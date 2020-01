Wenn bei amazon die Arbeit ruth, macht das Mut

Einladung zum HaBE-Newsletter-Abo: das Abonnieren geht gaaaanz einfach: in der HaBE-Portal- Spalte rechtsaußen unten (linksaußen war kein Platz mehr frei :-0)))) kann frau/man sich mit e-mailadresse eintragen und wählen zwischen täglichen oder/und wöchentlichen Newslettern. Der nur wöchentliche hat den Vorteil, dass die Flut der eingehenden Mails nicht noch weiter zunimmt.

Hier gibt Prof. Rainer Mausfeld Mittel gegen die Hirnwäsche des Allgemeinen Regierungsnachrichten Dienstes (ARD), des Zentralen DummFunks (ZDF) u.a.: http://www.barth-engelbart.de/?p=2193

Botschaft an eine amazon-e in zalando, …

Sie hatte für mich und ihre Mutter zwar nicht das Buch Ruth, aber das Lieblings-Kinderbuch meiner Schwester um den Nürnberger Uhrmacher Peter Henlein heimlich gesucht und bei ihrem Arbeitgeber amazon gefunden und es ihrer Mutter nachts vor die Schlafzimmertüre gelegt. Das gab ein schönes Erwachen in eine dann viel zu kurze Zeit. Vermutlich halten die Beiden auf dem Titel nach Beiden Ausschau. So wie ich, besonders wenn die Kraniche mir ihre Grüße zurufen. (übrigens hat dieser Peter Henlein nichts mit der Henlein-Bewegung zu tun!)

… die es nicht mehr geschafft hat, mit uns von A bis Z zu streiken

Vorwort:

beim amazon.com -Logo zeigt der Pfeil von a

bis z, ein Pfeil darunter und gebogen

wie bei der AfD. Wird man auch da

von A bis Z belogen,

um seinen Preis

für Blut und Schweiß

betrogen?

Und hat vielleicht die AfD den Pfeil

von amazon dott.com bezogen?

Das wäre geil.

Doch dass Bezos wegen Pfeilmissbrauchs

die AFD verklagte,

ist eher unwahrscheinlich.

Dass dann etwa die AfD den Pfeil umdreht

und darauf hinweist,

wer

hier wen zigtausendfach

und mehr

bescheißt,

das könnte für die AfD viel mehr

als peinlich enden,

wenn Jeffrey Bezos locker leicht nachweist:

nicht allein vom Milliardär

von Finkh

fließen dicke Spenden

an die AfD ,

von A., B., C.

bis Z.

Denn nicht nur der kauft diese Republik

wie Mövenpik …..

es sind -seit über “1000” Jahren

Vogelschiss

immer noch die Gleichen,

die Superreichen …

die saugen uns tot,

die gehn über Leichen

und zeigen zum Schluss noch ein Siegeszeichen

verhöhnen

so noch die Verlierer,

die HARTZ4er

und die mit den Hungerlöhnen.

Wie der Ex-Deutsche Bank-Chef Josef Ackermann beim siegreichen Verlassen des Gerichtssaales (Bild: Jörg Boström, das er Mal als Illustration eines meiner Gedichte im “virtuellen magazin” zu Ackermann gezeichnet hatte).

Von A bis Z

Zum Suizid

getrieben

Von amazon

und von

Zalando

Vom

Hungerlohn-

Zwangs-Überstunden-

Überhetz-Kommando

totgeschunden

Grad warst Du noch

Scheinbar vergnügt

Und munter

Mitten und jetzt liegst Du

Unter uns Kollegen

Im ArbeitsAlltagsAlbtraum

Unterlegen

Das hast Du jetzt davon

von

Amazon

bis zu Zalando

Ach wärst Du doch

Bei A bis Z

Geblieben

Und hättest mit uns mitgestreikt

Und diesen Sau-bren Herrn gezeigt

Wer ihren Reichtum

Schafft

dass ohne uns nichts läuft

mit Santa Claus,

der IHRE Säckel füllt, Profite häuft.

Denn selbst der letzte Weihnachtsmann

glaubt nicht mehr dran,

man müsse seinen Herren loben

und alles Gute käm von oben

Jetzt schließt sich

auch der Nikolaus

und selbstbefreit

sogar sein Knecht

uns an

So isses recht!

Und gut schaut’s aus!

Ich hoffe,

du machst mit

egal ob unten oder oben

wenn wir nicht länger

unsre Herren loben

und holen uns

ein dickes Stück

von ihrem Höchstprofit

zurück

und das auf Dauer

Tarifvertrag, die volle Power!

das Beste

wär, wir packten das

noch vor dem Weihnachts-Feste

statt von der Herren reichgedeckter Tafel

nur die Essens-Reste

(sonst packen wir doch eh schon alles! Und müssen dann zu guter Letzt euch noch aus Dankbarkeit die Füße küssen ?)

Nachwort zu einer Antwort von einer Moderatorin einer Gruppe. die aufstehen will:

Sehr geehrter Herr Barth-Engelbart, In den vergangenen Wochen haben sie immer wieder Links zu ihrer eigenen Homepage in der Gruppe “Aufstehen xxxxx” gepostet. Hierzu kamen aus der Gruppe mehrfach verwunderte Nachfragen, was das mit Aufstehen zu tun habe und warum unsere Pinnwand voller Verlinkungen zu Ihrer Seite ist. Nach Absprache mit dem Social Media Team wurde deutlich, dass sie ihre Links ebenso massiv in den Gruppen xxxxxxx, xxxxxxx, und xxxxx posten… Dies ist mittlerweile als Spam einzustufen, was ausdrücklich gegen die Gruppenregeln (Nettiquette) verstößt! Wir bitten Sie daher, dies in Zukunft zu unterlassen. Ihr heutiger Beitrag wird gelöscht und sollten Sie ihre Seite trotz dieser Verwarnung erneut verlinken, sehen wir uns gezwungen sie aus unserer Ortsgruppe xxxxxx zu entfernen. Mit freundlichen Grüßen xxxxxx

Nun ist die Geschichte meiner Ausschlüsse fast so lang, wie die meines Aufstehens,

ausgeschlossen wurde ich aus einem evangelischen Kinderzeltlager am Edersee 1961, weil ich gegen den Missbrauch der Kinder durch einen Diakon aufgestanden bin , beim morgendlichen Zählappell.

Ausgeschlossen aus dem Michelstädter Gymnasium wurde ich 1961, weil ich herausgefunden hatte , dass mein Klassenlehrer von Schwerin als Jung-Missionar der “Deutschen-Ostafrika-Mission” in Ruanda-Burundi tätig war, einer Mission, die die “Rassenspaltung” in Hutu und Tutsi und die kolonialistische Sklavenhaltung der Hutu propagierte und die Tutsi als Sklaventreiber benutzte, ich hatte für ihn den Kosenamen “Wa-Tutsi, der Sklaventreiber” erfunden. ..

Ausgeschlossen aus dem Bach-Gymnasium Mannheim Neckarau wurde ich 1964, weil ich den Streik der IG-Metallerinnen für Lohnfortzahlung bei Krankheit mit Flugblättern, Plakaten und Liedern unterstützt hatte …

ausgeschlossen aus der GEW und danach aus dem Schuldienst mit defakto-Berufsverbot 1978, ausgeschlossen durch sozialdemokratische Landes- und Bundesvorsitzende unter Mithilfe und Lieferung von gefälschten Beweisen für “gewerkschaftsschädigendes Verhalten”eines VVN/BdA- & DKP-Mitgliedes, das seit 1989 von der Bildfläche verschwunden ist.

Nur manchen Ausschlüssen bin ich durch “Austritte” zuvorgekommen: bei der Bundeswehr 1966, bei der SPD 1968, bei der evangelischen Kirche 1968, beim KBW 1979, bei den Landes- & Bundes-Grünen 1988 ….

Ausschluss aus den attac-mailing-Listen, aus den mailinglisten des Verbandes Deutscher Schriftsteller-innen, Ausschluss aus Kultur-attac & Kultur-attac-Radio zu deren Mitgründern ich gehörte …. Sendeverbot bei Radio CORAX/Halle und Auftrittsverbote

die Aufzählung weiterer Ausschlüsse spare ich mir hier. Doch der angedrohte Ausschluss aus deiner “Aufstehen”-Ortsgruppe” passt doch HERR-lich in diese Reihe.

Die aktuellen regelmäßigen Sperren bei Fressbuch durch den Herrn Salztal passen noch besser.

Ich finde es ja ganz beeindruckend, wie aus Gruppen und Orten, mit denen ich politisch & biographisch eng verbunden bin, auf meine Beiträge inhaltlich reagiert wird. Ich sehe das quasi als Höhepunkt der über 55 Jahre meines permanenten Aufstehens, das sich nicht nur auf das Ruhrgebiet bezieht, wo mein Vater im Ruhrkampf als Freischärler mit dabei war. Darmstadt ist nicht erst seit 1966 ein Teil meiner politischen Heimat. Hier habe ich heimlich im Gewerkschaftshaus nachts Flugblätter gegen die Notstandsgesetze gedruckt, um sie in der Region Rhein-Main-Neckar, im Ruhrgebiet und auf dem Weg dorthin zu verteilen- Bei einer Aktion in der Bannmeile des Bundeshauses in Bonn wurde ich dann festgenommen …. drei Tage später wieder in Michelstadt, mit Hausdurchsuchung nach dem Druckmatritzen …

Wenn eine Organisation auch schon im Aufbau so bürokratisch reagiert, kann daraus nichts Gutes werden. Wissen Sie eigentlich, was Sie da gelöscht haben? Haben Sie den Beitrag vorher gelesen? Sie haben den Nachruf auf zwei Widerstandskämpfer gelöscht, die auch nicht nur über- sondern auch hier regional eine wichtige Rolle spielten. Sie haben den Nachruf auf eine AMAZON-Kollegin gelöscht, die auch von Amazon in den Tod getrieben wurde. Sie sollten sich einfach nur schämen. Und das ist nicht zu viel verlangt.

Autor: Hartmut Barth-Engelbart

