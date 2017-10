Jagdherr & -hund (nicht alleine in der Ukraine, im Koso- oder sonst noch wo)

Geschäftsführende Marionetten der Jagdherrn von der Wallstreet in Manhattan angesichts der Beute in der Ukraine, Barak Obama und sein Vice Joe Biden – sein Marionetten Kind ist eingekringelt, bei dem die Fracking-Kasse klingelt: Jagdherren-Söhnchen Hunter Biden (welch ein programmatischer Name!!) und ein Bild weiter unten: Teile der Meute



Wenn der Jagdhund meint

er könne dem russischen Bären

Einen Teil seines besten Felles

Statt balbieren und scheren

Vom lebendigen Leibe abziehn

Und dann ran an den Speck

Der kriegt sein Fett weg

„Dem Jagdherrn gehört die Beute

Und nicht der Meute!“

Das ist so

wie es im Kosovo war

Die Albright machte dem Fischer klar

Du kriegst als Meuteführer zwar

das größte Stück vom Rest

Den man dir übrig lässt

Teile der Meute von links nach rechts: Konrad-Adenauer-Stiftungs-Liebling Klitschko, Radoslaw Sikorski (polnischer Außenminister), Fischer-Nachfolger & Geheimdienst-Aufseher im Schröder-Kanzleramt & NSA-CIA-Kooperateur Steinmeier, Faschist Oleg Tjagnibok und rechtsaußen im Rolli Jazeniuk (Timoschenko-Partei, Betreiber des von ihm gegründeten, mittlerweile umgetauften Ex-“Göbbels-Institutes” zur Übersetzung der Nazi-Klassiker ins Ukrainische, von McKain und Obama liebevoll nur “Jazze” genannt). Rebecca, die VerHARMSloserin und die Repräsentanten der Heinrich-Böll-Stiftung fehlen noch.

Doch handelt es sich dabei

Um ein Haar

bestenfalls

Vom toten Zar-

en Jelzin-Nachfahren?

Der Zar ist tot

Der Bär hat überlebt

Und treibt

Verletzt zwar

Bis aufs Blut gereizt

Die Jagdherrn vom Feld

Die Jagd-Hunde fliehn

Poroschenko, Merkel, Biden bei der Münchner SiKo 2015 / Bild: Marc Müller – Balingen



Jetzt kriegt ihn die Meute an den Hals

Die wird unter seinen Pranken-Hieben

zerfetzt, zerrieben

Auseinanderstieben

gegebenenfalls

überlebenenfalls

so war das ebenfalls

oder fast

schon Mal 1806 unter dem KleiFaZ

und 1941 unter dem GröFaZ

und 14/18 ? Was ist aus dem Hunnenredner und seinem Russlandfeldzug geworden, was ist aus den Liquidatoren des chinesischen Boxeraufstandes geworden und was aus China?

schon gegen den Bären, war es zu schwer

wer den Hals nicht vollkriegt

landet im Rachen des Drachen

(HaBE -Urfassung 2014/ überarbeitet & bebildert 2.10. 2017)