Noch ein FriedensNobelPreisträger gegen Trump: George W.Bush

Artikel über George W. Bush und seinen Clan, zu Soros und Trump werden zwar via Internet wöchentlich hunderttausendfach gelesen, aber es kommen höchst selten Kommentare & Kritik. Gerade aber darauf kommt es an, gemeinsam präzise zu analysieren, in welche Richtungen die US- und EU-Kapital-Fraktionen marschieren und wie und ob sie Trump auf ihre Linie bringen und ihn wie einen domestzierten Stier am Nasenring durch die Arena zerren. Kann er seine Versprechen bezüglich der Deeskalation in Richtung russische Föderation einhalten, waren sie ernst gemeint, kippt er CETA und TTIP endgültig nach NAFTA & Co? Oder rüstet er auf für einen Krieg gegen Russland und die VR China in Fortsetzung der Obama-Killary-Politik inklusive der Kriege nach Innen?

Wanted for Crimes against Humanity!

Deutsche Version unten

In deed Trump is a very controversial person and I´ve written a lot about these aspects and possible illusions. What attracted true leftists like me were the announced detente with Russia, the critic on Regime Change wars and his critics on existing trade treaties (though giving the impression that they´re against US interests whereas in deed they harm other countries – especially in the South – much more). It appears doubtful how much of this will be left and whether any true „Change“ can be expected, or whether he´s just the „Bad Guy“ giving US politics the true ugly „WASP face“.

But now we saw someone judging Trump who´s the last and least to judge any political misconduct: George W. Bush! To be honest, when seeing this interview I felt like vomitting, looking into the arrogant face of this hypocrite, mass murderer and a man deeply involded into the inside job of Nine_Eleven. He plunged the World into the so called „War on Terror“, which is just a Terror war on the World!

He dared to say, the press is necessary „to hold people like me accountable“! Courts, national ones as international ones, really should have held him accountable! How does he dare to make fun of History, of uncountable victims, murdered, maimed and traumatized!

Andreas Schlüter

HaBE: Schon der Daddy hat den zweiten Golfkrieg gegen den Irak eingeleitet, nachdem aus seiner Administration das OK für die WIEDERANGLIEDERUNG Kuwaits an den Irak gegeben wurde. “Wir werden beim Einmarsch nach Kuwait nicht eingreifen!” Danach wurde die Kriegslüge von der Zerstörung der Frühgeburts-Brutkästen kreiert. Und die UN-Vollversammlung mit der speziell dafür von der durch eine der größten US-Werbeagenturen geschulten Stimme der Tochter des Kuwaitischen Botschafters bis auf Knochenmark erschüttert von einer weinenden 15jährigen Zeugin des Mordes an den Kindern. Hier der Video-Bericht dazu: ..https://www.youtube.com/watch?v=EuDp5VM8QoQ Die Briten hatten Kuwait vom Irak abgetrennt und zu einem eigenständigen Staat mit von ihnen eingesetztem Herrscher gemacht. Wobei unklar bleib, ob Kuwait anschließend der Bank von England oder umgekehrt gehörte.. Die Mit-Finanzierung der NSDAP durch Opa Prescott Bushs Standard-Oil -auch in der Hoffnug mit Hilfe der Deutschen Wehrmacht an das Öl von Baku und weiter zu kommen, ist eine ebenso schöne Geschichte. Die Finanzierung der CIA-Aktionen in Lateinamerika unter der Regie von George Bush junior mit Hilfe von Drogenhandel am Kongress vorbei ist eine nächste. Die Mafia-Geschäfte Jeff Bushs in Miami, die landesweite Ruinierung von Sparkassen und der ZigMilliardenbetrug an Kleinsparern durch ebendiesen (gescheiterten) Präsidentschaftskandidaten aus dem Hause Bush und die Kampagne “Jail Bush” ist eine weitere. In der nhz (Neue Hanauer Zeitung) habe ich über den Bush-Clan in den späten 80er und Anfang90ern eine ganze Artikel-Reihe geschrieben, die u.a. mit Hilfe Robert C. Aldridges zustande kam, jenem Lockheed-Martin-Trident-Raketen-Chef-Konstrukteur, der die Seite gewechselt hatte und in die Freidensbewegung desertierte. In den nächsten Wochen werde ich diese Artikelreihe hier reinkopieren.

Jetzt geht es hier weiter im Text von Andreas Schlüter:

My articles on the USA: https://wipokuli.wordpress.com/2014/02/13/list-of-my-articles-on-the-usa/

Deutsche Version

Wie kann er es wagen?!

Keine Frage, Trump ist wirklich kein Symphatikus und ich habe Einiges darüber geschrieben. Was Linke wie mich angesprochen hat, war der erklärte Vorsatz, zu einer Entspannung mit Russland zu kommen, von Regime-Change-Kriegen Abstand zu nehmen und seine Kritik an existierenden Handelsabkommen (auch, wenn er den falschen Eindruck vermittelte, diese würden in erster Linie die USA schädigen, obwohl das eher für die „Partner“ zutrifft). Er hat den – insbesondere für Länder des globalen Südens so dringlichen Protektionismus wieder „hoffähig“ gemacht.

Mittlerweile erscheint es sehr zweifelhaft, ob es wirklich zu diesem „Change“ kommen wird, ob er angesichts der Gefahren in der Auseinandersetzung mit der wahren US-Machtelite an diesen Projekten festhalten wird, oder ob er nur das wahre hässliche Gesicht der US-Politik sein wird.

Wie dem auch immer sei, nun hat sich Einer zu Wort gemeldet, der der Allerletzte ist, dem zu politischen Schandtaten ein Urteil zusteht: George W. Bush! Der Mann mit den schmutzigen-Geheimnissen, Mitglied des Bush-Klans, der tief in den Inside Job von Nine Eleven verstrickt ist, hat die Welt in den „Krieg gegen den Terror“ gestürzt, der in Wahrheit ein Terror-Krieg gegen die Welt ist!

Er hat sich nun in einem Interview über Donald-Trump geäußert und die „Presse verteidigt“, die doch dazu da sei, Leute wie ihn selbst zur „Verantwortung zu ziehen“! Man möchte es kaum glauben, ich musste mich beim Anblick des arrogant grinsenden Heuchlers, der sich da versuchte, als „seriöser Ehrenmann“ zu geben, mit Würgereiz kämpfen. Wie kann er es wagen, von „Verantwortung“ zu reden, der Verbrecher gegen die Menschlichkeit?!

Ja, er müsste zur Verantwortung gezogen werden, vor US-Gerichten, vor den Gerichten vieler Länder und vorm internationalen Gerichtshof. Wie kann er es wagen, sich über die Geschichte, über die ungeheure Zahl von Menschen, die durch ihn getötet, verstümmelt und traumatisiert wurden, auf diese Weise lustig zu machen?!

Andreas Schlüter

Meine Beiträge zu den USA: https://wipokuli.wordpress.com/2014/02/17/link-liste-meiner-artikel-zu-den-usa/

Soros Anti-Trump-Tiefenwirkung: nicht nur bei Campact & Carneval