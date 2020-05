CORONA 73: ist der Bericht aus dem Inneren des Molochs Fake oder Fakt?

Die Quelle “Achse des Guten” featuring Hendrik M. Broder lässt einige Zweifel aus guten Gründen aufkommen. Hendrik M. Broder ist als Atlantik-Brücken-Bespaßer und Alt68er, Ex- Linker durchaus für das Lancieren hochtoxischer Fake-News gut geeignet. Bei seinen Meldungen muss mehrfach um die Ecke gedacht werden und es sind mehrere Briefings bei den Recherchen notwendig.

Gerade die höchste Brisanz des “geleakten” Papiers aus dem BMI lässt Verdächte aufkommen. Wenn jetzt alle in dem “geleakten” Papier ausführlich mit ihrer Lockdown-Kritik zitierten Wissenschaftlerinnen, Ärztinnen, Journalistinnen in einem Fake-Papier gelandet wären, und dieses Analyse von der demokratischen Basis-Opposition jubelnd gefeiert würde – wie es den Anschein hat, dann wäre das, wenn die Pandemie- und Impfpropagandisten dieses Produkt der “Achse des Guten” als Fake enthüllen könnten, ein gewaltiger Schlag gegen die Glaubwürdigkeit der Hauptzeugen der Basis-Bewegung.

Insofern ist dieses Papier mit Vorsicht zu “genießen” und zu verwenden. Dass es neben der “Achse des Guten” Hendrik M. Broder jetzt auch von Hermann & Popp veröffentlicht wird, macht nicht unbedingt weniger misstrauisch. Aber wem kann man noch trauen?

Ob es ein gutes Zeichen ist, dass in den Main-Stream-Medien die Existenz des Papiers bestätigt und sein Verfasser als ein der “Verschwörungstheorie” verfallener und umgehend suspendierter Mitarbeiter bezeichnet wird, wird sich noch herausstellen. Man sollte sich daran erinnern, wie und wo Topp-V-Leute welcher Dienste in welche Bewegungen eingeschleust wurden, um sie zu diskreditieren, zu kriminalisieren, zu militarisieren. Der Ruf der politischen, wirtschaftlichen und nicht kleiner Teile der wissenschaftlichen Elite Europas steht auf dem Spiel. Noch viel wichtiger dabei ist, dass mit einer zunehmenden “Gates”-Gegnerschaft in Afrika, Asien und Lateinamerika – wie auch in Europa ein Coup auf dem Spiel steht, gegen den Donald Rumsfelds / Drostens “Schweinegrippe-Impfkampagne” ein Playmobil-Spiel und der “Schwarze Freitag” von 1929 ein Kinderspielplatz war: die kostengünstige “Lösung” der größten Finanz-Wirtschaftskrise auf dem Rücken von Milliarden Arbeitslosen, Konkursverlierern, Privatinsolventen, Impftest-Opfern und ein Geschäft der Pharma-Riesen und Shareholder und Menschheitsbeglücker wie Bill Gates, Soros, Bezos usw. ….

Angesichts dieses gewaltigen Hintergrundes müssen wir mit Allem rechnen. Da wird nicht nur ein hessischer Wirtschaftsminister in den Selbstmord getrieben

Aber hört Euch die Sendung an. Der Vorspann unter dem Motto “Wie linken wir die Dienste und ihre Algorithmen” hört sich m.E. eher wie “Räuber und Gendarm” für Fortgeschrittene an. Auch die deutschen Dienste sind nicht dümmer, als die Polizei erlaubt. Und die Herrn der Viren im westlichen Werte-Internet sind mit ihren “Viren-Schutz-Programmen” nicht nur zum Massenabimpfen fähig. Die Sendung dauert fast eine Stunde:

Noch Mal das Papier jetzt über Hörstel:(wie notwendig die Schutzmaßnahmen von Herman & Popp waren zeigt die Sperre des Hörstel-Video, wie auch die YouTube-Löschung des Videos mit der Rede von Prof. Homburg in Stuttgart vor fast 10.000 Menschen.

