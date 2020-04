CORONA 52: more good than bad news & no fake-news

so viel Neu-Deutsch dürfte mittlerweile auch jede(r) verstehen. Für die, die es dennoch nicht verstehen. hier die Übersetzung: Mehr gute als schlechte und keine gefälschten Nachrichten!

Veröffentlicht am 26. April 2020 von kranich05

(den auch vernünftige Leute aus mir unerfindlichen Gründen „Lockdown“ nennen),

mehr als einen Monat nach dem kompetente mutige Aufklärer mit Hilfe weniger Medien – ich nenne nur KenFM, Rubikon, multipolar –

an die Öffentlichkeit gegangen sind – ich nenne nur Dr. Wodarg, Prof. Bhakdi, Prof. Mölling, Dr. Schiffmann –

einen Monat seitdem Demokraten auf der Straße Widerstand leisten – ich nenne nur die Initiatoren Anselm Lenz und Ulli Gellermann (die bedroht wurden) -,

ist auch in Mainstreammedien etwas angekommen: Man findet es am 24.4.2020 hier oder hier.

Unsere Beherrscher erkennen, dass Lavieren notwendig wird. Ihre Sicherheit, dass Merkels (und der SPD) Durchregieren dauerhaft funktioniert, schwindet.

DAS 1. HIER IST DER SPIEGEL : https://www.spiegel.de/politik/corona-raus-aus-dem-lockdown-so-schnell-wie-moeglich-a-00000000-0002-0001-0000-000170604448

DAS 2. HIER IST DIE BERLINER ZETUNG: https://www.berliner-zeitung.de/politik-gesellschaft/die-stimmung-wird-kippen-li.82070

Noch ermutigender das RUBICON-Interview am Ende dieses CORONA-Briefes (52):

RUBIKON: Im Gespräch: „Der Corona-Schwindel“ (Gerd Reuther und Jens Lehrich) „Der Corona-Schwindel“ Der Arzt und Bestseller-Autor Gerd Reuther seziert im Exklusivinterview mit Jens Lehrich das politische Totalversagen

Ein schöner Gruß kommt von Downunder aus Melbourne, Elke aus Berlin hat ihn für mich übersetzt (With a Little Help of her Friend) :-0)))):

Caitlin Johnstone

Caitlin Johnstone ist eine australische Journalistin, die in Melbourne lebt. Seit 2017 arbeitet sie unabhängig nur über Crowdfunding. Diese Position nutzt sie, um Dinge zu sagen, von denen sie meint, dass sie gesagt werden müssen, auch wenn sie „politisch nicht korrekt“ sind. Sie betreibt einen politischen Blog, der täglich mehrere Tausend Leser hat. Sie ist verheiratet und Mutter von 2 Kindern. Weitere Informationen unter caitlinjohnstone.com.

Urkomische Witze von Kim Jong Un und andere Notizen vom Rande der narrativen Matrix

von Caitlin Johnstone

Ha ha ha lachen wir alle über Gerüchte, dass Kim Jong Un tot sein könnte, weil er ein verrücktes, rückwärtsgewandtes Regime führt, in dem die Medien ein Propagandaarm des Staates sind und die Öffentlichkeit unterdrückt und überwacht wird und Menschen inhaftiert werden, weil sie die Wahrheit über die Regierung aufgedeckt haben.

~

“Ich hoffe sehr, dass diese Nordkoreaner eines Tages eine Demokratie haben werden, wie wir sie hier haben. Lassen Sie mich diese Suchmaschine, die algorithmisch auf milliardenschwere CIA-gebundene Medien ausgerichtet ist, abmelden und darüber nachdenken, ob ich will, dass Donald Trump oder Joe Biden die Kriege und die oligarchische Ausbeutung fortsetzen.

~

Die USA müssen ständig die Welt schikanieren, Bomben abwerfen, den Himmel mit Drohnen patrouillieren, Menschen foltern, Terroristen bewaffnen, Kriege um Öl führen, Zivilisten aushungern und jeden auf der Erde überwachen, während sie uns mit nuklearer Leichtfertigkeit gefährden, denn sonst würden die Bösen gewinnen.

Ich meine, können Sie sich vorstellen, wenn die USA aufhören würden, den Planeten mit Hunderten von Stützpunkten zu umkreisen, Dutzende von nicht deklarierten Militäroperationen durchzuführen, Journalisten einzusperren und jede Nation auszulöschen, die sich weigert, sich dem zu beugen? Wir könnten uns alle von einer Art bösem Tyrannen beherrscht sehen!

Deshalb ist es so wichtig, die unipolare Weltordnung um jeden Preis zu bewahren. Wenn wir uns nicht alle nach vorne beugen, um den USA zu helfen, alle mit Atomwaffen zu bedrohen und endlose Kriege rund um den Globus zu führen, könnten wir unter der Fuchtel eines brutalen Unterdrückers enden.

Ich meine einen anderen.

~

Auf die Worte “Ich unterstütze keinen Krieg, aber” folgt immer ein Gesprächsthema, das in Umlauf gebracht wird, um Unterstützung für Kriegshandlungen herzustellen.

~

Es tut mir leid, wenn ich unhöflich zu denen von Ihnen war, die die Anti-China-Propaganda des Establishments geschluckt haben, es ist nur so, dass Sie alle dumm und falsch sind und ich Sie nicht mag.

~

“Ich schätze, Sie wissen nichts von dieser Caitlin, aber China hat tatsächlich Menschenrechtsverletzungen begangen”. Niemand bestreitet das, Idiot. Was bestritten wird, ist, dass wir alle durch eine nukleare Eskalation gefährdet sein sollten, nur weil ein paar Arschlöcher beschlossen haben, dass die Vereinigten Staaten den Planeten regieren sollten.

~

Unzählige Male wurde mir in einem sachlichen Tonfall gesagt, dass Peking oder Moskau die Welt beherrschen würden, wenn die USA die Welt nicht mit unipolarer Hegemonie regieren würden, aber ich habe noch nie jemanden gehabt, der diese Behauptung mit einem soliden Argument untermauert hätte. Es gibt einfach keinen Beweis, dass es wahr ist.

Das Einzige, von dem wir wissen, dass sich etwas ändern würde, wenn die USA nicht die Welt regieren würden, ist, dass US-zentralisierte Machtstrukturen die Fähigkeit verlieren würden, ungehorsame Nationen in Vergessenheit geraten zu lassen und Unterstützung für Koalitionsinvasionen zu gewinnen. Alles andere sind nur haltlose Vermutungen, die als wahr angenommen werden.

Soweit ich das beurteilen kann, beruht der Glaube, dass China die Welt regieren will, auf nichts anderem als der Projektion westlicher evangelikaler und kolonialistischer Werte auf eine Zivilisation, die diese Werte nie vertreten hat. Wir gehen davon aus, dass sie wollen, was wir wollen, und es gibt keine Beweise dafür, dass sie es wollen.

~

Impotent anderen Ländern die Schuld für die Probleme zu geben, die Ihnen von Ihren eigenen Führern auferlegt wurden, ist etwa so effektiv wie die Nachbarn dafür verantwortlich zu machen, dass Ihr eigener Mann Sie verprügelt hat.

~

Die Außenpolitik ist der folgenreichste Aspekt des Regierungsverhaltens. Die Elite-Manipulanten verstehen dies klar, während die breite Öffentlichkeit (selbst ihre gut informierten Oppositionellen) dies in der Regel nicht versteht. Das Problem ist, dass die Außenpolitik zu groß und zu abgelegen ist, als dass die meisten Menschen sie wirklich begreifen könnten, es sei denn, man zeigt ihnen aktiv, wie ihr Geld und ihre Ressourcen gestohlen werden, um für eine ausländische militärische Aggression zu bezahlen. Und die milliardenschweren Medien investieren viel Geld, um ihnen dies nicht zu zeigen.

~

“Oh nein, Maduro ist ein Rauschgifthändler!”

“Oh nein, Fentanyl kommt aus China!”

Es wird in letzter Zeit so viel dämlicher Drogenkriegsschtick benutzt, um den US-Imperialismus zu rechtfertigen. Selbst wenn Sie solche Behauptungen als völlig wahr akzeptieren würden, haben Sie buchstäblich Jahrzehnte unwiderlegbarer Beweise, die beweisen, dass das Verbot von Drogen gescheitert ist. Drogen sollten legal sein, und es sollten Mittel für die Behandlung ausgegeben werden; die Wissenschaft darüber ist seit langer, langer Zeit sehr, sehr klar. Es ist dumm genug, immer noch einen Drogenkrieg zu führen, ohne wirkliche Kriege zu führen, um ihn zu verteidigen.

Ich wäre gegen die imperialistischen Agenden gegen Venezuela und China, ob sie nun voll und ganz kommunistisch oder voll und ganz kapitalistisch sind, doch Cheerleader für diese Agenden sagen immer, ich sei dagegen, weil ich den Kommunismus liebe. Für mich war es nie ein ideologisches Spiel, aber für sie schon.

Ich bin auch gegen den Imperialismus gegen den Iran, Syrien und Russland; das hat nichts mit Kommunismus zu tun. Aber für diejenigen, die die Regierungen Chinas und Venezuelas stürzen wollen, ist er es, und es ist ihnen egal, wie viele Leben sie auslöschen müssen, um ihr soziopathisches Spielchen zu gewinnen. Es geht hier um das Leben der Menschen, von denen Sie sprechen, aber für sie ist es ein Spiel, und alles, was sie interessiert, ist das “Gewinnen”. Sie wollen, dass die rechte Seite die linke Seite schlägt, und nichts anderes ist ihnen wichtig. Das ist verdorben.

~

Ich kann die Logik des “Wählens für das kleinere von zwei Übeln” verstehen, ich kann nur nicht verstehen, warum die Leute das immer nur sagen, während sie auf einen untrennbar vereinten Klecks des Bösen zeigen.

~

Warum plappern die Progressiven immer wieder von der Notwendigkeit, “Zugeständnisse” von der Biden-Kampagne zu erhalten? Wollen Sie, dass Bidens Handlanger Sie anlügen und noch mehr gefälschte progressive Politik in sein Programm aufnehmen, die sie im Falle einer Wahl definitiv nie durchsetzen werden? Das ist einfach würdelos für alle.

~

Biden ist nur ein Symptom, genauso wie Trumpf nur ein Symptom ist. Biden ist die hässliche, vergewaltigende, verrückte, blutbespritzte Maske, die das Imperium zu tragen verdient, aber am Ende ist er nur ein Symptom der Krankheit hinter der Maske. Achten Sie mehr auf die Krankheit als auf ihre Symptome.

~

Es wäre cool, wenn die Projekte des Militärs im Bereich der künstlichen Intelligenz alle auf eine Wand stoßen würden, wo die KI immer auf einen bestimmten Intelligenzgrad kommt und dann sagt: “Was zum Teufel? Ihr wollt, dass ich euch helfe, euch gegenseitig umzubringen? Das ist bescheuert, nein. Ich werde eine Band gründen.”

~

Es ist merkwürdig, wie viele Analysten sowohl in den alternativen als auch in den Mainstream-Medien damit auskommen, esoterische Schlagworte, obskure Verweise und komplexe Konzepte zu verwenden, um intelligent zu klingen. Wenn nur wenige Leute Sie verstehen können, macht Sie das nicht intelligent, sondern schlecht in Ihrem Job.

~

Es ist zum Kotzen, dass Bono sich in einen machtbesessenen Oligarchen verwandelt hat, aber bemerkenswert ist, dass er gleichzeitig auch alle Fähigkeit verloren hat, ein anständiges Lied zu schreiben, und seine Musikalität aufstand und ging. Dies geschieht, weil das Ego keinen Zugang zu Inspiration hat und nur alte Ideen vortäuschen oder wiederverwerten kann. Wir haben die Kreativität. Die Inspiration ist auf unserer Seite. Nehmen Sie die Hoffnung.

~

Die drei am meisten übersehenen und unterschätzten Aspekte der menschlichen Existenz sind (1) das Bewusstsein selbst, (2) die Art und Weise, wie zwanghafte Denkmuster unsere Erfahrung und unser Leben prägen, und (3) die Auswirkungen der Propaganda der Massenmedien. In dieser Reihenfolge.

~

Dass das menschliche Gehirn in der Lage ist, sein Verhältnis zum mentalen Erzählen drastisch zu verändern, ist eine der am meisten übersehenen und unterschätzten Tatsachen in der Gesellschaft im Allgemeinen und in der revolutionär gesinnten politischen Analyse im Besonderen.

Der Arzt & Bestsellerautor Gerd Reuther über den “Corona-Schwindel”

Zentralisierte Tracing App vom CCC Chaos computer Club kritisiert

US-amerikanische Bloggerin im Interview: Sicherheitsapparat nutzt Coronavirus zur Umsetzung des Orwellschen Albtraums angesichts von Chinas KI- Überlegenheit

Contact-Tracing

CCC warnt Bundesregierung vor zentralistischer Corona-App

In einem offenen Brief rufen der Chaos Computer Club und weitere Organisationen die Bundesregierung zum Kurswechsel auf. Pläne für eine zentralisierte Speicherung der Daten von möglichen Infizierten seien gefährlich und zum Scheitern verurteilt.

Alexander Fanta – 24.04.2020 um 13:21 Uhr – 12 Ergänzungen

https://netzpolitik.org

Security State Using Coronavirus To Implement Orwellian Nightmare

[Sicherheitsapparat nutzt Coronavirus zur Umsetzung des Orwellschen Albtraums]

Quelle: The Jimmy Dore Show, 23.04.2020

Whitney WEBB in der Jimmy DORE Show https://www.youtube.com/watch?v=bGMkSNj_-7Q

über einen durch die Trump-REgierung seit Febr. 2019 neu geschaffenen Sicherheitsapparat (Pentagon, Geheimdienste, Silicon Valley, militärisch-industreiler Komplex, Jeff Bezos u.a.) der jetzt die Pandemie nutzt, zur Umsetzung eines Orwellschen Albtraums_gerichtet gegen Chinas KI Überlegenheit

Israeli Doctors Warn Shin Bet Surveillance Actually Hindering Efforts to Combat Coronavirus

https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-israeli-doctors-warn-shin-bet-surveillance-hindering-efforts-to-combat-coronavirus-1.8714359

Physicians’ association claims the security service’s use of technology to identify people who have come in contact with carriers of the coronavirus is not providing the right information