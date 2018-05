Französische Spezialeinheit unterstützt die US-Truppen in Syrien in YPG-kontrolliertem Gebiet

Die Entdeckung von Stellungen französischer Spezialeinheiten, deren Unterkünfte und Waffenlager im IS-terrorisierten Ost-Goutha haben die deutschen Exzellenz-Medien schlicht unterschlagen. Auch in der marxistischen Tageszeitung “junge Welt” war dazu kaum was bis nichts zu lesen, im sozialdemokratischen Tageblatt “Neues Deutschland” noch weniger. War wohl wieder eine “Verschwörungstheorie!?!

Dass die über 1000 Soldaten den Rekrutierungskampagnen der YPG in Frankreich Folge geleistet haben, ist eher unwahrscheinlich.

Aber vielleicht werden sich die französischen YPG-Unterstützer ja mit ihren Landsleuten in Nordsyrien treffen? Bei den deutschen YPG-Sympathisanten ist das vorerst schwer möglich, weil sich Uschi von der Leichen noch auf Zieldatenlieferungen, Bombardierungs-Beihilfe-Dienstleistungen durch Aufklärungs-Tornados beschränkt. Deutsche Bodentruppen sind hier noch nicht im Einsatz.

Jetzt meldet das doch recht unverdächtige Portal “Deutsche Wirtschafts Nachrichten” der nach Deutschland expandierenden schwedischen Verlagsgruppe Bonnier die Stationierung über 1000 französischer Soldaten in US-Stützpunkten im YPG-kontrollierten Nordsyrien. Das MACRONAT als Nachfolger des IS-KALIFATS ?

“Französisches” Kapital hat Heißhunger nach billigen Resourcen, braucht direkten Zugang zu Rohstoffen. So wie in Mali den Zugang zu Uran, Bauxit, Gold … Der kleine Bonaparte-Macron soll es besorgen und so an der deutschen Konkurrenz vorbeiziehen im Windschatten der USA, in Kooperation mit Israel, Saudi-Arabien …. Konkurrenz, auch wenn das MACRONAT in Mali einen auf Zusammenarbeit mit Mutti-Merkels “Chefsache Afrika” macht. Im Zweifelsfalle macht Macron auch hier lieber gemeinsame Sache mit dem US-AfriCom. Lybien lässt grüßen!

Ingo Hoppe schreibt dazu in der Hamburger Friedenswerkstatt:

Plan A: Aufstellung zum Krieg gegen den IRAN !

Plan B (vorerst mal): Die Teilung Syriens voran bringen !

den relativ ölreichen Nordosten mit seinen geplanten Pipeline-Routen teilen sich die NATO-Staaten Türkey, Frankreich und USA auf – letztere geben das Land dann an Saudi-Arabien als Protektorat ab; im Süden sitzt Groß Britannien auf der Lauer und im Westen schnibbelt Israel Scheibe um Scheibe ab. Deutschland fliegt “Aufklärung”; die Kopfabschneider in Iblid machen die Hilfstruppen; den “Freien Kurden” ist’s recht … Rührt sich Russland, gibt es endlich den großen Krieg – und wer ist dann Schuld: Putin natürlich !

… und bei uns in Deutschland ? Unangemessenes Schweigen – namentlich bei der Führungsspitze der PdL – Schande über sie !

(… und quatsch mich jetzt niemand blöd an, dass die “Wirtschaftsnachrichten” eine Scheißquelle seien – würde das auch gerne im >nd< oder in der >jw< so klar lesen !!!)