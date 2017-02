Junge Welt schreibt bei der New York Times gegen Trump ab

Gegen Trump abschreiben oder wie der Slogan der „jungen Welt“ seinen Hintersinn erhält: wir drucken, wie sie lügen

„Lass mich doch endlich mit diesem Dreck aus der rechten Ecke in Frieden! Das ist rechtswidrige massive Belästigung. Streich mich endlich aus deinem Verteiler! Ich scheiße dir doch auch nicht auf die Fußmatte. „ (Knut Mellenthin jW-Autor als Antwort auf die Zusendung des Artikels “Vereint mit Kriegstreibern Trump zum Feindbild machen?”

Neben der ungeschminkten Übernahme von Reuters-/DPA/AP-Kampfbegriffen zur Zeit des NATO-Überfalls auf Libyen wie „Gaddafi-Regime“, „Diktator Gaddafi“ und während der nach dem Friedman-Plan verlaufenden „Regime-Change“-US-IS-Aktionen gegen die Regierung Assad: „Assad-Regime“, „Diktator Assad“ bedient sich die jW-Redaktion mittlerweile etwas vorsichtiger einer nicht weniger wirksamen Low-Level-Methode: Erst gibt sich die Überschrift auf der Titelseite journalistisch-konjunktivistisch: „Trump wohl für höhere Militärausgaben“, dann aber folgt die ungefilterte Übernahme der dpa-Meldung, die bei der New York Times abgeschrieben wurde und sich dabei auf „mehrere hochrangige Regierungsbeamte“ beruft. Die bleiben ungenannt und es wird nicht einmal in Erwägung gezogen, dass die „Quellen“ auch absichtliche Falschmeldungen verbliebener OBAMA-CLINTON-Parteigänger im Regierungsapparat sein könnten…

Die Soros mitfinanzierten und lancierten Hirnwaschmittel bei CNN bis NYT zeigen Tiefenwirkung bis in die LINKE und die „marxistische Tageszeitung“, die 70jährige junge Welt. Wer sich den Hirnwäschereien der SOROS-CLINTON-OBAMA verlinkten Mainstraem-Medien widersetzt und selbständig recherchiert, wird als „Rechter“ diffamiert. Wer aufzeigt, wie die US-Sprachrohre der mächtigsten US-Kapital-Fraktionen Donald Trump regelmäßig falsch zitieren, seine Zitate aus dem Zusammenhang reißen und uminterpretieren, wer aufzeigt, welche Kapital-Interessen dahinterstehen, der hat keine Chance in der „marxistischen Tageszeitung junge Welt“ zu Wort zu kommen. Nicht einmal in den Leserbriefspalten. So werden die Analysen des Ex-„junge Welt“-Autoren Rainer Rupp genauso in die „rechte Ecke“ geschrieben, wie die des CDU-Dissidenten Willy Wimmer und des 9/11- Staatsterrorismus-Forschers Elias Davidsson, die regelmäßig in der Neuen Rheinischen Zeitung publizieren.. Wer deren Artikel und Positionen der „jungen Welt“ zwecks Veröffentlichung zustellt, erhält keine oder solche Antworten wie die des im Ruf eines Linken stehenden jW-Autoren Knut Mellenthin:

„Lass mich doch endlich mit diesem Dreck aus der rechten Ecke in Frieden! Das ist rechtswidrige massive Belästigung. Streich mich endlich aus deinem Verteiler! Ich scheiße dir doch auch nicht auf die Fußmatte. „

Um jemanden in die „rechte Ecke“ schieben zu können, bedient man sich der gleichen Methoden wie das Schweizerische Fernsehen gegen Dr. Daniele Ganser

http://www.infosperber.ch/Medien/SRF-Arena-Daniele-Projer-griff-Daniele-Ganser-unfair-an

Zitate aus dem Zusammenhang reißen, nicht genannte „gut informierte Kreise“ anonym zitieren, und dann die Forderung der Angegriffenen -hier Donald Trumps- nach Nennung der Quellen als Angriff auf die Pressefreiheit und den Quellenschutz abschmettern.

Die Finanziers der größten US-Nachkriegs-Kriegstreiber haben es geschafft, große Teile der Linken, der Friedensbewegung gegen den vor ihren Karren zu spannen, der immer noch diese Kriegstreiberei angreift, das Verhältnis zur Russischen Föderation verbessern und einen Atomkrieg, einen atomaren Holocaust verhindern will.

Dass es ihnen gelungen ist, den Kritiker der „Regime-Change“-Kriege General Flynn aus seiner Funktion als Chefberater Trumps zu schießen, war schon ein erster Schritt zum Putsch. Der kann auch so verlaufen wie bei John F. Kennedy. Der ZEIT-Cheff Joffe hat ja schon Mal die Option „Mord im Weißen Haus“ ins Spiel gebracht. Der wäre dann – mehrere Fliegen mit einer Klatsche schlagend – als islamistischer oder Latino-Terror oder als links-autonom-anarchistisch-tradeunionistisch-radikalfeministischer Racheakt zu inszenieren.

Dass die jungen Welt – und hier der jW-Autor Knut Mellenthin den nach Werner Pirker scharfsinnigsten Analytiker in die „rechte Ecke“ schreibt, ist nicht nur angesichts der Tatsache, dass Rainer Rupp 1982/83 als Topp-Spion „Topas“ in der obersten Ebene der NATO dafür gesorgt hat, dass ein Atomkrieg gerade noch verhindert wurde – eine Ungeheuerlichkeit. Nun, man könnte einwenden, das sei schon 35 Jahre her … aber die Lage aktuell ist gefährlicher als damals. Und wieder ist es Rainer Rupp, der unbeirrt von SOROS-Einflötungen gegen die erneute Atomkriegsgefahr anschreibt, anrecherchiert…. Und dessen Recherchen die junge Welt sich weigert zu veröffentlchen..Der, der Rainer Rupp aus der jungen Welt gemobbt hat, hält 48 % des Verlages der jungen Welt: “Wer zahlt, bestimmt die Musik!” und so tanzt die Mehrheit der jW-Autoren nach Dietmar Koschmieders Pfeife und den Ober-Blockflöten seines linkskostümierten Hofstaates. Und die LPG ? Die Linke Presse-Genossenschaft ? In der sind auch die jW-Belegschaftsmitglieder und für die gilt mehrheitlich: “Wes Brot ich ess, des Lied ich sing!” . Man hat ja das abscheckende Beispiel von Rainer Rupps Ausscheiden vor Augen.

Rainer Rupp publiziert jetzt bei RT Deutsch, bei KenFM und bei der Neuen Rheinischen Zeitung und erreicht dort mehr Menschen als die junge Welt.

Lokales vom 22.02.2017

Schäden am Petrus-Kopf im Mosaik des Kölner Opernbrunnens

Diagnose und Dilemma: Ein Mosaik zwischen Skylla und Charybdis

Von Udo W. Hombach

Möglicherweise wenige Kölner ahnen, dass die Herkunft des Petrus-Kopf-Mosaiks Berlin ist, wo es in der zerstörten Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche noch 1945 einer Vollfigur aufsaß. Mosaiken als Steinbruch – Mosaiken to go bzw. zur Wiederverwendung? Um so spannender ist die Betrachtung zur Restaurierung des Petrus-Kopfes im Brunnen des Kölner Künstlers Jürgen Hans Grümmer. Unser Autor Udo Hombach ist Mosaikkenner und -forscher aus Leidenschaft. Daher verfolgt er die Restaurierung anlässlich des 50jährigen Brunnen-Jubiläums mit besonderem Interesse, in deren Folge zu beseitigende Blindstellen nach kurzer Zeit wieder hervortraten. mehr…

Globales vom 22.02.2017

Zwei Pressekonferenzen mit US-Präsident Donald Trump

Verständigung mit Russland, Frieden für Palästina, kein atomarer Holocaust

Von Anneliese Fikentscher und Andreas Neumann

Willy Wimmer spricht von einer “berühmt-famosen Pressekonferenz”, die US-Präsident Donald Trump am 16. Februar 2017 in Washington abgehalten hat. Rainer Rupp schreibt anerkennend, wie US-Präsident Trump “in einer live übertragenen Pressekonferenz mit neuer Energie knallhart in die Offensive gegen die Mainstreammedien” gegangen ist und diese beschuldigt hat, “eine positive Entwicklung der Beziehungen zu Russland zu behindern.” Und Luz María De Stéfano Zuloaga de Lenkait schreibt von einer “brillanten”, Wolfgang Effenberger von einer “beachtlichen” Pressekonferenz. Was ist das für ein Ereignis? Wo ist das in den Mainstream-Medien gewürdigt worden. NIRGENDS! Ziele, wie US-Präsident Trump sie bei dieser Pressekonferenz und der am Vortag formuliert hat, sind: Verständigung mit Russland, Frieden für Palästina und die Vermeidung eines atomaren Holocaust. Das sind Themen, von denen das Überleben der Menschheit abhängen kann. mehr…

Globales vom 22.02.2017

Gespräch mit dem Betreiber des Blogs DESERTPEACE

Ein Antizionist in Zion

Steve Amsel – interviewt von Evelyn Hecht-Galinski

Steve Amsel ist ein gläubiger US-jüdischer Kanadier, der heute in Ost-Jerusalem, also sozusagen im Auge des Taifuns lebt. Er wurde 1944 in Brooklyn, New York, geboren. Seine Eltern waren osteuropäische Einwanderer und gehörten zur Arbeiterklasse. Bereits in der Oberschule gehörte er der Liga für Menschenrechte an. Steve heiratete und zog nach Kanada um, wo er sich weiterhin für die Menschenrechte einsetzte, ein Kampf, den er bis heute, wo er in Jerusalem lebt, ausficht. Desertpeace [https://desertpeace.wordpress.com/] ist sein Blog, der mich seit Jahren so beeindruckte, dass ich unbedingt in Kontakt mit ihm treten wollte. Inzwischen ist dieser Kontakt zu ein starken Verlinkung und einem fruchtbaren Gedankenaustausch geworden. Steve Amsel ist eine so vielfältige und interessante Persönlichkeit, dass es mir wichtig war, ihn in einem Interview ausführlicher vorzustellen, und er stimmte freundlicher Weise zu. mehr…

Globales vom 22.02.2017

Diffamierung Putins, Annäherung an Russland verhindern, Atomkrieg provozieren

Will das US-Establishment tatsächlich einen Atomkrieg?

Von Paul Craig Roberts

Wenn Sie Sprecher bei den US-TV-Sendern CNN oder MSNBC werden oder für sich prostituierende Zeitungen wie die New York Times, die Washington Post, das Wall Street Journal oder andere Mainstream-Blätter schreiben wollen, müssen Sie so hirntot und so unverschämt wie Bill O’Reilly sein. In einem Interview mit dem Präsidenten Donald Trump tönte O’Reilly: “Putin ist ein Mörder.” O’Reilly ist es offensichtlich völlig gleichgültig, dass er mit seiner Anschuldigung einen Atomkrieg auslösen könnte, der die Erde vernichten würde. O’Reilly will die Absicht des Präsidenten Trump, die Beziehungen zu Russland zu normalisieren, dadurch diskreditieren, dass er ihm unterstellt, einen Deal mit einem Mörder machen zu wollen; dabei lässt er völlig außer Acht, dass die letzten drei US-Präsidenten mehrere Länder zerstören und Millionen Menschen umbringen ließen. Präsident Trump hielt O’Reilly entgegen: “Auch unter uns gibt es viele Killer. Halten Sie unser Land etwa für unschuldig?” mehr…

Globales vom 22.02.2017

Verhältnis zwischen den USA und Russland verbessern

Am Anfang einer neuen US-Präsidentschaft

Von Luz María De Stéfano Zuloaga de Lenkait

Diplomatische Kommunikation beinhaltet persönliche Gespräche und Telefonate unter Fachleuten. Daran ist nichts illegales, dafür ist niemanden etwas vorzuwerfen. Dass ein enger Mitarbeiter von Donald Trump Kontakte mit Diplomaten der Russischen Botschaft pflegte, ist als das normalste der Welt zu verstehen, vor allem wenn die neue Administration den begrüßenden Zweck im Visier hat, das Verhältnis zwischen den USA und Russland zu verbessern, ja zu normalisieren, nachdem die neokonservative Regierung Obamas die Beziehungen zu Russland so sehr durch feindselige Akte strapazierte, nämlich durch willkürliche Sanktionen, dass sich das Verhältnis zu Russland in eine Kriegsvorbereitung verwandelte. mehr…

Globales vom 22.02.2017

Atomare Abschreckungsstrategie passé und illegal

Den bedrohlichen europäischen Militärindustrie-Komplex erkennen

Von Luz María De Stéfano Zuloaga de Lenkait

Kollektive Verteidigung ist ein tradierter dogmatischer Mythos, der schon den langen Bart von Jahrzehnten hat. Ein dogmatischer Glaube, der auf keiner rationalen Basis beruht. Politisch gibt es in der Weltstaatengemeinschaft zu recht keine Einigung darüber und sie darf es auch nicht geben. Denn was soll ein Krieg von allen gegen einen? Die Spaltung ist längst sichtbar und wird sich gegenüber einer NATO/EU weiter vertiefen, eine US-Organisation, die schon lange außer Kontrolle, ja völlig aus der Bahn in die Illegalität geraten ist. Schon der unverschämte deplatzierte Auftritt eines NATO-Generalsekretärs, der auf der letzten Münchner Sicherheitskonferenz 2016 mit der obsoleten und unzulässigen illegalen nuklearen Abschreckung drohte und auf die kollektive „Verteidigung“ irrational beharrt, spaltet zu recht die EU-Außenminister. Der unverschämten Bedrohung Europas durch ein Nuklear-Inferno, das ein US-NATO-Generalsekretär mit seinen abwegigen Äußerungen in Kauf nimmt, haben europäische Außenminister den Rücken gekehrt. Ein solcher US-NATO-Gewährsmann hatte auf der Münchner Sicherheitskonferenz eigentlich nichts Vernünftiges zu sagen. Die Abschreckungsstrategie ist passé, illegal seit dem einstimmigen Urteil von Den Haag am 8.7.1996. Sie ist absolut inakzeptabel. Kein normaler Mensch wird sich auf sie einlassen. mehr…

Globales vom 22.02.2017

Münchener Unsicherheitskonferenz

Wie Trump die Fake-News-Fabrik vorführte

Von Rainer Rupp

Treffen der Verteidigungsminister: Ursula von der Leyen trifft auf der “Münchner Sicherheitskonferenz” auf ihren US-amerikanischen Kollegen James Mattis. In trauter Eintracht durften Merkel und von der Leyen auf der Münchner Sicherheitskonferenz neben ihren US-Kollegen Platz nehmen und die russische Gefahr beschwören. Doch jenseits des Atlantiks bestärkte Trump seinen Wunsch nach guten Beziehungen zu Russland. Von Präsident Trumps Verurteilung der NATO als “obsolet”, also nicht mehr zeitgemäß oder gar überflüssig, war auf der Münchner Sicherheitskonferenz am vergangenen Wochenende nichts mehr zu hören. Diese Äußerung wurde dem zusehenden Volk von den Leitmedien mit dem Hinweis wegerklärt, dass Trump schließlich ständig seine Meinung wechsle und mal dies und mal das sage. Dagegen seien die von Trump nach München entsandten Regierungsmitglieder viel besser in der Lage, zu erklären, was Trump wirklich wolle, nämlich dass alles beim Alten bleibt. mehr…

Globales vom 22.02.2017

Nach NATO-Kriegs-Club in München

High Noon in Washington

Von Willy Wimmer

Dieses Wochenende hatte es in sich, was die diesjährige NATO-Kriegskonferenz in München vom 17. bis 19. Februar 2017 anbetrifft. Sie kann im Sinne der Bundesregierung, die maßgeblich die Kosten für dieses Den-Haag-reife Treffen übernimmt, als voller Erfolg bezeichnet werden: Das Feindbild stimmt und heißt: US-Präsident Donald Trump. Die Bedrohung lebt wieder auf. Sie besteht in einer möglichen Verständigung zwischen dem noch im Amt befindlichen amerikanischen Präsidenten Donald Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. mehr…

Globales vom 22.02.2017

Reflexionen zur so genannten “Sicherheitskonferenz” 2017

Das Putschpotential ist immens

Von Wolfgang Effenberger

Für die 500 Gäste der Münchner Sicherheitskonferenz (17. Bis 19. Februar 2017) drehte sich nach den unterschiedlichen Signalen der neuen US-Regierung alles um eine Frage: Wie zuverlässig stellen sich die USA für EU und NATO dar. Bereits am Freitag hatte der einflussreiche republikanische Falke, Senator John McCain, den Europäern versichert, dass die USA weiter an ihrer Seite stehen. Die herzlichen Grüße von US-Präsident Trump übermittelnd, äußerte sich dann am Samstag auch US-Vizepräsident Mike Pence; er betonte die starken Bande zu Europa. Zugleich erinnerte der Vizepräsident an die Nato-interne Vereinbarung, dass die Mitgliedsländer zwei Prozent ihrer Wirtschaftsleistung für die Verteidigung ausgeben. „Der Präsident erwartet, dass diese Länder Wort halten“. Hier machte Merkel deutlich, dass sie keine “kleinliche Diskussion” über Militärausgaben will. So wird sich nun der deutsche Rüstungsetat fast verdoppeln. mehr…

Krieg und Frieden vom 22.02.2017

Hochschule Bremen: Zivilklausel-Arbeitstreffen – öffentliche Gedanken dazu last minute

Wissenschaft gegen Krieg

Von Dietrich Schulze

Seit Oktober 2016 wird das bundesweite Zivilklausel-Arbeitstreffen am Wochenende 25./26. Februar für die Hochschule Bremen vorbereitet. Dazu ist einiges geschrieben worden, u.a. vom Autor in der NRhZ. Warum dieser weitere Artikel? Eine spontane Danksagung einerseits und Material zum Tagesordnungspunkt Kriegspolitik, genauere TO-Formulierung „Aufrüstung incl. EU-Nuklear“ andererseits. Eine gute und eine schlechte Nachricht also. mehr…

Krieg und Frieden vom 22.02.2017

Rede anlässlich der so genannten “Münchner Sicherheitskonferenz” 2017

Das naive Hirn durchblasen

Von Lisa Fitz

Am 18. Februar 2017 hieß es in München “Frieden statt NATO – Nein zum Krieg”. Es waren Proteste anlässlich der so genannten “Sicherheitskonferenz”, die vom 17. bis 19. Februar in München die Kriegsstrategen des “Westens” zusammenführte. Der Protest begann auf dem Stachus. Gleich die erste Rede enthielt Passagen, bei denen nicht recht klar war, von welcher Seite sie stammten – Passagen mit einer guten Portion das Hirn verkleisternder, Feindbild durchsetzter Mainstream-Soße (siehe dazu den Kommentar “Mit der Friedensbewegung Kräfte des Friedens und der Verständigung bekämpfen? Vereint mit Kriegstreibern Trump zum Feindbild machen?”). Ganz anders war das bei der Rede der Kabarettistin Lisa Fitz, die dafür plädierte, das naive Hirn mal so richtig durchzublasen. Die NRhZ dokumentiert die Rede von Lisa Fitz. mehr…

Krieg und Frieden vom 22.02.2017

Dokumentation eines Projekts für Frieden, Völkerverständigung und Menschenrecht

Die Kölner Klagemauer muss leben (56)

Von Anneliese Fikentscher und Andreas Neumann

Walter Herrmann ist tot, doch seine Idee ist lebendiger denn je. „Frieden soll über all die Macht herrschen.“ „Einsam fühle ich mich, wenn ich eine Hand suche und nur Fäuste finde“ „Waffen. Waffen sind mörderisch. Waffen töten Menschen. Soldaten haben Waffen. Soldaten…“ „Töte Einen und du bist ein Mörder, töte 1000 und du bist ein Held.“ So steht es auf vier der zahllosen Klagemauer-Karten. Es begann vor 25 Jahren, im Januar 1991, mit dem so genannten Golfkrieg, als die USA den Irak überfielen. Das war Auslöser für das Projekt für Frieden, Völkerverständigung und Menschenrecht. Initiator Walter Herrmann – 1998 mit dem Aachener Friedenspreis ausgezeichnet – hat im Kampf gegen Krieg und Ungerechtigkeit nie aufgegeben. Doch seit Januar 2016 war Walter Herrmann gesundheitlich angeschlagen. Sein Platz vor dem Kölner Dom blieb seitdem leer. Die ständigen heimtückischen Attacken gegen seine Friedensarbeit – besonders die aus seinem engeren Umfeld – hatten ihm zugesetzt. Es herrscht Krieg. Kräfte des Friedens sollen kaputt gemacht werden. Doch die Kölner Klagemauer muss weiter leben. mehr…

Krieg und Frieden vom 16.02.2017

Münchner Sicherheitskonferenz (MSC)

Marionettentheater der Profiteure von Krieg und Elend

Von Wolfgang Effenberger

Jeweils an einem Wochenende im Februar wird die Innenstadt Münchens zu Festung. Rund um das renommierte Hotel “Bayerischer Hof” sind zur Absperrung und Sicherung mehrere Tausend Polizisten im Einsatz – darunter auch Scharfschützen. Das nur, um hochrangige Vertreter aus Wirtschaft, Politik und Militär während ihrer Sicherheits- und Verteidigungspolitischen Debatten zu schützen. Die Kosten des Polizeieinsatzes für diese private Veranstaltung (Gemeinnützige GmbH) trägt der Steuerzahler. Obendrein zahlt die Bundesrepublik noch 500.000 € dazu. mehr…

Kommentar vom 22.02.2017

Mit der Friedensbewegung Kräfte des Friedens und der Verständigung bekämpfen?

Vereint mit Kriegstreibern Trump zum Feindbild machen?

Von Anneliese Fikentscher und Andreas Neumann

Wer spricht da? Wer spricht da am 18. Februar 2017 in München bei den Kundgebungen anlässlich der so genannten “Sicherheitskonferenz” auf dem Stachus und auf dem Marienplatz? Spricht dort die Friedensbewegung? Sprechen dort “transatlantische” NATO-Journalisten der Süddeutschen Zeitung? Oder ist es gar Wolfgang Ischinger, der Chef der “Sicherheitskonferenz” höchstpersönlich, der dort das Wort ergreift? Hören wir einige Sätze: „Die USA erlebten [nach der Amtseinführung von US-Präsident Trump] den größten Protesttag in ihrer Geschichte… Das macht uns Hoffnung… Von diesem Widerstand schreibt Stefan Cornelius in der Süddeutschen Zeitung: Der Faschismusverdacht hat in den USA Konjunktur… Ein Blick auf das Horrorkabinett Trumps: Neben Vertretern der Superreichen und Militärs sind dort Apokalyptiker wie Stephen Bannon vertreten… ‘In fünf bis zehn Jahren werden wir einen Krieg im südchinesischen Meer führen’ gegen die Atommacht China. Das sagt… Trumps engster Berater [Stephen Bannon]. Da trifft er sich mit seinem großmäuligen Chef Trump, der im Wahlkampf die nicht naiv gemeinte Frage gestellt hat – Originalton: ‘Wozu haben wir Atomwaffen, wenn wir sie nicht anwenden?’“ Wer könnte so sprechen? Um die Frage beantworten zu können, gilt es, die Sätze genauer unter die Lupe zu nehmen. mehr…

Kommentar vom 22.02.2017

Kommentar vom Hochblauen

Die westliche Realitätsverweigerung in Sachen Palästina

Von Evelyn Hecht-Galinkski

Es rächt sich immer deutlicher, dass sich sowohl die USA und Europa weggeduckt haben, als es um die Freiheit Palästinas und ein Ende der illegalen jüdischen Besatzung ging. Was mit der Staatsgründung 1948, der Nakba, begann und durch den britischen Teilungsplan besiegelt wurde, hat sich bis zum heutigen Tag als eine einzige Katastrophe erwiesen. Dieses Jahr erleben wir den traurigen Jahrestag der seit 50 Jahren fortdauernden illegalen jüdischen Besatzung Palästinas. 50 Jahre Völker- und Menschenrechtsverbrechen der schlimmsten Art, einmalig in der Welt! Von einem zionistischen Staat, einem rechtsradikalen Regime, wie schon so viele zuvor, der sich von der heuchlerischen Weltgemeinschaft als “einzige Demokratie im Nahen Osten“ feiern lässt. Nimmt man also diesen Anspruch einmal unter die Lupe, bleibt von dieser Titulierung nichts übrig. Dieser Staat verkauft sich als Demokratie, ist aber in Wirklichkeit eine jüdische Ethnokratie, der durch seine Maxime der zionistischen Staatsräson und seinem Streben nach einem “Groß-Israel” den Palästinensern im Kernland Israel jegliche Rechte verweigert, und die illegal besetzten Palästinenser im Westjordanland und Ost-Jerusalem zu Gefangenen im eigenen Land macht, ganz zu schweigen vom abgeriegelten Gaza. mehr…

Kommentar vom 22.02.2017

Minderjährige! Gerüchte! E-Mails! Russen!

Vergewaltigte Nachricht

Von Ulrich Gellermann

Eine E-Mail beherrschte den Auftakt der Münchner Sicherheitskonferenz. Eine E-Mail aus dem Osten. Es erzitterte die versammelte NATO-Generalität, furchtsam duckten sich die Verteidigungsminister, es klapperten die Zähne der Rüstungsindustrie-Vertreter. Vor allem aber nahmen die Angst-Verstärker in den Medien sofort den Kampf auf: Die westliche Welt erbebte in ihren Grundfesten. Denn im bedeutenden Land Litauen soll eine E-Mail gesichtet worden sein, gelesen gar und über den SPIEGEL der Weltöffentlichkeit weitergegeben: „Nach SPIEGEL-Informationen streuten Unbekannte vor einigen Tagen durch gezielte E-Mails Gerüchte, dass deutsche Soldaten bei ihrem Einsatz in dem baltischen Land eine Minderjährige vergewaltigt hätten.“ Unbekannte streuten! Gezielt! Und in einer ersten Fassung wusste der SPIEGEL auch wer hinter der E-Mail steckte: “Russland attackiert Bundeswehr mit Fake-News-Kampagne” mehr…

Kommentar vom 22.02.2017

Betrachtungen zum israelisch-palästinensische Konflikt

Wie hat es angefangen?

Von Uri Avnery

WIE ZUM TEUFEL hat nun alles angefangen? In der letzten Woche habe ich versucht, über den Krieg von 1948 zu berichten, der mit dem Beschuss eines jüdischen Busses am Tag nach der Teilungs-Resolution der UN angefangen hat. Einige Leser haben das bestritten. Sie bestanden darauf, dass der Krieg am 15. Mai anfing, am Tag nach der Gründung des Staates Israel, als die Armeen der benachbarten arabischen Staaten ins Land einmarschierten. Ich habe das schon oft erlebt. In jeder ernsthaften Debatte über den israelisch-palästinensische Konflikt wird die Frage aufgeworfen: „Wann hat er angefangen?“ Jede Seite hat ihr eigenes Datum, mit dem sie nachweist, dass die andere Seite angefangen hat … Die Araber haben angefangen, versichern die Zionisten. mehr…

Filmclips vom 22.02.2017

Protest gegen die Zerstörung des Hambacher Forstes am 19. Februar 2017

Rote Linie für RWE-Bagger

Von Arbeiterfotografie

In einer repräsentativen Demokratie zählen Stimmen nur, wenn sie in Form eines Kreuzchens auf den Wahlzettel geschrieben werden. Ist dieser Vorgang abgeschlossen sind die Stimmen “abgegeben” und müssen – so lehrt die Erfahrung – nicht weiter Gehör finden. Seit Mai 2014 bietet der Naturführer und Waldpädagoge Michael Zobel gemeinsam mit Eva Töller allmonatliche Spaziergänge durch den Rest-Forst an. Am Sonntag, dem 19. Februar 2017 folgten bei der 35Führung dieser Art bis dahin über 7000 Menschen diesen Waldbesichtigungen. Schon im Oktober 2016 initiierten die Naturschützer in einer viel beachteten Aktion eine symbolische rote Linie entlang der ehemaligen A4-Trasse. Aber RWE setzt unbeeindruckt seine Zerstörungs-Aktionen fort. zum Filmclip…

Fotogalerien vom 22.02.2017

München, 18.2.2017: Demonstration gegen die so genannte “Sicherheitskonferenz”

Frieden statt NATO – Nein zum Krieg!

Von Arbeiterfotografie

Auf der so genannten Münchner Sicherheitskonferenz (SIKO) versammeln sich Jahr für Jahr die politischen, wirtschaftlichen und militärischen Machteliten, vor allem aus den NATO-Staaten, den Hauptverantwortlichen für das Flüchtlingselend, für Krieg, Armut und ökologische Katastrophen. Ihnen geht es – entgegen ihrer Selbstdarstellung – weder um die friedliche Lösung von Konflikten, noch um Sicherheit für die Menschen auf dem Globus, sondern um die Aufrechterhaltung ihrer weltweiten Vorherrschaft und um die Profitinteressen multinationaler Konzerne. Vor allem aber ist die SIKO ein Propaganda-Forum zur Rechtfertigung der NATO, ihrer Milliarden-Rüstungsausgaben und ihrer auf Lügen aufgebauten völkerrechtswidrigen Kriegseinsätze, die der Bevölkerung als „humanitäre Interventionen“ verkauft werden. Das Kriegsbündnis NATO ist eine Bedrohung für die ganze Menschheit. Die NATO setzt auf das Recht des Stärkeren. Seit dem Angriffskrieg gegen Jugoslawien – unter grundgesetzwidriger Beteiligung Deutschlands – brechen die NATO-Staaten das Völkerrecht. Ihr vorgeblicher „Anti“-Terrorkrieg ist nichts anderes als blanker Terror. Der Drohnenkrieg der US-Regierung ist illegale Lynchjustiz, Mord auf Verdacht und hat bereits zehntausenden Unschuldigen das Leben gekostet. Dagegen gingen am 18. Februar 2017 ca. 4000 Menschen auf die Straße und umzingelten mit einer Demonstration und einer Menschen-Kette den Treffpunkt der Kriegsstrategen. mehr…

Literatur vom 22.02.2017

sichere Herkunftsländer

sichere Staaten

Von Wolfgang Wiebecke

sichere Herkunftsländer

sichere Staaten:

das öffnet

ungeahnte

entwicklungspolitische

Per-spek-tiven!

und schon fließen Milliarden

in diese

sicher sicheren

Länder mehr…

