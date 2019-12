Jetzt hat facebook mich aus allen fb-gruppen ausgesperrt. Selbst aus meinen eigenen: Berufsverbote, neue hanauer zeitung, Lamboy-Kids, münzenberg-projekt, Gründauer geschichte(n). Begründung gibt es keine. Ich glaube auch nicht so ganz, dass der neue SPD-Vorstand bei Zuckerberg darum gebeten hat. EINE ZENSUR FINDET NICHT STATT!!!

Bitte kopiert, teilt, verbreitet meine Texte, vielleicht auch dann, wenn ihr nicht zu 100% meiner Meinung seid. Dann gelten sowohl Voltaire als auch Rosa Luxemburg. Und Martin Niemöller so und so.

Jetzt folgt die Korrektur: na ja, FB hat mich jetzt wieder auf meine FB-Seiten gelassen und auch auf die, bei denen ich als Mit-Admin fungiere. Auf zwei Duzend weiteren darf ich bis zum 16.12. nichts posten.

Bremer Burgfriedens-Fraktionen wollen die Uiguren schützen

Wann wird das erste Freiheitskämpferbatallion von Bremer freiwilligen (Bürgerschaftsabgeordneten, ihren Söhnen & im Sinne Alice Schwarzers auch ihren Töchtern) aufgestellt, um die Uiguren zu befreien?

Tja, wenn man von nichts ne Ahnung hat, hetzt’s sich umso ungehemmter. Da hilft auch nicht Nuhr der Tipp: „Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal Schnauze halten“. So einfache Lebensweisheiten gelten nicht für lokale deutsche Weltpolitiker und ihre parlamentarischen Absonderungen:

Dringlichkeitsantrag der Bremischen Bürgerschafts-Fraktionen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, der SPD, DIE LINKE, der CDU und der FDP Chinesische Internierungslager sofort schließen – Uiguren schützen

Links blinken und blenden

und dann blitzschell wenden

nach rechts

natürlich im Namen des Menschenrechts.

Das ist das Ergebnis der Tagessau

die Hunnen besetzen unser Tzingtau ,

Die Uiguren

auf Guantanamo,

die fuhren

in Urlaub

nicht nur mal so,

da haben unterdrückte Uiguren

mit TV-geeigneten Folterspuren

neben Steinmeiers Kurnaz

einen sicheren Platz

als Zuflucht

vor den Folter-Chinesen

die karibische Freiheit gesucht.

Jetzt sind sie genesen

Mitten in der Schweinebucht.

Da leben sie jetzt im US-Asyl.

Ein schönes Gefühl.

Hie kann man sehen, wie die aus chinesischen Umerziehungs-Massenlagern befreiten Uiguren unter der Obhut von US-Personal behutsam in ihre kulturellen Sitten und ihre muslimischen Riten wieder eingewöhnt werden. Hier das in China unterdrückte Freitagsgebet.



Manche Uiguren wurden von den chinesischen Kommunisten offensichtlich so stark gefoltert, dass sie nicht mehr wissen, wo Mekka liegt.

Auch dürfen die Uiguren jetzt ihre traditionelle orangerote Kleidung und ihre Armringe wieder tragen.



Sie müssen wegen ihrer Schwächung immer noch die in China vorgeschriebenen Anti-Smog-Masken tragen. Für sie wäre ohne die Schutzmasken die plötzliche Umstellung von chinesischer Schmutzluft auf die frische karibische Prise eventuell gesundheitsgefährdend.

Das ist doch OK,

sprach General von Waldersee.

Kanonen donnern und Säbel klirrn

und die Think-Tanks denken im Flachbildhirn:

wir müssen Befreiungskriege führn!

Und dann pilgert die Bremische Bürgerschaft

zusammengerafft

fromm wie ein Lamm

zum Start der Transalls nach Nordenham

und erst wenn der erste Transall-Pilot

vom Himmel fällt in den Heldentod,

dann werden die „Linken“ nicht gleich rot,

dann werden sie blass

und geben noch mal richtig Gas

und geben der Truppe gleich noch mit

den CO²li-Klima-Friedens-Kredit

und LEO-Panzer mit BIO-Sprit

Schön wär ein Borgward-E-Mobil

doch das wäre leider zu spät am Ziel

oder der alte Bremer Vulkan

bietet Solar-Fregatten an

um auch Hongkong

vom PeKingKong

zu befrein

muss ein linker NATO-Flügel sein

deshalb blasen sie erneut zur Jagd

und haben dann noch Mal laut gesagt

wie richtig er war

der Antrag gegen die „Gelbe Gefahr“



Gesendet: Mittwoch, 11. Dezember 2019 16:50



Betreff: WG: Die bremische Bürgerschaft, ein Lokalparlament für 600.000 Einwohner, macht jetzt imperiale Weltpolitik und wird vermutlich bald einen Flugzeugträger vor die chinesischen Küsten schicken …

Je weniger man weiß, und je größer die eigenen Probleme zu Hause, desto besser für das politische Parteienkartell, sich über Dinge am anderen Ende der Welt zu echauffieren, von denen man keine Ahnung hat.

So werden die bekannten Allparteienkoalitionen geschmiedet. Da kann jeder mit jedem. Da kennen wir keine Parteien mehr, nur noch Deutsche (deutsche imperiale Interessen).

Von: Ekkehard Lentz

Gesendet: Mittwoch, 11. Dezember 2019 12:41

An: Wolfram Elsner

Betreff: Aw: AW: china news

Kurzes Presse-Statement- von wem?



LG Ekkehard Lentz

—

Von: sönke hundt

Gesendet: Mittwoch, 11. Dezember 2019 12:03



Betreff: Re: china news

Zu Eurer Information: In die Bürgerschaft wird gerade als Dringlichkeitsantrag von allen Fraktionen eine sehr scharfe Stellungnahme gegen die chinesische Uigurenpolitik eingebracht, ergänzt mit ebenso scharfen Verurteilungen und Forderungen an die Bundespolitik. Der Ton wird erheblich schärfer!

Schöne Grüße

Sönke



BREMISCHE BÜRGERSCHAFT Drucksache 20/209Landtag 20. Wahlperiode10.12.2019

Dringlichkeitsantrag der Fraktionen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, der SPD, DIE LINKE, der CDU und der FDP

Chinesische Internierungslager sofort schließen – Uiguren schützen



In China werden Minderheiten immer wieder Opfer von Unterdrückung und Verfolgung. Die Volksgruppe der Uiguren ist davon in besonders harter Weise betroffen. Die Uiguren leben überwiegend in der „Autonomen Uiguri-schen Region Xinjiang“ in China. Sie gehören zu den ältesten Turkvölkern. Kleinere Minderheiten leben auch in der Mongolei, in der Türkei, in Afgha-nistan und in verschiedenen Ländern Zentralasiens. Die Uiguren stellen heute sieben bis acht Millionen der 20 Millionen in China lebenden Muslime. Die Bremische Bürgerschaft hat bereits im Frühjahr 2015 (Drs. 19/199, Be-schlussprotokoll 19/174) auf Antrag und mit den Stimmen aller Fraktionen auf die menschenrechtsverletzenden Zustände für ethnische Minderheiten in China hingewiesen und setzt sich seither für die Anerkennung von deren Rechten ein.Mit den jüngsten „China Cables“-Enthüllungen wurden zahlreiche Berichte und Zeugenaussagen bestätigt, die schwerste Menschenrechtsverbrechen in Lagern in der Region Xinjiang belegen. Die China Cables (oder Xinjiang Papers) sind ein Leak von chinesischen Regierungsdokumenten zur Verfol-gung und Unterdrückung der Uiguren und zu den Umerziehungslagern in Xinjiang. Die Papiere wurden an das Internationale Netzwerk investigativer Journalisten (ICIJ) übergeben und 2019 veröffentlicht.



Die China Cables do-kumentieren offizielle Regierungsdokumente, einschließlich Handreichun-gen zum Betrieb der Internierungslager.In den Internierungslagern werden Hundertausende Uiguren ohne Anklage festgehalten. Die Regierung der Volksrepublik China hat die Existenz der Lager erst nach massivem internationalem Druck eingestanden. Laut der ge-leakten geheimen Unterlagen der kommunistischen Partei wurde in den Jah-ren 2017 und 2018 in kürzester Zeit eines der größten Gulagsysteme der Gegenwart errichtet. Menschen werden dort interniert, um sie zwangsweise zu assimilieren und die uigurische Kultur zu zerstören. Dies geschieht unter Zwang und Gewalt, auch von Folter wird berichtet.Die Volksgruppe der Uiguren ist seit Langem massiven Repressalien ausge-setzt. So ist es der mehrheitlich muslimischen Volkgruppe untersagt, musli-mische Gebräuche zu leben: Vollbärte, Kopftücher oder muslimische Vornamen – verboten. Mit der Bedrohung durch die Internierungslager ist der Druck auf die Menschen noch einmal angestiegen, Einschüchterung und Indoktrination gehören nun zum Alltag. Die Gesellschaft für bedrohte Völker …

Der ganze Antrag hier: https://www.bremische-buergerschaft.de/drs_abo/2019-12-11_Drs-20-209_8b9a2.pdf

Hier gibt es etwas Anti-Dope:

Nicht nur “Uiguren-KZs” = Fake-News, auch das Tiananmen-“Massaker”!

Tiananmen: Das Massaker, das es nie gab