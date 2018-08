Israel zerstört beliebtes (EU-mitfinanziertes) Kulturzentrum in Gaza

Dieser international von der UNO-Mehrheit geächtete permanente Angriffskrieg (auch der gegen Syrien zur Unterstützung der IS-Verbrecher), dieser andauernde Bruch des Völker- und Menschenrechts, diese kaum noch von den Mainstream-Medien gemeldeten Kriegsverbrechen (so wie der Angriffskrieg der Saudis gegen Jemen) werden unterstützt, geduldet, verschwiegen, gefördert, diese Kriegsverbrecher werden finanziert, bewaffnet von den USA, Frankreich, Deutschland, Großbritannien, von allen NATO-Staaten und ihrem besten Freund, dem saudischen Königshaus.

In Deutschland werden diese Verbrechen bis auf einen Teil der LINKEn faktisch von allen Parteien unterstützt. Auch von der AFD.

Unsere Soldaten wurden & werden von CDU/CSU/SPD/GRÜNEN in völkerrechtswidrige Angriffskriege und illegale Besatzungen gezwungen in Europa, Asien und Afrika, von Jugoslawien über Afghanistan bis nach Mali, die dann getarnt als „friedenserhaltende Maßnahmen“ auch von einer LINKEn Mehrheit durchgewunken werden. Frau Merkel kündigt jetzt solche “Hilfe” auch für Niger an. Mit solchen Maasnahmen droht der deutsche Außenminister mittlerweile Nicaragua und anderen unbotmäßigen Ländern Lateinamerikas, wobei es ihm und der EU dort schwerfallen wird, humanimilitärisch aufzuTRUMPEN.

Wer die Existenz eines israelisch-jüdischen Nationalstaates zur deutschen Staatsraison erklärt und diesen Staat weiter für seine Angriffskriege Besatzungen und Annexionen bewaffnet, der ist trotz aller Sonntagsreden mitverantwortlich für diese Verbrechen.





‘Es ist ein Krieg gegen jeden Bereich der palästinensischen Identität’: Israel zerstört beliebtes Kulturzentrum in Gaza

– Ahmad Kabariti – 10.08.2018

Die deutsche Übersetzung folgt nach dem Link zum englischen Original: (wo auch die Fotos und Videos zu sehen sind https://mondoweiss.net/2018/08/palestinian-identity-destroys/

‘It is a war against every part of Palestinian identity’: Israel destroys popular Gaza cultural center

Dutzende Anwohner der Said al-Mishal Kultur- und Wissenschafts-Stiftung lehnten sich heute Morgen aus ihren Fenster, um die Musik zu hören, von der sie glaubten, sie nie mehr zu hören zu können. Das Gebäude des Kulturzentrums ist von mehreren aufeinanderfolgenden israelischen Luftangriffen völlig zerstört worden, aber der 18-j. Hazam Gusain hat seine Zwölf-Mann-Band auf die Ruinen des Zentrums geführt. Die Band, die ihren Sitz, ihre Ausrüstung und Uniformen bei dem Angriff verloren haben, trugen ihre Gitarren, ihr Schlagzeug und ihr Digitalpiano, die sie an einen kleinen Dieselgenerator angeschlossen hatten.

15 Minuten lang sang die al-Anqaa (Phönix)-Band drei nationale Lieder. Einige Anwohner waren zum ‘Konzert’ heruntergekommen, um dabei zu sein, andere sahen von weiter weg zu; sie klatschten, um die Düsternis der vorhergehenden Stunden abzuschütteln.

Donnerstag Abend, 18 Uhr Gaza-Zeit, hörte man 12 Explosionen, als israelische Kampfflugzeuge über Gaza-Cita flogen und das beliebte Kulturzentrum trafen, eines der sehr wenigen kulturellen Ventile, die der Jugend von Gaza in der belagerten Enklave geblieben sind.

Das 5-stöckige Gebäude hatte drei Theater, Büros für Kulturvereine, eine Bibliothek sowie ein Büro für die ägyptische Community in Gaza.

Der 40-j. Ayman Hashishu war Augenzeuge am Ort, er ist Besitzer einer Autowaschanlage im Zentrum. Er sagte, seine Frau hätte einen Telefonanruf von einem israelischen Offizier bekommen, der sie warnte, sie sollte ihr 4-stöckiges Gebäude verlassen.

“Gott verdammt, machen Sie Spaß mit mir?”, anwortete Amna dem Anrufer auf Arabisch, erzählte Ayman Mondoweiss. Fünf Minuten später rief die israelische Armee wieder an: “Es ist mir ernst. Sie haben noch 5 Minuten, um hinauszugehen; wir werden das Kulturzentrum angreifen.”

Diese fünf Minuten reichten nicht, um die Reihe gerade gewaschener Autos vom Zentrum wegzubringen. “Alle Autowäscher beeilten sich die Autos der Klienten weiter weg in die anliegende Straße zu fahren”, erklärte Hashishu. Kurz darauf war die Anlage durch die Explosionen vollständig zerstört.

Zurück zum Bandleader, der eine Melodie summte, von der er sagte, sie stamme von einem Gedenkgottesdienst für Rachel Corrie, der im März 2017 im Zentrum gehalten wurde. “Al-Mishal war ein Ort voller Erinnerungen”, sagte Hazem. “Es war ein Ort von Liebe, ein Ort der warmen Lieder und Filme, die vor 350 (Zuschauern) auf den burgunderfarbenen Sitzen (aufgeführt wurden) sowie dutzende Theaterstücke, die auf den Bühnen des Zentrums gespielt wurden.”

Theaterdirektor Abu Ali Yassin war gerade bei der Vorbereitung seiner ersten Show, “Bbret Benj” (‘Schmerzmittelinjektion’), einem 7-minütigen Drama, das die Probleme der Arbeitslosigkeit, des Fehlens von sauberem Trinkwasser, der Stromsperren und der Schließung der Grenzübergänge von Gaza zum Thema hatte. “Die Zuschauer warteten darauf, es am vierten oder fünften Tag des Eid al-Adha (islamisches Fest am 22.August) im (jetzt) zerstörten Theater zu sehen”, sagte der Direktor gegenüber Mondoweiss. “Jetzt liegt das Theaterstück unter dem Schutt, so wie auch meine Dekorationen und die Ausstattung.”

Avichai Adraee, der Sprecher der arabischen Medien der IDF, schrieb, kurz nachdem das Gebäude getroffen worden war, in einem Post auf Twitter: “Kampfflugzeuge haben ein 5-stöckiges Gebäude angegriffen, das internen Sicherheitskräften diente […] Die Einheit ist der operative Arm der politischen Führung der Hamas, der für den Ablauf aller internen Sicherheitsaktivitäten im Gazastreifen verantwortlich ist.”

Eman Sourani, eine Anwohnerin des Zentrums, postete ein Video des Angriffs auf ihrem Facebook-Account und schrieb:

Dieser Bombenangriff war sehr nah an meinem Haus. Ich mußte vor meinen kleinen Kindern dumm lächeln und lustig reagieren, damit sie nicht in Panik gerieten. Ich habe drei Kinder und habe große Angst und Sorgen. Letzte Nacht ist eine schwangere Mutter und ihre 18 Monate alte Tochter von den terroristischen Kampf Flugzeugen der israelischen Armee ermordet worden, und heute und jeden Tag fühle ich mich überhaupt nicht sicher. Wird Gaza in den nächsten drei Jahren einen Ort haben, an dem Kunst unterrichtet wird? Theater? Musikzentren? Bibliotheken oder Grünanlagen mit Spielplätzen,

damit meine Mädchen ihre Kindheit genießen und lernen?

“Israel versucht uns seine Botschaft zu übermitteln: Der massive Krieg richtet sich nicht nur gegen die Menschlichkeit und unsere Existenz; es ist ein Krieg gegen jeden Bereich unserer palästinensischen Identität einschließlich der Musik, der Kultur und sogar dem Dabkeh-Tanz”, sagte Nidal Eissa, 30, stellvertretender Direktor der Stiftung, die 2004 eröffnet wurde.

Eissa fügte hinzu, dass das Zentrum jeden Tag für gewöhnlich von 200-250 Dichtern, Künstlern (Malern), Tänzern von Volkstänzen und Philosophen genutzt wurde; auch Feiern zum Abschluß des Kindergartens fanden sehr gerne hier statt. “Aber all diese Dichter werden sich nicht mehr (hier) versammeln, und ihre Schüler müssen sich woanders einen Platz suchen.” Quelle Übersetzung: K. Nebauer

Warum zerstört Israel weiterhin Stätten des kulturellen Erbes in Gaza? –

10.08.2018 – Am Donnerstag, den 9. August, warf die israelische Luftwaffe zehn Raketen auf ein Gebäude in Gaza City und verwandelte das 5-stöckige Gebäude in Schutt. War das ein Trainingszentrum der Hamas, oder stand es irgendwie mit dem bewaffneten palästinensischenWiderstand in Verbindung? Nein. Wie das Gebäude, das vom ísraelischen Militär zwei Wochen zuvor angegriffen worden ist – wobei zwei Teenager getötet wurden, als sie ein Selfie aufnahmen – war das ein Kulturzentrum, das das Ziel hatte die Geschichte und Kultur des palästinensischen Volkes zu bewahren. Die Said al-Mashal-Stiftung für Kunst und Kultur war ein Ort, an dem das kulturelle Erbe bewahrt und gepflegt wurde. Der traditionelle palästinensische Tanz, Dabke, wurde hier gelehrt und praktiziert, Dichter versammelten sich, um ihre neuen Werke zu teilen, Musiker kamen zu Jam-Sessions und Performances zusammen.

Zwei Wochen zuvor warf die israelische Luftwaffe eine Bombe auf das Museum für Kunst und Kunsthandwerk in Gaza.

Warum zielt Israel auf die Zerstörung palästinensischer Kunstgegenstände, Museen, Kunst und Kunsthandwerk? Weil sich Widerstandskämpfer in diesem Gebäuden versteckt hätten? Das ist eine lächerliche Behauptung, die mit einem Blick auf die Beweise leicht widerlegt ist: keine Kämpfer, keine Waffen oder Raketen im Schutt, der von schönen und beliebte Kulturzentren übrigblieb.

Es ist auch nicht wahr, dass (die Zerstörung) diese(r) Zentren so etwas wie ein “Kollateralschaden” war und die Bomben auf eine andere, in der Nähe gelegene Stelle zielten. Nein, israelisches Militär hat direkt auf diese Zentren gezielt – und hat nach der Tat wirklich erklärt, die Luftschläge seien ein ‘Erfolg’ gewesen und behauptet, dass sie ihre Ziele direkt angreifen. Nein, Realität ist, dass diese Zentren, die die Identität des palästinensischen Volkes, seine Kultur und Geschichte bewahren, als eine Bedrohung für Israel angesehen werden und israelische Behörden eine Regel in Kraft gesetzt haben, das solche Zentren zerstört werden müssen.

Middle East Eye interviewte einige Künstler, die im Zentrum mit eingebunden waren. – Edrees Taleb, 27, einer der bekannten Theater-Direktoren des Zentrums, wurde mit den Worten zitiert: “Sie wissen sicher, was es bedeutet, acht Jahre an einem Ort gearbeitet zu haben und jede Fliese wie deine eigene Hand zu kennen, und plötzlich, in einem Augenblick, ist alles weg? In den letzten zwei Monaten haben wir für ein neues Stück, ‘Schmerzmittel-Injektion’ geprobt, das während der Eid al-adha-Ferien gespielt werden sollte, wir hatten wenige Stunden vor der Bombardierung des Gebäudes die Dekoration angebracht.” Taleb konnte nicht glauben, dass das Gebäude zerstört sein sollte, bis er es selbst gesehen hatte. “Wir haben den ganzen Donnerstag damit verbracht, die Probe von Samstag vorzubereiten. Die Dekoration hat uns viel gekostet, aber wir hatten gehofft, es würde sich amortisieren”, sagt er. “Wir beendeten die Vorbereitungen gegen 15.30 Uhr, ich ging nach Hause, um mich etwas auszuruhen. Als ich gegen 18 Uhr zurückkam, war das Gebäude nicht mehr da. Ich bin schockiert, mir bleibt die Luft weg.”

Ein junger, als Taleb identifizierter Künstler erzählte der Zeitung, dass er 8 Jahre lang, seit er 18 war, im Zentrum an Veranstaltungen teilgenommen (sie besucht) hat. Er sagte: “Israel sagt, sein Militär habe das Gebäude angegriffen, weil ein Teil davon von der Hamas genutzt würde. Aber ich war dort mehr als acht Jahre, nie gab es dort etwas, was mit einer politischen Partei in Zusammenhang gestanden hätte. Weder in der Vergangheit noch in der letzten Zeit.” Hanin al-Holy, 23, erklärte: “Das al-Mashal-Zentrum war ein Kultursymbol, etwas, das unsere palästinensische Identität stärkte. Sie haben es angegriffen, weil auch Kultur eine Form des Widerstands ist.” Quelle Übersetzung: K. Nebauer