“LINKE” SPD-Blaupausenclowns beim “Bluthund”-Casting in Großberlin

Die vor einigen Wochen vom LINKEn Lichtenberger Bezirksbürgermeister Grunst in Groß-Berlin ausgesprochenen Sanktionen gegen die Liebknecht-Luxemburg-Gedenk-Demonstrationen waren ein Karriere-Trittsteinchen auf dem ersehnten Weg der rechten “LINKE”n ins große Regierungslager: eine Bewährungsgrundübung. Ein vergleichsweise kleines Ferkel nutzte die Grunst der Stunde und war für Tage in aller Munde. Bluthunde? Die grunzen doch nicht!

Der nach der erfolgreichen Zerschlagung der Volksbühne bisher zweitgrößte Kultur-Kampf-Akt des Groß-Berliner Senators Lederer, der bisher gescheiterte Versuch der Verhinderung der Karlspreisverleihung an den RBB-vertriebenen Journalisten Ken Jebsen, darf dann schon mehr als nur eine kleine Ferkelei genannt werden. Es ist ein Schienbein-Trittstein gegen die Linke aus der rechten Ecke in Richtung Hilfspfleger-Diplom fürs kapitale Krankenbett.

Auf dem Hintergrund leidlicher, reichlicher Erfahrung mit “linker” Zensur, u.a. der Vernichtung meiner Wandzeitungs-Gedichte bei der Buchmesse in Havanna 2006 durch die deutsche Delegation (die diesen Zensurakt der kubanischen Messeleitung in die Schuhe schob!), meinem Ausschluss aus dem von mir mitgegründeten Kultur-attac wegen meiner wissenschaftlichen Kritik an Prof. Micha Brumliks Muttersprach-Unterrichts-Verbots-Forderung und seiner Kriegspropaganda gegen Serbien 2003/4, meinem Rauswurf aus dem Programm von Radio CORAX/Halle, nachdem Jutta Ditfurth mich dort als “tendenziell völkisch” und “antisemitisch” denunziert hatte usw. ….

Auf diesem Hintergrund entstand der Entwurf für einen Kurzbeitrag zur Kundgebung am 14.12. auf dem Berliner Rosa-Luxemburg-Platz ab 16 Uhr, die von der Neuen Rheinischen Zeitung (NRhZ) in Kooperation mit KenFM unter dem Motto: “Demokratie und Meinungsfreiheit verteidigen” veranstaltet wird:

…. Wir dürfen nicht so lange warten, bis wieder einer den „Bluthund“ macht. Mein Vater hatte mir auf seinem Sterbebett gebeichtet: „1923 und beim Ruhrkampf hätte ich Dich auf Befehl aus Berlin erschießen müssen.“ Er war Mitglied der berüchtigten Marburg-Gießener Studentenkompanie der Freikorps und unter dem offiziellen Oberbefehl Noskes in Sachsen, Sachsenanhalt und im Ruhrgebiet im Einsatz. Er wurde aus Berlin angewiesen zunächst mit den Kommunisten zusammen zu kämpfen „Das sind die zuverlässigsten Kombattanten!, Nach dem Sieg an der Ruhr aber sind alle Kommunisten sofort zu liquidieren!“

Wer jetzt so gegen basismediale Ansätze in Willi Münzenbergischer Tradition hetzt und zensiert wie Lederer & Co, wer die Liebknecht-Luxemburg-Demo so sanktioniert wie der LINKE Bezirksbürgermeister Michael Grunst, der wird in verschärfter Lage auch den Noske machen und sich radikalisierten rechten Mobs von BAK-Shalom bis zu den “Antideutschen” bedienen. Wehret den Anfängen.

Das werde ich bei der Kundgebung am 14.12. vor dem LINKEn Parteibüro auch sagen.

Rainer hat all das geschrieben, was mir dazu durch den Kopf schoss. Die Morddrohungen der Zionisten 2008 in FFM, der Überfall der Antideutschen auf die Groth-Lesung in FFM in der „Südseite“ dieses Jahr, mein RAUSWURF AUS DEM Programm von Radio CORAX wegen angeblichem Antisemitismus (Dank an Jutta von Ditfurth), mein Rauswurf bei attac-Kultur wg. des gleichen Auswurfs, der jW-Boykott gegen mich usw …

Und dann stößt neben TAGESSPIGEL und Neues Deutschland die “junge Welt” ins gleiche Horn wie die LINKE „ZEIT-Zeugin“ Halina Wawzyniak *), die schon Mal einen LINKEn-Boykott gegen die junge Welt organisiert hatte

Zensur statt Kultur – Dr. Lederer als Krisensymptom der Linken

Der größte Lump im ganzen Land ist und bleibt der Denunziant. Ein linker Kultursenator bekämpft eigene Gesinnungsgenossen vehementer als den politischen Gegner. Und er ist nicht der Einzige. Was ist eigentlich in der Linkspartei los?