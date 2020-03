Ist CORONA der Büchse der Pandora entsprungen &/oder eine Pat-Endlösung der Rentenfrage usw. …?

des Überalterungs & Überbevölkerungs-Problems, der schon lange drohenden Finanzkrise mit Auswirkungen, gegen die die 2008er Peanuts waren? ….

Noch ist nicht klar, wo die Büchse der Pandora steht und ob es derer mehrere gibt und wer sie geöffnet hat. Es ist auch nicht erwiesen, ob es sich um einen irdischen Betriebsunfall, eine teuflische Laune des Schöpfungs-Chef-Kreationisten, die Rache des Batman (den die Chinesen ja zum Fressen gern haben)oder eine Verschwörung aus der Tiefe des Deep State handelt. Und als weiter natürlich scheint zu gelten: egal ob nun für Bitcoin oder Bares, der Russe war es. Und ist‘s der Russe nicht gewesen, waren‘s halt die Rotchinesen. Ich sage nur Wuhan und wer baut die Häfen von Genua und Triest als Entladestellen für die „Neue Seidenstraße“ aus? Die Bautrupps wurden abgezogen und die CORONA-Viren sind geblieben …

Mit CORONA ist nicht zu scherzen, auch wenn die Leute auf der Straße witzeln, dass endlich die Rentenfrage gelöst würde oder Frankfurter Gastronomen beklagen, dass das gute CORONA-Extra jetzt in EBOLA-Export umgetauft wurde.

Bei REWE gab es zum Schnäppchenpreis im Spaßangebot „6-Pack CORONA-Extra oder Desinfektionsmittel“

Scherz beiseite!

(Das mit REWE stimmt wirklich! Joschka Fischers Beratervertrag bringt doch lohnende Ergebnisse.)

Die CORONA-Pandemie eröffnet Chancen, gegen die die Bankenrettungen 2008 ff Peanuts waren

Macron wird nicht nur über Nacht die Generalstreiks, die bislang nicht abreißenden Demonstrationen der Gilettes Jaunes und das Versammlungsrecht los. So kann er seine Schröder-Fischer-Agenda 2010-Imitation und -Steigerung als Notstandsmaßnahmen durchziehen. Er wird mit einem Schlag auch möglicher Weise eine große Zahl von Rentnern los.

Dass die CORONA-Epidemie in den USA das erreichen wird, was die Schmieren-Komödie „Impeachement“ nicht schaffen konnte, ist Jacke wie Hose. Es kann sein, dass Trump mit Pauken und Trompeten die Wahl verliert und Joe Biden durch CORONA gekrönt wird. Welcher von beiden für wen das größere Übel ist, weiß Gott oder Gates. Oder besser, das wissen die Götter in Davos.

Welche Maßnahmen jetzt alle unter der Tarnkappe CORONA im höchst-Tempo durchexerziert werden, das sprengt mein Vorstellungsvermögen . Ich bitte Ergänzungskommentare!

Der Nachweis, ob das CORONA-Virus von Fledermäusen auf den Menschen übertragen wurde oder aus BIO-Waffen-Labors stammt, ist jetzt erst Mal sekundär. Auch dann, wenn viele Indizien darauf hinweisen, dass auch dieses Virus “fabriziert” wurde: http://www.barth-engelbart.de/?p=219841

und http://www.barth-engelbart.de/?p=219773

Dieses Virus wird vor allem die Länder treffen, deren Gesundheits- & Hygiene-Infrastruktur unterentwickelt und zerstört ist. Vor allem Länder in Afrika und Nahost, Asien und Ozeanien sowie Länder, die unter den EU- & US-Kriegen und-Sanktionen zu leiden haben, wie z.B. der Jemen, Syrien, der Iran. CORONA wird vor allem Länder treffen, die nicht mal in der Lage sind, die Tests durchzuführen und die Infizierten und die CORONA-Toten zu zählen.

Zbigniew Kazimierz Brzeziński, der legendär-berüchtigte Sicherheitsberater mehrerer US-Präsidenten würde jubeln. Denn sein zentraler Ratschlag kommt jetzt erst richtig zur Geltung.

Sinngemäß hat er ihn so ausgedrückt: “Krisen muss man nutzen. Und wenn es keine Krisen gibt, muss man welche machen.”

Ein aktuelles Buch über China ohne das Corona-Virus? Unmöglich!

sagt der Bremer Wirtschaftswissenschaftler Prof. Dr. Wolfram Elsner, dessen neuestes Buch über China jetzt im WESTEND-Verlag erscheint.

Kurz vor dem Erscheinen des Buches schreibt Elsner dazu seinen “Last-Minute-Prolog”: http://www.barth-engelbart.de/?p=219611