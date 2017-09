HaBE eine Wahlempfehlung

Kassen-Kampf

Is mir etwas ungewiss

Wie finanzier ich

Mein Gebiss

Ich weiß es, einer sagt es mir

Minister Tarek al Wazir

Der hilft mir dabei

Ganz enorm

Mit einer Beihilfereform

Mein Zahn-Chef-Arzt

Ist nicht mehr drin

Nur noch die Zahnarzt-Helferin

Die mir die Fresse aufpoliert

Darf ran, weil’s sonst zu teuer wird

Und was ich sonst noch kommen seh

Frankfurt Hellau, BuffYeah Buffyeah

Hessen lacht zur Fassenacht

Burnout, Krebs, dann Gute Nacht

Kein Zweibettzimmer-Luxus mehr

Für’s hessische Beamtenheer

sterbenskrank und früh verenden

Das spart Pensionen und auch Renten

Denn was für die Beamten gilt

Sind wir in Hessen auch gewillt

Den Angestellten zu bescheren

Auch wenn die sich dagegen wehren

Der Gleichheit wegen und so weiter

Straßenbau- und Waldarbeiter

Liegen stramm im 6-Bettzimmer

Sehn den Chefarzt nie und nimmer

So kriegt Schwarz-GRÜN noch vor den Wahlen

Den Sparhaushalt mit schwarzen Zahlen

Das war aber schon zu den hessischen Landtagswahlen. Hier folgt die Wahlempfehlung zur Bundestagswahl:

Die Rettung naht : ein als Vegetarier getarntes schwaz-rosanes Zwillings-Grokodil am OP-Tisch

das ärmste Schwein, das kleinste Ferkel

im OP – bei Dr. Merkel

wie in der aller Freundschafts-Schnulz

hat freie Arztwahl, wählt den Schulz

den Notstandsarzt am Krisenbett

des Hospitals

wenns Aktienfieber überglüht

wird er bemüht

der letzte Retter in der Not

des Kapitals-

Renditen-viel-Mehrwert-Verfalls

wenn Schüttelfrost den Börsen droht

nehmt Schulze-Salz und Merkel-Fett

das rosa-schwarze Traumduett

für Diesel-Gate und Rüstungswahn

für Niedriglohn und Mord-Export

für ZwangsHARTZ-Vierer-Arbeitsplätze

für Leiharbeit und Arbeitshetze

für Untermindestlohngesetze

das Duo das im Fall des Falles

das alles

schnell zusammenschweißt

nur damits am End nicht heißt:

der Dax ist tot

Der Dax geht vor, das sieht ein Schwein

und auch das kleinste Ferkel ein

Dass M & S

nicht Metzger & nicht Schlächter sind,

weiß jedes durchschnittsdeutsche Rind

drum wählen Rinder und die Kälber

das Duo M. und S. auch selber

& schicken ihre Kinder gern

mit deutschen Waffen

die Arbeitsplätze

& den Frieden

schaffen in

und nach

nah &

fern

unterm EURO-Sternenbanner

und unterm NATO-Stern