einfach herrlich! Wenn sich die Jugend der Welt. Und der Einmarsch der deutschen Mannschaft ? Ergreifend. Besonders das dezente Outfit, diese Freude, dieses Lächeln. Sie haben das neue Deutschland ausgezeichnet präsentiert. Und die gemeinsamen kulturellen Wurzeln. Die Musik von Horst Mahler!

Deutscher Einmarsch in Athen



Pünktlich

und passend

zum Jahrestag

Der Niederschlagung

Des Aufstands

Der Hereros

Vor gerade hundert Jahren

Drei Wochen

Nach der jüngsten

Weigerung des wiedergroßen

Deutschlands Kanzlers

Für OpferKinder, OpferEnkel

Auch nur einen Euro

Entschädigung zu zahlen

Marschiert die deutsche Mannschaft

In die OlympiAlbanarena

In Athen:



fünf Mal so stark

wie die Mannschaft

aus Namibia

marschiert die deutsche

KampfSportKompanie

Im Tänzelschritt

Und weißblond lächelnd



präventiv und prophylaktisch

in kakifarbner Uniform

und Lettow-Vorbecks Krempenhüten:

Heiß brennt da die Äquatorsonne

Auf die Wettkampfstätten nieder

In der Halle der Ovambo

Singt verschmachtend

Seine Lieder

Kalitschkakauka-Tschulima

Die alten Bilder

Stimmen wieder

Aus dem Schatten seiner Loge

Grüßt der Kaiser , nein,

Der Präsident mit holder Gattin

Die Weltbank und der Währungsfond

Und unsre Jungs und Mädels wissen

Dass und warum sich ihre Leistung lohnt



Die Spiele werden überall

In Afrika zu sehen sein

in Zimbabwe, im Sudan

Und Afrikaner wissen sehr genau,

der schwarze Mann

erinnert sich daran

was Kakifarben unter Krempenhüten

zu bedeuten haben

Wenn das der Führer wüßte: Sozis machen dem Tiger Flügel

14.06.2004 18:56

‘Hinterm ersten deutschen Tank , <br> kommt der Chef der DRESDNER BANK'<br> so haben einstmals Frontsoldaten <br> auch die mit durchgehaltnem Spaten<br> vom Volkssturm und vom Arbeitsdienst<br> die Hausbank der SS besungen<br> und dabei gegrinst<br> <br>

Damals hieß der Tank noch Tiger.

Damals hieß der Tank noch Tiger

Heute heißt er Leopard

Damals wurde er nicht Sieger.

Heut geht er wieder an den Start

Nach Küstenschutz und Heimatfront

mit Peter Kraus als Kuscheltier-

Maskottchen für die Volkstanz-Truppe

Kommt jetzt der Tigersprung nach vorn

Schluss ists mit dem Schattenboxen

Ab heute wird zurückgeschossen

EUROstark und wildentschlossen

Geht jetzt der STRuck durch die Gesellschaft

Und bringt auch noch den letzten Grünen

Auch noch die PDS zum Hindukuschen

Und stößt zum Aufmarsch in sein Horn

V1, V2, V3, V4

Stand einst der Tiger vor der Tür

Kommt jetzt der Tiger durch die Luft

Wenn’s Vaterland nach auswärts ruft



Geschrieben für die Hanauer Widerstandslesungen Mai/Juni 2004 kurz nach der TV-Präsentation des neuen deutschen Kampfhubschraubers Marke „Tiger“ durch den sozialdemokratischen Kriegsminister Struck, da dürften sich die WehrmachtsTraditionsVerbände aber riesig gefreut haben. Nur was macht der Tiger, wenn man sich nicht nur Polen ohne Tiger holen kann?

FUNDUS FÜR KUNDUS

Denn früher sind sie auch sehr oft

bis über Hundert Jahr geworden

jetzt nicht mehr , völlig unverhofft

besteht das Leben hier aus Morden

vom Süden bis ganz hoch im Norden

So weit reicht unser Waffen-Fundus

weit über Kundus

nach China und nach Pakistan !

wer ist dann als Nächster dran ?

Abzug aus Afghanistan ?

Raus aus Kundus!

Theheran!

Opfer

Opa

seufzt nen tiefen Seufzer

Gold gab er für Eisen

und für einen Panzerkreuzer

seine Enkel wurden Waisen

Oma

trug das Mutterkreuz

das hatte eine Haken

was hinten schon gebrochen war

musst sie jetzt vorne tragen

Die Enkel

fechtens besser aus

so hatten sie’s gesungen

im einst besetzten Westendhaus

es ist nur halb gelungen

die Krise

tobt der Unterschied

ist kaum noch zu erkennen

ob life ob Film die Truppen stehn

schon weiter als auf Kreta

El Alamein im Kino sehn

wir Nina Hoss erst später

Millionen

können nicht Mal Gold

als Morgenstunde spenden

das hat die Ulla Schmidt gewollt

sie wußt wo wird das enden.

Statt Gold

für Eisen gibt es jetzt

zum Mittagessen Ratten

und das Ersparte spenden wir

für unsere Fregatten

HaBE am 24.12. morgens (noch vor dem Gang zum Briefkasten! Ich schwöre es!)

Mal ohne und Mal mit dem Pentagon

(und manchmal auch Zensur der eignen Reihen

wenn Meinungsfreiheit meint

von Meinungen befreien)

das hat man in der Son-

nen-schein-Demokratie davon

wenn man die ehmals eignen Druckereien

und Zeitungen

verkauft, privatisiert

da sieht man

dann

mit Schrecken

wo das endet

wenn das Blatt sich wendet

(dieses Gedichtchen richtet sich an die Arbeitsgemeinschaft aufrechter Sozialdemokraten in der SPD -wo sie bereits auf der roten Liste- stehen ((damit ist nicht die Viererbande gemeint)) und nach ihrer Selbstauflösung an die AG in ihrer linken NachfolgeOrganisation)

Bei meiner Ausbildung bei der Bundeswehr habe ich gelernt, wie man mit “Partisaninnen” und entsprechend verdächtigen Personen umzugehen hat und wie das ums Bajonett verlängerte Männlichkeitssymbol dabei anzuwenden ist: “von oben nach unten” .. komplett ausgebildete Einzelkämpfer können da noch detaillierter und Weitergehendes berichten. Aber das Handbuch zur Einzelkämpferausbildung aus den 60ern ist schon aufschlussreich genug. Ich habe 1966 bei der Bundeswehr als Z2er verweigert und wurde dann zwangsweise als Ausbilder für UFFZe eingesetzt bis zu meiner Anerkennung. Dass die Opfer in Winnenden zunächst im geplanten Zeitraum in der Schule ausschließlich Frauen/Mädchen waren gibt mir zu denken und zu schreiben über diesen KindMann.

Was flüstern dem Jim die Soldaten?

Sag wo die toten Mädels sind

was ist von ihnen geblieben

wirst du jetzt endlich ein Mann mein Kind

sie wollten dich wohl nicht lieben

du hast sie erfolgreich flachgelegt

sie wollten dich nicht mal erhören

nicht sehn und dich auch nicht begreifen

da muss mann einfach Rache schwörn

und dabei zum Mann erst reifen

wenn Frauen nicht hören müssen sie fühlen

und spüren was echte Männer sind

und spüren wo sie hingehörn

wozu sie geschaffen sind

sag wo die toten Mädels sind

sie achten den, der die Waffe trägt

begreifen nur den der sie schlägt

sie waren doch lüstern,

sie waren erregt

sie wollten es doch

dass Mann sie legt

sag wo die toten Mädels sind

du kannst es sicher erraten

sie hängen bei uns als Pinups im Spind

und ihren Geruch nimmt der Wüstenwind

so flüstern dem Jim

die Soldaten

von Toten

von Helden

und Taten

HaBE

War einst ein kleines

Segelschihiffchen

1975/76?



Früher, in den 50/60er Jahren lernte jedes Kind im Kindergarten und in den

ersten Schulklassen das Lied von der kleinen Fregatte mit der einfach

erfrischenden Melodie.



Im Original heißt es:

War einst ein kleines Segelschihiffchen

war einst ein kleines Segelschihiffchen,

das war noch nie, nie, nie, noch nie zur See

das war noch nie, nie, nie, noch nie zur See.

ohe, ohe,

hissen müssen wir Matrosen Segel in die Höh

die Fregatte gleitet übern See.



Anläßlich der ersten öffentlichen Vereidigungen von Wehrpflichtigen unter dem sozialdemokratischen “Verteidigungsminister” Hans Apel 1975/76 entstand das folgende Lied nach der Kinderliedvorlage. Die SPD unter Kanzler Helmut Schmidt hat mit Hans Apel sehr schnell für eine Außendienstfähigkeit der Bundeswehr gesorgt. Längst hatte sich die Bundesrepublik ökonomisch aus dem Windschatten der USA gelöst, eroberte u.a. per “Blaupausenexport” erkleckliche Weltmarktteile, war ökonomisch die Nummer zwei hinter den USA aber militärisch nicht in der Lage, ihre Märkte, “ihre” Rohstofflager, die ökonomische Einflußsphäre abzusichern.

Dieser Aufgabe nahm sich die sozialliberale Bundesregierung an. Ein zentrales Mittel sollte neben Nachrüstungsbeschlüssen und Vorbereitung einer schnellen Eingreiftruppe das Fregattenbau-programm werden. Der Adler sollte Krallen zeigen.



Die beiden Strophen, in denen es um Jugoslawien geht, haben nach 15/20 Jahren ziemlichen Aktualität erhalten. Entstanden sind sie nach heftigen Auseinandersetzungen im Frankfurter Restaurant Belgrad oder Dubrovnic in der Bleichstraße, dem damaligen Treffpunkt der kroatischen Mafia. Weiterer Anlaß

für diese Zeilen war ein Besuch in Jugoslavien/Dubrovnik in den 70ern, die WHO spielten in der Zitadelle “Tommy”, und die flowergepowerten Enkel italienischer Faschisten sangen in den Straßen nach der Melodie “Michael row the boat ashore..” auf italienisch “Gelobt sei der Tag, an dem Tito stirbt!”



Ganz andere Aktualität erhält das Lied derzeit durch die Errichtung eines Denkmals für die “Maritimen Elemente deutscher Politik”. In Wilhelmshaven betreiben z.Zt. vornehmlich sozialdemokratische Politiker den Aufbau eines

deutschen Marinemuseums. Eine Militaria-Sammlung fünf Steinwürfe von Nordenham und dem Platz entfernt, wo 1975 die ersten öffentlichen Vereidigungen stattfanden (und eifrig gestört wurden). Ich könnte wetten, daß Gerhard Schröder (nicht der längst verblichene CDU-Außenminister, sondern der unheimliche SPD-Kanzlerkandidat aus Niedersachsen) demnächst mit an der Spitze des Fördervereins für das Marinemuseum sitzt.







Fregattenlied



War einst ne Küstenschutzmarine

damit sie der Verteidgung diene

war sie zu klein, klein, klein, das darf nicht sein

die Insel Helgoland steht ganz allein.

oh weh, oh weh!



Für den Apel

läuft vom Stapel

Fregatte Nummer eins

unsre Schiffchen für den Frieden

schießen soll doch keins



Wenn die Super-

mächte streiten

um den Rest der Welt

möchten wir, daß Rest-Deutschland

zu den Siegern zählt



Deshalb baun wir

auf die NATO

unsre Truppe steht

und so kommen wir beim Teilen

diesmal nicht zu spät



Wenn wir könnten

wie wir wöllten

würden wir es schon

an dem Schwanz der US-Army

in die Öl-Region



Wenn wir müßten

fremde Küsten

schützen vor dem Feind

mit der sechsten US-Flotte

brüderlich vereint



Ach die NATO

reicht bis dato

noch nicht an das Öl

deshalb muß das Bündnis stärken,

wer nicht frieren will



Wir wer’n wie die Amerikaner

mit Öl erpresst durch die Iraner

die woll’n ihr Land und Öl für sich allein

verkaufen nix und saufens in sich rein

oh welche Pein!



Für den Apel

läuft vom Stapel

Fregatte Nummer zwei

doch die hält uns leider nur

die Elbemündung frei



Wer uns kennt, der wird uns glauben

wir wollen niemand etwas rauben

wenn wir auf hoher See nur ausprobiern

ob unsre Schiffchen dort auch funktioniern

tut das nicht weh!



Ach wir hatten

mehr Fregatten

vor dem letzten Krieg

leider warens noch zu wenig

am Ende für den Sieg



Für den Apel

läuft vom Stapel

Fregatte Nummer drei

will Vauweh jetzt nach Bilbao

sind wir mit dabei



Für den Apel

läuft vom Stapel

Fregatte Nummer vier

damit kommen wir schon weiter

bis ins Mittelmeer



Für den Apel

läuft vom Stapel

Fregatte Nummer fünf

wird Italien einmal fußkrank

bringen wir Gesundheitsstrümpf



Für den Apel

läuft vom Stapel

Fregatte Nummer sechs

den Kranken Mann am Bosporus

beschießen wir mit Schecks



Für Frieden zahlen wir Millionen

doch was wir zahlen muß sich lohnen

wer noch zu lasch ist, der kriegt kein Kredit,

die Herren Demirel und Ecevit

die mußten gehn



Wenn er wegschafft

die Gewerkschaft

weckt der Her Özal

Investitionsbereitschaft

bei unserm Kapital



Für den Apel

läuft vom Stapel

Fregatte Nummer sieben

können wir den Schutz der Deutschen

vor Las Palmas üben



Für den Apel

läuft vom Stapel

Fregatte Nummer acht

Wir sind nach vierzig (60?) Jahren wieder

eine Friedensmacht



Für den Apel

läuft vom Stapel

Fregatte Nummer neun

da braucht keine Deutsche Bankfiliale

irgendwas bereun



Für den Apel

läuft vom Stapel

Fregatte Nummer zehn

Kreuzzugsfahrt nach Jugoslawien

welch ein Wiedersehn



Würd Marshall Tito dereinst sterben

ging sein Land vielleicht in Scherben

wären unsre Schiffchen schnell zur Stell

behüten Dich, den Strand und dein Hotel

eventuell



Wenn sie Tito einst bestatten

bringen ihm Exilkroaten

von Franz-Joseph einen Blumenstrauß

und noch andre Sachen mit nach Haus

für Mann und Maus



kommen mal

die Bosporussen

durchs Schwarzmeer voller Krim

fahren wir nach Istanbul

und halten sie dort hin



Bläst der Özal

einmal Trübsal

trotz der Grauen Wölf

schützt den Herrn vor wilden Kurden

Fregatte Nummer elf



Endlich Männer

nicht nur Penner-

dienst im Küstenschutz

fahren wir mit voller Kraft

zur Straße von Hormuz



Geht in Aden

Siemens baden

Fregatte Nummer zwölf

dient dem Siemens Werkschutz dort

nur als Notbehelf



Der Horizont liegt weit und offen

und der Wehretat läßt hoffen

kein weißer Fleck ist uns zu weit vom Schuß

und am Äquator ist noch lang nicht Schluß

wir fassen Fuß

mit Schwarzrotgold

die Börse tollt

die Demark rollt

wenn ihr uns holt

wohin ihr wollt.



Deutsche schaffen deutsche Waffen

deutsches Gas und deutsche Bank

Deutsche Mark und deutsches Raffen

Beutegold im Panzerschrank

alles schon mal dagewesen

aufersteht was einst versank

Höchstprofit und Ölintressen

dafur ziehn wir den Säbel blank

fern der Heimatfront am Thresen

Wir kommen wieder, Gott sei Dank.



Die letzte Strophe möglichst mit Pauken und Trompeten und einer neuen, dem

Versmaß angepassten Melodie im Stehen zu singen.

Es darf dabei leicht geschunkelt werden.

Advent

Advent, Advent

die Vorstadt brennt

sie war auch sehr gut vorgeheizt

wenn erst der Rauch die Augen reizt

dann ist schon manches Kind verbrannt

das war bis dahin unbekannt

jetzt kriegt es einen Ehrenplatz

im Invaliden-Dom, mein Schatz

das Kind ist tot, die Zeit ist reif

die Heimatfront braucht Kinderhatz

allons enfants! ruft Sarkotzy

allons enfants pour la patrie,

la liberté im Fernsehn life

in den Iran mit einem Satz:

wird es zu kalt im Winter

zum Kreuzzug! Auf ihr Kinder

Dort können wir euch brauchen

dort dürfen Städte rauchen

Jugoslybien 2 ,

Remember Lumumba ! gewidmet Erich Mühsam, Rosa und Karl, Frantz Fanon, Carl von OssietzkiGraf Folke-Bernadotte, Dag Hammarskjölk , Vittorio Arrigoni, Ernesto Che Guevarra, Rudi Dutschke, Ulrike Meinhof, Thierry Meyssan, Guliano Mer-Khamis, Lizzie Phelan

als Vercingetorix

im Siegeszug des Gaius Julius Cäsar

durch Rom getrieben wurde

da jubelte die römische Elite

doch ihre Stirn lag eben

so wie die Triumpfkulissen

schon in Sorgen-Falten

die Siegesfahnen fadenscheinig

noch längst hat Brutus Cäsar nicht erstochen

schon ist die Erbenmeute sich

beim Teilen seiner Beute

uneinig

wie einst die Diadochen

sie können ihre Macht nicht mehr erhalten

ihr Reich zerfällt, bricht auseinander

schneller noch

als sie die Völker unterjochen

von Kundus über Babylon

von Samarkand, Damaskus über Syrakus

bis GibraltAR

wie lange

herrschte Alexander ?

vom großen Rom

blieb nur Berlussolini !

Und Großbritannien

wurde kurz und klein

von Tausend Jahren

blieben zwölf

die Wallstreet bebt

das Capitol erzittert

das Kapital verfüttert

an Kanonen

die Senatoren müssen

jetzt zur Not

dem Volk noch Brot

und Spiele streichen

das wird den Herrn nicht reichen

wer lesen will

der sieht die Zeichen an der Wand

eingebrannt noch glühend

an den Tempeltoren

der Kapitalthetralen ihrer Macht

da helfen keine Wasserwerfer

der Schwelbrand übersteht die Nacht

die Hieroglyphen lassen sich nicht löschen

nicht ausradieren, übertünchen

mit jedem Luftschlag

wird die Glut erneut zur Feuersbrunst entfacht

die Zeichen brennen wieder

brennen weiter

HaBE 23.08.2011

Dass das ZDF zum Auftakt der NATO-Operation “SIRENE” gegen Tripolis seine 5teilige Geschichtsfälschungs-Serie “Der Heilige Krieg” mit der Rettung des Abendlandes durch Karl Martell beginnt, zeigt die nahtlose Einbettung der unÖffentlich unRechtlichen in die Kriegspropaganda: besonders die Juden in Aquitanien wie auch auf der Iberischen Halbinsel wurden durch Karl Martell und seine Erben befreit: von Hab und Gut und Leben – das Eigentum der iberischen Juden , ihre Häuser, Ländereien, ihre Hütten und ihre Stadtpaläste wurden an die fränkischen Eroberer verteilt…….

Bevor aus Jugoslybien noch Jugosyrien wird (obwohl ich bei den Volkskommittees in Lybien für diese Gleichsetzung um Verzeihung bitten möchte, der OFFENE Eingriff der NATO wäre der Tod nicht nur der syrischen Opposition): Dass ich wegen meiner Kopfschmerzen Gewitter verhersagen kann, macht mich für den Offenbacher Wetterdienst interessant, jetzt habe ich aber in meinem Gedicht Juoslybien bereits am 22./23. August davon geschrieben, dass die Wallstreet bebt und das Capitol erzittert und am 24. war es dann soweit: das Capitol wurde wegen eines Erdbebens teilevakuiert — jetzt wird mir doch etwas Angst und Bange … Schwarzsehen konnte ich schon, aber Hellsehen?

1993/94

Some Oil Yeah (II)

Als Ex-Diktator

Siman Barre

noch Kaiser

von Some Oil Yeah war

hat jeder Energiekonzern

Texaco-Exxon-Veba-Oil

ihm durch Vertreter

der Regierung

beim Hauptsitz

jeder Company

die Präsidentengarde

die Miliz

Armee und Polizei

entwicklungshelfend

rüsten lassen

da ward und wird

aus einem

rechten Menschenschlächter

im Munde Kinkelgenschers noch

ein garnicht

schlechter Menschenrechtler

wenn er im Tausch

für Killer-Hightech

dritter Wahl

und GSG-Expeditionen

am Airport Mogadischu

das Menschenrecht

auf Zugriff

nach den Ölvorkommen

garantiert

Ordnung und Sicherheit

herrscht jetzt am Horn

von Afrika

und muß erhalten bleiben auch

nach Simons Sturz

durch seine Generäle

die selbst in den Genuß

der harten Auslandswährung

kommen wollten

Stellt sich die Frage

ob ab heute

dreimal Barre

bezahlt wird

ob man

den einen stürzt

und zwei

zu Bandenchefs erklärt

die man einst selbst erst

ausgebildet

mit Foltertechnik

ausgerüstet

und dann in Spitzenstellungen

befördert hat

und dem Wahlvolk

daheim vor der Röhre

ergriffen blickend

dementiert

es ginge um die Menschen-

nicht um Ölbohr-Rechte

sofern die freie Presse

Interesse hatte

anders

zu berichten

und offensichtlich lügt

wer schreibt

daß unsre Pioniere

beim Wasserbrunnen bohren

vor Belethuen

auf Öl gestoßen wären

Gleichgültig

ob da einer stürzt

den man dem Vortrupp

hinterher

vorläufig

vergeblich

in die Wüste schickte

der sich um deutsche

Öl-Intressen

vielleicht ganz ohne es zu wissen

am falschen Ort

im Hinterland

da gibts nur Sand

das Öl liegt an der Küste

viel Mühe gab

und Rühe nannte

und dessen

frühe Variante

in etwa so

zu schildern wäre:

der Kaiser kommt

nach Lüderitz

es gilt die Buren

zu beschützen

und die Hereros

zu befrieden

Gleichgültig

ob ein Kaiser stürzt

und ein Minister

in der Wüste strauchelt

der nächste wird

die Wüstefüchse

weiter Menschenrechte

exerzieren lassen

damit wir keine Unze Gold

und kein Gramm Kohle

Uranerz oder Öl verlieren

Kanonenboote

werden zu Fregatten

von Agadir nach Lüderitz

El Alamein läßt grüßen

von Zagreb bis nach

Belethuen

Die Farce wird tragisch

neubesetzt

zum Pleiten-Pech-und-Pannen-Witz

die Rückzugsoperette

bleibt mangels

einer Dolchstoßneuauflage

ein Mordsspektakel

ohne deutsche Tote

und der Bereitschaftsdienst

der Fürsorge

für Kriegergräber

wurde

zapfenstreichgewürdigt

abgeblasen

Der Stern von Bethlehem

zog einst drei Weise

aus dem Morgenland

in diese Nato-out-off-Area

die Großregion

vom Roten Meer

bis hoch nach Kurdistan

Der Stern von Belethuen

weist nicht auf einen

Halbverhungerten

im Vorstadtslum

Er weist den Weg

den Ölbohrtrupps

den abendländischen

die schlecht getarnt

und gut geschützt

mit UNO-Flaggen

und wenns ernst wird

mit Hungerleider-UNO-Truppen

das Inland

und den Festlandsockel

nach Quellen

schwarzen Goldes

explorieren

Und jetzt wird klar

warum der Bau

nur eines Wasserbrunnens

durch die Bundeswehr

das hundertfache

kosten durfte

von dem

was hundert kleine

Krankenhäuser

um Belethuen

gekostet hätten

Der Kaiser inspiziert

die Truppen

in Lüderitz

die Kaiserin verteilt

mit Charme

und Mutterwitz

Pulswärmer

von der Frauenhilfe

handgestrickt

an unterworfne

Hottentotten

Die Käppis

unsrer neuen Wüstenfüchse

sehen nicht

von ungefähr

so aus

wie Lettow-Vorbecks

Kopfbedeckung

und Rommels

legendärer Krempenhut

Der nächste Ausflug

wird kein Rückzug

der nächste

muß sich

nicht nur hinter

den Kulissen

sondern volksnah

vor der Röhre

rechnen

mit Zustrom

an die Urnen und die Waffen

voll ins Schwarze treffen

geschrieben 1993/94, auf jeden Fall direkt nach den Fernsehbildern vom schönen dicken Stolper-Volker-Mühe-Rühe bei den Sandkastenspielen vor Belethuen

Hat Alfred NevenDumont Königin Silvia in der Frankfurter Rundschau einen Persilschein gegeben?

Einige linke Medien haben erwogen, meinen Beitrag

Lieber Peter,

natürlich schreibt der Kaput-Baal

für sich nicht selber

den Choral

Das goldne Kalb

hat seine eisern

treuen Kälber

die schreiben IHM

und singen IHM

ein Lied

zwo, drei

Die wetzen ihre Federn

und metzen

wie ihr Metzger selber

was ihm im Weg steht

schreiben sie in Fetzen

zu guter letzt

kollateral

sogar sich selbst

als SchreibtischSelbstmordAttentäter

(das HaBE ich geschrieben in der Nacht vom 12. auf den 13. August 2011

und dabei glatt den Mauerbau vergessen und auch den 55. Geburtstag eines unser Lieben, ….Allerliebsten niemals zu Ersätzenden und wo der Miersch grad gestern noch gewesen und wo der Hahn drei Mal gekräht – da habe ich gespürt wie weit die Achse dieses Ach so Guten geht)

Nun aber zurück zur Bankfurter Buntschau (die dem Michael Miersch wohl noch zu links ist) und ihrem Hofberichterstatter:

Mit Opa vor El Alamein

Mit Opa vor El Alamein,

es könnte auch vor Tobruk sein,

da fuhr er mit dem TIGER rein,

seiner war nur ne Attrappe,

die neuen TIGER- nicht von Pappe,

die können jetzt sogar noch fliegen,

diese EndsiegTIGER kriegen,

was Rommel damals nicht geschafft.

EUROPA braucht den schwarzen Saft.

Obama braucht ihn für die Wahlen

und Afrika muss dafür zahlen,

Und wie und wann zahlt Afrika,

der IWF, der DSK

weiß Gott der Baal,

denn DSK

ist grad nicht da,

wenn Libyens Öl ganz unversteuert

Sarkotzy total erneuert,

das Wasser Israel verscheuert.

Gaddafi wird Milosovics,

Bermusso kriegt ne neue Bitsch,

die Bruni hat ihr erstes Kind,

weshalb wir alle glücklich sind.

Ach hätten wir das nur gewußt

was da die NAZIS .. und so weiter

Ich hab jetzt dazu keine Lust

Das Wetter wird jetzt wieder heiter

Das Obst verdorrt, komm halt die Leiter

wir renoviern, komm halt den Mund

die bombardiern, Ja und Na und?

Ich weiß, Block A nicht absturzsicher

der nächste Kanzler Joschka Fischer ?

Die Asche kommt mit Bekerell

doch ziemlich schnell

Ab in den Tunnel

Kohlekraft,

warum ham wir die abgeschafft?

die Überlebens-Party tanz ich

In Kretschmanns Stuttgart 21

Nicht oben, sondern unten bleiben

und MappusMemoiren schreiben

mit Özdemir und DCB

SoulSisters Roth, soweit OK ?

dann steigt er wieder Hoch, dann schreit er

Was macht er dann der EUROfighter?

die Frauen im Iran befreit er

dann wird er Bundespräsident !

der Daniel Cohn-BenGAZAdit

BenOILYEAHdit

BenAQUAdit

BenSOLEdit

BenDASAdit

BenUSAdit

BenEUROdit

noch lang nicht Schluss

BenEADS

BenAIRBUS

und man siehts

Diäten machen schrecklich schlank

BenBundesbbahn, BenDeutscheBank

der wird noch Chef

vom IWF

jetzt wo ich ihn Mal wieder treff

wird er grad Weltbank-Präsident ….

wird er Strauss-Kahn zum Happy-End

Hey! HaBE du bist eingepennt!

Wach auf, ich glaub, Dein Alptraum brennt!

Bauer, Bürger, Ackermann

nach Baals Gesetz, wer kommt jetzt dran?

68er Revival-Disco im Sinkkasten

Vietnam Ho-tschi-Tralala

Ohnsorg’, Rudi-Rallalla

und in Mitten

Uschis Titten

Rainer Langhans’ Unterhosen

zwei drei viele becks in dosen

kaufhaus Schneider steinwurfweit

etwas weggesprengt zur Zeit

KfW bauts wieder auf

bis zum Sommerschlussverkauf ?

die Toten gibts in Ramallah,

Falutscha, Belgrad und Kabul-

grün mandatet find ich cool.

Dany gafft durchs Absperrgitter

heute ist er Kreuzzugsritter

Joschka trägt jetzt den Talar

weil er eh katholisch war

Als Messdiener wurd er vernascht

deshalb hat der Bub gehascht.

FR-sponsort- HR eins

Opening mit Holger Meins

Holger Meins das ist kein Spass

starb weil er die Supp nicht aß

Nur der gute Struwwelpeter

Rainer, den kennt hier noch jeder

blieb noch übrig

Gott sei Dank

jettet von Berlin nach Frank

furt wo er die Haare rauft

und sich dann als Buch verkauft

HR2 da gibts Kultur

die FR promotet nur

leider sind sie jetzt zerstritten

Rainer und die O mit Titten

Opa, Mutti und der Pappa

tanzen groovig

nach Frank Zappa

Und die Opfer von MyLai

sind per Dia mit dabei

Ach MyLai das war doch Gestern

Dalai ruft zum Beten Schwestern

Free-InsTibett mit dem Lama

gutes Feministen Karma

Und was sind schon Frauenrechte

gegen solche Himmelsnächte

die seine Heiligkeit durchschlürft

wenn ihr ihm euch opfern dürft

Revoluschen dröhnts im Ohr

ich komm mir so beschissen vor

Rainer nahm auch LSD

Nixon, Fixon ganz ok

Statt Black Panther

Flower Power

Leary Lari

auf die dauer

was westmoreland sehr erheitert:

wenn dir Age das Hirn erweitert

Tolle Party, gute Äckschen

I can get no Sättisfäkschen

Alles tut noch einmal so

Ich muss Kotzen.

Schnell zum Klo.

Mein Neffe geht nach KOSOWO

geschrieben in der nacht vom 1. zum 2. Mai 2008

gut Nacht

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

SchreibtischTöter

Schreibtischtöter

müssen für ihre Tätigkeit

weder

sitzen

noch

dazu

stehn

Mai 2008

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Die Ballade vom Fall der Platanen am Hanauer MiniGroundZERO, dem Freiheitsplatz und warum man den auf den TahrirPlätzen Nordafrikas und bis nach Bahrain noch spürt

Die Ballade vom Fall der Platanen

am Hanauer MiniGroundZERO,

dem Freiheitsplatz

Vorbemerkung für alle Nicht-Hanauer: 1945 wurde der bereits 1944 von seiner Randbebauung weitgehend freigebombte alte “Paradeplatz” zwischen Hanauer Mittel-Alt- und Barock-Neustadt in “Freiheitsplatz” umgetauft, was mit dem Schwur “Nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg!” zusammenhing. (Ob er nach der weitgehend freien Panoramasicht über das völlig niedergebrannte Alt-Hanau so genannt wurde ? Tatsächlich standen in Hanau nur noch die Kasernen, die Industrieanlagen und der Bahnhof, von dem aus ungehindert auch die Zulieferungen in die KZs abgefertigt werden konnten. Auch die Gleisanlagen der Bahnpioniere bei den später von der US-Army übernommenen Kasernen blieben weitgehend in Takt) Zugegebenermassen haben die GRÜNEN damals nicht mitgeschworen. Sie könnnen also diesen Schwur “Nie wieder Krieg!” schwerlich brechen.

Zur Zeit findet eine – man kann sagen – die nach 1944 größte Entvölkerung der Stadt Hanau statt begleitet von einen Armada von Abrissbaggern und “bürgerschaftlich dialogisierenden” Umsiedlungsberatern, die während der laufenden Abrissarbeiten die unbelehrbaren Zurückgebliebenen feinfühlig betreuen. Die Fraktion der GRÜNEN hat dem “Umbau” der Stadt Hanau zugestimmt und meldet sich jetzt nach der Fällung der ersten Platanen in der Frankfurter Rundschau mit der unschlagbaren Schlagzeile “Grüne trauern um Platanen”.. Der Freiherr von und zu Guttenberg und seine Oberste Chefin, sein Nachfolger De Maiziere trauern zusammen mit dem noch-Außenminister Westerwelle so wie Herr Steinmeier, Herr Fischer, Herr Struck, Herr Schröder, Herr Gentscher, Herr Kinkel, Herr Scharping, Herr Tom Königs, Herr Trittin, Frau Wiezcorek-Zeul, Frau Künast um die Opfer ihrer Befriedungs- und Ölbefreiungskriege, auch um die bei ihrer nicht ungefährlichen Arbeit umkommenden Soldaten (denn die Ziele zielen manchmal hat auch zurück oder zuerst! Ich weiß, wovon ich spreche, denn ich war Reserveoffiziersanwärter bei der Bundeswehr)

Wer zur Rettung dieser Welt

andre Lander über-

und zuhaus Platanen fällt

der ist bomben sicher

für kommende Wahlen aufgestellt

Klar, dass der den Job erhält

weil jetzt nur der Standort zählt

dessen Ranking zu erhalten

geht halt nicht mehr mit den Alten

Baden-Württemberg, Berlin

Hessen kriegt ihr auch noch hin

wenn wir Mappuffyaeh abwählen

Merkelwürden auch anzählen

auch den BayernKini stürzen

werdet ihr die Suppe würzen

und NATO-GRÜN-Oliv garnieren

und die Börsen reagieren

Banken lassen euch regieren

uns die Gürtel enger schnallen

denn Grün-Gürtel, die gefallen

auch Soldaten, die gefallen,

tragen GRÜN

LEOs kriegen statt Benzin

BIO-StromsparBatterien

EUROfighter Feinstaubfilter

URAN wir extra abgereichert

weils dann nicht so viel Strahlung speichert

und nicht mehr so viel schaden tut

sagt das Öko-Institut

Grüne Kriege sind viel milder

Kinder freun sich auf die Bilder

wo das schwarze Volk sich freut

wenn der Papa es befreit

und wo Mama schießt und bombt

kommt die FrauenFreiheit prompt

Freedom and Democrazy

und am Ende tanzen die

freigebombt zur Friedensfeier

burkafrei und ohne Schleier

kopflos ohne Arm und Bein

leider muss es halt so sein

manchmal auch ganz ohne Leben

so sind Befreiungskriege eben

wenn ich als GRÜNER das so seh

“das tut auch ein bisschen weh!”

((Originalzitat aus dem heutigen FR-Artikel “GRÜNE trauern um Platanen”)

uns sind die Opfer nicht egal

ob nicht, ob doch kolateral

das ist so wie im Leben

im Friedenskrieg geht eben

ein Luftschlag Mal daneben

wir bitten euch auch um Verzeihung

nur wer sich gegen die Befreiung

bis zum Schluss bewaffnet wehrt

ist selbst schuld, der lebt verkehrt

die Bekehrung mit Befreiungsschuss

müsst ihr uns schon vergeben!

Ja ja,

der Tod der Platanen

vom Mini-GroundZERO am Freiheitsplatz

konnt man denn ahnen

wohin über Hanau

hinaus ziel-

genau

der

ein

mal führt –

dass man den Fall einer Handvoll PLATANEN

auf Hanaus einstigem Freiheitsplatz

auf den Tahrirplätzen

Nord-Afrikas

bis hinein

nach Bahrain

auch noch

spürt?

HaBE

FDP-Rattenfänger wollte HARTZ4er zur Rattenjagd einsetzen

Statt Gold

für Eisen gibt es jetzt

zum Mittagessen Ratten

und das Ersparte spenden wir

für unsere Fregatten

f-R-eg-ATTEN-Opfer

Opa

seufzt nen tiefen Seufzer

Gold gab er für Eisen

und für einen Panzerkreuzer

seine Enkel wurden Waisen

Oma

trug das Mutterkreuz

das hatte einen Haken

was hinten schon gebrochen war

musst sie jetzt vorne tragen

Die Enkel

fechtens besser aus

so hatten sie’s gesungen

im einst besetzten Westendhaus

es ist nur halb gelungen

die Krise

tobt der Unterschied

ist kaum noch zu erkennen

ob life ob Film die Truppen stehn

schon weiter als auf Kreta

El Alamein im Kino sehn

wir Nina Hoss erst später

Millionen

können nicht Mal Gold

als Morgenstunde spenden

das hat die Ulla Schmidt gewollt

sie wußt wo wird das enden.

Statt Gold

für Eisen gibt es jetzt

zum Mittagessen Ratten

und das Ersparte spenden wir

für unsere Fregatten

HaBE am 24.12. morgens (noch vor dem Gang zum Briefkasten! Ich schwöre es!)

Hier folgen jetzt noch zwei nachgeschobene Verse, weil das Elend der weißen Farmer in Namibia und Zimbabwe und Kenia und Tansania und Uganda und Mozambique auch mit solchen Demokrtaten wie Tzvangvirai (oder so ähnlich, fragt Mal bei der Friedrich -Ebert-Stiftung nach, wie er richtig geschrieben wird) ist nicht mehr zu ertragen. Dass die Schwarzen zu Rhodesien Zimbabwe, zu Deutsch-SüdWest Namibia sagen, ist schon unverschämt genug, dass sie aber zu Südafrika jetzt auch noch Azania sagen ist wohl der Gipfel. Und Zuma will doch auch den Kanibalismus im Tausch gegen den Analphabetismus einführen. Wenn das der Krüger wüsste.



Die Weiße

Mutter Afrikas

sieht man vor Rührung flennen

von SüdWest Ost und Kamerun

kann sie sich gar nicht trennen

Die Stein-

bachs Erika nimmt sie

in GroßDEUROtsche warme

VertriebnenKameradschaft auf

die Volksgemeinschafts-Arme