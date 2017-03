URS gibt den geköpften US-IS-Opfern ihre Gesichter zurück

Some details

Ich habe festgestellt, die Leinwand ist zu klein, um das festzuhalten über Palmyra, was mir im Kopf vorschwebt. Es wird eine Serie entstehen. Unter anderem sollen noch Porträts von ermordeten Zivilisten und gefangenen Soldaten bei der Invasion von FSA-ISIS in Palmyra entstehen,…

wird ergänzt

Quelle: #Palmyra – #Tadmur #Syrien #Syria #Painting #Gemälde Eindrücke #Impression #Art #Ausstellung #Exibition

Bilder einer geplanten Ausstellung – Ausschnitte… #Exibition #Syrien #Artwork #Syria

Weitere Ausschnitte aus der Kriegsverbrecher-Bilderserie “Jaish al Fatah” und Syrien Querbeet.

Wird immer ergänzt

Die Berliner Malerin Ursula Behr hat in den letzten Jahren seit der Zerschlagung Libyens und der Ermordung Gaddafis statt Bilder zu malen Kriegspropaganda untersucht und sich auf die Analyse von Al-Kaida, Al-Nusrah, „FSA“- und IS-Videos konzentriert. Ihre Beobachtungen zusammen mit einigen IT-Spezialisten hat sie nicht nur in Artikel für verschiedene Internet-Portale umgesetzt. Ihre Eindrücke hat sie jetzt in ihren Bildern verarbeitet und bereitet mit diesen Werken eine große Syrien-Ausstellung in Berlin vor. Die letzte ebenso große, weil alle Bilder “Übergröße” haben -große Ausstellung „Zensierte Bilder“ vor 4 Jahren in der Keller-Galerie im Berliner „Anti-Kriegs-Café“ wurde als virtuelle Vernissage bei den Aachener Friedenstagen im Elisabethen-Brunnen-Tempel gezeigt. Eine Vorschau auf die geplante Berliner Ausstellung ist jetzt schon auf der HaBE-Homepage zu sehen . Interessierte Gruppen, Galerien, Kulturvereine können sich dort anmelden. Zwecks weiterer Ausstellungen, begleitenden Lesungen etc…