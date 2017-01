Ein PS gegen die ganse verschwörungstheoretische KOTZe

Vor einem Jahr hieß es hier noch unter der Headline Vorsicht, Verschwörungstheoretiker! Kein halber, nein, ein Ganser:



“Vorsicht, Verschwörungstheorie!”, pixelt es ins FlachBILDhirn von ARD bis ZDF, per FAZ und TAZ und FRundummschau, per Lügel-Locus-SZ-WAZ, per 3SAT – HR eins zwei drei, die alte WELT ist mit dabei und leider auch die junge Welt hat sich teilzeit-atlantisch eingestellt und schreibt so hin und wieder die Antikriegsmahnwachen nieder (HaBE) Vorsicht, Verschwörungstheorie? Ich widerrufe nie! sprach im Jubiläumsjahr ein gewisser ML, nein dieses mal nicht Martin Luther im 500sten der Reformation- sondern ein Marxist-Leninist im 100. Jahr der russischen Revolution :-O)))))

Der zweite Weltkrieg

war ein Klacks

im Vergleich zu

Goldman-Sachs

Zu diesem Text stehe ich auch dann noch, wenn ich dafür sitzen muss (wie schon in paar Mal bei den Bundeswehr und am Ende des Brandt-Schmidt‘schen „Modell Deutschland“, auch während der 13 Jahre Berufsverbot, das ich nicht nur der Mithilfe des GEW-Landesvorsitzenden Ludwig und des Bundesvorsitzenden Frister zu verdanken habe , sondern auch der aktiven Mithilfe des damaligen DKP-Mitgliedes Klaus Poweleit, der auch VVN/BdA-Chefredakteur der TAT war, überdies erhielt ich anschließend auch noch Auftrittsverbot durch das KBW-ZK, duirch den AA-Thinktank Gründers für Joschka Fischer, Hans-Gerhard Schmierer, durch den späteren SCHENKER-Chef Hager (heute in den ersten Reihen bei Kühne&Nagel) sowie durch den heutigen Hochfinanz-Professor Horst Löchl. Vion Braunbehrenz, den LREO-Mitproduzenten und Topp-Waffenexorteur oder vom Merkekl-Lover Kretschmann, will ich hier nix weiter schreiben…

Aber lieber PS, wer den Herrn Karl nicht richtig transkribieren kann, soll ihn besser nicht zitieren, der kriegt von mir dann auch das Qualtinger‘sche FEEDBACK: „Daans die Fiers zrugg, sonsd drahd i earna droauf!“.

15 Jahre vor seinem Tod habe ich ihn zum letzten Mal in Wien getroffen, den mit dem „Blattl vorm Mund“. In einer Kneipe im Schatten des Stephansdomes. Die Kneipe gibt schon lang nicht mehr. Mein Nachruf ist leider einem Festplatten-Crash zum Opfer gefallen. In ihm hatte ich Helmut geschworen, niemals wieder ein Blattl vorn Mund zu nehmen. HaBE wacker versucht, mich auch an den Schwur zu halten. Aber vom Schwören kommen dann auch Geschwüre. . Und die kriegt man so leicht nicht mehr weg…



Übrigens war der Abschuss von Dag Hammarskjöld über dem Kongo durch US-Raketen ebenso eine Verschwörungstheorie wie die entsprechende US- & NATO-geheimdienstlich geführte Ermordung Patrice Lumumbas oder Muammar Al Gaddafis. Tatsächlich haben Stalins KGBler den Sender Gleiwitz überfallen, um Deutsche und Polen gegeneinander zu hetzen, um dann beide Länder geschwächt annektieren zu können, wie die KRIM oder jetzt noch Syrien.

Gott sei Dank waren da die Amis vor!!!

Der Anschlag in Istanbul auf den RAINA-CLUB geht auf eine Direktive Putins an der russischen Geheimdienst zurück mit dem Zeck, durch ein auf westlich-IS-gestricktes Anschlagsmuster einerseits Erdogan weiter gegen den Westen zu manipulieren und andrerseits durch destabilisierende Maßnahmen den großtürkischen Führer dazu zu zwingen, bei Russland um Hilfe gegen den IS-Terror zu bitten… ja und dann kann Putin die Türkei annektierien… und Erdogan kommt nach Sibirien.

Bei der Wiener KriLit 2011habe ich in der Wiener Altstadt öffentlich getextet u.a. diesen kurzen Reim:

Wer macht die Wiener Altstadt tot

Generali, Wüstenrot,

Allianz und Goldman-Sachs

dagegen war der Krieg ein Klacks

Ein mit seinen Kanzelschwalben vorbeigehender Priester in vollem Ornat lacht kopfnickend lauthals darüber………bei der Fortsetzung:

beteiligt ist auch Gott sei Dank

der Vatikan mit seiner Bank …

gickeln seine Kanzelschwalben und er lacht noch lauter und erwidert in vollem Wiener Schmäh:

“Die Mafia ist GottseiDank

schon lange nicht mehr unsre Bank ..”

Es lohnt sich den ARTE-Film über Goldman-Sachs anzusehen…eine Bank, gegen die die Mafia und die Vatikan-Bank Kinderspiele sind…

Goldman Sachs – Eine Bank lenkt die WELT !!! — Link zur arte-Doku (Wer hat das Sagen – Politik oder Finanz-Kapital?!)

http://videos.arte.tv/de/videos/goldman-sachs-eine-bank-lenkt-die-welt–6894428.html

UND HIER STEHT GLEICH EINE SCHARFE KRITIK AN DIESEM TEXT und ich HaBE auch gleich ausführlich geantwortet.. http://www.barth-engelbart.de/?p=2334

AUCH IN WIEN bei der KRILIT öffentlich geschrieben, die Neuvertextung des “Lampenputzers von Erich Mühsam, die ich dann ein Jahr später noch Mal umgeschrieben habe:

Erich Mühsam

mit einem Gedicht

für Mark Säubert ?:

Der BILDSCHIRMPUTZER

Ehr ich Mühsam mit einem Gedicht für Mark Säubert ?:

Der BILDSCHIRMPUTZER

(jetzt nach vielfachem Wunsch verbessert mit noch mehr Tiefenwirkung!)

War dereinst ein Revoluzzer

hauptbeamtet, Bildschirmputzer

zeigte wie man revoluzzt

und mit Links noch Bildschirm putzt

Während andre demonstrieren

(hunger-)streiken, mahnwachfrieren

sitzt er vor dem blauen Schirm

und macht Jagd auf Blogs wie Virn

lässt die Leut sich nicht verirren

beim Besetzen und Blockieren

hütet, lenkt von früh bis spät

die Massen übers internet

Nur weil solche Bildschirmpfleger

Blog-Abblocker, Zeckenjäger

Arbeitsspeicher, feste Platten

fest unter Kontrolle hatten

konnt BloccKupy mobilisieren

und Millionen demonstrieren

wie es der Bewegung nutzt

wenn man auch links den Bildschirm putzt

Manchmal sind die Bildschirmstürmer

wie die Viren und die Würmer

drum hält, bevor ihn einer stürmt

er seinen Bildschirm abgeschirmt

Monopoly am Monitor

das gleiche Spiel als wie zuvor

nur links gestylt und programmiert

wo der putzt wird nicht geschmiert

Säubert gut der Revoluzzer

Mark und Bein, der Bildschirmputzer

zeigt uns wie man revoluzzt

und von Links noch Bildschirm putzt

Ob er bei der vorübergehenden Stilllegung der Meyerschen Facebook-”LINKSFRAKTIONEN” mitgemischt hat, wie böse Zungen das behaupten, man weiß es .. also ich weiß da nichts Genaueres und will mir hier auch keine Dritte UnterlassungsRechnung verschreiben lassen, wie bei dem immer noch schwelenden letzten Fall.

Mark Säuberts Rechtsanwalt hat mir eine “Einstweilige Verfügung” des LG Berlin zugeschickt und fordert sowohl Unterschrift unter die Unterlassungserklärung als auch Zahlung so um die 800 € (es werden wohl immer mehr, weil das LG-Berlin den Verfahrenswert auf 10.000 € festgelegt hat und mit einem Ordnungsgeld von bis zu 250.000 € und ersatzweise Ordungshaft bis zu 6 Monaten droht .

Ich muss diese Sache durchhalten, denn sonst hätten MARK & PEIN und seine Schlächter aller BAKschischSchlammSchlachten im Hintergrund genau das erreicht, was er und seine allerwertesten Herren wollen: wir sollen das Maul halten und uns ducken…und in den nächsten EUSraelischen “Befreiungskrieg” ziehen .. nach Libyen, nach Syrien, nach Iran, nach Belarus, Putinistan und schließlich kommt dann China dran

Zensur am LINKEn Rand:

juristisches MUNDTÖTEN

gegen Linke

Zensur ist beileibe kein Monopol der “Reaktion”, es sei denn die Reaktion sitzt auch mitten in der LINKEn.

Zum Beispiel mit der rechten Hand führender Genossen im Parteivorstand: Kram Säubert. Kennen Sie nicht ? Ist oder war lange Zeit Mitarbeiter des Schatzmeisters der LINKEn, wohl, weil er sich in Geldangelegenheiten so gut auskennt. Er war und ist auch bei der Gestaltung der Internetpräsenz der LINKEn stets direkt oder indirekt präsent, macht sich da sehr verdient und hält sozusagen den Kasten sauber, ums Mal in der Fussballersprache zu sagen. Naja, man könnte es auch als Blogwartstätigkeit und Bildschirmputzen bezeichen oder als Kammerjägerfunktion gegen “linke Zecken”. (Auch für ihn habe ich das Lied vom Lampenputzer wieder umgeschrieben, so er ich mühsam eines meiner schreibenden Vorbilder: Das Lied vom BILDSCHIRMPUTZER für Kram Säubert)

http://www.barth-engelbart.de/?p=2184

Kurz nach meinem Ausschluss aus der attac-FFM-Liste (wegen Brumlik- Kritik und angeblichem Antisemitismus: Meine Kritik an Micha Brumlik wg. Verbotsforderung bzgl.Muttersprachlichem Unterricht und seiner Forderung nach Bombardierung Belgrads.) wurde ich aktuell jetzt auch bei attac-de ausgeschlossen wg. meiner Kritik an Bartschs HARTZ4er Schmäh …und meines Artikels über den SS-KZ-“Arzt” Dr. Mengele und seine Landschinenfabrik …. Warum die Rosa-Luxemburg-Stiftung mich boykottiert steht hier: http://www.barth-engelbart.de/?p=1313

Ein Gedanke zu “Der zweite Weltkrieg

war ein Klacks

im Vergleich zu

Goldman-Sachs”

