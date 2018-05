“TOPAS”-Analyse des Trumpeten-Jahres 1 nach FriedensNobelPreis-Drohnen-Bomber Obama

… und Giftgas-Killary Clinton.

Auf die Analyse des Berliner Soziologen Andreas Schlüter:

USA & Israel auf dem Weg zum Dritten Weltkrieg?

folgt hier eine etwas andere Sicht der Lage: …..

HaBE-Fotocollage/Plakat für die Desertionskampagne 1991

der französische Analyst Gérard Tourchateau schreibt:

“Die Israelis und der amerikanische Deep State möchten sicher gern einen 3.Weltkrieg vom Zaun brechen (inkl. unsere Medien und Politiker).

Aber: auch wenn es anders aussehen mag: die Regierung Trump spielt dabei nicht mit.

Dies war deutlich zu beobachten bei dem Cruise Missile Angriff auf Syrien im April: Trump ließ 120 Raketen auf Syrien abfeuern – keine davon richtete ernsten Schaden an.

Das lag u.a. an Pentagonchef Mattis, der erst bezweifelte, dass es Beweise für den Giftgasangriff Assads gibt und der genau darauf achtete, dass insbesondere kein Russe zu schaden kam und auch ansonsten dieser Angriff deutlich harmloser verlief, mit weniger Verletzten als z.b. bei dem G20-Gipfel in Hamburg.

Trump will Deals machen – ob mit Putin oder Kim Jong Un.

Dafür inszeniert er Showauftritte, wie den Cruise-Missiles Angriff, da er es mit einem Kongress zu tun hat, dessen Abgeordnete von den Rüstungskonzernen finanziert werden und denen noch immer zu wenig gebombt wird bzw. zu wenig Blut fließt.

Er braucht den Kongress, wenn er regieren will und muss Zugeständnisse machen – und arrangiert hierfür seine Showauftritte. …”

und dann verweist er auf jenen Topp-Spion der DDR-Auslandsaufklärung in der Nato-Zentrale, der in den 80ern schon einmal einen Atomkrieg verhindern half, weil er in letzter Sekunde die entscheidenden Leute am roten Zweitschlags-Knopf in der UdSSR davon überzeugen konnte, dass es sich bei “Able Archer” nicht um einen US-NATO-Erstschlag, sondern nur um ein Manöver handelte: “TOPAS” alias Rainer Rupp:

“Übrigens, was Rainer Rupp davon hält:”

