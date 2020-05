CORONA 69: Die Nach-Kriegs-Spielzeit ist nicht nur bei SKY ausgebrochen

HaBE gerade “Just in Time” eine passende (mit Zwischenbemerkungen versehene) Zusammenstellung von Pressemeldungen erhalten:

Die Nachspielzeit ist angebrochen.

Wer Jetzt meint, es handele sich hier um die anlaufende Gelddruckmaschine des US-Heuschrecken-Trios KKR -namens “Geisterbundesliga” zur Selektion und Beerdigung lebensunwerter Fußball-Vereine, der irrt nicht ganz! Bill Gates hatte ja in den “tagesthemen” bereits angekündigt, dass nach dem Durchimpfen nicht nur der Kicker sondern der ganzen Menschheit, man die Wirtschaft aufräumen werde. Wen der liebe Gates -wie er in Bayern von Morgens bis Abends gegrüßt wird- mit “man” gemeint hat? Wohl nicht nur sich ganz alleine. Sicher auch seine Stellvertreter und Anteilhaber auf Erden. Vielleicht auch göttliche “Gegenspieler” unter den Global-Playern.

KKR, einer seiner kleineren US-Konkurrenten fängt jetzt schon Mal damit an: “Zu wenig Profits? Aus die Maus! Der fliegt raus! Bist Du ein kleiner Kick-Verein, gehst Du schon beim Lockdown ein. Denn Mannschaftsspiele sind verboten. Doch auch die kleinen Großen gehören zu den Toten der “CORONA-Pandemie”. Kollateral, scheißegal! Das letzte Spiel geht in die Hosen. Der Stadion-Sprecher grölt zur Not allein so long den Endgame-Song: “Spiel mir das Lied vom Tod” und vor dem Stadion heulen Fans maskiert, damit sich niemand infiziert mit Abstand ohne Feuerwerke: “Bill Gates, wir loben deine Stärke!”

Doch hier irren sich die FANS. Sie sind ganz vervirt. Das liegt wohl an dem supertollen MICROSOFT-Virenschutzprogramm. An dieser Stelle war es nämlich sein Konkurrent, KKR, der neue WELT-& BILD-Herr im Hause SPRINGER, des Konzerns, der ihm mit seinem Sender NTV und vielen anderen Medien zu 49% gehört: Kohlberg Kravis Roberts & Co., die drei von der TRUMP-Tankstelle. Gegen die sind Hugenberg, Bertelsmann und Bastei-Lübbe eher größere Schülerzeitungen der Harzburger Jünger und/oder der WIKING-Jugend für Jugendsünden der Marke “Feuerzangenbowle” im “Landserheftchen-Format”.

Tatsächlich geht es hier aber mehr um den 8. Mai und seine Vorbereitung:

Die Nachspielzeit ist angebrochen.



Neue Saarbrücker Zeitung 3. Februar 2020

75 Jahre nach Jalta ruft Russland zu neuem Gipfel



„Die Initiative Putins für ein „neues Jalta“ solle Spielregeln festlegen für die internationale Politik und Globalisierung, schreibt der Moskauer Politologe Dmitri Jewstafjew in dem Expertenportal Eurasia.Expert. Russland sehe, dass „die Grundlagen des internationalen Rechts und des Systems der internationalen Beziehungen zerstört werden“. Das Land wolle daher als „Großmacht“ den Prozess hin zu einer multipolaren Welt aktiv mitgestalten.“

Da gibt es Gegenwind.

In dem Artikel heißt es weiter:



„Historiker Matthias Uhl vom Deutschen Historischen Institut in Moskau hält ein solches Format der Weltmächte für ein überholtes Modell aus dem 20. Jahrhundert. „



Dann knickt der Historiker ein und sagt:



„Sicher sei aber, dass ein Tagungsort Jalta nicht machbar sei – wegen der Krim-Annexion. „Und auch eine Befreier-Rolle Russlands gibt es heute nicht mehr.“ !

BBC News Europe

What will emerge when post-WW2 order ends?



[Was wird entstehen, wenn die Nachkriegsordnung endet?]

By Jonathan Marcus Defence and diplomatic correspondent

„ From that clutch of Western-dominated organisations,” he argues, “a very distinctive ‘rules-based international order’ evolved during the growth decades of the 50s and 60s. That rules-based order is now under real pressure because its political underpinnings are significantly changing.”

The reason why is part and parcel of our everyday news agenda.“

Anne Applebaum notes that in the US an isolationist strand in foreign policy has come to dominate the Republican Party. There are cracks, she argues, in the Western value system and generational change means that few if any politicians have real roots in the immediate post-war era.

Aus dieser Gruppe westlich dominierter Organisationen entwickelte sich in den Wachstumsjahrzehnten der 50er Jahre eine sehr ausgeprägte” regelbasierte internationale Ordnung ” und 60er Jahre. Diese regelbasierte Ordnung steht jetzt unter echtem Druck, weil sich ihre politischen Grundlagen erheblich ändern. ”



Der Grund dafür ist ein wesentlicher Bestandteil unserer täglichen Nachrichtenagenda.



Anne Applebaum merkt an, dass in den USA ein außenpolitischer Isolationsstrang die Republikanische Partei dominiert hat. Es gibt Risse im westlichen Wertesystem, und der Generationswechsel bedeutet, dass nur wenige Politiker echte Wurzeln in der unmittelbaren Nachkriegszeit haben.

Mittelbayerische Zeitung

09.02.2020 – 20:57

Schreckensszenario Jalta 2.0 Eine global abgestimmte Anti-Krisen-Politik ist wichtig. Dass Wladimir Putin dafür der richtige Gastgeber ist, darf aber bezweifelt werden.



Von Ulrich Krökel



„Denn der russische Präsident Wladimir Putin plant eine Art Neuauflage des Treffens, das am 11. Februar 1945 endete. Putin schwebt ein Jalta 2.0 vor, das diesmal allerdings im Mai stattfinden soll, zum Jahrestag der deutschen Kapitulation. „



„Allerdings sind Zweifel erlaubt, ob es Putin wirklich um “die drängendsten Probleme der Menschheit” geht, wie er es formulierte.“

Ein realistisches Horrorszenario



von Joschka Fischer

„Zusammen mit US-Präsident Donald Trumps Bewunderung für Putin und seinem angestrebten Ausgleich mit der russischen Großmachtpolitik Putins läuft das quasi auf ein Jalta 2.0 hinaus, [..]. In Europa wird der Antiamerikanismus noch mehr Auftrieb bekommen, bis weit in die Mitte der Gesellschaft hinein, und der Transatlantismus einen schweren Schlag.[…]

Nirgendwo wäre eine Renationalisierung gefährlicher als in diesem Land der Mitte. Der deutsche Nationalismus hat in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts gezeigt, wozu er fähig ist! Und welches Unheil er über den Kontinent zu bringen vermag!“

Nicht der deutsche Nationalismus war das Problem sondern der britische Imperialismus.

Möglicherweise ist der Grund für diese Kontrollmaßnahmen und Ausgangsbeschränkungen die Furcht der Akteure vor einem „Maidan“ oder einer „Reichskristallnacht“.

Als Hitler am 18. Oktober Francois-Poncet empfing, lag ihm bereits ein zustimmendes Votum Mussolinis vor.

Die Frage, warum F-P […] nach Rom versetzt wurde ist noch keineswegs befriedigend geklärt-

Franz Knipping,

Die deutsch französische Erklärung vom 6. Dezember 1938



Christian Drosten, (seit 1. mai 2020?) Träger des ebenfalls mit 50.000 Euro dotierten Sonderpreises …. (der Max-Weber Stiftung ?!)

Das ist „Schmerzensgeld“.

(im Vergleich zu den Spenden der Melinda & Bill-Gates-Stiftung an sein Institut an der Charité in Höhe von über 330 Millionen $, sorry, hier hat sich aus einem englischen Originaltext die Mill in Millionen “verwandelt”. Das ist falsch: es sind NUR 335 Tausend $ für die CHARITÉ . Drosten soll aus der Stiftung direkt rund 40.000 $ zusätzlich erhalten haben. Solche Trinkgelder werden anscheinend in der Spendenliste der Gates-Stiftung erst gar nicht erwähnt.)

Interessant ist bei dieser Liste auch der Batzen von rund 630.ooo $, den Gates an Pepsi-Cola in Nigeria spendet, jenes Land, dessen Parlament er mit einer Schmiergeldzahlung von 10 Millionen Dollar dazu bringen will, ein Zwangsimpfungsgesetz zu verabschieden, wie das am 4. Mai eine der größten nigerianischen Tageszeitungen meldete.

CORONA 67: “Bill Gates bot dem Parlament 10 Mio. $ Schmiergeld für die rasche Verabschiedung eines Impfpflicht-Gesetzes.”, …