Armee Boliviens steht auf gegen die Putschisten

Wie viele und welche Teile welcher Waffengattungen sich jetzt auf die Seite der Putschgegner geschlagen haben, kann ich dem Video nicht genau entnehmen. Es ist mir auch noch nicht klar, ob es zu Konfrontationen zwischen Militär und Polizei gekommen ist. Ich hoffe auf weitere Meldungen “meiner Latein-Amerika-Korrespondenten” :-)))) aus dem Team Noticias del Sur, aus Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Dominikanische Republik, Brasilien, Paraguay, Peru, Uruguay, Chile, Venezuela, Kolumbien, Kuba und hoffentlich bald auch aus Haiti & Argentinien, y de Bolivia tan bien!

Im Austausch versorge ich sie mit Meldungen aus der “Alten Welt”, auch mit solchen, die nicht in der “jungen Welt” zu lesen sind.

Ejército boliviano abandona a presidenta usurpadora ¡y se amotina contra golpistas!

gute Nachrichten aus der neuen Welt. Militär erhebt sich gegen Fascho-CIA-Putschisten in Bolivien



Und mehr zu Lithium





China, USA and the Geopolitics of Lithium

By F. William Engdahl

Global Research, November 19, 2019

•18.11.2019

