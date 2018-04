Giftgas-Kinder-Theaterproben unter Anleitung der OSCAR-Preisträger “White-Helmets”

Der italienische Journalist und Dokumentarfilmer Fulvio Grimaldi präsentiert auf seinem Blog www.fulviogrimaldicontroblog.info

die Theater-Inszenierung eines Giftgasangriffs mit einer Gruppe von ISIS-ausgewählten Kindern und “White-Helmets”-Sanitötern.

Diese IS-Hilfs- & Propagandatruppe wurde mit dem “alternativen Nobelpreis” ausgezeichnet. Ihre Propaganda-Inszenierungen erhielten einen OSCAR.

Nachdem der Watergate-Enthüller und Pulitzerpreisträger Seymour Hersh nachgewiesen hatte , dass unter dem Oberkommando Killary Clintons die CIA Giftgasbestände aus Libyen an die IS-Banden lieferte und diese Giftvergaser auch einsetzte, ausbildete, finanzierte – hat die russische Regierung schon vor einigen Monaten darauf hingewiesen, dass die Terroristen unter der Führung der “White Helmets” sich eine große Schauspieltruppe zusammengestellt haben. Zurechtgeschminkte, wie echt Verletzte werden vor den Kameras präsentiert, in Videos einmontiert. Was mit den solchermaßen missbrauchten Kindern und Alten anschließend passiert, wenn sie “verbrannt”, nicht immer wieder zu präsentieren sind, weil sonst der Schwindel auffliegt ?

Unter der Marschrichtung “Mit dem Maas bis an die Memel, wo die Ätsch dann VORWÄRTS bellt, vorwärts mit Andrea Nahles, deutsche LEOs schaffen alles, bis ans Ende dieser Welt…. ” sollte die Bundesregierung den “White Helmets” schon Mal prophylaktisch den “Sender-Gleiwitz-Pokal” verleihen. Diesmal darf die Neugestaltung Europas nicht wieder 35 Kilometer vor Moskau enden …

ICI LE THÉÂTRE DE LA GUERRE CHIMIQUE

(Hier das Theaterstück von Assad’schen Chemiewaffen-Krieg)

Syrian Kids Learn How to Fake a Gas Attack Footage shows Syrian children learning how to fake a chemical weapons gas attack.READ MORE: http://bit.ly/2v6Nd7E Slået op af The Duran i 12. april 2018

venerdì 13 aprile 2018

FANTASTICO SPUTTANAMENTO DI TUTTA L’OPERAZIONE “ATTACCO CHIMICO A DOUMA”!!!

Al link qui sopra trovate la prova decisiva, sconvolgente, inconfutabile, di quanto falsa e infame sia stata l’accusa ad Assad di aver bombardato con armi chimiche la cittadina di Douma. Si vede una sede della brigata di jihadisti asserragliata nell’ultimo fortilizio di Al Nusra nella provincia di Ghouta, in cui persone lavorano dietro un tavolo, altre persone appaiono sfaccendate e molti bambini giocano a palla. Improvvisamente viene fatta suonare la sirena di un allarme aereo e i ragazzini e bambini, come per un esercizio perfettamente imparato in prove, si buttano per terra e si fingono morti o morenti.

Immediatamente compaiono sanitari in camici bianchi a somministrare soccorsi, soprattutto mascherine d’ossigeno e schiumogeni da far poi uscire dalle bocche delle “vittime”.

Nel 2012 in Siria, a Homs, avevo visto un filmato dello stesso genere: istruttori adulti disponevano corpi di minori e bambini sul pavimento e con una sostanza rossa gli dipingevano addosso del sangue”. Dopodichè arrivavano le telecamere dei media amici a riprendere “l’ennesima strage di Assad”. Lo si vede nel mio docufilm “Armageddon sulla via di Damasco”.Allora né la Turchia, né l’Arabia Saudita, né i servizi uccidentali avevano ancora insegnato ai jihadisti di fabbricarsi armi chimiche (poi da loro sperimentate su conigli, come illustrato da un altro video che a suo tempo avevo messo in rete).

E’ sulla base di una “prova” come quella recitata dagli attori di una presunta strage chimica, definitivamente smascherata da questo e altri video, che una conventicola di gangster, autodefinitisi donne e uomini politici, capi di Stato, primi ministri, ministri, dei più potenti Stati occidentali, sostenuti nei loro crimini da uno sterminato coro di cortigiani, servi, prostitute, pali, politici e mediatici, si preparano a fare altri milioni di morti, frantumare e spezzare via un altro paese e poi altri paesi ancora.

Non ci basta? Non ci basta per utilizzare ogni nostra residua energia, rabbia, odio (sì quell’indispensabile odio che le Boldrini e gli Zuckerberg vorrebbero esorcizzare, con quanto resta di conflittualità, in quanto offensivi nei confronti dell’establishment), forza, rispetto per noi stessi e per l’umanità e lanciarla contro i responsabili di queste efferatezze e quelli che gli tengono bordone?

Questo è un appello che ho scritto per la Lista Comitato No Nato.

Gli Usa, il Regno Unito, la Francia, Israele, con la Nato al seguito, dopo averlo minacciato, preparano un attacco alla Siria, Stato arabo laico, democratico e socialista ancora in piedi dopo 7 anni di aggressione e massacri, attacco che inevitabilmente coinvolgerà i suoi alleati, russi, iraniani e Hezbollah e non potrà non provocare reazioni e culminare in una catastrofe planetaria, addirittura nucleare.

Coloro che promettono di attaccare sulla base di un’evidente macchinazione provocatoria, come quella dell’ennesimo presunto uso di armi chimiche a Ghouta da parte di Assad, proprio nel momento di una sua decisiva vittoria sul mercenariato jihadista, sono gli stessi che hanno trascinato il mondo in guerra dopo guerra sulla base di bugie, falsità, inganni, come le armi di distruzione di massa di Saddam, la responsabilità per l’11 settembre dell’Afghanistan, i bombardamenti sul proprio popolo di Gheddafi e Assad. Procedono alla distruzione e sottomissione di qualsiasi elemento statuale non allineato, causando milioni di morti innocenti e inenarrabili devastazioni. Ognuna di queste operazioni costituisce un crimine contro l’umanità.

Oltre al martirizzato popolo siriano, oggi è a rischio l’intera umanità per il fanatismo bellico e la frenesia di potere e ricchezza dei dirigenti di una minoranza che pretende di definirsi “comunità internazionale”, rappresentandone non più del 17%. Di fronte a questa corsa verso il suicidio planetario siamo finora rimasti attoniti e passivi. Se non è ora il momento per sollevarsi in massa, senza distinzione di ideologie e posizioni geopolitiche, riprendendo il filo di una lotta contro gli sterminatori, i profittatori di guerre e genocidi, gli schiavisti di un’economia che per affermarsi travolge popoli, nazioni, pezzi di mondo, domani non lo è più di certo.

Muoviamoci, organizziamoci, ribelliamoci, denunciamogli assassini e i loro complici. Assediamoli! Fermiamoli! Ne va della vita.

Lista Comitato No Nato.