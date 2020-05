CORONA 77: gehört die junge Welt abbestellt, weil sie druckt wie die Herrschenden lügen?

Vor der aktuellen staatstragenden Entwicklung der “marxistischen Tageszeitung junge Welt” mit dem sehr doppeldeutigen Slogan: “Wir drucken, wie sie lügen!” hat mich der kurz vor seinem Herausmobbing verstorbene jW-Kolumnist Werner Pirker bereits 2011 in Wien auf der “krilit”, der “kritischen Literaturmesse” des Österreichischen Gewerkschaftsbundes gewarnt. Der rasiermesserscharfe Analytiker und vor seiner Tätigkeit bei der jW Moskau-Korrespondent der KPÖ-Tageszeitung “Volksstimme”, mit dem ich seit 1969 politisch und privat verbunden bin, hat diese Entwicklung als jW-Insider sich beschleunigen sehen, mich aber stets darin bestärkt, um die junge Welt zu kämpfen. Als nach Werner Pirker nach weiteren “inneren Verletzungen” der äußerst friedenswirksame Ex-Nato-Spion “Topas”, Rainer Rupp aus der “marxistischen Tageszeitung” politisch gemobbt & hinauszensiert wurde, habe ich im Sinne Werner Pirkers selbst ihn noch aufgefordert, den Kampf um die junger Welt nicht aufzugeben.

Dazu passend mein 1991 in der Amsterdamer “Edition ID-Archiv” erschienenes Essay über die “unerträgliche Dreistigkeit des Schweins”, über die Entwicklung “alternativer Medien” am Beispiel Pflasterstrand, taz & Co http://www.barth-engelbart.de/?p=382 und http://www.barth-engelbart.de/?p=200925

Die Entscheidung, mich von der jungen Welt zu verabschieden, fällt mir nicht leicht. Und es bleiben Restzweifel, ob ich nicht doch die Herrschenden damit in ihrem Interesse unterstütze, restliche linke Strukturen zu eliminieren. Das geht oder ging mir auch so bei vielen anderen Medien, Initiativen, Projekten von attac bis zet. Diese Strukturen werden zur Zeit in rasender Geschwindigkeit umfunktioniert und ihrer emanzipatorischen Optionen entkleidet. Sie befördern als nützliche Idioten den Verdummungs-Vermummungs-Schanz und spielen sich auf zum Totentanz als Blogwart und Helfer der Hilfspolizei.

Sie lassen, indem sie Infektion mit Krankheit, Tote mit Corona mit an COVID-19 Gestorbenen gleichsetzen, ihre Leser-innen vor Pestangst erzittern. Und indem sie die hochwahrscheinliche Herkunft dieser Viren aus Laboren verschweigen und die Forscher, die diese These wissenschaftlich belegen können – wie u.a. der Medizin-Nobelpreisträger und AIDS-Forscher Luc Montagnier – als “Verschwörungstheoretiker” rufmorden, verbreiten sie pseudoreligiösen Fatalismus und helfen mit den Eindruck zu erwecken, dass die (an-)laufenden Pleiten, Massenentlassungen, die steigende Suizid-Rate, das Krepieren der Alten in Isolation und unter Erstickungsmasken auf eine unergründliche, natürliche und so göttliche Mutation zurückzuführen sei.

Mit der so erzeugten Angst-, Ehrfurchts- und Unterwerfungsstarre können alle, selbst die unvorstellbarsten “Opfergänge für die Gesundheit”, für den Neustart, das “Aufräumen der Wirtschaft nach der Corona-Krise”, wie das Bill Gates in den Tagesthemen angekündigt hat, stumm und lammfromm als “Gott gegeben” hingenommen werden.

Dass die angelaufene größte Finanzkrise der Geschichte, die den “schwarzen Freitag”, die Weltwirtschaftskrise 1929 weit in den Schatten stellen wird, und gegen den die Finanzkrise 2008 ein Kinderspiel war, das unvermeidliche Ergebnis der finanzkapitalistischen Spekulationsspirale ist, DAS soll nicht in die Köpfe. Das Volk soll glauben: “Alles CORONA, alles gottgegeben!” Und nicht kapitalgesetzlich über Gates, Soros, Bezos, Zuckerberg &Co an Merkel, Macron, Conte, Spahn, Scholz und Lauterbach und andere Polit-Marionetten nach unten weitergegeben und durchexekutiert.

Dagegen beginnen sich die Menschen zu wehren und unsere Herrschenden spüren das. Denen ging es nie um die Eindämmung des Corona-Virus. Denen geht es um die Eindämmung des “Gelbwesten-Virus”, bei dem die gleichen Damen und Herren auch der “linken” Medien sofort mit “Querfront”, Nazis, “Front National” und anderen Verdächtigungen und “Kleinschreibungen” bei der Hand waren. Gerade die nahezu-Schließung der Grenze zwischen Deutschland und Frankreich war und ist eine Maßnahmen zur Eindämmung des “Gelb-Westen- Virus”, der Lockdown in Frankreich ganz besonders. Frankreich hatte ja schon lange vor der Epidemie die Grenzkontrollen verschärft.

Der Frankfurter “Antifa-Papst” Christof Stoodt, der sich im “Untergrund-Blättle” mit Diffamierung und Rufmord gegen die Grundrechte-Demonstrationen besonders hervortut, sollte sich schämen und sich ein Beispiel an seinem “Bruder in Christo” nehmen, der ihm und Seinesgleichen hier unten im Video die Leviten liest.

In Berlin scheint es zwar noch keine Bombenanschläge wie in Stuttgart gegeben zu haben, aber der rosarote Senat zieht brutalst vom Leder(er) musste ja auch wegen CORONA die Privatisierung der S-Bahn betreiben. Und im Kampf gegen die CORONA-Viren, diese Geisel Gottes, schickt er seit Wochen

totalvermummte Hundertschaften von Geisel-Nehmern*

durch die Stadt auf CORONA-& Grundrechte-Jagd. Beim Aufspüren der Grundrechte-Infektionswege kann der Berliner Innensenator demnächst mit Hilfe durch Bundeswehr-Häuserkampfhubschrauber-, Fallschirm- und Feldjäger rechnen.

Reservisten sollen als Block-, Haus-, Park-, Wald- und Wegwarte eingesetzt werden. Die Überwachung der Massenimpfung durch Drohnen wird zur zeit in verschiedenen Ländern Afrikas vorbereitet, wo die Gesamtbevölkerung im Rahmen der Entwicklungs- und Gesundheitshilfe durch die Bill & Melinda Gates-Stiftung nicht nur geimpft sondern auch gechipt werden soll. Die derzeit in Mali in der Ausbildung zum Impfranger befindlichen schwarzen Hilfskräfte sollen dann mit Drohnen überwachen, wo noch nicht geimpft wurde, wer noch nicht ausreichend geimpft ist usw. (nach einer epd-Meldung in der Frankfurter Rundschau).

* für alle Nicht-Berliner: der oberste Chef der Berliner Polizei, der Innensenator heißt Geisel und ist SPD-Mitglied. “Geisel-Nehmer” ist ein sich wie das CORONA-Virus in Berlin ausbreitender Kose-Name für die Beweissicherungs- & Festnahmeeinheiten (BFE) der Berliner Polizei, die bisher auch mit dem volkstümlichen Kürzel BSE bekost wurden. Diese Bezeichnung verbreitet sich in Windeseile über alle Bundesländer und ins deutschsprachige Ausland. Dagegen hilft auch kein Shot-Down. Innenminister Seehofer spricht mittlerweile im eigen Hause schon offen von einer BSE-Epidemie und will sie -wenn die WHO es nicht tut- notfalls im Alleingang zur Pandemie erklären, den Notstand ausrufen und den totalen Shot-Down erklären.

(Sorry! Beim letzten Satz handelt es sich um bei der Bundesschrifttumskammer anzumeldende Satire, worauf mich de für mich zuständig Blog-Wart hingewiesen und kulanter Weise auf ein Bußgeld verzichtet hat. Dies jedoch nur ausnahmsweise und unter der Bedingung, dass ich meiner Meldepflicht umgehend nachkomme!)

In Stuttgart gab es am Samstag eine Demo gegen die Corona-Beschränkungen, über die in den Medien kaum berichtet wurde. Wichtiger noch: Auch über einen Bombenanschlag gegen die Organisatoren der Demo wurde kein Wort berichtet. Ich arbeite seit Tagen an einem Artikel darüber, wie Medien und Politik derzeit heißlaufen und den Kritikern der Corona-Einschränkungen alles mögliche … „Kollektives Schweigen der Medien über Bombenanschlag gegen Organisatoren von Stuttgarter Corona-Demo“ weiterlesen

Auch in der jungen Welt habe ich von diesem Bombenanschlag nichts gelesen. Am Montag nichts, am Dienstag nichts, dafür aber mehrere seitenbreite Breitseiten gegen “Verschwörungstheoretiker”

Siehe auch http://www.barth-engelbart.de/?p=221758

CORONA 76: Schlägereien, Brandstiftungen, wie altbewährte SA-Methoden

und auch http://www.barth-engelbart.de/?p=221745

CORONA 75: Laien fragen wo&was&warum Experten & (auch “linke“) Medien (ver-)schweigen

.

schon im Juni 2016 hatte ich bereits meinen Abschied von der jungen Welt angekündigt, nachdem mich meine mit jW-Chef (weil zumindest Sperrminoritäts-, wenn nicht 42%-Eigner des Verlages 8. Mai GmbH) Dietmar Koschmieder abgestimmte Unterstützung der jungen Welt gegen eine üble Boykott-Kampagne aus der rechten “LINKE”n sehr teuer zu stehen kam und schließlich über 15.000,-€ kostete:

http://www.barth-engelbart.de/?p=124564

Humboldt-Universität hat systematisches Doping in der BRD nachgewiesen

Dass selbst in der linken Tageszeitung “junge Welt” dazu ein Artikel fehlt macht deren Slogan “wir drucken, wie sie lügen” entweder unglaubwürdig oder sehr doppeldeutig . Siehe dazu: Am Grunde des Mainstreams wandert auch meine jW–Adé – im BAK-Schalamme & das tut echt weh. Oder Wie die junge Welt im Blattumdrehn in die rechten Hände fällt

“Systematisches Doping in der BRD nachgewiesen”, meldet die Internetz-Zeitung unter Berufung auf entsprechende Veröffentlichungen der Süddeutschen Zeitung und des SPIEGEL von vor drei Jahren über Forschungen des 1970 gegründeten Bundesinstituts für Sportwissenschaft (BISp) . Basis der Berichte in beiden Leit-Mainstream-Medien war damals eine 2008 vom Deutschen Olympischen Sportbund in Auftrag gegebene Untersuchung der Berliner Humboldt-Universität, die wegen des verweigerten Rechtsschutzes für die Wissenschaftler bisher nicht veröffentlicht wurde. Die Studie liegt sowohl dem SPIEGEL als auch der SZ vor. Im Zusammenhang mit dem gezielten Ausschluss der Russischen Föderation von den Olympischen Spielen in Brasilien werden die Forschungsergebnisse verständlicher Weise jetzt ebenso verschwiegen, wie das Massendoping in den USA … usw. … Nachdem man in Frankreich keine russischen Hooligans festnehmen konnte, müssen wenigstens das Doping als eine fast ausschließliche russische Un-Sport-Art gegeißelt und die Olympischen Spiele als Instrument weiterer Sanktionen gegen Russland instrumentalisiert werden.

Dass selbst in der linken Tageszeitung “junge Welt” dazu ein Artikel fehlt macht deren Slogan “wir drucken, wie sie lügen” entweder unglaubwürdig oder sehr doppeldeutig . Siehe dazu: Am Grunde des Mainstreams wandert auch meine jW–Adé – im BAK-Schalamme & das tut echt weh. Oder Wie die junge Welt im Blattumdrehn in die rechten Hände fällt