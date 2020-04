CORONA 51: positive Maildung von der Heimat-Impf-Front in der freien Reichsstadt Gelnhausen: „Leute lasst das Schimpfen sein! Reiht euch bei Gates zum Impfen ein!“

Ganz in der bewährten Tradition von Kaisertreue und Führergläubigkeit fand kurz nach Ablauf des akademischen Viertels um 14.15 bis Schlag 3 auf dem Obermarkt vor dem Historischen Rathaus eine stationäre historische Führung unter dem Titel:

“Gehorsam in Zeiten der Pest“

statt. Unter der Führung eines unbekannten Fremden-(Ver-)Führers. Das Ganze ohne Gage, wofür sich der Bürgermeister persönlich vom Rathausbalkon aus bei dem fremden Führer für dessen bügerschaft-ehremamtliches Ohngagement bedankte.

Es begann mit dem staatstragend-positiven Aufruf:

„Bürger lasst das Schimpfen sein!

Reiht euch bei Gates zum Impfen ein.

Das rettet noch das ärmste schwein,

nicht nur die fetten Ferkel von Mutti Merkel,

und jetzt kommt rein,

so viel Gehorsam muss schon sein!

Ihr springt dem Tode von der Schippe,

das kennt ihr von der Schweinegrippe;

eine Dosis Tamiflu –

dann ist Ruh.

Doch da!

Da wird das nächste Schwein

durchs Dorf getrieben voller Pein.

2021

von Lissabon bis Danzig,

Trakener gehen ein, wie gemein!

Es dürfte Pferdegrippe sein.

Das ist für jeden Reiterhof

an Main und Kinzig ziemlich doof,

Die können zwar noch Abstand halten,

weil Pferdeköpfe mitgestalten,

die lesen FAZ und sind sehr helle

und verweigern enge Ställe.

Doch was machen 1000 Rinder

ausser Gülle, Milch und Kinder?

Kein Abstand lässt nur eines zu:

beim Krepieren einmal Muh,

dann is Ruh.

Auch wenn der Bauer noch so schimpft,

die Kühe werden zwangsgeimpft.

Der bauer zahlt sich dabei tot.

10% des Viehs zur Not

überlebt Bill Gates Wille

in Rinder-Notdurft-Kot

und Gülle….

Kurz bevor dann die regional bekannten Grundgesetz-Fanatiker den Obermarkt übernahmen.

Beschloss ich mein Programm mit AMEN.

Ich bedanke mich bei zwei Duzend Jugendlichen und Herangewachsenen für die sehr interaktive Mitgestaltung dieser staatstragenden Dreiviertelsrunde zu der der Gelnhäuser Bürgermeister Glöckner dann sein Schlusswort sprach: „Da es in Gelnhausen auch in der Oberstadt Familien mit Kleinkindern gibt, die jetzt ihren Mittagsschlaf halten wollen (oder sollen HaBE), bitte ich dieses herrlich laute noch polizeilich erlaubt unmaskierte Gehorsamsmanöver jetzt doch zu beenden!“

(da ich diese Staatsbürgerkunde-Stunde nicht aufnehmen konnte, kann ich hier die Worte des Bürgermeisters nur sinngemäß wiedergeben. Die anwesenden Jugendlichen wollen aber auch die Drohung eines polizeilich kostenpflichtigen Platzverweises vernommen haben nachdem sie von mir vernommen hatten, wie es mir erging, als ich in Hanau am Brüder-Grimm-Denkmal 2006 Lesungen gegen die Abschiebung meiner Grundschulkinder in Kriegs-, Hunger- und Seuchengebiete durchführte: Drohung mit Einweisung in die Psychiatrie und Verbot des megaphonartigen Einsatzes meiner Stimme. Geldbußen wg Ordungswidrigkeit, Widerstand gegen die Staatsgewalt (u.a. beim Verstecken der von Abschiebung Bedrohten), Und das alles als Selbstzahler. Unvorstellbar

Ein besonderes Highlight bei dieser Einheit war der Bericht über die Impfranger-Ausbildung in Ghana und die Beruhigung der Anwesenden, dass die Massenimpfungen eben nicht in Europa geplant sind, sondern Bestandteil der Impfkampagne Bill Gates gegen die Überbevölkerung in Asien, Afrika und Lateinamerika sind, die er schon seit über 10 Jahren verfolgt.

„CORONA wird besonders die armen Länder treffen und denen müssen wir helfen!“ (Bill Gates).

Entscheidend für die Durchsetzung dieses gigantischen Impfhilfsprogrammes ist keine Massen-Zwangsimpfung in Europa.

Das wäre kontraproduktiv!

Wichtig ist es, die MeinungsführerINNEN in der westlichen Welt von arte bis radio xyz , taz bis FAZ, von Spingers alter WELT bis in die junge Welt zu gewinnen, von den AkademikerINNEN bei amnesty über GREENPAECE bis Zoologen ohne Grenzen, die Amtskirchen und die Freidenker, die LINKE und die RECHTE Mitte, die Gewerkschaftsführungen…

Und was ist mit den normalo-Prols?

Nichts, was solls!

Die sollen blos nicht schimpfen

und froh sein, dass wir sie nicht impfen.

Denn damit der Schornstein raucht,

werden sie nicht mehr gebraucht.

Zumindest nicht mehr ganz so viele

für unsere globalen Spiele

um die höchsten Höchst-Profite.

Aber bitte:

Hopp, Hopp, Hopp,

Angie lauf Galopp.

Man weiß ja, Hoffenheim stirbt am letzten! Usw. …

Ohne Markus Söder, wären wir schon töter

In Bayern wird ab Montag nicht mehr mit „Grüß Gott“ gegrüßt, sondern mit „Grüß Gates!“

Warum das ?

Nun, Gott soll nach dem erbarmungswürdigen Auftritt seines Stellvertreters beim Ostersegen „Urbi et Orbi“ im leeren Petersdom und vor dem noch leereren Petersplatz und dem anschließenden glorreichen Messias-gleichen Auftauchen des Weltenretters Bill, sich entschlossen haben, sich umtaufen zu lassen. Wer ihn demnächst grüßen & anrufen möchte. muss unter Gates die Nummer raussuchen. Mit App Gates aber auch. So Gates will. Dann fragt man einfach wie Gates? Wie gates mit dem Wetter? Und dann macht er es auch so, wenn man, will der Bill wirklich nach Offenbach. Klar, der schickt mit amazo-Dohnen das Silberjodit in den Himmel mit KAISERLEIZUSCHLAG, VERSTEHT SICH … na ja, “Ohne Moos nix los!” Das ist wie in der Außenpolitik: erst mit Joschka dann mit Maas, so Macht Politik nach Außen Spaß. Mit dem Maas bis an die Memel geht jetzt noch weiter: mit dem Maas bis in den Kreml .. Dazu braucht Heiko einen Schemel..

Aber wo war ich stehen geblieben? Ach ja, beim Impfen! Auf dem Obermarkt. Bevor die Gates-Gesetz -Gegner kamen.

Wer noch etwas hinzufügen will, was er von mir um die Ohren bekam, soll bitte dass in den Kommentar schreiben oder anonym mir zuschicken. Ich bin an das Beichtgeheimnis gebunden und ansonsten weiß man ja, auch pensionierte „Lehrer lügen nie!“

Wer mir die Umtextungen der Oldies schickt, kriegt sie sicher auch zurück! !Auf dem Maskenball nachts um halb eins, ob Du’n Mäskchen trägst oder keins.(Hans Albers).,.. Das Corona und noch mehr.(Freddy Quinn)

Fahr zum Impfen nicht nach Honkong … Weiße Kittel in Berlin .(Nana Mouskouri),… Drah die net um der Drosten geht grad um (EAV)…. Und dann noch der volkstümliche Schunkelhit der hessischen Impfranger und Blogwarte: „Oaner Gates noch oaner Gates noch noi!“

Das war ihr etwas unglücklicher Vorgänger. Der war gertenschlank und musste ,Gott (damals hieß der noch so!) sei Dank, nicht nach Warschau. Und das mit dem Siberjodit war für Hanau doch etwas zu teuer. Da nahm er seine Regenschirm …oder Sonnenschirm …

Das Niveau der Einheit bewegte sich Nuhr oberhalb der Gürtellinie, bis auf die Erwähnung der Fettabsaugefahrten der Hanauer OB nach Warschau mit Dienstwagen und Dienst-Chauffeur (von dessen Schweigegeld habe ich noch geschwiegen wegen des Ohngagements der Stadt, das mir gezahlt wurde für meine wöchentlichen Lesungen in der Hammerstraße am Schwanenbrunnen).

Mein blinder Partner Philipp Hoffmann, der Akkordeonist, Bariton, Trompeter, es gibt kaum ein Instrument, das er nicht spielt. Gelernt hat er Zimmermann, verdient jetzt seinen Lebensunterhalt hauptsächlich als Straßenmusiker, als musikalischer Streik- & Demobegleiter. Für viele Gelnhäuser unvergesslich: sein Auftritt als Musiker bei der Lesung “Das 7. Kreuz sucht den aktuellen Widerstand” in der Gelnhäuser Synagoge oder in Gründau bei der 800-Jahrfeier Mittel-Gründaus im Juni 2019