Video aus dem Hauptquartier der “White Helmets” in Aleppo

Zeichen von Terrorgruppen bei White Helmets HQ [Reupload]

[DEU] Die bolivianische Schauspielerin Carla Ortiz hat das ehemalige Hauptquartier der vermeintlichen Hilfsorganisation "White Helmets" in Aleppo (Syrien) aufgesucht. Bei ihrer Begehung fand Frau Ortiz Hinweise auf eine Kooperation zwischen den White Helmets und mindestens 3 verschiedenen islamistischen Terrorgruppen: #AlNusra, #IS und #FSA. Sie fand ebenfalls Objekte, die von verschiedenen #NATO-Staaten finanziert wurden, inkl. Rettungswagen aus #Großbritannien, Kleidung aus den #USA und Atmenschutzmasken aus #Deutschland bzw. #Österreich (nicht Australien!). Für uns ergeben sich aus diesen Hinweisen ernsthafte Fragen über die tatsächlichen Abläufe während des syrischen Krieges der letzten Jahre. (Untertitel auf Deutsch folgen bei Bedarf!)[ENG] Bolivian actress Carla Ortiz visited the White Helmets Headquarter in Aleppo (Syria) by herselve. She found signs of a cooperation between the White Helmets and 3 different terrorist groups: #AlNusra, #IslamicState and the #FSA. She also found items, funded by different NATO-Nations, including emergency vehicles from #GB, Boots/Clothes from the #USA and Respirators from #Germany / #Austria (not Australia). Serious questions about what realy happend during the syrian civilwar are arising from this evidence.Link to the Original Video: https://bit.ly/2vr9rS0

