Nicht nur US-Usus: der Missbrauch des „christlichen“ Missbrauchs

Wenn in den USA ein couragierter Staatsanwalt nicht nur ein Schwein durchs Dorf treibt sondern gleich zwei Hundertschaften katholischer Würdenträger mit Tausenden von Missbrauchsopfern, könnte man glatt vergessen, dass die obersten US-Moralapostel tagtäglich weltweit zigtausende von Kindern verhungern, verdursten, verbrennen, verschütten, verstümmeln und mit Kriegswaffen ermorden lassen. Das geht uns nicht so in den Kopf, wie die rührend präsentierten Opfer christlichen Missbrauchs und deshalb auch weniger ans Herz. 70 Genueser Brückenopfer des italienischen Privatisierungswahns rühren zu Tränen, aber Kretschmann, Bouffier & Co dürfen die Privatisierung der Autobahnen, der Straßenverkehrsämter und die profitable öffentlich finanzierte Verlagerung der Lagerhaltung der Konzerne auf die Autobahnen …. vorantreiben… Das ist Missbrauch öffentlicher Mittel und öffentlich geförderte Zerstörung unserer Straßen durch Schwerlasterkehr, der auf die Schiene gehört. Aber kommen wir zurück zum christlichen Missbrauch von Kindern. Die “Sünder”-.Kinder 1961 im evangelischen Jungschar-Lager am Edersee morgens am Pranger, wenn sie nachts noch im Feldbett geschwätzt hatten. Am Ende der Pranger-Leiter der Missbrauchs-Diakon im Trainingsanzug

Mir geht es nicht um das öffentliche Schlachten von Bauernopfern, jenen armen Schweinen, die sich im Alter das gewaltsam holen, was ihnen in der Kindheit, in der Pubertät systematisch in christlich-konservativen Familien, Gemeinden, Kindergärten, Jugendorganisationen und Schulen verboten und verweigert wurde. Wer seine Sexualität in Kindheit und Jugend nicht mit Gleichaltrigen ausleben, ausprobieren durfte, der ist meist als Erwachsener auch nicht in der Lage mit Gleichaltrigen sexuell- emotional befriedigende Beziehungen aufzunehmen. Das ist der gesellschaftlich erzeugte Nährboden für Pädophilie in ihrer soft- und hardcore Version. Die Missbrauchstäter(innen) sind selbst Opfer repressiver gesellschaftlicher Strukturen.

Ein Missbrauchsopfer des Internats- und späteren Schulleiters eines Mannheimer evangelischen “Elite”-Gymnasiums, Ex-Offizier der SS-Leibstandarte Adolf Hitler. ab 1946 durch das Urteil der Spruchkammer bis 1958 Predigtverbot. Dafür aber von der Landeskirche direkt nach dem Urteil als Konfirmandenlehrer in Eberbach am Neckar eingestellt. Nachdem es zu Beschwerden der Eltern wegen Missbrauchs kam, wurde der promovierte Theologe (Dissertation zum Thema: “Jesus war ein Arier”) 1960 nach Mannheim versetzt. um dort eine “evangelische Elite” zu erziehen

Wer diese Täter aburteilt, ohne diese Strukturen abzuschaffen, der tut den kindlichen Opfern keinen guten Dienst. Sie schlagen dem Medusenhaupt einige Tentakeln ab, für die dann aber unzählige nachwachsen.

Seit 1961 schreibe ich mir dagegen die Finger wund. Unter Anderem dem habe ich mein Psychologie- und Pädagogik-Studium gewidmet und dazu über 50 Jahre praktisch gearbeitet.

Die Medien interessiert es einen feuchten Dreck, wenn es nicht spektakulär genug ist, um die Auflage zu pimpen. Die Kirchen interessiert lediglich, ob die Missbrauchsfälle schon verjährt sind. Die Opfer spielen keine Rolle.

http://www.barth-engelbart.de/?p=9680

Missbrauchs-Opfer kalt abserviert. Wiedergutmachung auf evangelisch

http://www.barth-engelbart.de/?p=198864

Missbrauchsorganisationen bestehen auf Verjährung

http://www.barth-engelbart.de/?p=82962

45 Jahre den Missbrauchstätern auf der Spur, die Kirche deckt sie nach wie vor

http://www.barth-engelbart.de/?p=75420

Missbrauchs-Zeugen gesucht: Badische Landeskirche / Eberbach Mitte-Ende 50er

http://www.barth-engelbart.de/?p=13106

Was heißt hier Odenwaldschule ? Reden wir doch Mal über den alltäglichen Normal-Missbrauch an Normalo-Kindern.

http://www.barth-engelbart.de/?p=13061

Was ist die Odenwaldschule gegen den zigtausendfachen Missbrauch von (Kinder-) SoldatINNen ?

http://www.barth-engelbart.de/?p=12995

Ob Anne will oder nicht: Opfer werden mundtot gemacht, die missbrauchsfördernden Strukturen bleiben unangetastet

http://www.barth-engelbart.de/?p=9680

Missbrauchs-Opfer kalt abserviert. Wiedergutmachung auf evangelisch

http://www.barth-engelbart.de/?p=7570

Missbrauch

ein katholisches Privileg ?:

wie Missbrauchsopfer von der evangelischen Kirche abgewürgt werden

http://www.barth-engelbart.de/?p=7100

Die GRÜNEN plakatieren die Jagd auf “Pädophile”, während sie mit den Missbrauchsverschweigern und OrgnanisatorINNen paktieren.

http://www.barth-engelbart.de/?p=5460

Cohn-Bendit FRaufgewärmt

& Arno Widmanns

Alt68er Kinderladen-No-Missbrauchs-Story

HaBEs Notwendige Ergänzung zur FRankfurter Rundschau –

http://www.barth-engelbart.de/?p=4613

30 statt 3 Jahre Verjährung bei Missbrauch! Super!! Evangelische Missbrauchsserie 1960-70?? Pech für die Opfer! 60Jahre-Frist!!! (k)ein Thema für den Hessischen Rundfunk?!

http://www.barth-engelbart.de/?p=2619

Tod bei Rot,

die Bischöfin

oder

“Der Widerspenstigen Lähmung”,

wie nach einem Mankell – Drehbuch

NACHGEFRAGT: Ist auch die evangelische Kirche ein Verein für organisierten Missbrauch?

http://www.barth-engelbart.de/?p=2537

Fotoreportage eines 14Jährigen über ein evangelisches KinderMissbrauchsLager am Edersee1961

http://www.barth-engelbart.de/?p=2435

Sind Missbrauchsopfer Kinder kleiner Leute … SODOM braucht DEINE Spende

http://www.barth-engelbart.de/?p=2417

Missbrauch, Missbrauch

ist kein Vergnügen ….

beschränkt auf katholische Kirche

& Odenwaldschule

– auch evangelisch hat man sich

mi-SS-bräuchlich vergnügt

http://www.barth-engelbart.de/?p=1969

HaBE

neues BlueSingTalKaBarett-Programm:

Miss-Missbrauch

& Gage für SODOM

http://www.barth-engelbart.de/?p=1877

Gebt SODOM den Rest!

We’ll try our best,

damit es happy ohne Missbrauch ende,

SPENDE!

http://www.barth-engelbart.de/?p=1824

SODOM:

Selbsthilfe-Organisation

Der Opfer von Missbrauch

in den evangelischen Landeskirchen Baden und Hessen-Nassau / Kurhessen-Waldeck

http://www.barth-engelbart.de/?p=682

“WiederGutMachung” der Kirche wg. Missbrauch: die Macht-& Abhängigkeits-Strukturen bringen Folter & Missbrauch