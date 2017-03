9/11 in Darmstadt oder starben Werner Pirker & Karl Schneider am Alkohol?

Seit Jahren schreibe ich meine Romane und Erzählungen nicht mit Klarnamen. Aus Angst vor Abmahnungen… Das führt immer wieder zu hochgradig kafkaesken Situationen, so wollte ich Günter Amendt nicht Jürgen Begin nennen, weil mir sonst die Frankfurter jüdischen Gemeinde .. Georg Bockelmann ging auch nicht, da hätte die Sippschaft Udo Jürgens zugeschlagen oder auch nicht. Im Frankfurt-Histo-Polit-Krimi „Die Putztruppen“ war es nicht nur mit Günter Amendt schwierig. Die Tochter Jakob Monetas sollte da als Holde Golde erscheinen, ich glaube ich habe es dann doch mit Daniela Moneta geschrieben. Das ist mir mittlerweile alles viel zu schwierig, weil ich auch bei den Lesungen regelmäßig zwischen den Klarnamen und den Pseudonymen der (Anti-)Heldinnen zur Verwirrung des Publikums hin und her wechsele. Thomas Weißbecker muss in Zukunft auch nicht mehr Johannes Schwarzmüller heißen und Lukardis von Erbach-Fürstenau braucht auch keinen Decknamen mehr. Und bei vielen prominenten Wendehälsen wie AussenMini-EURO-Fighter Josef Müller, AA-Thinktank-Chef Seifer, BaWü Landesvater Pflaumann, Kühne&Nagel- Ex-Schenker-Chef Schmall, Böll-Stiftungs-Chef Haas, Frankfurter Hoch-Finanz-Prof. Horst Lächler usw. warte ich eigentlich nur auf solche Abmahnungen.

Ich hatte 1960 in Michelstadt einen gerade wie durch ein Wunder gerade noch durch das 2. Staatsexamen gestolperten frischgebackenen Lehrer z.A., den Darmstädter- strafversetzten Karl Schneider als Klassenlehrer, der roch auf 50 Meter Entfernung nach Alkohol und schmiss sich jeden Morgen 20 Meter vor dem städtischen Real-Gymnasium am für Schüler verbotenen Kiosk eine Packung Vivil in den Hals, eine kleine Pepsi- oder Afri-Cola hinterher – in der irrigen Annahme, man würde seine Fahne so nicht mehr riechen. Wir machten uns schon als Sextaner, Quintaner, Quartaner – also Fünft-, Sechst- & Siebtklässler einen Spaß daraus, den Karl Schneider nach der Schule in den Saal des Deutschen Hauses einzuladen. Der war sehr froh drüber, weil er ein kameradschaftliches Verhältnis zu seinen Schülern haben wollte. So hat er uns dann auch eingeladen. Wir haben ihm ab dem ersten Bier – wir tranken Sinalko oder Afri- und andere Colen oder auch- wenn weniger bemittelt- nur Wasser- die Getränke gemixt: Bier mit Schnaps. Die ältesten unter uns, die Sitzenbleiber tranken schon Bier, schütten das ab dem ersten oder zweiten nach dem Zuprosten mit Karl unter sich in einen Eimer. Karl Schneider tranken wir so immer unter den Tisch und brachten ihn dann stockbesoffen nach Hause.. und am nächsten Tag wieder das Gleiche … dann war der Karl bald eine Alki-Leiche..

Was wir nicht wussten und erst Jahre später mitbekamen, recherchierten: die Strafversetzung war für Karl Schneider eine Folter: das Kollegium bestand zu 90% aus Alt-Nazis. Ein dazugekommener Vertriebener aus der CSSR, aus dem Sudetenland war der 5%-Sozialdemokrat und Französisch-Studienrat Steiger, der einzige Gewerkschafter in dieser scharzbrauen Schule. Der wurde auch bis ins Grab gemobbt.

Dann gab es noch den zahnlosen Mathe-Studienrat Weitzel „Herr EinMalZahn“ oder so ähnlich, dem im Unterricht immer das Gebiss herausfiel. Der erledigte sich dann voll biologisch. Logisch, der war schon weit über 70.

In dieses Fascho-Paradies wurde der Junglehrer Karl Schneider strafversetzt. Bereits Darmstadt muss für ihn die Nachkriegshölle gewesen sein, denn dort wussten alle, auch die Schüler/innen, wer er war, welche politische Richtung er vertrat usw… Karl Schneider war der Neffe des evangelischen Pfarrers Paul Schneider., jenes Widerstandsmannes aus der bekennenden Kirche, den die Faschisten in Plötzensee hingerichtet haben. Damit nicht genug.

Sein Elternhaus am Darmstädter Woog, dem einst großen See mit Freibad und Jugendherberge, nahe am historischen Jugendstil-Hallenbad, sozusagen im Schatten des Jugendstilzentrums um den berühmten Hochzeitsturm auf der Mathildenhöhe, in der Nachbarschaft des Alice-Hospitals und des Elisabethen-Stifts, des heutigen Gesundheits-Konzerns des Herrn AGAPLESION, mit seinen bis in die End 50er noch stramm-braunen Oberschwestern mit Kopftuchzwang und Halbverschleierung und vergeldsGott-verHungerlöhnen.

Dieses Viertel lag zu nahe an der Altstadt, um bei der RAF-USAF-Bombardierung am 9/11 im Jhr 1944 nicht getroffen zu werden. https://www.youtube.com/watch?v=SKkHrnuyZ8s

Mein Vater rückte zum Löschen mit der Freiwilligen Feuerwehr aus dem weit entferntet Reichelsheim an. Karl Schneider war in den noch nicht im Phosphorhagel verdunsteten Woog gesprungen. Er konnte dann trockenen Fußes wieder raus. Er half sofort nach dem Abglühen mit nach Überlebenden in den Schutthaufen zu graben. Im nicht zerstörten Luftschutzkeller seines Elternhauses fand er dabei zwei verkohlte Kinderleichen. Er erfuhr erst Monate später, dass diese Kinderleichen, die in dem Flammeninferno eingetrockneten und verkohlen Leichen seiner Eltern waren. Damals hat Karl Schneider trotz seinen Stigmatisierung noch nicht angefangen zu trinken. Er wusste, dass mit der Bombardierung der Kernstadt auch alle innerstädtischen Widerstandszellen gegen die Faschisten vernichtet wurden, auf die seine Eltern gehofft hatten, zu denen es heimliche Kontakte gab, die das Überleben möglich machten, Pastor Niemöller und sein Kreis hatten die Kontakte kurz vor und nach der Kapitulation zu den noch existierenden in den Außenbezirken hergestellt.

Das wussten auch die Braunhemden in den Darmstädter Gymnasien und den anderen Schulen.

Diese Geschichte ist noch nicht zuende.

Was ich damit sagen will, zum Alkoholiker wird man durch die Verhältnisse gemacht, auch durch die am Arbeitsplatz…