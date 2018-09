Für Claudia Roth, stellv. Bundestagspräsidentin & “Rock gegen Rechts”-Schirmherrin in EZBankfurt

Kann man mit Claudia Roth AUFSTEHEN? Kann man den Überfall auf die Bundesrepublik Jugoslawien wie bei Ludger Volmer – einst Bomber-Fischers Staatssekretär im AA – als lässliche Jugendsünde verzeihen? Nun ja, auch ich habe als 6-Jähriger, sich in der jungen DDR seit dem ersten Lebensjahr sattessender Wessie Sabotage gegen diesen Staat der Arbeiter und Bauern gemacht: gegen LPGen, MTSen, habe Kartoffelkäfer auf den noch nicht kollektivierten Feldern gesammelt und sie in die LPG-Felder geworfen, LPG-Maisfelder niedergetrampelt, Unkrautsamen in die Drillmaschinen gefüllt, in den MTS Schrauben gelockert, Zucker in die Diesel-Tanks gefüllt – im Kampf für den freien Westen und die Macht am Rhein – noch lange vor dem 17. Juni 1953

HaBE Donald von Reibnitz für dieses scharfe etwas unscharfe Bild der stellvertretenden Bundestagspräsidentin zu danken, das ich mir von seiner FB-Seite geklaut HaBE.

Claudia Roth,

(stellvertretende Bundestagspräsidentin & eine der Schirmherrinnen des EZBankfurter “Rock gegen Rechts” – am 1. September 2018 vor der Alten Oper neben Petra Pau und Peter Feldmann)

die Ex-Managerin

von Ton-Steine-Scherben:

Wenn keine Serben

mehr zu kriegen sind,

dann nehmen wir halt

Libyer oder Syrer

und schenken sie

und nicht das eigne Kind

wie früher schon dem Führer

des BDI und der Finanz-Industrie …

Demokratie – hi- hi- hi- hi

Wird der Kalte Krieg jetzt heiß

SUPER! Drohnen fliegen leis,.

Rente sichert Goldmann-Sachs,

Kommun-, Rheumat-und Galax-

ismus- ismus, noch en ismus

Pazifismus?

Brüder, Schwestern,

das war Gestern!

Frieden kriegen denk ich neu,

NATO-oilv-GRÜN -Bündnis -treu

Tornado-Fluglärm nachts wie tags

dagegen hilft uns Ohro-Pax,

FRAPORT-Startbahn Al Wazir

Friedenseinsatz startet hier

Bombenflieger-Transall-Wetter

etwas Fluglärm-Ziegelschredder

wenn alles sonst in Scherben fällt

weiß man, dass die Dämmung hält

sicher hinter Schallschutzfenstern …

wer nicht dran glaubt,

glaubt den Gespenstern

der Verschwörungstheorien.

wie Rio einst

jetzt isser hin.

Ich bin geheilt.

Ich bin ganz clean,

schreit die Claudia Roth sich heiser.

Gundermann? Nein! Rio Reiser

dreht sich rasend unterm Rasen.

Und seit wann?

Seit sie sich mit den Diäten

fett und immer fetter fraßen

und nicht nur Belgrad bombardierten

wie Hitler einst mit Ribbentropp

Und keiner sagte: Fischer Stopp!

Und Schröder, Scharping, Struck ….

mehr sag ich nicht

Es ist genug!?

Doch nein,

es reicht noch langen nicht

der dritte Weltkrieg wird zum Vierten

wenn die von der Leichen Bild

die nächsten Kriege schon verspricht

und die NATO Zug für Zug

gegen Russland manövriert

und dagegen von den GRÜNEN

und der rightwing-kipping left

niemand nur ein Wort verliert

weil das sonst den Aufmarsch stört

im Transatlantischen Geschäft

der Transatlantik-Brückenpfeiler

die Staatsraison der EURO-Fighter ***

Der Krieg geht weiter

der Vierte wird

noch

lange nicht

der Letzte sein

oder?

Vielleicht doch?

Lasst uns das tausend mal Gesagte ….

Ja, B.B.,

Du hast so Recht

*** Daniel Cohn-Bendit, der im MACRONAT Umfällt-Minister werden sollte, hat im Europa-Wahlkampf sich selbst als EURO-Fighter bezeichnet und plakatieren lassen. Dieser EURO-Fighter wurde schon seit 2011/12 gegen Syrien eingesetzt