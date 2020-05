Vor 4 Jahren schrieb Aristoteles hier über EZBankfurt & Wahnau:

Aristoteles zum EZB Turmbau zu Bankfurt

& zum “Freiheitsplatz” in Hanau

bei archäologischen Grabungen im Archiv HaBE ich noch ältere Aristoteles-Schriften endecken können:

Erstveröffentlicht am 27. September 2012 von Hartmut Barth-Engelbart

“Ziel der Tyrannei ist es, die Bürger in den Ruin zu treiben. Dazu werden hohe Steuern erhoben, das Vermögen der Bürger vereinnahmt und Großbauten errichtet, die die Staatskassen leeren.”

(Aristoteles * 384 v. uZ. in Stageira; † 322 v. uZ. in Chalkis

aus der HaBE Fotoreportage/ Mobil-Ausstellung “EZBankfurter Loch”

Es hat sich wohl doch nicht soooo viel geändert in den letzten 2400 Jahren. Im klassischen Griechenland, dem “Schoß unserer Kultur, unserer Demokratie” gabs für den metropolitanen Plebs Brot und Spiele, olympische Spiele, Doping, Bestechung, Korruption. Stimmberechtigt waren nur Besitzbürger in den Machtzentren, die sich aber haufenweise Sklaven halten durften. Und die begehrten auf, wie die Heloten. Die lockten die Besitzbürger und ihre Heere bei ihrer Verfolgung aus dem hochgerüsteten Sparta in die tückischen Eurotas-Sümpfe, wo sie ihre Zufluchtsiedlungen im Delta errichtet hatten. Die Dörfer gibt es noch heute : die Ortsteile von (H)Elos zum Beispiel. Hier sind noch 1873 französische Kolonial-Expeditionen im Schilf verschwunden und die Überlebenden sind an Malaria gestorben. Die Nachfahren der Heloten waren dagegen entweder immun oder kannten die Mittel gegen diese regionale Malaria-Art.. Heute schuften die SansPapier, die Flüchtlinge für Almosen als Illegale bis zum Umfallen oder die NATO-Frontex-Schiffe lassen sie im Mittelmeer zu Tausenden ertrinken, verdursten, verhungern… und die Lage der rasend anwachsenden Menge an “weißer” Kinder-, Frauen-, Alters-, Hartz4er- und sonstiger Armut gleicht sich dem zunehmend an…

Aristoteles hat nicht nur den “Willy-Brandt”-Großflughafen in der Reichshauptstadt gemeint,

der jetzt zum Großberliner Parade-“Platz des Himmlischen Fiedens” umgewidmet wird. Der Schüler Platons meint nicht nur den “Franz-Josef-Strauß” bei München und den FRAPORT mit seiner neuen MordLandebahn. Nicht zu vergessen, der Flughafen Cassel-Calden,

hier eine Computeranimation mit Vollauslastungssimulation auf dem Großbauschild am “Infopoint”

zu dem es schon mehrere Sprichwörter gibt, z.B das hessische “Des war en Calder!”, wenn etwas völlig daneben ging, oder die Abwandlung des Hildebrandt’schen Leitmotos für den Rhein-Main-Donau-Kanal: nicht “Schiff Ahoi” sondern “Hoi! A Schiff!!!”. Nur bei Kassel-Kalden/Cassel-Calden (auch gern KuK genannt oder wegen des regen diplomatischen VIP-Verkehrs CC) müsste es “Hoi! A Luftschiff” heißen … Zurück zu Aristoteles, der hat sich auf das Zentrale, auf die “Kapitalthetrale”, den EZB -Turmbau von Bankfurt konzentriert, damit aber auch die Elbharmonie

und alle anderen ähnlichen Größenwahnsinnsbauten gemeint, die meist mit Hilfe deutscher oder mindestens zentraleuropäischer Bauriesen (Bilmittelfinger & Kochberger, KZüblin ((Tradition & Fortschritt: über 1000Jahre Lagerbau!”)), Faber & Schnepp(chen) ((erst fürs Fürherhauptquartier, dann fürs USArmy-Headquarder)) usw.. auch in den EURO-Kolonien zwischen Andorra und Zypern und den Anrainerprovinzen mit erpressten Geldern schein-finanziert errichtet werden …. Letzten Endes werden immer mehr Subunternehmer, Handwerksbetriebe auf ihre Forderungen verzichten müssen, ihre Leute nicht bezahlen können, weil sie selbst nicht ganz abstürzen wollen. Auch auf solche Looser lauert das HARTZ4-Verließ. wenn sie nicht noch weiter drunter kriechen wollen wie es jetzt die Griechen nach dem Diktat der Troika sollen

aus der HaBE-Fotoreportage “EZBankfurter Loch” http://www.barth-engelbart.de/?p=5133

Die Thesen des Aristoteles müssten auch diejenigen zum Nachdenken bringen, die seinen späteren SchülerINNEn eher skeptisch gegenüberstehen: Judith Butler ? Hegel ? Kant? Luxemburg, Abendroth, Mandel, Marx ?Während in EZBAnkfurt das OCCUPY-Camp geräumt wird (aus Hygiene-Gründen) und in Kassel im Zentrum der documenta13 das Occupy-camp zusammen mit einem großen Transparent “SAVE TIBET!” wohl vorerst als Kunstobjekt und documentaPR-Toleranz-documentation stehen bleibt, werden die Verursacher für täglich millionenfaches Krepieren an verseuchtem Wasser und vergifteter Nahrung (oder an Durst und Hunger) in ihren Kommandozentralen geschützt und unterstützt. Apropos GERÄUMT: Josef Ackermann hat einen HauptTäter-Schreibtisch geräumt, Feldmann (für alle Nicht FFMer , neuer EZBankfurter OB/SPD) hat an einem Nebentäter-Schreibtisch Platz genommen. Bisher hat Petra Roth (alte EZB-OB/CDU) es dem Ackermann besorgt, jetzt besorgts der Feldmann seinem Nachfolger …Wenn Ackermann einmal die Spielzüge stören sollte, wenn Feldmann sich Mal zum Jagen tragen ließe, es ginge ihnen wie Herrhausen und Rohwedder mit dem Unterschied, dass sie auch namentlich besser als Bauernopfer passen.Woraus besteht das Fundament der EZB?

Der gigantische KZ-VerteilerBahnhof, zu dem die denkmalgeschützte Elsässersche Frankfurter bauhausgestylte GroßMarkthalle von den Nazis umfunktioniert wurde, dient nach weitgehender “Entkernung” (dieser Begriff stand auch für die Säuberung der historischen Innenstädte der Metropolen durch die Nazis, die unter “Licht,.Luft, Sonne”-Gejubel die Widerstandskerne entfernen wollten nach dem Vorbild der “Entkernung der “Pariser Commune”) ) als Fundament für die EZB-Kapithetrale. Sinnbildlicher gehts nimmer: wie auf fast allen KZs weht heute auf der EZBaustelle die Fahne von ZÜBLIN: “Über 1000 Jahre Lagerbau-Erfahrung”. Das EURO-Zentrallager ragt nicht von ungefähr hier so mächtig in den Himmel: das Fundament für den Aufstieg des europäischen Kapitals und hier besonders des “deutschen” sind die gewaltigen Profite aus der Zwangsarbeit vieler Millionen KZ-Häftlinge. Profite, die in Immobilien, Schweizer Konten, Industrieanlagen (nicht nur der gaaanz großen wie der IG-Farben-Nachfolger HOECHST, BASF, Bayer, Böhringer, bei RüstungsGiganten wie Rheinmetall, Kraus-Maffei-Wegmann, nein auch bei den “kleinen” wie Veritas …, und auch in angloamerikanischen-Betrieben wie OPEL, DUNLOP, FORD den Krieg nicht nur überstanden sondern an ihm unbeschreiblich viel verdient haben und weiter verdienen ((Hallo, Herr von Braunbehrens, Hallo, Herr von Weizsäcker!))).Wer an der EZB-Baustelle vorbeifährt, sollte sich das Bild einprägen: “vierfach ist umzäunt die Burg!” der NATO-Draht-gekrönte Sicherheitszaun, die mit deutschen Schäferhunden patroullierende SECURITY, die Container-Baracken … das Sprachengewirr ist ähnlich wie das vor 70 Jahren, nur Jiddisch dürfte nicht soo häufig zu hören sein … an den Rändern des babylonischen Reiches, oder wars das große Kathargo oder war es Byzanz oder war es Rom ? an den Rändern des Imperiums beginnt eine unaufhaltsame Erosion. Der Tumbau zu Babel gerät ins Wanken…. nachdem die “ehernen Mauern” an der Wallstreet schon zerbröseln … Pink Floyd einmal etwas anders als vor dem Brandenburger Tor …… OCCUPY könnt ihr räumen, aber auf die Dauer nicht verhindern, dass die Menschen nicht mehr länger nur von der Befreiung träumen ….

aus der HaBE-Fotoreportage “EZBankfurter Loch” http://www.barth-engelbart.de/?p=5133

Das Fundament des EURO-Reiches hat des “Dritte Reich” mit seiner 12 jährigen “Neuordnung Europas”, mit Raubkriegen, Massenmord, Zwangsarbeit gelegt. Was die “Neuordnung EUROPAS” betrifft, übertrifft die aktuell betriebene die der Nazis an territorial-geografischen wie profitbringenden Ausmaßen bei Weitem. Was die kolateralen Opfer betrifft, dürfte sich demnächst ein Gleichstand ergeben, wenn er nicht schon erreicht oder sogar übertroffen ist

Das EZBankfurter Loch: zwischen 1928 und 1944 was war denn da noch ? Ein historisches Loch !! aus der HaBE-Fotoreportage “EZBankfurter Loch” im Rahmen der arbeiterfotografie /Teil 1 und hier “EZBankfurter Loch” Teil 2: http://www.barth-engelbart.de/?p=5178Warum denn in die Ferne schweifen, das gute Böse liegt so nahDirekt vor der Haustür. Nicht nur an der Krankfurter Dallas-Skyline

Nehmen wir die ehemals strahlende Provinzstadt Hanau zum Beispiel.

Die Schaffung eines vierten hauptamtlichen Stadtrates hat Aristoteles zwar auch gemeint, aber doch eher die Enteignung der Bürgerschaft mit dem Verschleudern von öffentlichem Eigentum.“Ziel der Tyrannei ist es, die Bürger in den Ruin zu treiben. Dazu werden hohe Steuern erhoben, das Vermögen der Bürger vereinnahmt und Großbauten errichtet, die die Staatskassen leeren.”Er war wohl mehr ein Vertreter der mittleren und kleineren Besitzbürger, die überhaupt noch Steuern bezahlen, weniger der Besitzlosen, die neben der Mehrwertproduktion auch noch die Steuerhauptlasten buckeln müssen. Auch dann noch, wenn sie keinen Ausbeuter mehr finden.Hanau baut um: für wen, und wer verdient dran und wen hauts raus und auf welchem Fundament stehen die Hanauer Prachtbauten und zukünftigen Investitionsruinen ?“Letzten Endes werden immer mehr Subunternehmer, Handwerksbetriebe auf ihre Forderungen verzichten müssen, ihre Leute nicht bezahlen können, weil sie selbst nicht ganz abstürzen wollen”,

das war schon zu Zeiten der Herrschaft der Hanauer Grafen nicht anders.Die Handwerker, die das Schloss Phillipsruhe gebaut haben, warten noch heute unter dem Absingen mutiger Protestsongs in der Gaststätte “Zum blutigen Knochen” direkt vor dem Schloss auf die Bezahlung ihrer Rechnungen…. und das war denn auch eine der Quellen des Zorns, der sich bei den Hanauer Zoll-Aufständen entladen hat … So was kann wiederkommen ! Da braucht man schon Mal einen LEO, um ein blockiertes Rathaus, ein Finanzamt, vielleicht sogar ein Polizeipräsidium wieder freizuschaufeln. Na ja, ein kleiner Schützenpanzer täts auch, wenn nicht mit nicht abbezahlten Kleinlastern und Baumaschinen blockiert wird. Aber für diesen Extrem-Fall könnten sich unsere Oberen ja die LOEs in Bahrain oder bei den Saud-IS ausleihen, wenn die dort mit der Drecksarbeit der FriedensicherungsAufstandsbekämpfung und Syrien-& Jemen-Befreiung fertig sind.http://www.hanau-baut-um.de/zukunft/freiheitsplatz/index.html

Einkaufs- und Kulturzentrum Forum Hanau am Freiheitsplatz

Wikipedia: Im Zuge der „Arisierung“ sogenannter jüdischer Unternehmen im Dritten Reich setzte 1933 die Dresdner Bank Georg Karg als Geschäftsführer des Kaufhauskonzerns ein. 1939/1940 kaufte Georg Karg Hertie auf. Zusammen mit dem größten unter dem Namen Hertie geführten Warenhaus (Hertie München, Bahnhofplatz) steuerte Karg damit einige der größten Warenhäuser in Deutschland.

Wer es weiß, findet bei Wikipedia doch noch was zum Freiheitsplatz, was unter “Hanauer Freiheitsplatz” bei wikipedia verschwiegen wird. Wer unter Wronker sucht, findet dort was zum Hanauer Denkmalschutz:

Nach der Machtergreifung der Nazis 1933 wurde das Unternehmen „arisiert“. Die Eigentümer Max und Hermann Wronker erhielten Hausverbot und wurden enteignet, die Nazis setzten ein neues Management ein. 1934 firmierte das Unternehmen in Hansa AG um. 1952 wurde das Unternehmen in den Hertie-Konzern eingegliedert.

Max Wronker flüchtete mit seiner Familie nach Amerika. Hermann Wronker emigrierte nach Frankreich wurde aber nach der Besetzung Frankreichs interniert und 1942 gemeinsam mit seiner Frau Ida im KZ Auschwitz ermordet.

Nach dem Krieg versuchte Max Wronker vergeblich, auf dem Rechtsweg eine Rückerstattung des Unternehmens zu erwirken oder eine Entschädigung zu erhalten.

Bei Wikipedia heißt es zu den Kaufhäusern am Hanauer Freiheitsplatz lediglich und zum Teil auch einfach falsch:==== Kaufhäuser ====

Am Westrand des Platzes befand sich bis 2010 ein Großkaufhaus und ein Sportkaufhaus. Das Großkaufhaus führte an diesem Standort eine lange Tradition fort. Auch vor dem Zweiten Weltkrieg befand sich hier das Kaufhaus [[Hertie Waren- und Kaufhaus|Hertie]], später [[Karstadt]]. Seit 2010 steht das Gebäude leer. Das nördlich davon gelegene ehemalige Sportkaufhaus (danach Plattenladen, heute Schnäppchenladen mit Nagelstudio) ist aus dem Umbau des ehemaligen [[Arbeitsamt]]es entstanden.Was hier verschwiegen wird: der Standort des Großkaufhauses beherbergte bis zur “Arisierung” das Kaufhaus Wronker, das nach der “Arisierung” vom Nazi-Geschäftsführer Georg Karg in die ebenfalls “arisierte” Kaufhaus-Kette Herrmann Tietz. übernommen wurde.Die “Arisierungsbank” war die Hausbank der SS, die Dresdner Bank, die heute Bestandteil der Deutschen Bank ist und lange Zeit als deren Bad-Bank diente, mit der die Deutsche Bank u.a. Griechenland in die Pleite trieb… Auch insofern basiert die Machtstellung der deutschen Bank auf dem Fundament von “Arisierung” und Zwangsarbeit und Kriegsgewinnlertum.((im Krieg witzelten selbst die “einfachen Landser” an der Front: “Hinterm ersten deutschen Tank kommt der Chef der Dresdner Bank!” und meinten damit das “Ernten” als aller Erstes der “jüdischen” Kriegsbeute))

Wronker hat nach dem Krieg vergeblich auf Wiedergutmachung, Entschädigung, Zurückgabe geklagt.

Der Verkauf eines großen Teils des Freiheitsplatzes an Privatinvestoren ist nicht nur eine Enteignung der Bürgerschaft, eine Beseitungung der Grundlage demokratischer Rechte -denn hier werden keine Kundgebungen mehr stattfinden können, weil es kein öffentlicher, städtischer Raum mehr ist. Hier werden die Sicherheitsdienste der Investoren Versammlungen unterbinden, öffentliche Straßenkunstaktionen verbieten usw… hier werden wie an vielen anderen Stellen und auf zahlreichen Straßen keine Demonstrationsrouten mehr genehmigt, weil die Straßen privatisiert sind – wie die am ehemaligen Landratsamt vor der lokalen Agentur für Arbeit..Der Verkauf ist darüber hinaus ein Akt der übelsten Hehlerei: hier wird geraubtes Eigentum an Dritte verhökert und fder Staat in Form von Stadt, Kreis, Land und Bund schauen nicht nur zu, sie sind Akteure , sie sind selbst Hehler..

.

Ich bin nicht in der Lage diese Ergänzung bei wikipedia zu posten, dazu sind mir die Entrittsschwellen zu hoch. Ich bin aber gespannt, ob es in diesem Verein jemanden gibt, der sich (zu)traut, meine Ergänzungen als notwendige Ergänzung hier zu posten..

Sollte sich das Oberhaupt der Stadt Hanau, Klaus Kaminsky (oder Kaminski ? …. Hanauer KREATIVE haben jetzt von Klausi den Auftrag erhalten, über seinen Weg zum Top of the Hill einen Film zu drehen, der via twitter, facebook & youtube den YOUNGSTERS als “ZunkunftsKunden” (futureclient / HUisHU=future4U) unter dem Titel “Come in Sky” in die SmartPhones und Handys flimmert … Der Titel “Stairways to Heaven” war schon vergeben!!))) sollte sich also Hanaus OB Kaminsky auf diese Ergänzung hin telefonisch bei den wikipedianerINNEn melden, wäre der erstaunte Schreckensruf “Ach Du Allmächtiger!” unangebracht. Der Mann ist an der Regierung, aber nicht an der Macht. So viel Tucho muss noch sein.

Ach vergessen sie diesen Schmock, sicher ist der neue Freiheitsplatz ein gigantisches Denkmal für Hermann Wronker. Oder was sonst ?

Herzlich und immer wieder voller Hoffnung HaBE