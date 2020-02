Spielt die Fender immer wieder gegen “DEFENDER”!

So will der Lenz uns Grüßen

Es blinkt im Sonnenglanz

Ich kann es fast genießen

Doch schaffe ich’s nicht ganz

Ich höre kaum noch Summen

Die Kelche bleiben leer

Ich fang an zu verstummen

der Frühling reimt nicht mehr

Hört ihr die Fender, dieser Sound

lässt Trommelfelle platzen

und Stimmen ersticken im Zero-Ground

Kampf-Heli-Lerchen, LEO-Katzen

nicht etwa von den Hunger-Tafeln

Hört ihr Schmatzen

und dabei von Frieden schwafeln

inirwana irgendwann

irgendwo

bis zum GROUND ZERO*

*hier ist nicht der bei den ehemaligen 3 WTC-Türmen gemeint, sondern der im Hattenbach-Dreieck und die Twin-Towers des Fuldaer Doms, die das Zentrum der US-NATO-Spearhead-Übung “FULDA-GAP: the first battle of the next war” bildeten

ALBTRAUM BEENDEN! AUFSTEHN!

sie werden das Volk verpetzen

und in den Notstand treiben

und Hungeraufstände

voller Entsetzen

als NAZI-Aktionen

enttarnen

und uns

davor warnen

die MontagsMahnwachen gegen den Krieg

weiter zu unterstützen

sie werden Montags- PEGIDAs schicken

und die mit Wir sind das Volk und lautem SIEG

HEIL sich von uns stellen und schon ist die BILD

dabei ganz im BILD

sie werden FREITAGS die Altersarmut

als BRAUN inszenieren

und blau dranschmieren

und unsere Streiks versuchen

braun zu tünchen*

und die die sich dagegen wehrn

wegsperrn

oder

lynchen

wie die “Bewegung” einst aus München

den Streik der Berliner BVG “unterstützen”

wie der Strick den Delinquenten

WACHT auf!

Hört auf, auch noch Beifall zu klatschen

wenn sie uns die Straßen und Tage nehmen

wenn sie uns vor sich selbst “beschützen”

Entspannter ARD-Kriegs-Sonntag-Fernseh-Abend

Entspannter ARD-Kriegs-Sonntag-Abend

Spuren verwischen

UN-kenntlich machen

Bevor die Fahnder

Das Leitungsleck

Beim Giftgasangriff

Finden

Wenn schon

mit Schweizer Präzision

der Salisbury-Effekt

als FAKE entdeckt

den Angriffskriegsgrund

lange nicht mehr voll bezweckt

bevor alternativ-nobel-bepreiste

oscar-belobte

„Weiße Helme“

als Terror-Schauspiel-

Sanitöter-Truppen

sich entpuppen

und wie schon

in Ost-Ghouta

kurz zuvor

Waffen- und auch Bettlager

Fränzösischer Spezialeinheiten

gefunden werden

und nicht nur ein Soldat

evakuiert wird

zurück

ins Macronat

Da ist der Weg nach Duma

so twittern Trumps Trompeten

trotz Assads und auch Putins Einladung

für Inspektoren

UN-möglich zu passieren

Da geht nicht Mal ein leises Raunen

Durch unsren gleichgestimmten

Medien-Posaunen-Chor

Und alle tönen Senf und Chlor

Und die Euro-Kälber brüllen

wie ihr Leit-Stier:

Der Giftgasmörder

Der Diktator,

dieses Tier,

bemühn sich so

den Super-Trump-Vorbeter

nachzubeten

liefern ohne

zu verhüllen

AWACS-Daten

für die Zielkoordinaten

um’s Mindest-Maas

an NATO-Pflichten zu erfüllen

Und segnen die Raketen

Und nun das Wetter

Der Himmel bleibt blau

meldet verlässlich die Tageschau-

Man wünscht mir

mit strahlender Miene

nach dem Brennpunkt von heute

mit verzögertem Tatort

einen spannend-entspannten

ARD-Kriegs-Sonntagabend

HaBE am Sonntagabend 15.05.2018

DAMIT HIER NICHT SO VIEL DEPRESSIVE STIMMUNG ALS KOLATERALSCHADEN ENTSTEHT:

die folgende Liste zeigt, dass wir nicht alleine dagegenstehen.

UND GANZ AM ENDE ein weiteres HaBE-Gedicht :

Geschreddertes Frühlingserwachen

globalcrisis/globalchange NEWS

Seit dem Auftauchen der FRIDAYS for FUTURE sind die Antikriegsdemonstrationen aus den Medien verschwunden. Ob sie tatsächlich verschwunden sind, müssen wir aus anderen medien erfahren.

Martin Zeis, 15.04.2018 – 16:15

Documented – List of Actions in Response to US Aggression on Syria

Below is a list of local emergency actions compiled by Women’s March on the Pentagon in response to US military aggression on Syria.

https://www.marchonpentagon.com/single-post/2018/04/14/Emergency-Actions-in-Response-to-US-Aggression-on-Syria

Emergency Actions in Response to US Aggression on Syria, April 14, 2018

Emma Fiala

Below is a list of local emergency actions compiled by Women’s March on the Pentagon in response to US military aggression on Syria. If you are planning or attending an action that is not listed below, please email us to submit your event. US wars of aggression must end now! Click on the location to find the Facebook event pages for each action.

Saturday, April 14

Washington DC: 12:00 PM, White House

Atlanta: 12:00 PM, Little 5 Points Square

Los Angeles: 5:00 PM, Pershing Square

Detroit: 12:30 PM, Campus Martius Park (800 Woodward Ave, Detroit, Michigan 48226)

San Diego: 5:00 PM, Horton Plaza Park on Broadway

Fayetteville, AR: 1:00 PM, Corner Of Dickson St. And West Ave.

Champaign-Urbana, IL: 5:00 PM, West Side Park

Philadelphia, PA: 1:00 PM, Dilworth Park (1 S 15th St, Philadelphia, Pennsylvania 19102)

Boston: 4:30 PM, Dudley Station Historic District (Washington St, Boston, Massachusetts 02119)

Sunday, April 15

New York City: 2:00 PM, Herald Square (34th St. & 8th Ave.)

Oakland: 11:00 AM, Lake Merritt Amphitheater (12th Street & Lake Merritt Blvd.)

Minneapolis: 1:30 PM, Hennepin Ave. & Lagoon Ave.

Las Vegas: 1:00 PM, Las Vegas Federal Courthouse (333 Las Vegas Blvd S, Las Vegas, Nevada 89101)

San Antonio: 2:00 PM, 615 E Houston St.

El Paso, TX: 2:00 PM, San Jacinto Plaza

Austin: 1:00 PM, Texas State Capitol (1100 Congress Ave, Austin, Texas 78701)

Durham, NC: 3:00 PM, 117 Market St, Durham, NC 27701

Asheville, NC: 2:00 PM, Pritchard Park (4 College St, Asheville, North Carolina 28801)

Seattle: 1:00 PM, Westlake Park (401 Pine St, Seattle, Washington 98101)

Nashville: 3:00 PM, Davidson County Courthouse (1 Public Sq, Nashville, Tennessee 37201)

Boston: 4:30 PM, Dudley Station Historic District (Washington St, Boston, Massachusetts 02119)

Dayton, OH: 3:00 PM, Courthouse Square (23 North Main St. Dayton, OH 45402)

Mobile, AL: 3:00 PM, Spanish Plaza (401 Government St, Mobile, Alabama 36602)

Fort Lauderdale, FL: 3:00 PM, U.S. Federal Courthouse (299 E Broward Blvd, Fort Lauderdale, Florida 33301)

Palmdale, CA: 6:30 PM, Poncitlan Square (38315 9th St East, Palmdale, California 93550)

Cleveland, OH: 1:00 PM, Public Square

Monday, April 16

Boston: 6:30 PM, Roxbury Crossing

Newark, NJ: 4:00 PM, 465 Dr. Martin Luther King Blvd, Newark, NJ 07201

Cincinnati, OH: 4:30 PM, John Weld Peck Federal Building (550 Main St, Cincinnati 45202)

Spokane, WA: 4:45 PM, Division and Main

Binghamton, New York: 1:00 PM, Binghamton University (4400 Vestal Pkwy East, Binghamton, New York 13850)

Tuesday, April 17

Chicago: 6:30 PM, UIC Taft Hall (826 S Halsted St, Chicago, Illinois 60607)

New York City: 6:00 PM, NYU Kimmel Center (60 Washington Sq S Rm 405, New York, New York 10012)

Johnson City, TN: 5:00 PM, Founders Park (225 S. Commerce Street, Johnson City, Tennessee 37601)

Wednesday, April 18

Tallahassee, FL: 5:00 PM, Integration Statue (75 N Woodward Ave, Tallahassee, Florida 32304)

Saturday, April 21

Chicago: 12:00 PM, Michigan Ave. & Congress Pkwy

Grand Rapids, MI: 5:00 PM, Calder Plaza (300 Ottawa Ave NW, Grand Rapids, Michigan 49503)

Sunday, April 22

Potsdam, New York: 1:00 PM, Potsdam Post Office

globalcrisis/globalchange NEWS

Martin Zeis, 15.04.2018 16:55

Below some recently published articles on AntiMedia (about: http://theantimedia.com/about-anti-media/ )

Trump Ordered Syria Strike Based on a Secret Legal Justification Congress Cant’t See

World Leaders Condemn Attack on Syria as US Threatens Additional Airstrikes

Secret Saudi Cable Leaked: Overthrow the Syrian Gov’t, but Play Nice With Russia

Pentagon Papers Whistleblower Urges Mattis to protect World From Trump

Thousands of US Troops and Marines arrive in Jordan Near Syrian Border

Geschreddertes Frühlingserwachen

durch

die kleinkarierten

Düsenjet verrauten

kerosin-& kondens-ierten

grauen Schleier

kleingestückelt

entdecke

ich jetzt

kleine Stücke

wieder tief erblauten

Himmels

sonnenstrahlend

eine Primel

mit drei Knospen

sich entfalten

eine Biene

drei vier Meisen

einen Storch

am Angelweiher

weiße Reiher

Krähen jagen einen Bussard

Endlos lange Kranichreihen

Kreuzen jetzt die FRAPORT-

Einflugschneise

Scheiße

Wenn jetzt ein Eisenkra-

oder – nich

Grad noch

glücklich

eben

doch

daneben

Windkraftflügel

schreddern schribb

schlachten schrabb

Zwei Milane

Einer schwarz und einer rot

Beide tot

Es wird stiller

Es wird lauter

Eisenkranich

Windkraftflügel

Schlag für schlag

Tag für Tag

Ich ahne

Doch am Ende

Abendrot

Nachtflugverbot

Abendglühn

Ganz wie in alten

Zeiten

Nachtigallen

Abendläuten

Frösche Quaken

Stare fallen

Schwarzdornhecken

überraschend

weiß erblühn

Ach wär es nur

die sternenklare

Nacht, Frost der

der Blüten Pracht

viel zu früh

ein Ende macht

Neuer Morgen

Wolken und auch Sorgenfrei

Weinbergschnecken

Zwischen

frischen

Kräutern

unter Schwarzdornhecken

Sonnenbaden und Verstecken

Amsel, Drossel, Fink und Star

Wunderbar

Alles klar?

Drosseln schweigen

still erdrosselt

machen Platz

für Ersatz

Amsel, Drohnen, Fink und Star-

Fighter nicht

Die Überschallen

Kranichschrei und Vogelsang

Drohnen machen hier nicht bang *

Drohnen starten, Drohnen landen

Tags und ohne Nacht-

Flugverbot, so viel ich weiß

Drohnen

fliegen

leis

Alb-Tagträumer

Komm, wach auf

Morgenstund

Der Sonne lauf

Hat Gold im Mund

Es krähte der Hahn

Die Sonne betritt ihre goldene Bahn

sonnenstrahlend

eine Primel

mit drei Knospen

sich entfalten

eine Biene

drei vier Meisen

einen Storch

am Angelweiher

weiße Reiher

Krähen jagen einen Bussard

Endlos lange Kranichreihen

Neuer Morgen

Wolken und auch Sorgenfrei

Weinbergschnecken

Zwischen frischen Kräutern

Unter Schwarzdornhecken

Sonnenbaden und verstecken

Amsel, Drossel, Fink und Star

Wunderbar

Frühlings Lüfte,

Frühlingsdüfte

So soll es bleiben

Soll es werden

Soll es immer wieder sein

Verrückt vor Hoffnung

fang ich an

kaum zu glauben:

Das wird uns bleiben

uns und Sonne, Mond und Sterne

Frühling, Sommer, Herbst und Winter

kriegen sie nicht klein

So viel Fried muss doch noch rein!

Bericht

Erich Fried (1921-1988)

Denen ich Mut machen wollte

klang meine Stimme unecht

Vielleicht hatte ich nur mir selbst

Mut machen wollen

Das ging nicht mehr:

Ich sah meine eigene Angst

und war verzweifelt

weil ich verzweifelt war

Mir blieb keine Wahl als zu sprechen

von dieser Verzweiflung

Ich war zu voll von ihr

um sie zu verschweigen

Einige hörten zu

die noch vor Tagen

meine Ermutigungen

nicht angehört hatten

Denen ich helfen wollte

mit meinem Mut

helfe ich vielleicht

mit meiner Verzweiflung

Am 22. März 2018 um 18:27

Autor: Hartmut Barth-Engelbart

