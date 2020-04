CORONA 39: Bill Gates erklärt der europäischen Wirtschaft den Krieg

So wichtig das folgende CORONA-Panikdemie-Dossier bezüglich der Aufhebung unserer Rest-Grundrechte und unserer Verfassung auch ist, so wird auch hier ein sehr entscheidender Satz aus dem Zamparoni-Tagesthemen-Interview mit Bill Gates nicht zur Kenntnis oder nicht ausrechend Ernst genommen. Die den Afrikanern angedrohte “humanitäre Intervention” mit Medikamenten- und Test-Tests zwischen Senegal und Somalia, Algerien und Zimbabwe, featuring Uganda, Kenia & Tansania, dort wo schon USAIDs Stützpunkte vorarbeiten, dekorieren die beiden Gates-Halb-Götter mit allerliebsten humantouch-Aufnahmen. Da trieft die “Nächstenliebe” aus allen Brieftaschen.

Nachdem der schlaue Fuchs die europäische Pharma-Industrie überschwänglich als freigiebig lobt, und europäische Regierungen mit der Standortwahl für seine 7 Impfstoff-Fabriken ködert wie Tesla die von Brandenburg, kündigt er ab Minute 21.30 an:

https://www.tagesschau.de/multimedia/sendung/tt-7447.html

“Wir werden das Wirtschaftsleben nach der CORONA-Krise gründlich aufräumen müssen!”

Natürlich weiß Bill Gates, dass hinter dem CORONA-Vorhang der schwarze Schwan, eine Finanzkrise gigantischen Ausmaßes wartet, bzw. nicht wartet, sondern bereits jetzt wirkt. Und CORONA wird als Ursache vorgeschoben. Die letzte Finanzkrise von 2008 wird dagegen wie ein Kinderspiel wirken. Und Shareholder wie Black Rock liegen bereits auf der Lauer, um die dahinsiechenden europäischen Unternehmen zu absoluten Dumpingpreisen zu übernehmen. Ungeahnte Massenarbeitslosigkeit wird die vorher schon für Kurzarbeitergeld leergeräumte Arbeitslosenversicherung in die Pleite ziehen. Mindestlöhne kann man einerseits vergessen, andrerseits werden sich die Tariflöhne auf ihr Niveau senken. Die Mitbestimmungsreste werden uns um die Ohren fliegen, Betriebsräte werden zu Ko-Konkursverwaltern und wie bei der COVID 19-Behandlung letztlich zur Triage gezwungen. Und der im CORONA-Notstandsmodus angeordnete 12 Stundentag im Pflegebereich droht zur Regel zu werden.

LabourNet Germany:

Die Gesundheitsdiktatur. Notstand wegen dem Corona-Virus verlangt nach Wachsamkeit gegenüber dem Staat

Dossier

“Mit Angst regiert es sich leichter. Krisen ermöglichen es dem Staat, sich selbst als „hart durchgreifende“ Ordnungsmacht zu positionieren. Dies ist in gesundheitlichen Krisen nicht anders. Bei Schweinegrippe und Vogelgrippe haben wird gesehen, dass es aus nichtigem Anlass zu absurden Auswüchsen eines staatlichen Interventionismus kommen kann. Zwangsimpfungen sind mittlerweile Realität. In China stellte die Regierung ganze Provinzen unter Quarantäne. Was nicht alle wissen: Seuchenbehörden haben im Krisenfall umfangreiche Befugnisse, um Bürgerrechte außer Kraft zu setzen. Und die Bedrohung muss nicht einmal real sein. Hat die Panik ein gewisses Ausmaß erreicht, wird die Freiheit obsolet, Selbstbestimmung zum unverantwortlichen Risiko für die Volksgesundheit. Dann hat die Macht erreicht, was ihr ohnehin am liebsten ist: ein Volk, das von Angst getrieben seiner eigenen Entrechtung zustimmt. (…) Seuchenschutzmaßnahmen erinnern an die Ausrufung von Kriegsrecht. In beiden Fällen herrscht besondere Aggressivität gegen „Abweichler“. Es sind Situationen veränderten Rechts – letztlich reduzierter Rechte für die Bürger und ausgeweiteter Rechte für die Staatsmacht. Während durch Seuchen bedingter Krisen werden unschuldige Staatsbürger teilweise wie Verbrecher behandelt. Sie müssen sich eine im Grunde entwürdigende Behandlung bieten lassen, die in normalen Zeiten als „No-Go“ gelten würde. Überwachungsmaßnahmen werden durch verstärkte Polizeipräsenz, jedoch auch elektronikgestützt durchgesetzt…” Artikel von Roland Rottenfußer vom 14.3.2020 bei Neue Debatte und dazu auch: