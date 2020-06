CORONA 94: EVENT 201 -die 2019er Gates-kofinanzierte Pandemie-Generalprobe auf Deutsch in der nrhz

AUF EIN WORT: hier zur Virus-Pandemie 2020

Event 201 – deutsche Fassung

Von Erich-Günter Kerschke

“Dieses Modell” – das Modell Event 201 – “wurde ausschließlich für die Übung im Oktober 2019 verwendet und bezieht sich nicht auf die aktuellen Covid19-Ausbrüche und kann auf diese nicht angewendet werden, da sich die epidemiologischen Inputs in diesem Modell von dem unterscheiden, was in 2019-nCoV beobachtet wird.” Warum müssen die Organisatoren des Events eine derartige Aussage machen? Drängt sich ein Zusammenhang nicht auf? Um dem deutschsprachigen Publikum eine eigene Möglichkeit zur Beurteilung zu geben, werden hier ins Deutsche übertragene Videos bereitgestellt, welche von der Johns Hopkins Universität/Bloomberg School of PUBLIC HEALTH/Center for Health Security, dem World Economic Forum und der Bill&Melinda Gates Foundation im Original in Englisch produziert und veröffentlicht wurden. Es sind Aufzeichnungen aus einer 3,5-stündigen Veranstaltung vom 18. Oktober 2019 in New York City.

Teil 1a: Berichte und Nachrichtensimulationen (fiktiver TV-Kanal “GNN”):

Teil 1b: Konferenzteilnehmer entwickeln erste Vorschläge:

Teil 2: Quellen zur Finanzierung und Priorisierung der Mittel:

Teil 3: Probleme mit der weltweiten Krisenkommunikation:

Die hier zur Verfügung gestellten Videos basieren auf Videos vom youtube-Kanal “centerforhealthsecurity“. Sie wurden per “Transcript,Wreally” von Sprache in Text umgewandelt, ins Deutsche übertragen und dann verlesen.

Nachfolgend ein leicht gekürzter Text der Konferenz-Veranstalter – ins Deutsche übersetzt von Erich-Günter Kerschke, Kürzungen mit (…) kenntlich gemacht:

Als Ergänzung ein fiktives Gespräch aus dem Jahr 2010 zur Coronavirus-Pandemie 2020:

(Achtung SATIRE, aber die Fakten stimmen! Wir alle sind total ahnungslos und völlig unvorbereitet. Aber bekanntlich macht doch Übung den Meister!)

Original-Quelle der hier präsentierten Videos ist:

Flohfunk TV 2

Herausgeber: Erich-Günter Kerschke, Köln

Die Beiträge von “Flohfunk TV 2” wollen darauf hinweisen, dass diese Virus-Pandemie weder die Bundesregierung noch die der Länder und die ihnen unterstellten Gesundheitsbehörden und Institute und auch nicht die Leitmedien überrascht haben dürfte. Im Gegenteil: das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe entwickelt gemeinsam mit dem Robert-Koch-Institut immer auch Szenarien einer Virus-Pandemie und organisiert entsprechende Übungen unter Beobachtung vieler nationaler und internationaler Organisationen (EU, ECDC, WHO), z.B. hier:

Auswertungsbericht der dritten länderübergreifenden Krisenmanagementübung der Projektgruppe LÜKEX (Stand: 15.04.2008)

BT-Bericht zur Risikoanalyse im Bevölkerungsschutz 2012 (…) Ergebnis Risikoanalyse „Pandemie durch Virus Modi-SARS“, Seite 55

