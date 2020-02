Fischer-“Putztruppen” sind keine Noske-“Putztruppen”, aber beide führten zum Krieg

Der 1973 im Hinterhof einer besetzten Frankfurter Westend-Villa erschlagen aufgefundene Kriminal-Hauptkommissar Karl-Wilhelm Friedrich Finkh vom 18., dem politischen Kommissariat ist zwar Jahrgang 1908 aber durch seinen noskistischen Vater, dem Polizei-Hauptkommissar Karl-Otto Finkh nachhaltig geprägt, als er 1926 als Anwärter im preußischen Polizeidienst in dessen Fußstapfen tritt. Frankfurt säubern! Damit hatte der Papa schon angefangen, schon vor der Jahrhundertwende. Er hat es nicht geschafft. Die Altstadt war unregierbar, ein Sündenbabel mit finsterem Untergrund in den Katakomben. Das lichtscheue Gesindel stank zum Himmel. Aber jetzt konnte K2F, der Blitz-Fritz oder wie ihn seine Kollegen nannten “Schmutz-Finkh” in der Altstadt sauber machen. Entkernung, Umsiedlung … Arbeitsscheue, Tagediebe, Zigeuner, Juden und Kommunisten … und ihm winkte eine sonnendurchflutete Wohnung in der May-Siedlung im Riederwald. Frankfurter Küche ist eben doch mehr als nur “Handkäs mit Mussik odder Grie Sooß”. Und er konnte dort wählen zwischen FSV und Eintracht, Jöst und Crome, Schade & Füllgrabe oder Konsum. Wie hatte seine Mutter immer gesagt: “Du gehst mer net bei die Judde-Buwe, Du gehst zum FSV! Un bei die Bollizei, des is e Schdellung fers Leewe! !” Wie de Mama Hesselbach ihr Hochdoitsch!

Klar, der Fußball-Verein der Reichen, die “Eintracht” war für ihn als Kind nicht zu erreichen. Für ihn blieb nur der Proleten-Club, der FSV. Das hat sich schön aussortiert, und vom Gymnasium musste er auch runter, nix mehr “Musterschüler”! Das Geld reichte nicht für die Nachhilfe und das Fahrgeld ins Westend, denn die Primanerinnen wollten nicht nach Zeilsheim in die Rotfabriker-Siedlung. Es war ihm immer höchst peinlich, wenn ihn diese angehimmelten Engel in gestochenem Hochdeutsch mit eingestreutem Französisch fragten: “Was, Du wohnst in Höchst? Mon Dieu, das riecht dort doch noch schlimmer als in der Altstadt!” Und dann wurde er aussortiert.

Heute würde man das Gentrifizierung nennen. Klingt auch hygienischer, humaner.

Jetzt war es ja 1966/67 im Westend nicht so, dass da die gleiche Mischpoke wie in den goldenen 20ern wohnte. Juden gab es dort gar keine mehr. Die Wohnungszwangsbewirtschaftung nach dem Krieg hatte da schon viel Strandgut angeschwemmt. Von Ostpreußen bis Siebenbürgen, Böhmen, Mähren, Schlesien, Sachsen, Pommern … alles gut durchmischt und die Teilwohnungen noch bezahlbar, sogar mit Facharbeiterlohn. Ja, bis der Schah-Freund und Jubel-Perser Selmi und die vergleichsweise kleinen Immobilien Haie Blumenauer und Bubis ihr Herz für die Jugend entdeckten und leergemachte Wohnungen an Studenten vermieteten und an Gastarbeiter. Hinter dieser Kulisse mit Schießbudenfiguren und Pappkameraden führten damals erst deutsche Großbanken die eigentliche Regie. Das gemeine Volk durfte sich an den Geisterbahnfiguren abreagieren: “Mir verbrenne jetz dem Selmi sei klei Häusje!” sangen die Frankfurter, als das Selmi-Hochhaus brannte. Und die Altfrankfurter raunten: “Des geschieht em recht, dem Judd!” Aber das ist doch kein Jude! “Habb isch aach net gesachd: es gibt en große Unnerschied zwische Judde unn Juude. Die oane sin Bänker und die aonnern gehn in die Synagoche. Des muschde ausenannerhalde! Gel, Du kimmschd net aus Froankford?!”

Da war zwischen Bornheim und Bockenheim der Teufel los. Die Studis zahlten pro Zimmer zwischen 100,- und 150,-DM. Die Gastarbeiter noch mehr. Und nach 3 WG-Durchgängen war kein Altmieter mehr vorhanden und der Putz bröckelte. Und dann kamen die Abrissbagger. Da half letztendlich kein Häuserkampf mehr und keine Putztruppe. Na ja, bis auf ein paar gerettete Denkmalstücke, die Reichsnährstandskammer blieb stehen, Das Sondheimersche Literaturhaus wurde erst 45 Jahre später verramscht. Und einige der Hausbesetzer wurden zu Hausbesitzern und Ex-Ministranten zu Ministern.

Thomas Weisbecker: ein in Notwehr erschossener Attentäter ?

Es ist eine Situation wie vor 40 und vor 50 Jahren, wo man entweder Notstandslagen inszenierte, mit Todesschüssen provozierte (Benno Ohnesorg), Terrorismus mit V-Leuten implantierte (Schmücker & Co), oder mit GLADIO-Einsätzen fingierte, um die Stimmung in der Bevölkerung zu kippen, Bundeswehreinsatz im Inneren zu ermöglichen, Notstandsgesetze durchzupeitschen und zu verschärfen, Wiederbewaffnung, Aufrüstung und Kriege zu ermöglichen. Dafür geht von der Leichen auch über die Gleichen – und der Erzengel Gabriel liefert die Waffen. Frieden schaffen mit noch mehr deutschen Waffen. Erst für Außen dann auch für Innen.

Zu den zwischen 1949 und 1977 -in angeblicher “putativer Notwehr”- von der Polizei erschossenen 500 Menschen in der Bundeserpublik gehört auch mein Freund und langjähriger linker Schüleraktivist im Karlsruher “Roten Turm”, Thomas Weisbecker, der in Augsburg vor seiner Erschießung am 2. März 1972 noch seine Pistole gezogen und sie dann -bereits mit Herzschuß tödlich getroffen- auf dem Rücken liegend wieder hinten zwischen Asphalt und Rücken in den Gürtel gesteckt haben soll. Siehe Foto in der Augsburger Allgemeinen.

Thomas Weisbecker 1969 in der “Uhland-Kommune” in Fankfurt/Main, der Bundesvorstands-WG des AUSS, des Aktionszentrums Unabhängiger und Sozialistischer SchülerINNEN, beim Redigieren der Flugblätter-Neuauflage des Aufrufs zum Generalstreik gegen die Notstandsgesetze, die dann um die Ecke beim Drucker Dunker in der Langen Straße 31, der alten KPD-Druckerei nachts “schwarz”-kostenlos gedruckt wurden. Dabei erzählte uns der alte Dunker von der Frankfurter Nachkriegsgeschichte von 1945 bis zum KPD-Verbot 1956. Die KPD hatte ihm die Druckerei schon Jahre vor dem Verbot “verkauft”, um sie so vor dem Zugriff der Justiz zu retten. Dunker berichtet von einer Spezialeinheit der Frankfurter Kripo “noch hinter dem 18. , dem politischen Kommissariat, das SK SAUBERES FRANKFURT”, ein Kommissariat, das es bereits in den 20ern gab, das ab 33 dann 1000 Jahre Frankfurt für den Führer säuberte und nach 1945 dann für ihre neuen Dienstherren, die sie bis auf ein paar zutiefstbraune Goldfasane alle übernommen haben. Er kennt auch die Namen vieler dieser Sonder-Kommissare. Zwei davon haben mich am 12. Februar 1968 verhaftet und im Krankenhaus tagelang verhört: Vogel und Finkh. “Woher weißt Du das alles?” – “Wir hatten unsere Leute in der Polizei, manche davon waren auch Doppelagenten … und das haben wir dann aus der Frankfurter Unterwelt vom “Stalin”erfahren. Bei Margrets Mädels in der Breiten Gasse waren die sehr gesprächig und die Nutten haben das dann in der “Sonne von Mexiko” abgeliefert. (Die “Sonne von Mexiko” in der Allerheiligenstraße war bis in die 1980er noch die Zentrale der Frankfurter Unterwelt / HaBE). Von dort kamen Boten auf Umwegen ins Parteibüro, in die Druckerei oder als Kunden für Speisekarten und Plakate, “Stalin” (der Chef der Frankfurter Unterwelt -bis zu seinem Tod 1953 – hatte den Spitznamen “Stalin”, weil er im gleichen Jahr geboren war und auch so aussah: Frisur, Schnauzer) und seine Frau, die Margret, die Puffmutti kamen nie selbst ….”

Hartmut Barth-Engelbart sagte am 2. Oktober 2014 um 16:16 :

Der Eintrag über Thomas Weisbecker bei wikipedia ist völlig löchrig. Dass er “Halbjude” war, wie es die Faschisten nannten, wird bei wikipedia geflissentlich verschwiegen. Die Familie seiner Mutter wurde bis auf sie selbst in Auschwitz umgebracht. Ein Polizist hatte ihr versprochen, wenn sie sich mit SS-Goldfasanen verkuppeln lasse, könne er die Familie retten. Sie hat sich in der Hoffnung geopfert, dass dadurch die Eltern und Geschwister gerettet würden. Thomas hat bei seiner Festnahme bei der Sprengung eines Wohltätigkeits-Fressens der Haute Volée im Wiesbadener Kurhaus den Greifern entgegengebrüllt: “Wir werden euch nicht noch Mal den Juden machen!” Ansonsten fehlen die Angaben über Tommys Karlsruher Zeit, über die Versuche der Sprengung der Funktürme von Radio Free Europe, der vergebliche Versuch, den Tresor seines Vaters mit einem Überfall/ Einbruch in Kiel zu plündern usw…. Natürlich fehlt auch der Hinweis, dass Thomas nach seiner Erschießung auf dem Bauch lag und er wahrscheinlich aus reiner Bosheit die Pistole -schon tot- zurück in den Gürtel gesteckt hat, um die Polizisten so des Mordes zu überführen… so sind sie halt die Terroristen der Bewegung 2. Juni.. eiskalt kalkulierend noch im Todeskampf. bo ey! Dass der “Halbjude” Weisbecker die Palästinenser unterstützt hat, ist ein weiterer Grund für wikipedia seine jüdischen Wurzeln zu verschweigen… von wegen unabhängig :-)))))) Und der Widerspruch hier im Text? Erst auf dem Bauch und dann auf dem Rücken? Hat wer an der Leiche gedreht? Wurde er von vorne oder von hinten erschossen? Bauchlage spricht für von hinten, Rückenlage für von vorne.. Das Bild in der Augsburger Allgemeinen zeigt Thomas in Rückenlage

Der Fahnenflüchtige Gerd Albrecht

Der “vorläufigen Erschießung” durch die Feldjäger – schon damals beim Einsatz im Inneren- ist mein fahnenflüchtiger Schulfreund Gerd Albrecht 1967 in Neckarels vor dem Haus seines verstorbenen Vaters, des Pfarrers Albrecht nur deshalb knapp entkommen, weil sich der früh (wegen Notengebungsverweigerung) zwangspensionierte Mosbacher Oberstudienrat und Ex-Schweizer Ex-Offizier Menger den Feldjägern in den Weg stellte und sie im Befehlston brüllend in Habachtstellung zwang und sie so wg. strammstehenden Salutierens schießunfähig machte .

Ebenfalls knapp einer “vorläufigen Erschießung entkommen” ist mein Kollege Heiner Nitschke (der spätere Betreiber des Hanauer KuBa, “Kultur-Basar”). Ein informeller Mitarbeiter des CDU-Landtagsabgeordneter Walter KORN, ein Lehrer der Gesamtschule Bruchköbel-Nord (heute Heinrich-Böll-Gesamtschule) namens Stürmer, meldete seinem Auftraggeber, dass der Lehrer Nitschke am Tag der Ermordung Bubaks oder Schleyers wie am Tag zuvor und danach nicht in der Schule gewesen sei, “angeblich krank”. Nitschke war Aktivist des “Sozialistsichen Lehrerbundes”, meines Wissens auch GEW-Vertrauensmann. Walter Korn sah rot, war alarmiert und alarmierte sofort die zuständigen Stellen VS, LKA, BKA usw. und die schickten eine Spezialeinheit, die dann mit vorgehaltenen Maschinenpistolen Heiner Nitschke aus dem Unterricht holten, festnahmen … eine falsche Bewegung, vielleicht der Griff nach dem Notenbuch, Autoschlüssel, Brieftasche, Adressbuch mit Anwaltsadressen …. das hätte gereicht …

Ich selbst bin zwar öfter knapp dem dienstlichen “vorläufigen Totschlag” mit einer lebenslänglichen Schwerbehinderung (nach dem Sturz vom US-Handelszentrum) und gesammelten 4 Schädelbrüchen entkommen, von drohenden “vorläufigen Erschießungen” gegen mich ist mir bisher nichts bekannt, dafür aber neben den dienstlichen Schädelbrüchen bei Aktionen gegen u.a. zwei NPD Parteitage in Frankfurt 1967 (zusammen mit Emil Carlebach, Ellen Weber und Kurt Trautmann) und 1978, entging ich Dank einer mutigen Menschenansammlung am Hanauer Freiheitsplatz am 9.12. 2004 meiner “vorläufigen Festnahme” wegen angeblicher “Volksverhetzung”, “Vorläufig festgenommen” wurden dagegen eine Rolle unbeschrifteter DIN-A1 Plakate, 45 oder 55 Gedichte auf gleichem Format, eine Rolle Tesa-Krepp, mehrere Filzstifte, ein Schweizer Offiziersmesser mit Schere,

also kurz gesagt: eine volle Ladung ABC-Waffen …

Hier die Etiketten aus der Asservatenkammer, die bei der staatsanwaltlich angeordneten Herausgabe der Texte nach 6 Wochen Untersuchungshaft mitgeliefert wurden

Thomas Weisbecker spielt in meinem Roman “Putztruppen” als Johnny Schwarzmüller eine Hauptrolle, so wie der fiktive spätere Außenminister Josef Metzger eine kleinere Nebenrolle spielt. Der folgende Artikel ist Thomas Weisbecker und Gerd Albrecht gewidmet:

Einem auch noch im Nachhinein: Thomas Lehrer und politischer Ziehvater in Kiel war mein Freund Jochen Steffen, das Rote Nordlicht, der mir noch kurz vor seinem Tod 1987 gesagt hat, dass er die offizielle Version vom Notwehrschuss auf Thomas nie geglaubt und deshalb Thomas Mutter bei ihrer Anzeige immer unterstützt habe. Jochen hat die politische Karriere von Heide Simonis stark beeinflusst. Das war mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Grund für ihren Sturz als schleswig-holsteinsche Ministerpräsidentin. Für mein walking-talking-Stegreif-Kabarett war Kuddel Schnööf einer der wichtigsten Anstifter. (Er hat mir auch “gebeichtet”, dass er zusammen mit Johano Strasser mit Unternehmer-/Managerschulungen in Marxismus Geld verdiene: ”Die wollen wissen, was und wie ihre Gegner denken!” Ich habe ihm mit Bauchschmerzen zwar – aber dann doch die Absolution erteilt!)

Polizei stürzt Demonstrant vom Dach des US-TradeCenters FFM

Veröffentlicht am 5. Februar 2008 von Hartmut Barth-Engelbart

Geplant war ursprünglich eine Leviten-Lesung im Paternoster des alten

Frankfurter Rundschauhauses … aber was nich is -is nich.

Jetzt folgt halt ein virtueller Lesungsversuch, mit ersten Nachlieferungen: zum 35. Jubeljahr des Frankfurter PolizeiDachSturzes vom 5.2.1968 fand 2003 eine Lesung vom Dach des Gallustheaters mit Megaphon, Sturzhelm und Schiebeleiter aus 7 Meter Höhe im Freien statt. Zum 25. Geburtstag des Gallustheaters an einer Stelle, wo sich in den Adlerwerken das KZ-Katzbach mit 1600 polnischen Zwangsarbeitern befand, von denen 250 überlebten.

Götz Aly und Gerd Koenen sei Dank für die Blumen zum 40. Jubiläum!!!

Eigentlich sollte zum 40. Jubeljahr einer staatlichen Schwerbehinderung eine Lesung vom Vordach des Frankfurter Zürichhochhauses stattfinden: fällt aber in die Baugrube:

mit dem Zürichhochhaus wurde auch das USAmerikanische Trade-Center abgerissen, von dessen Dach der zur Bewährung als V-Mann nach Frankfurt zur PoPo strafversetzte Hanauer Bereitschaftspolizist M. Krzistek den 20jährigen FR-Schriftsetzerlehrling HaBe in eine jetzt 40jährige Schwerbehinderung stürzte. Es ging um Bewährungspunkte, Kopfgeld und die Verteidigung der deutschen Freiheit in Vietnam – wie heute in Afghanistan und im Koso- und in sonst noch wo.

Nach fehlgeschlagenem Festnahmeversuch bekam der V-Mann keine

Bewährungspunkte und kein Kopfgeld.

Das kassierte das höherrangige Bodenpersonal, das den Gestürzten noch im Notarztwagen auf dem Weg zur Operation festnahm, verhörte und versuchte, KronzeugenAussagen gegen Günter Amendt, Rudi Dutschke, Hans-Jürgen Krahl, Gaston Salvatore, KD.& Frank Wolf und andere zu erpressen. Der Sturz war die Rache des “kleinen (Polizei-) Mannes”.

Die ADN-Meldung “Protest Tausender vor USA-Konsulat” stand im ND auf Seite 1 und enthielt auch die Nachricht, dass die Polizei einen Demonstranten vom Dach des US-Handelszentrums geworfen habe. Diese ADN-Meldung hat “FELIKS” bei wikipedia gelöscht oder löschen lassen

Nicht nur.

Auch ein “Beitrag zur prophylaktischen Terrorbekämpfung” , würde Gerd Koenen es ausdrücken. Götz Aly würde Parallelen zum Horst Wessel-Mythos aufzeigen und in der FR veröffentlichen. Hier ein hochgejubeltes Opfer einer Schießerei im subproletarischen Rotlichtmillieu Groß-Berlins der 30er und da ein als gefallener Held gefeierter proletarisierter ExOffiziersanwärter im 68er Chaos der Randale von Rockern und radikalen linken Studenten. Aber sicher: nach den Fernsehbildern gibt sich die linke terrorgebärende Politprominenz die Krankenzimmertürklinke in die Hand. Selbst Signorina Feltrinelli schwebt von Italien über die Buchmesse ans Krankenbett und küsst den kleinen Helden wach. Heide Berndt und KD Wolf bringen in Rudi Dutschkes Auftrag den FR-Stift als Büroleiter im SDS-Bundesbüro unter und in Brot und Arbeit. Mitten in der Schaltzentrale der 68er. Der Spiegel veröffentlicht ein großformatiges Bild mit dem Delinquenten. Bildunterschrift: “Bernd Rabehl bei der Arbeit”. Na ja, der SPIEGEL. Nach mehreren Verhaftungen bei Demonstrationen u.a. gegen die Notstandsgesetze, den Einmarsch der WarschauerPaktBruderArmeen in die CSSR … übergibt die Frankfurter politische Polizei dem STERN die mittlerweile angefertigten erkennungsdienstlichen Passfotos HaBEs und des gesamten Bundesvorstandes der unabhängigen und sozialistischen SchülerINNEN (AUSS) zwecks Illustration einer Artikelserie zum Thema “Frankfurt, Zentrum des Schwerstverbrechens, der organisierten Schwerstkriminalität”. Mitabgelichtet der heutige Bildungsjournalist Reinhard Kahl. Beste Empfehlung für spätere Bewerbungen! RA. Johannes Riemann führt deshalb gegen den Stern einen Schmerzensgeldprozess und gewinnt. Die erstrittenen Schmerzensgelder gehen in die “Rote (Rechts-) Hilfe”. Und auch weniger linke SPD-Prominenz sorgt für prominente Verteidigung: RA.Christian Raabe gibt sich die Ehre. Nein, er schickt einen späteren RAF-Verteidiger ins Rennen und schon ist sie wieder sichtbar, die Koenensche Wurzel des Terrors und Götz Alys “wie die 33er Väter so die 68 Söhne!”

Und heute die Enkel ?



Irisablese, DNS-Abdruck, Fingerprints – alles nicht genug zum wiedereinzuführenden Berufsverbot muss noch eine Gesinnungsprüfung für Aus- UND IN-Länder ! Wahlrecht nur noch für die mit der rechten Gesinnung !

Es war am 5. Februar 1968, 4 Tage nachdem der SüdVietnamesische Polizeichef vor den Augen der Kameraleute in Saigon einen gefesselten FNL-Mann mit der Pistole direkt an der Schläfe liquidierte. Vom Vordach des Zürichhochhauses zielte ein Mitarbeiter der MG-Tochter ANACONDA-Metall-HandelsGesellschaft mit einem Kleinkalibergewehr auf die TeilnehmerINNEN einer einige Tausende zählenden Demonstration gegen den US-Krieg in Vietnam. Klint, eine Kultfigur der Frankfurter Rocker, der Medizinstudent M., der Soziologiestudent Sch. und der Schriftsetzerlehrling H. Barth klettern auf das Vordach, um den Mann zu entwaffnen. Der Mann entkommt (mit Hilfe der Polizei, die statt des Bewaffneten die Entwaffner auf- und festhält und versucht festzunehmen). Die Menge ist zunächst fassungslos, Dann gehen die Scheiben des Handelszentrums zu Bruch.

Und Krzistek, diese arme kleine Bereitschafts-Sau ? – wurde später wieder fallengelassen, entlassen, trotz seines überragenden Einsatzes gegen “die Väter & Wegbereiter des Terrorismus” (Gerd Koenen und siehe auch Götz Aly in der FR vom 30.01.08, siehe auch jW-Artikel von Arnold Schölzel http://www.jungewelt.de/2008/01-31/059.php).

Krzisteks Schuldkonto war ja auch erdrückend:

er war halbschwarzes Besatzungskind mit polnischem Namen und er war schwul, das reicht doch! Oder? Ein Mischlingskind womöglich einer Displaced Person, einer in Hanau hängengebliebenen polnischen Zwangsarbeiterin in US-Diensten ? Das konnte nicht gut gehen!

CDU-Hinterbänkler im frankfurtnahen Hanau-Main-Kinzig-Kreis haben bei Kreistagssitzungen in den späten 80ern des vorigen Jahrhunderts schon Mal bedauert, dass dieser HaBe-Sturz weder in einer Beerdigung noch in einer 5jährigen Gefängnisstrafe endete. Ersatzweise forderten sie dann die Einweisung in ein Arbeitslager, so der Abendroth-Schüler, verhinderte SPD-Kultusminister und anschließende CDU-Kulturspezialist Wolfgang Haseloff, der langjährige Rektor der Hanauer Hohen Landesschule, einem EdelGymnasium.

Während der Kulturexperte & Frontmann der MKK-CDU Aloys Lenz (Kosename “MeineidLoysel”) nicht wie seine Hinterbänkler die standrechtliche Entsorgung sondern die Ausweisung HaBEs in die DDR forderte und nach dem Hinweis auf ein Einreiseverbot seit 1968 ergänzte, “dass noch nicht Mal anständige Kommunisten diesen ‘Marx-Engelsbart’ haben wollen!”,

toppte Joschka Fischer bei Veranstaltungen gegen seine Kungelei mit der Atom-Mafia mit der FischerChorBelustigungsBemerkung, ” man merke doch immer noch dass der Barth-Engelbart schon Mal vom Dach gefallen sei”. Worauf sich seine Fans auf die Schenkel klopften und blökend wieherten, schnaubend blökten.

Nachdem Götz Aly in der FR jetzt scharf herausgearbeitet hat, dass die 68er die legitimen Erben der 33er sind, kann die Jubelfeier leider nicht im FRontschau-Haus stattfinden. Es steht ja auch nicht mehr -schräg gegenüber von Rosemarie Nitribitts Appartment in der Stiftstraße. Dabei stand es doch schon so blitzblank mitten im neuen (Best-Western) Deutschland. Die Kommunisten Emil Carlebach und Arno Rudert waren schon fast 20 Jahre früher herausgesäubert – lange vor Wiily Brandts Berufsverboten.

WiderstandsLesungen und -Schreibungen im Internet leiden chronisch an undifferenziertem & manchmal auch mangelndem feedback ((der SPD-Vorsitzende hat davon wegen des Imperativs zu viel abbekommen!! und sieht deshalb schon so aus wie eine Ersatzbirne!!)) Ich lese und schreibe dann doch irgendwann lieber wieder “live” – wie zuletzt nur noch in den Ostkolonien.

Um es etwas abzukürzen:

Nachmaildungen:

erstens:

nach kurzer Info in der Lehrwerkstatt am Morgen des 5.2.68 waren abends alle Azubis zusammen mit dem Meister bei dern Demonstration und der Kundgebung in der Siesmeyerstarße vor den US-Konsulat, mit dabei waren große Teile der Belegschaft der FR-Druckerei (damals noch im & hinterm Rundschauhaus) und ebenfalls große Teile der Redaktion. Von der Mehrheit der FR-KollegINNen mitgetragen (auch als Transparent) wurde damals auch die Forderung nach einem Generalstreik gegen die Notstandsgesetze und diesen Krieg und die deutsche Unterstützung dieses Krieges.

Forderungen, die im Übrigen schon beim großen Kautschuk-Streik 1967 bei Dunlop – Hanau, Veith-Pirelli, bei Metzler, ODENWALD, bei Gummi-Peter in Hanau, bei Ulrich, Horst, Joh und Veritas in Gelnhausen in den Betrieben stark verankert waren und nicht erst seit der SDS-Parole gegen den Muff von 1000 Jahren unter den Talaren. (( “Gegen Bonner List und Tücke, Streikfront ohne Notstands-Lücke!!”))

Sehr geehrter Herr Aly,

die Studenten und Schüler(innen) forderten die Entlassung der Altnazis !!!!

Sie schreiben in der FR als professioneller Betrüger!!!

Die Nazi-Studenten forderten die Nazifizierung der Universitäten und Schulen, die 68er forderten die ENTNAZIFIZIERUNG und nicht nur die personelle! auch die geistige!

zweitens:

direkt nach meinem polizeilich verursachten Sturz vom Dach des US-Tradecenter hat mich die FR entlassen: das war nicht unbedingt böser Wille , denn es gab damals noch keine Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, aber die Geschäftsführung und Karl Gerold hätten die Weiterzahlung von AOK-Beitrag und 16,50 DM Tagessatz-Ausbildungsvergütung durchaus noch tragen können. Aber so weit wollten sich weder Karl Gerold und Georg Fritz (BR-Vorsitzender) nicht aus dem Fenster lehnen.

drittens:

das Folgende mögen nur Gedankensplitter sein, Fakten sind es trotzdem, 68er Mosaiksteine. Als zusammengesetzte Splitter entsprechen sie dem Gefäß, dem sie entspringen: nach fünffach staatlich verordnetem Kopfzerbrechen gehen auch Erinnerungen zu Bruch und müssen wie archäologische Fundstücke wieder richtig zusammengesetzt werden. Diese Mail ist auch ein Teil dieser Rekonstruktionsarbeit.

Diese mail geht an alle ExKollegINNen bei der FR, auch an alle ExExKollegINNen, die immer noch dort drucken – naja jetzt halt in Isenburg, oder gewechselt sind zu den verscherbelten Gewerkschaftsdruckereien -union und Nachfolger, bei Brönner-Umschau, bei Burda-mstadt, die jetzt beim SPIEGEL, bei der TAZ, bei Ossietzky, beim hr und beim wdr, bei titanic und anderen mädchen mehr oder weniger notgedrungen lohnschreiben oder auch nicht lohnschreiben. Freie Freie eben!

JETZT FOLGT DER AUFRUF ZUM GENERALSTREIK:

Schon wieder indy-zensiert: ( (wegen der antizionistischen Position meines Freundes Thomas Weißbecker? oder des obigen Hinweises auf meine Roman-Trilogie oder der Kritik an Götz Aly und Gerd Koenen. Die Zensurentscheidungen von Indy-Media sind mir unergründlich)) ((Jetzt wird indy-media selbst tot-al zensiert HaBE ohne Hähme 2020 und ikch demonsteriere dagegen. So was nennt man Ironie des Schicksals? Oder?)))

Aufruf zum Generalstreik ? leider nur vor 40Jahren!

68er wie die 33er ? Schoß des Terrors ?

Es läuft wie auf Bestellung: kurz vor einer höchst umstrittenen Entscheidung über die Ausweitung der deutschen Kriegsbeteiligungen sowohl in Afghanistan als auch im Kosowo – muss jeglicher Widerstand dagegen niedergeschrieben werden . Und wo macht mans am besten: in der Frankfurter Rundschau zum Beispiel. Und durch wen? am besten durch Leute, die bei Linken noch ein gewisses Vertrauensguthaben haben: Fischer war für die erneuete Belgrad-Bombardierung gut, die neue Welle muss von anderen ideologisch abgesichert werden: Götz Aly und Gerd Koenen als rechte Dreckschleuder-Davids gegen die linken Goliath-Monster (letztere konnten bekanntlich nicht Mal als P&LKW-Dreiräder das Wirtschaftswunder überleben!).

Aly Koenens Ziel und Aufgabe ist es, das Wiedererstarken wesentlicher 68er Elemente zu verhindern, die damals in der Hauptsache die rechts-sozialdemokratischen Notstandspfleger am Krankenbett des etwas hüstelnden Kapitalismus/Imperialismus niedergehalten haben: die Bewegungen für den politischen , den General-Streik gegen die Notstandsgesetze und eine Deutsche Kriegsbeteiligung, gegen alle imperialistischen (Raub-)Kriege und für die Unterstützung der Befreiungskriege der Länder der “Dritten Welt”.

Die Götz Alysche Gleichsetzung der “33er” mit den “68ern” ist eine kaum überbietbare Propagandalüge und die Behauptungen Gerd Koenens, die 68er seien der Schoß für die Entwicklung des Terrors gewesen stellen nicht nur die Geschichte auf den Kopf, sie verfälschen sie noch im Kopfstand! ((Na ja, es herrscht ja auch heute Notstand!HaBE 2020))

Als Beleg für seine “TerrorSchoß”-These zieht Gerd Koenen u.a.. das von

Günter Amendt herausgegebene rororo-aktuell- Buch (Nr1135) “Kinderkreuzzug”

heran.

Gerade dieses Buch belegt, wie mit gezielten Maßnahmen die erstarkende

emanzipatorische Bewegung in Betrieben und Universitäten ausgebremst,

gespalten und zum Teil in tödliche Sackgassen getrieben wird /wurde.:

Thomas Weißbeckers Schrei bei der Besetzung des Wiesbadener Kurhauses zur

Sprengung eines Wettfressens der Haute-Volée zur “Bekämpfung des

Welthungers” 1969: “Wir werden Euch nicht länger die Juden machen!!” ist

nichts anderes als ein Verzweiflungsschrei, der in der Bewegung 2. Juni und

letztlich in seiner Hinrichtung -Erschießung von hinten durch die Polizei in

Augsburg endet. Ihn, den AUSS-Schüler-Aktivisten haben seit Geburt die

Alpträume und Traumata seiner Mutter begleitet, deren ganze Familie in

Auschwitz ermordet wurde. Er wußte schon als Heranwachsender viel über den

Zusammenhang von Notverordnungspolitik und Nazi-Machtübernahme. Was er

damals als antizionistischer Mensch bereits bewusst erlebte, dass der

Antisemitismus zum Antihamitismus umgewidmet und modernisiert wird:

Notstandssgesetze im Dienst des “Kriegs der Kulturen” . Die Juden haben

ausgedient, jetzt sind die Mohren wieder dran ! Gegen die Kontrolle

strategisch wichtiger Regionen und Resourcen durch die UdSSR waren die

Mohren eine Zeitlang gut; Jetzt müssen die Resourcen nur noch von den Mohren

befreit werden, das alles hat ihn erst in den Widerstand und dann in den

Untergrund getrieben.

Alle friedlichen, politischen Mittel zur Verteidigung, zur Abwehr von

Angriffen auf soziale und politische Rechte schienen ausgeschöpft und wurden

abgestumpft. Es wurde gezielt die Stimmung verbreitet: “für ein paar

Lohnprozente reicht es noch, aber sonst kann der kleine Mann so und so

nichts ändern!”

Die bleierne Zeit begann schon lange vor den ersten Schüssen, schon lange

vor den Kaufhausbränden. Und diese bleiernen Verhältnisse haben die RAF und

ihr Umfeld erst hervorgebracht. Die 68er haben verzweifelt versucht, gegen

diese bleierne Atmosphäre, gegen diese gezielte Lähmung , Sistierung und

Verblödung anzuarbeiten. Gut zeigt das ein Dokument aus dem Amendt-Buch

“Kinderkreuzzug”: ( S.53)

AUFRUF ZUM GENERALSTREIK!

========================

STREIK!

=========================

Überall in der Bundesrepublik fanden während der 2. Lesung der

Notstandsgesetze Protestkundgebungen und Streiks statt.

Allein in Frankfurt streikten schließlich mehr als 3000 Schüler, von Schule

zu Schule ziehend.

Währenddessen verweigerten die “Volksvertreter” im Bundestag sogar die

namentliche Abstimmung, um sich der Rechenschaft durch die Wähler vollends

zu entziehen.

Praktisch ohne Veränderungen wurde die von der Regierung “vorformulierte” Vorlage durchgepaukt. – der Einsatz von Bundeswehr und Bundesgrenzschutz gegen die Bevölkerung wird schon in Friedenszeiten möglich.

– Die alliierten Vorbehaltsrechte, angeblich beseitigt, werden über die Hintertür der NATO-Zwangsverpflichtungen bestätigt.



– Telefon- und Postkontrollen können nicht einmal mehr im Rechtsweg überprüft werden.



– Das Streikrecht wird endgültig ausgehöhlt, politischer Streik und spontane Arbeitsniederlegungen werden zu Fällen des “inneren Notstandes”.



– Internierungen – “Schutzhaft” wie gehabt – sollen über die Einschränkung des Grundrechts auf Freizügigkeit (Art. 11 GG) wieder möglich werden.



– Das Widerstandsrecht wird verdreht zum Recht des einzelnen Bürgers auf Lynchjustiz

.

DIE BONNER NOTSTANDSSTRATEGEN SIND FEST ENTSCHLOSSEN, DIE NEUEN ERMÄCHTIGUNGSGESETZE AM 29. MAI DURCHZUPEITSCHEN.

Appelle, Petitionen, Diskussionen allein helfen heute nicht mehr. Gemeinsam mit allen Demokraten, den Streikenden in Universitäten und Betrieben muß in letzter Minute alles getan werden,damit nicht noch einmal Ermächtigungsgesetze in Deutschland widerstandslos hingenommen werden.

Wir lassen uns von autoritären Schulbürokraten nicht einschüchtern. Führt Informationsveranstaltungen in den Schulen durch. Legt den Lehrbetrieb in Warnstreiks zur 3. Lesung der Notstandsgesetze lahm.

Führt am 29.5. an allen Schulen einen Generalstreik durch.



Das besondere Gewaltverhältnis an den Schulen kennen wir.

Verhindert die Verwandlung der Gesamtgesellschaft in eine Zwangskaserne.

Der Generalstreik der Schulen muß die Antwort aller demokratischer Schüler auf die

Herausforderung durch die Notstandsgesetze sein.



ES GIBT NUR EIN FRIEDLICHES MITTEL, DIE NOTSTANDSGESETZE ZU VERHINDERN: ICH STREIKE, DU STREIKST, WIR STREIKEN,ALLE STREIKEN:

GENERALSTREIK!!

AUSS Aktionszentrum Unabhängiger und Sozialistischer Schüler -6 Frankfurt, Wilh.-Hauff-Str. 5, Tel 776068 – Bundesvorstand- Verantwortlich: H.Barth; Druck: Alfred W. Dunker, 6 Frankfurt am Main, Lange Str. 31

=======================

STREIK

=================

Der Schoß des Terrors ist die Jagd des Kapitals und seiner Marionetten nach den höchsten Höchstprofiten und den Rohstoffen, die dafür benötigt werden. Davon sollen und wollen Götz Aly und Gerd Koenen ablenken. Und dass bei diesem Kampf um Höchstprofit ab und zu auch Kollateralschäden in der eigenen Klasse und Kaste in Kauf genommen werden, das belegen die im Gegensatz zu den Kriegs- und Hunger-Sterberaten der dritten Welt aber auch denen der zweiten und der ersten in den unteren Gesellschaftsetagen – vergleichsweise geringen Verlustzahlen. Mal ganz abgesehen davon, dass nicht wenige dieser Kollateralopfer direkt aufs Konto der eigenen Dienste gingen. Aldo Moro zum Beispiel oder eventuell auch Herr Rohwedder, den die Atlantiker so gerne aus dem Weg gehabt hätten und ja dann auch hatten. Oder genauso Alfred Herrhausen.

Wo es bei der NPD von Kopf bis Fuß nachweislich von Dienst-Konvertiten und/oder V-Leuten nur so wimmelt, gab und gibt es Ähnliches auch in der RAF und ihrem Umfeld und dem Nachlaß. Nicht selten war da einer wie Schmücker mit am Drücker

Interessieren würde mich schon Mal, wieviel Honorar Götz Aly und Gerd Koenen

so kassieren.

Schöne Grüße

Hartmut Barth-Engelbart

„Putztruppen“ & “Oppenheimer-Effekt”? Fragt den TATORT-Autor Peter Zingler!

und

Dein Turm wird- mein Turm wurde schon abgerissen

KinderLiebeKinderTräume: Loukardis Gräfin zu Erbach-Fürstenau zum 60. Geburtstag

Loukardis stürzte 2005 im AFE-Turm in den Tod, mich stürzte 1968 ein Polizist mit Staatsgewalt vom Vordach des ZÜRICH-Hochhauses in eine lebenslängliche Schwerbehinderung. Nächste Woche wird nichts mehr an beide Türme erinnern. Schon 2008 war das Zürichhochhaus weg, als ich beim 40. Jahrestag im Februar vom Vordach eine Erinnerungslesung machen wollte. Als Ersatz habe ich sie vom Dach des GallusTheaters gemacht bei dessen 25. Geburtstag, in den Hof, in den die 1600 ZwangsarbeiterINNen im ADLER-WERKseigenen KZ-Katzbach blicken mussten, wenn sie es konnten und durften – bei fauligem Wasser und verschimmeltem Brot. …. http://www.barth-engelbart.de/?p=8897

Auch ganz gut dazu passend:

Warum sollte Marine LePen keinen VW-Phäton fahren ?

RAF-Book-Mist oder was haben Schäubles “Drei Friseure” mit einer Handvoll Mogadischu-Sand in Baaders Schuh zu tun

Wer erschoss Hanns-Martin Schleyer & wer wird Marine Le Pen attentöten

Wer erschoss in wessen Auftrag den Arbeitgeberpräsidenten Hanns-Martin Schleyer ?

Gegen die ARD-Verschleierung der Attentate auf Schleyer, Rohwedder und Herrhausen durch “Die Spur der Bombe”

Nach Schleyers Mördern weiter suchen! Nach Herrhausens und Rohwedders auch ! Wenn die Commerzbank mit Detroit baden geht, kriegen Deutsche Bank und EZB nicht nur nasse Füße … HaBE ich im Juli 2013 geschrieben .. und jetzt?

„Die Spur der Bombe“ 1.12. ARD 23.30 – die Leichen im Keller werden umgebettet

Tödliche Recherche ?: Abs, Nitribitt, Deutsche Bank, Schleyer, Heydrich, Neven-Dumont, SZ, FR

