Hartmut Barth-Engelbart (Kriegsgedichterstatter)

Danke an die Hanauer GRÜNE Angelika Gunkel, die mir diesen Titel auf der Homepage des Ökobüros Großauheim verliehen hat. Gedichte aus der Zeit zwischen 1991 und 2002



Befreiungstraum

Solange ich

– mittendrin

im Minenfeld GroundZero

InstantCircleFuldaGap

von dem Big Bam

gerade noch verschont geblieben

die Himmelfahrt zur letzten Freiheit

durchs große schwarze Loch

nicht angetreten

schlaflos des nachts

die Army-Helikopter dröhnen höre

da fangen andere an zu beten

doch ich weiß immerhin

dass sie zumindest hier

die letzten Stunden keine Bomben warfen

nur Übungsmunition und keine scharfen Waffen

und beim großen Baal, ich schwöre

dass ich noch am Leben bin

Dass alles nur

ein Horror -Clip gewesen?

ein Trailer für ein neues Videospiel ?

Die US-Army dringt unschlagbar

-jeder Flecken Erde Target! Ziel! –

durch jeden Monitor und jede Schallschutzscheibe

in die Alptraumzimmerecken meiner Kinder

und schonungslos rückt sie auch hier

dem Allerheiligsten zu Leibe

Niedergewalzt und überbrüllt,

erschlagen geb ich mich geschlagen

und fall in tief-traumhaften Schlaf

Da klicke ich ganz einfach mit der Maus

‘Amerika’s Army’

vorläufig

aus

Zum Anfang der Seite

Tausend und eine Nacht-Gebet

Lieber Gott

lasse bitte

die von Siemens &Co

in den Irak gelieferten

Anlagen nicht explodieren

Lasse die darin hergestellten

Produkte nicht explodieren

Lasse die jetzt dort

arbeitenden Siemensmitarbeiter

keine Fehler machen

Denn eine Explosion

in Bagdad brächte mehr

als zwei Verletzte

Lieber Gott

lasse bitte

die mit Siemens-Technologie

ausgerüsteten Kampfflugzeuege

der Bundesluftwaffe

in der Türkei nicht starten

denn eine kleine Explosion an der

Grenze zwischen dem Irak

und der Türkei

könnte mehr als zwei

Verletzte bringen

Lieber Gott

lasse diese Siemes-Technologie

nicht produzieren

nicht exportieren

nicht funktionieren

nicht explodieren

sonst wird es eine

sehr sehr lange

Nacht werden

geschrieben und bei einem Friedensgottesdienst in Gründau-Lieblos nach Ablauf diverser Ultimaten gelesen

1991 als im Golfkrieg zwei deutsche Soldaten (Bodenpersonal?) verletzt wurden

Zum Anfang der Seite

Kinderüberraschung

Sie greifen

die Sätze

der Eltern

wie Balken

und bauen

ihre Welt

Sie begreifen

sie bewaffnen die Bäume

die Vögel

das Wasser

die Luft

und lassen sie kämpfen

auf ihren Bildern

Wir müssen die Luft schützen

weil wir sonst keine Luft mehr kriegen

Bevor die Angst

die Kinder erstickt

zeigen wir ihnen

es gibt

noch viele

grüne Bäume

nur die Kinderträume

lassen sich

nicht vertrösten:

wir müssen

die Baüme

und die Tiere

und das Wasser

und die Luft

schützen

Wir schweigen

mit heimlicher Freude:

Luft kriegen

Luft schützen

Jetzt spielen sie

Luftkrieg

und Luftschutz

Bagdad im Kinderzimmer

Belgrad im Sandkasten

und wir schweigen

mit unheimlicher Angst

Oder sollten wir

sie damit beruhigen

daß die Bomben

dreitausend Kilometer

weiter südlich

einschlagen?

Zum Anfang der Seite

Bei uns im Büro herrscht immer bomben Stimmung

Na und? Soldaten müssen töten

das ist normal,- so selbstverständlich

wie Ölwechsel und Zähneputzen

und komm mir bloß nicht mit Gewissensnöten

oder -bissen

so einer will doch nur – letztendlich

– sein eignes Nest beschmutzen

– auf unsre Kosten überwintern

der hat bei uns verschissen.

Von wegen Unterdrückung! Wer sich drückt,

der wird kein Kerl, der will nichts schaffen,

Und wenn die Feuerwehr verweigert,

wenn deine Wohnung brennt?

Mein Nein allein kann nicht verhindern,

daß der in Marschkolonnen eingerückt,

mit stumpfem Hirn und scharfen Waffen

zur eignen Schlachtbank rennt.

und der macht weiter

mordet Völker mit der Kaffeesahne

radiert beim Kuchenessen Städte aus

beim Schampus knallen die Raketen und die Bomben

der hockt beim Skat im Panzer mit der Siegesfahne

ins Ehebett träumt er sich Beutefrauen, rein und raus,

köpft er vom Flaschenpils die Kronenkorken

werden sie im Aschenbecher zu goldnen Blomben.

Zum Anfang der Seite

Die letzte Nacht war nicht die letzte

Als die Tage kürzer wurden

und die Nächte länger

schlaflos

Als die Tage dunkler wurden

und die Nächte heller

taghell

Als die Stille schriller wurde

und ich die Nacht vergaß

zu kurz

Als sich pechschwefelfarbene

Giftgaswolken

auftürmten zum Bombenwetter

Granatenhagel

die Sonne zerprasselten

Rußschwaden

die Sterne erstickten

Raketen Köpfe zerblitzten

und Geschützdonner

zur letzten Ruhe brüllte

Als die stille

und heilige

tausend und eine

für ungezählte

zur letzten Nacht

wurde

Als ich durch meine Augenhöhlen

ins notbeleuchtete Labyrinth

meiner grauen Hirngefängniszellen

zu entkommen suchte

Schutz in den Katakomben

unter meiner Schädeldecke

fieberträumte

forderte die blasse Ahnung

eines Hoffnungsschimmers

mich heraus

ein Sonnenstrahl

der die Gewitterfront

und meine Bunkerstirn

durchbrach

traf mich

halbblind

Mit klammen Fingern

und zitternden Knien

mit Ungewissen

im Bauch und im Hirn

fühlte ich Wärme

kurz

zu kurz

Und trotzdem

stand ich plötzlich

nicht gern

aber mit Hoffnung

im Regen

Zum Anfang der Seite

Humanitäterä

Statt Bombenteppiche

werfen wir Wolldecken ab

Aus Alpha-Jets

werden die Düsenpfleger

der schnellen Sanitäter-Eingreif-Truppe

gefolgt von zwei Kompanien Fallschirmpflegern

Auch die GSG 9 kommt zum Einsatz

als Gesundheits-Schutz-Gruppe

mit Goulaschkanonen und Trinkwasserpistolen

in ihrem Nahkampftrainingsprogramm

steht statt Karate Caritas

Beim Luftwaffelnkommando

gibt es nur noch Küchenmannschaftsgrade

Der Generalstab

schwingt den Äskulabstab

und will keinen Krieg mehr

nur noch Zeltplanen

und im dicken Bauch der Transüberall

üben wir Katastrophen

keinen Überfall

und wir schießen nur noch mit Aspirin

wenn wir ins Humanimilitärmanöver ziehn

über sechzehn Breitengrade hin

spielt zum Abschied die Bigband der Bundeswehr

zivil, volksverbunden bedeutungsschwer

nicht den Zapfenstreich

na wie heißt’s noch gleich?:

Human, Human

Humanitäterä

tätera, tätera

Zum Anfang der Seite

Voll dabei

voll debei Rap

Wenn die Patriot den

Beistelltisch streift

und ihr Langhaardackel

zum M16 greift

und die Cruise Misile

mit sattem Sound

den Tower durchschlägt

und ihr Mann nervös

aber gut gelaunt

auf einer Scud-Rakete

in den Keller fliegt

wo der Sekt kaltgestellt

schon auf der Kellertreppe knallt

und eine blutige Hand

sich ans Geländer krallt

und ihr Sohn noch schnell

eine Lego-Siedlung tillt

dann wissen Sie,

es wird nicht echt gekillt

CNN sendet live

aus der Muppet-Show

und das Frontschwein heißt Piggy

und tut nur so

doch jetzt zielt es

genau auf Ihren Kopf

Sie starren in die Röhre

und vergessen den Knopf

auf der Fernbedienung

der die Bombe löst..

Gott sei Dank

Sie waren nur eingedöst

da kommt endlich erlösend

wie auf Wunsch

die beruhigende Stimme

von Elmar Gunsch:

bei ARD und ZDF

sitzen Sie

in der ersten Reihe.

Zum Anfang der Seite

Zur Tagesordnung

Die Päckchen

sind verschickt

die Knochenmarkrationen

sind gespendet

die ausgewählte Leukämie

kriegt Chemotherapie

schnuppert Höhenluft

im Schwarzwald

und inhaliert

jodierte Brisen

an Nord- und Ostsee

der Rest glaubt

an die Heilkraft

der Ikonen

der heuchelnde Halbmast

zeigt wieder Flagge

strahlendes Wetter

vereint die Nationen

auf höchster Ebene

gerechte Verteilung

aktiver Ionen

Headline

verwurschtelte

Martyrien

verbleichende

Ladenhüter

die Trauerchöre

haben vor dem Ausklingen

des Requiems

noch vor dem letzten Akt

des Trauerspiels

die Koffer schon gepackt

die Moratoriumsschreie

liegen von uns

aufgenommen

als Konserven

im Archiv

Der nächste Reaktor

geht beben-

bombensicher

berstgeschützt

ans Netz

was dagegen?

die Energie

reicht grade noch

für eine letzte

nur noch eine

zappelnde Bewegung

wir hängen

wie leblos

in den Maschen

gefesselt und gelähmt

von der Hochspannung

vor dem nächsten

GAU

geschrieben 1995/96 zum zehnten Jahrestag von Tschernobyl

Zum Anfang der Seite

Variationen zur Anwendung der Menschenrechte

Überforderung

Nachdem

wir ihnen

den Krieg

ausführlich

erklärt hatten

erklärten

wir ihnen

im Anschluss

geduldig

die Menschenrechte

Doch dafür

hatten sie

dann

keinen

Kopf

mehr

1991

Zum Anfang der Seite

Mutationen

Vom Tanker

zum Tank

vom Hoffnungs-

zum Flugzeugträger

Mit Macht heran

und haltet Schritt

Arbeiterjugend will sie mit

Natuno-Einsatz

Urlaub machen

von der Adria

bis hin zum Schwarzen Meer

Mehr ist bisher

nicht drin

Vorwärts in die Blauzone

Sozialarbeiter an die Front

mit Trostpflastern

und Rotkreuzlastern

damit letztend und – löslich

mehr Öl als Blut

und die Flüchtlingsströme

bereits im Keim

oder im Qualm ersticken

Mullbinden und Gasmasken schicken

Kein Geld für Öl

ein neuer Schlachtruf

dafür aber

Sozialhilfe

nicht etwa erst in Zirndorf

oder Eschborn

nein

vor Ort

im Sammellager

an der türkisch-irakisch-syrisch-

jordanisch-iranisch-

kuwaitischen Grenze

Trinkwasser-Tanks

und Hungerrationen

gegen Öl-Konzessionen

da freun sich die Banker

Dank an den

Tanker

Zum Anfang der Seite

Gnadenbrot

Millionen

die außer dem Hungertuch

nichts mehr zu beißen haben

und sich mangels Masse

sich selbst nicht mehr

zerfleischen

können selbst die sauren Äpfel

vom Baume der Erkenntnis

nicht mehr erreichen

der sündenfreien Rückkehr

ins Paradies

steht nichts

im Wege

dort

dürfen sie

dem Heiligen Stuhl

die Füße küssen

und dann

ins satte Gras beißen

geschrieben 5.10.2000 Zum Anfang der Seite

Ground ZERO II

Wer andern eine Grube gräbt…

und eine Handvoll

Gräber ließen

uns die Massengräber graben

in denen wir

begraben werden sollten

sie sagten uns

dass Graben dieser Gräber

dass Graben dieser Gräben

uns schützen könne

Schützen Gräben?

Schützengräben

sollten uns nichts nützen

Vorschützengräben

sollten ihre GoldGräber

ihr eingegrabenes Hab und Gut

ihr eingebunkertes Guthaben

stützen

schützen

sie sind in ihren reich bestückten

Hochsicherheitstraktierten Städten

rundum beschirmt, behelmt, behütet und bewaffnet

nur noch den in ihnen

schlummernden

schlafenden

Amokschützen

ausgeliefert

Ground ZERO

sollte die zwei Türme

des Doms von Fulda

zum Mittelpunkt der Erde schicken

zweidreivierfünfsechshunderttausend

strahlendglühender Leiber

sollten im FuldaGAP-Krater

verbraten

Der Plan war perfekt

kaum einer der Planer

hielt sich versteckt

keiner von ihnen wäre

im selbstgeplanten

Ground ZERO verreckt

auch all ihre Schläfer

würden nach Plan

rechtzeitig geweckt

jeder Schoßhund

und Barbecue

Grill evakuiert

vor dem big Bam

back home in the states

nur für uns reserviert

der Fuldagapplan

die Plätze im Kessel

noch lebend begraben

aus Himmel und Erde und Hölle

befeuert, verbrannt

und verbraten

sie hatten uns den Plan

GroundZero FuldaGAP schon lang

als Kinderspiel verkauft

und wie sie dieses Kinderspiel

dann mit uns spielen wollten

unsren Terrorhelfern

vorher schon

verraten

und wir

versuchten uns zu schützen

mit ABC-Pflastern und Ohro-Pax

mit Schweigen für den Frieden

mit Ducken in den Sand

und unter Aktentaschen

anständig anstehend

für einen Platz im Unterstand

mit VolkssturmKatastropenschutz

und durchgehaltenen

Spaten

Jetzt stehn wir

am ZERO-KRATER

mitten in Manhattan

und spulen Reality-Videos ab

und spüren den Schmerz

eines Hundertstels dessen

was Terroristen

noch Gestern mit uns

mitten in Deutschland

uns alle vereinend

um Hatten-

bach vorhatten

und heute und morgen

Schon vergessen?

Sein Wort nur ein Knopfdruck

auf jedem Flecken

der Erde

sprach

Nero.

es werde

Ground ZERO

3.6.2002

Ground ZERO I



Ground ZERO

schrie am 11. September

neunzehnhundertdreiundsiebzig

der CIA-Mann

der gefesselt geknebelten

Frau ins Gesicht

Open your Eyes

und mit: Take Off

stürzte er sie

5000 Meter über dem Meer

vor Chile

in den so befriedeten

pazifischen Ozean

Ich habe sie

im Traum gesucht

Ground ZERO

nicht gefunden

Sie liegt

in einem andren Ground

Sie liegt

in einer Andenschlucht

ich suchte sie im Vogelflug

mit Hunden

im Wachtraum

doch ich fand sie nicht

Sie blieb –

zigtausend andre auch

im ZERO-Ground verschwunden

Ground ZERO

liegt in Afrika

Somalia in Überall

und auch in der Türkei

Ground ZERO

heißt der blaue Ball

in wenigen Sekunden

macht dieser elfte neunte ihr

den jüngstenTag

unendlich Nacht

alltäglich

tausenfacher Schrei

und jedesmal

stürzt sie im Traum

gefoltert und geschunden

an meinen in den Schoß

gefesseltfaltgelegten Händen

vorbei

Und ich

ich klammre mich

vor meinem Sturz

an Kinderverse und Gebete

Wer andern eine Grube gräbt

Ground ZERO

geschrien, geschrieben

3.6.2002

BURNING ROM , Neros Jagd auf Terrorchristen

Wenn Vergleiche hinken

haben sie im Bombenhagel

wenigstens ein Bein gerettet

Lügen haben kurze Beine

nur kommen sie zur Zeit

sehr hochgestelzt daher

BURNING ROM

Die Nachricht kam

beim illegalen

Brennen einer CD-rom

Mission Impossible

brannte sich in meine Scheibe

während ich mit einem Auge

den Actionfilm

am Monitor verfolgte

Die Christen haben Rom

in Schutt und Asche

gelegt das Collosseum

steht in Flammen

das Capitol erzittert

der Kaiser hält

geschützt gestützt

von eingeschwornen Senatoren

von sichrem Ort

jetzt flammende Reden

an die Bürger Roms

schwört Rache

bis ins letzte Glied

den Terrorchristen

Sie auszurotten

all überall im Reich

und an des Reiches Grenzen,

sie zu verfolgen

bis ans Ende dieser Welt

und gelobt

Rom wieder zu errichten

schöner

strahlender

größer

und mächtiger denn je.

Und alle zu vernichten,

die sich seinem

flammenden Finale

widersetzen.

Wenn Vergleiche hinken

haben sie im Bombenhagel

wenigstens ein Bein gerettet

Lügen haben kurze Beine

nur kommen sie zur Zeit

sehr hochgestelzt daher

13.9./24.10.2001 umgeschrieben für FFM- und HU-Demo

Ground ZERO ist der Aufschalgspunkt einer oder mehrerer Atombomben, -Sprenköpfe etc

Fulda-Gap nennen die US-Militärs die Fuldaer Senke, wo sie bis Anfang der 90er Jahre den Einmarsch der Warschauer-Pakt-Truppen vermuteten. In den Plänen der US -und NATO-Militärs war das Fulda-GAP als Ground ZERO vorgesehen: hier sollten Taktische und strategische Atomwaffen einschlagen direkt nach der Evakuierung allen US-amerikanischen Militär- und Zivilpersonals inclusive der Haustiere. Die deutsche Zivilbevölkerung sollte durch die Zündung von Hunderten von Sprengkammern in Straßen und Brücken daran gehindert werden, die Region zu verlassen. Sie wäre so dem nuklearen Sperrfeuer der US-Streitkräfte unmittelbar ausgesetzt gewesen.

Von langer Hand geplante “Kollateralschäden” mit bis über 600 000 Toten Zivilisten und etlichen Bundeswehreinheiten als Kanonenfütterer und -futter. Die Bilder vom TwinTower können eine schwache Vorahnung davon liefern, was in den militärischen Planungsstäben der Großmächte und ihrer Vasallen an Realszenarien zirkuliert und wie bewiesen nahezu jederzeit an jedem Punkt der Erde und eben nicht nur “ausgerechnet in Hessen” Wirklichkeit werden kann.

Hattenbach liegt beim Kirchheimer Autobahndreieck unweit von Fulda und einen Katzensprung weit von der DDR-Grenze entfernt.

In einer 1983 erschienen Sondernummer der “Neuen Hanauer Zeitung” (nhz) mit dem Titel “Warum ausgerechnet Hessen — Fulda Gap – The First Battle of the Next War” wird die GroundZERO-Szenerie mitten in Deutschland ausführlich beschrieben. Untertitel: “Neue US-Militär-Strategien am Beispiel Ost-Hessen” . Was in zwanzig Jahren militärischer Fortentwicklung an infernalischen Optionen noch dazu gekommen ist, zeigen die jüngeren Kriegsszenarien

Zum Anfang der Seite