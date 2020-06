CORONA 85: Die Wärter der ZDF-Anstalt wieder als Blog(ck)warte

Als dankbarer Anstaltsbesucher mit leidvollen Vorerkrankungen als ehemaliger Hilfspfleger in solchen (nicht-virtuellen) Einrichtungen folgte ich am 02.06. um 22:20 dem familiären Lockruf: „Komm runter, die Anstalt hat schon angefangen!“ Was mich da vor die Glotze locken ließ, war seit Jahren eine der wenigen Familienzusammenführungs-Sendungen seit dem Teil-Absturz von MONITOR.

Da wurden innerhalb weniger Minuten lange bestehende Verdachtsmomente in Richtung Paranoia, albtraumatabestimmter Realitätverweigerung, verselbständigter Depressionsschübe mit Langzeitwirkung und extremer Verschwörungstheoreianfälligkeit nahezu rückstandslos ausgeräumt. Gemeinames befreites und befreiendes Gelächter angesichts eines über die Jahre größer gewordenen Monitors, der ausnahmsweise nicht via Flachbildhirn-Wäsche zur mentalen Mattscheibe führt.

Höchstens unterbrochen und gestört durch die Zwischenbemerkungen des Herbeigerufenen: „Schreib ich doch schon seit Jahren!“ u.ä.m.

Und jetzt, nach der letzten Anstalt-Sendung, die ich noch unter den end60er zwangs-„psychiatrischen“ Behandlungskäfigen im Keller der Nieder-Ramstädter Heime der Inneren Mission ansiedele, kommt diese faustisch Verzweiflung & Entschuldigung miemende Laborkonstruktiuon eines doppelten Dr. Mabuse . Man könnte schon von einem doppelten Dr. Abuse sprechen.

Was da Uthoff und von Wagner von ihrer genialen Tafeltechnik übrig lassen, ist deren Missbrauch zu Desinformation durch „Enthüllung“. Klar wird die Verflechtung genannt und sogar wieder betafelt, die Besetzung der WHO durch Pharmalobbyisten , ihre Privatfinanzierung und Weisungsgebundenheit bezüglich der Verwendung der Spenden auch erwähnt, jedoch die Auswirkungen werden nicht ausreichend benannt, was nicht soooo schlimm ischt. Das Anstaltspublikum steht ja im Verdacht des Selbständigen Nachdenkens.

Der absolute Knaller ist dagegen die Unterschlagung der 2015er Gates-TV-Ankündigung von Reduzierung der Weltbevölkerung durch Impfung. Der nächste verschwiegene Knaller ist die Empfehlung der Malaria-Medikamente im „Kampf gegen Covid 19“ ohne Warnung vor der Vergabe an Afrikaner, Latinos, Asiaten, Afro-Amerikaner, die bis zu 25 % wegen ihrer genetischen Konstitution (Sichelanemie u.a.) an diesem Zeug sterben.

Unterschlagen die Millionenfache Spende dieses Medikaments von Bayer in CORONA-Krisenherde (auf dem Hintergrund der WHO-Empfehlung!) und der Bau einer Fabrik zur Herstellung dieses Medikaments in Nigeria. Wobei gleichzeitig die Gelder in die einseitig in die Medikamenten/Impfstoffproduktion fließen und so gut wie keine Gelder für die Sanierung der Ab- & Trinkwasserversorgung zur Verfügung gestellt werden.

Das nämlich würde die Verbreitung von Malaria, Ebola und auch Corona erheblich verringern. Und das verringert eben auch das Geschäft mit Medikamenten….

Ja, ich weiß, davon hat einer der beiden ja auch kurz gesprochen. Aber das alleine ist es eben nicht bei der Bill- und Melinda-Gates-Stiftung.

Was war mit den unzähligen toten Frauen bei der Gates-Tetanus-Impfkampagne in Kenia? Was bei der Polio-Impfkampagne in Indien? Dazu kam in der Ansztalt nicht Mal eine Silbe. Na ja, wenn eine gekommen wäre, hätten Uthoff und Wagner auch was Substantielles mitliefern müssen. Recherchieren!

Da scheint mir dann doch das „erkenntnisleitende Interesse“ an solchen Recherchen gefehlt zu haben. Oder wurde man gar fündig, aber der Abgrund war zu abgrundtief? Warum keine Bemerkung dazu, dass sich afrikanische Regierungen und Oppositionspolitiker gegen die Segnungen der Gates-Stiftung wehren, ihre Länder nicht zu Versuchslaboren machen lassen wollen.

Ich habe dazu ellenlang recherchiert und geschrieben.

Und dann kriege ich in dieser Anstalt wieder das üblich-übele Wodarg-Bashing geliefert, garniert mit ein paar andeutungsweisen Entschuldigungsfloskeln.

Und die mir bisher unbekannte „Comedian“ darf locker „Aluhüte“ verteilen., die dann nicht nur Atila Hildmann und den Söhnen Mannheims aufgesetzt bleiben. Diese eindringliches Bild mit dem Aluhut und dem Refrain strahlt aus auf Dr. Wodarg, Prof. Dr. Baghdi, Prof. Homburg, Dr. Schiffmann,

Prof. Dr Joannidis, die mit tiefsten Schubladen-Texten unter der Anstaltstüpr durchgeschoben werden.. Da braucht man Luc Mantagnier, der Nobelpreisträger u.a. der über 100 wissenschaftlich qualifizierten Kritiker nicht mehr zu erwähnen. (Allein für diese Nummer könnte ich meine prinzipielle Gewaltlosigkeit in der Erziehung vergessen und den beiden Rotzlöffeln eine hinter die gleichnamigen geben. Frühpubertierenden Freischwimmern würde ich da noch einen Entwicklungskredit geben, auch im Wiederholungsfall. Da wären Ohrfeigen nur kontraproduktiv. Aber hier habe ich es mit zwei bösartigen erwachsenen Kandidaten zu tun, die wissen was sie tun und mit welchen Vorleistungen sie nicht aus der Anstalt fliegen.

Aber auch hier gilt das, was ich meinen Kids in den Schulen, den KiTas, den Jugendzentren und auf der Straße immer gesagt habe: “Nicht schlagen, fragen! Nicht treten, reden!”

Warum sucht man sich in der Anstalt ausgerechnet diesen völlig unrepräsentativen Menschen namens Atila Hildmann aus? Hat man mit seinem Verlag einen Vertrag, zwecks Puschen der Auflage?

Das wäre zu verschwörungstheoretisch, obwohl es durchaus ein Kollateral-Nutzen ist.

Nein. Es geht um die Schein-Dokumentation der angeblichen Rechtslastigkeit der Hygiene-Demos.

Die Jungs, die Atila Hildmann auf seinen Videos umringen, sehen aus wie dienstlich gestellte Glatzköpfe und man weiß ja auch, dass es bei den Hooligans und den Hells-Angels ff und sogar bei der AFD echte rechte Menschen mit migrantischem Hintergrund gibt. Nicht nur Schweizer Steuerflüchtlinge oder Ex-CDU-Staatsekretäre.

Diese Anstalt war ein guter Beweis dafür, dass man Menschen am besten mit Teilwahrheiten belügen kann und sich dann hinterher hinstellen und sagen: „Wieso, wir haben doch nicht gelogen! Wir haben enthüllt!”“

Übrigens war die FR schon vor rund zwei Jahren fast genau so enthüllend:

https://www.fr.de/wirtschaft/privatisierung-weltrettung-11077940.html

Dr. Wodargs jüngstes Interview bei RUBIKON:

und eine Kundgebung der Ostfriesischen Ärzte-Initiative:

https://youtu.be/lKEQgIs9_RM“.

Und hier die Interviews mit Prof. Dr. Bhagdi ( über 4,5 Millionen Aufrufe)

https://www.youtube.com/channel/UCgjxQLDkeoa-uJu4sE0eNrg

Das Buch Prof. Dr. Bhagdis :”CORONA- Fehlalarm?” durfte nicht als e-book erscheinen.

Nach dieser unsäglichen Anstalt weiß ich was “Fremdschämen” bedeutet!

Ich bin fast geneigt, bei Prof. Dr. Bhagdi als treuer Anstalt-Fan für diese Sendung um Entschuldigung zu bitten, was natürlich völliger Blödsinn ist.

Von Wagner und Uthoff ist eine öffentliche Bitte um Entschuldigung zu fordern.