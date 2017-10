Frühe Verschwörungstheorie? Der Aufsichtsrat der Stadtwerke Hanau habe ….

… 1991 darauf gedrängt, HaBEs Entwürfe für ein neues SWH-Logo nicht zu nehmen, diese Behauptung ist durch nichts zu belegen.

Der Betreiber der Ein-Mann-Werbeagentur “mass-media” war zwar seit Mitte der 70er Jahre für den Hanauer Magistrat wegen seiner außerparlamentarischen Aktivitäten ein rotes Tuch. Aber es scheint doch eher unwahrscheinlich, dass der Magistrat auch verhindern wollte, dass die Stadtwerke mit einem HaBE-Logo Propaganda für einen politischen Gegner machen. Oder etwa doch?

Die Enthüllungen der “neuen hanauer zeitung” waren dem Magistrat seit 1982 ein dicker Balken im Auge und HaBE einer der maßgeblichen nhz-Redakteure, der für wöchentliche politische Massendebatten in der Innenstadt sorgte – mit dem “megaphonartigen Einsatz” seiner Stimme, der ihm mehrmals -aber vergeblich und leider nie schriftlich – polizeilich verboten wurde.

Völlig aus der Luft gegriffen ist ein solcher Verdacht jedoch nicht: immerhin hatte der Magistrat in den End70ern & Anfangs80ern mit Gerichts-Prozessen versucht, HaBE wegen seiner öffentlichen Angriffe auf die Ausplünderungs- und Stadtzerstörungspolitik des Magistrats aus dem Verkehr zu ziehen. Bei der Wahl der Waffen war man dabei auch nicht zimperlich: Falschaussagen, gekaufte Zeugen sollten HaBE als Terroristen-Förderer brandmarken und hinter Gitter bringen. Gleichzeitig mit diesen Versuchen wurde gegen HaBE ein Berufsverbotsverfahren in Gang gesetzt und gegen den unbequemen Gewerkschafter, Streikleiter, stellvertretenden Personalratsvorsitzenden und Mitglied des GEW-Landesvorstandes gegen das absolute Mehrheitsvotum der Mitglieder vom Landesvorsitzenden Ludwig und vom Bundesvorsitzenden der GEW, Erich Frister sein Ausschluss aus der Gewerkschaft betrieben.

In Hanau war der Stadtrat und Baudezernent Goss, der berüchtigte Nürnberger-Tor-Versetzer (zugunsten des dauerbankrotten “FAMILY-CENTERS”, der Hanauer-Bade-BAUHAUS-Zerstörer (Zerstörung eines der lupenreinsten BAUHAUS-Denkmäler zugunsten einer Tiefgarageneinfahrt des Vinzenz-Krankenhauses)

Von einem solchen “Subjekt” das Logo der Hanauer Stadtwerke entwerfen zu lassen und dafür auch noch 2.110 ,- DM zu bezahlen ? Das ging nicht!

Die zuständigen bei den Stadtwerken entschieden sich dann für eine altbacken langweilige und nach Aussage des Chefs der federführenden Agentur “ART & MEDIA” in fünf Minuten vor der Mittagspause hingerotzte “Auffrischung” des alten Logos: statt den Schatten nach links warfen die drei Buchstaben jetzt den Schatten nach rechts

Viel origineller und alleinstellungsmerkmaliger ist das neue SWH-Logo jetzt auch nicht geworden:

Im HaBE-Angebotspaket waren natürlich auch Rechnungsformulare, Briefpapier, Termin- & Wandkalender, Kugelschreiber, Kaffeetassen .- naja, halt der ganze merchandising Krempel mitenthalten

Wasser, Strom, Heizung, Main-Hafen, Fernwärme, Blockheizkraftwerke, Gasversorgung, zentrale Lage am Kreuzungspunkt/Dreieck historischer und aktueller Handelsstraßen, A3, A66, A45, Hohe Straße, Eselsweg, Birkenauer Straße, Frankfurt- Prag, Frankfurt-Leipzig, vom Rheingraben über die Fuldaer Senke bis Göttingen- Hannover und in die Magdeburger Börde …. Süd-Nord- und West-Ost-Scharnier … all das symbilisiert dieses Logo … mit der Gasversorgung hatten die Hanauer Stadtwerke bereits 1848 begonnen. Ein revolutionärer Akt …

Und Nord-Main trifft Süd-Main:

Bahn-Knotenpunkt und -Pionierort war Hanau ebenfalls schon 1848. Von hieraus wurde die Nord-Südverbindung mit der Odenwald-Bahn in Richtung Stuttgart vorangetrieben, die Süd-Nord von Hanau via Vilbel-Friedberg-Giessen-Marburg usw… , die zwei-trassige (süd-& nordmainische) West-Ostverbindung Frankfurt Hanau – Aschaffenburg, Würzburg … Prag & FFM Hanau-Fulda-Berlin-Warschau-Moskau bzw. umgekehrt von Moskau nach Paris … Madrid-Lissabon. Diese Bahnverbindungen entstanden aus revolutionären Forderungen der 1848er, wurden dann aber auch sofort zu deren Bekämpfung genutzt. Um den preußischen Truppen-Transport gegen das demokratische Frankfurt zu behindern, rissen die Hanauer Turner und Arbeitervereinsmitglieder die Schienen von der Schwellen der “Nordbahn”.. 1871 wurden die revolutionären Errungenschaften zum Transport der “Dicken Berta” genutzt …. zur deutschen Boden-Luft-Boden-Bombardierung der Pariser Commune

..

Dass über dem Schreibtisch des SWH-Geschäftsführers als Geschenk der “ART & MEDIA” eine aquarellierte HaBE-Panorama-Federzeichung, die Reinzeichnung für das Fernwärme AG-Prospekt der Stadtwerke und des Kraftwerks Staudinger hing, hat die Ablehnung nicht abwenden können.

Hier ein Ausschnitt aus einem ersten Panorama-Entwurf. Ob das Bild noch im Büro des aktuellen SWH-Geschäftsführers hängt?

Die Herren und Damen aus den oberen Rathausetagen wussten sehr genau, dass ich mich wegen des Berufsverbotes seit 1978 von Honorarjob zu Honorarjob hangeln und auch bei meinem 4 Jahre währenden Speditionsjob als Betriebsratsvorsitzender auf 2.000,-brutto sitzen blieb und “aufstocken” musste.