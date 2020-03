Wen & Was es stört, wenn das Volk statt Volksempfänger Feindsender sieht & hört

Vorab ein Beispiel dafür welch üble Auswirkungen das Hören & Sehen von Feindsendern haben kann:

Entgegen offizieller BRD-Linie: Heinsberger Landrat Pusch (CDU) bittet VR China um Hilfe

Blamage für Bundesregierung: Heinsberger CDU-Landrat bittet verzweifelt China um Hilfe gegen Corona — RT Deutsch Der Landrat des besonders heftig von der Corona-Epidemie erfassten Kreises Heinsberg, Stephan Pusch, hat einen dramatischen Schritt gewagt und an Chinas Staatspräsident Xi Jinping einen offenen Brief geschrieben, in dem er um Unterstützung bittet. Eine Ohrfeige für Berlin. deutsch.rt.com

Ich bin weder Mediziner, noch anderweitiger Naturwissenschaftler. Ich kann mich auch nicht qualifiziert in die Fachdebatte einmischen. Auch beim Statistik-Prüfen habe ich meine Schwierigkeiten.

Da mir aber auffällt, dass all jene, die uns regelmäßig nach Strich und Faden regierungsamtlich belügen und berauben, also die gesamten Kronkorken-Koronas in Berlin und den Landeshauptstätten, uns allabendlich die gleiche CORONA-Geschichte in die Flachbildhirne pressen, sie morgens zum Kaffee auf den Tisch knallen, dass sich die Balken biegen, möchte ich meinen kleinen Beitrag dazu leisten, dass die Gegenpositionen zu Wort kommen.

Es ist nicht nur der Versuch, gegen die Aushebelung unserer ideellen Grundrechte anzuschreiben.

Seit Jahrzehnten haben unsere Regierungen das Recht auf körperliche Unversehrtheit durch die Privatisierung des Gesundheitswesens zerstört, die Krankenkassen in Erkrankungskassen verwandelt, die Beihilfen in Sterbe-Beihilfen und die Operationssäle in Profitschneidereien.

Von den Altenverwahrungsanstalten will ich hier erst gar nicht anfangen.

Durch die Straßen marschieren die Blockwarte im Schlapphut-Zivil oder uniformiert und im Internet säubern die Blogwarte.

Mir geht es beim Versuch eines kleinen Beitrags zur Rettung der Demokratie, um die Rettung der grundlegenden Methode zur Lösung gesellschaftlicher Probleme, kurz- wie langfristig … und das gilt für alle Bereiche – auch für das Gesundheitswesen

Wen & Was es stört, wenn das Volk statt Volksempfänger Feindsender sieht und hört

International renommierte Wirtschaftswissenschaftler haben das Platzen einer gigantischen Finanzblase schon länger vorausgesagt, einen Crash, der alle bisherigen “schwarzen Schwäne”, den “Schwarzen Freitag” von 1929, die Finanzkrise von 1998 und auch die von 2007/2008 weit in den Schatten stellt. Und die damaligen Rettungs-Zwangsanleihen aus unseren Taschen sind dagegen nicht einmal “Peanuts”, würde Ex-Deutsche Bank-Chef Hilmar Kopper sagen.

Unproduktiv geparkte Geldwerte in der Höhe des 20-fachen des Weltbruttosozialproduktes suchen verzweifelt nach profitablen Anlagemöglichkeiten, die nicht vorhanden sind.

Das welt-sozialprodukt beträgt ca. 80 Billionen $, das Zwanzigfache davon ist spekulatives Kapital, das aus diesem Weltsozialprodukt und aus den Wertbeständen dieser Welt (Gold, Ressourcen, Weizenernten, Immobilien, Land) einen Gewinn schlagen will. Das sind geschätzt über 1,5 Billiarden $, 1,5 mal 1015: 1.500.000.000.000.000 $.

Die megablase, die sich auf viele einzelne Blasen aufteilt: Immobilien, Gold, Aktien, Unternehmensschuldverschreibungen, Staatsschuldverschreibungen, Derivatepapier von alledem … alles völlig überspekuliert und überbewertet.

Dass diese „Wirtschaft“ früher oder später mal (wieder) implodieren muss, ist irgendwie klar …

Die gesamte Weltwirtschaft MUSS deshalb mit unvorstellbaren “Kollateralschäden” umgekrempelt, “bereinigt” werden (was bislang hauptsächlich große militärische Kriege besorgten), um entsprechend Anlagemöglichkeiten zu schaffen. Die dafür notwendigen zigmillionen Existenzen, Menschenleben, Umweltzerstörungen kostenden und auch noch von den Opfern zu zahlenden Maßnahmen dürfen nicht den herrschenden Eliten zuzuschreiben sein. Sie müssen sozusagen als Schicksal, Gottesstrafe, Arm & Reich, alle Gleich treffende Sintflut erscheinen. Selbst die Kanzlerin geht in Quarantäne, Bill Gates besucht die Armenküchen, weitere hohe Wirtschafts-Führer spenden und gehen mit Atemschutzmaske und 1.5 Meter Abstand zur Tafel. Dieses Mal wird’s wohl ein aus dem Hilfspaket abfallendes schmales Spar-Sommerhilfswerk mit Henkersmahlzeiten …. allen soll ja geholfen werden. Und den Choral zum Tafel-Abendmahl singt uns Groß-Berlins Ehrenbürger Wolf Biermann: “Corona-Opfer alle gleich, lebendig und als Leich, egal ob arm ob reich!”

Der Bremer Wirtschaftswissenschaftler Prof. Dr. Wolfram Elsner schreibt zum Platzen der Finanzblase :

Wenn mehr als das 20-fache (ca. 1,5 Billarden $) des Weltsozialprodukts (ca. 80 Billionen $) an fiktivem Geldkapital, auf Basis von Krediten und Verschuldungen und von Derivaten von Derivaten von Derivaten in den Händen der obersten 1% herumschwirren und (verzweifelt) Rendite verlangen, dann ist das die Megablase, die nur den kleinsten Anlass braucht um zu platzen. …

Bild-Unterschrift: In der jetzt platzenden Finanzblase ist viel weniger Hirn drin, als wir annehmen. Auch dann, wenn sich das Finanzkapital noch so viel Hirn einkauft oder KI-synthetisch herstellen lässt . Na ja, es ist schon viel Hirn drin, aber das ist so Rendite-Sucht-vernebelt, so besessen, wie man es nur von Junkies auf der Jagd nach dem “Goldenen Schuss” kennt. So was kenne ich aus meiner jahrelangen Praxis als Drogenberater und Entzugsbegleiter. So pervers das auch klingt, auch DAS SIND OPFER und wir müssen AUCH die mit aller Härte und Geduld aus der Sucht befreien. (HaBE)

… Die Zahlen und abenteuerlichen Indikatoren des perversesten Finanzsystems der Menschheitsgeschichte kennen wir seit Jahren …

Und jetzt wird Corona missbraucht, um den entarteten Finanzkapitalismus weißzuwaschen: „Alles war so schön solide, bis das Virus alles kaputtgemacht hat …“ Und ein Tramp wird wiedergewählt mit den absurdesten Fakes ( ein „unamerikanisches Virus“) …

Das Welt-Wirtschafts-Forum in Davos hat sich mit Mega-Katatstrophen-Inszenierungen der John-Hopkins-Universität (Event 201) versucht darauf vorzubereiten. Die von den JHU-Wissenschaftlern abgespulte Super-Krise ließen sie in den Favelas der brasilianischen Metropolen beginnen. Im österreichischen Alexandra Bader- blog “ceiberweiber” heißt es dazu:

„Ein ‚tabletop exercise‘, also ein strategisches Manöver im Kampf gegen Seuchen fand unter dem Namen Clade X im Mai 2018 in den Räumen von Johns Hopkins statt. Das war ein Vorbereitungsmanöver zum größeren Manöver Event 201, wieder organisiert von der Johns Hopkins Universität in Zusammenarbeit mit dem World Economic Forum und der Bill and Melinda Gates-Stiftung, diesmal in New York, am 18. Oktober 2019.“ Es lohnt sich, den Artikel zu lesen, der viele Details offenbart und Event 201 wie eine Blaupause der inszenierten Corona-Panik beschreibt: „Das Manöver Event 201 nimmt in geradezu erschreckend präziser Weise das aktuelle SARS/Cov2-Drama voraus. Grundlage ist eine Seuche, die plötzlich in den brasilianischen Armutsghettos der Favelas ausbricht und sich dann rasend in der Welt ausbreitet. Im Lauf von anderthalb Jahren befindet sich die Welt in einer Lähmung durch die neuartige Mega-Seuche CAPS, der in dieser Zeit 65 Millionen Menschen zum Opfer fallen. Die Weltwirtschaft ist nach diesem Drama um elf Prozent geschrumpft. Das Tückische an CAPS: jede Woche verdoppelt sich die Zahl der Infizierten. Und CAPS ist viermal so tödlich wie die Spanische Grippe aus dem Jahre 1918. Die Infizierten verspüren zunächst nur leichte Symptome, sind aber in diesem Stadium bereits imstande, ihre Mitmenschen anzustecken. Und die akute Phase kann innerhalb von Stunden ausbrechen.

QAnon: Achtet auf die Clinton Health Access Initiative

Das Virus kann sich schon in der Luft ausbreiten: ‚alle Menschen sind ansteckbar!“ Es kommt zur Hortung von Waren. Die Regale sind leer. Es kommt zum Gerangel, wer noch was bekommen darf. All diese schaurigen Visionen werden den Manöver-Teilnehmern am Anfang jeder Diskussionsrunde in erschreckend realistisch gestalteten Nachrichten im Stil von CNN präsentiert.“

