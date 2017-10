Der “Kennedy von Flörsbachtal” – HaBEs Nachruf auf den (r)echten SPDler Rainer Kretschmer

Die deutsche Nachkriegs-Sozialdemokratie hatte immer einen Januskopf, zwei Gesichter. Manche behaupten es seien zwei Flügel. Sei’s drum. Ein Janus- oder Doppelkopf ist wohlbekannt: Gerhard Schröder und Oskar Lafontaine. Die regional-lokale Version dieser Zwiegesichtigkeit ist/war zwischen Maintal und Schlüchtern, zwischen EZBankfurt-Ost und Fulda-Süd das ungleiche SPD-“Bruderpaar” Rainer Kretschmer und Sepp Sigulla. Noch kurz vor Sepp Sigullas Tod hat Rainer Kretschmer dabei geholfen, den unermüdlich außerparlamentarisch opponierend zwischenrufenden DGB-Kreisvorsitzenden, das linke SPD-Gewissen & -Urgestein Sigulla aus einer Kreistagssitzung entfernen zu lassen. (“Da müsst ihr schon die Polizei holen, um mich hier rauszukriegen!”: Sepp Sigulla zu Rainer Kretschmer). Soie waren nicht nur Partei-“Brüder”, sie kamen auch aus der gleichen Gegend in der Tschechoslowakei. Aber dazu erst später…

Was ich zu Rainer Kretschmer zu sagen HaBE ist Klartext. Wir haben immer auf Augenhöhe miteinander gesprochen, er als Fraktionschef der SPD und ich als der der damals noch halbwegs linken & grünen GRÜNEN im Kreistag des Main-Kinzig-Kreises.

Mein Nachruf auf den “Kennedy von Flörsbachtal”, beginnt sowohl für den Rufer als auch für den Nachgerufenen als Nichtsportler etwas außergewöhnlich im Bereich der Spitzen- und Leistungssports:

Das Bild unten zeigt nicht etwa den verstorbenen Rainer Kretschmer, auch nicht Charly Eyerkaufer aus der BRD beim Start zur Entscheidung über die 1.500 Meter bei der Europameisterschaft 1966 in Budapest. Es zeigt auch nicht den zweiten damaligen 1.500 Meter Weltstar und 1.000 Meter-Weltrekordler Jürgen May aus der DDR.

Was die beiden Bilder mit Rainer Kretschmer zu tun haben, soll im Folgenden geklärt werden.

Usain Bolt in Puma-Schuhen.

Bild : Wikipedia / Author Nick Webb from London, United Kingdom

Jürgen May (vorn) bei den DDR-Meisterschaften 1963

“Charly” Eyerkaufer, der gescheiterte Bundestagskandidat und späterer Landrat des größten Flächenkreises der Bundesrepublik nord-östlich von EZBankfurt, dieser “Charly” hatte eine besondere Beziehung zu PUMA und auch darüber zu seinem “Parteifreund” Rainer Kretschmer:

(die folgende Falldarstellung ist TATORT-reif. Sie stammt aus wikipedia. Diesem von Atlantik-Brücken-Blog-Warten gewarteten Portal kann man in der Regel nicht trauen. Doch in diesem Fall scheint doch Einiges zu stimmen, denn in leicht veränderten Versionen wird diese Geschichte seit den 60er Jahren im Main-Kinzig-Kreis erzählt)

Bei den Europameisterschaften 1966 – auf dem Höhepunkt des ‘Schuhkriegs’ zwischen zwei großen deutschen Sportschuh-Firmen( Rudolf Dassler PUMA & Adi Dassler ADIDAS :HaBE) – überredete May seinen DDR-Mannschaftskameraden Jürgen Haase, für 500 Dollar Handgeld anstelle der dreistreifigen Schuhe diejenigen der Marke Puma in seinem 10.000-Meter-Finale anzuziehen. Jürgen Haase gab den Deal sofort zu, als er kurze Zeit später vom Generalsekretär des DDR-Leichtathletikverbandes (DVfL) angesprochen wurde und übergab sein erhaltenes Handgeld. Als junger Athlet wurde ihm verziehen. Jürgen May jedoch, der als bereits erfahrener Sportler galt und der eingestanden hatte, von den Puma-Vertretern Karl Eyerkaufer und Heinz Fütterer 100 Dollar für die Vermittlung erhalten zu haben, wurde zunächst ‘lebenslang’ gesperrt. Außerdem verlor er seine Stelle als Volontär bei der Erfurter Tageszeitung Das Volk und arbeitete fortan als Hilfssportlehrer. Allerdings stellte ihm die SED-Führung in Aussicht, dass er nicht auf Dauer in Ungnade gefallen sei. So durfte May wenige Wochen vor seiner Flucht sogar wieder Vollmitglied der SED sein.[1][2][3][4]

1967 nutzte Jürgen May die Möglichkeit, sich aus der DDR in die Bundesrepublik Deutschland ausschleusen zu lassen.[5] Sein Sportsfreund Karl Eyerkaufer hatte dazu Kontakt mit einer studentischen Gruppe von Fluchthelfern aufgenommen, die May gegen Zahlung von 9000 D-Mark über Budapest in die Bundesrepublik Deutschland holen wollte. Eyerkaufer war als Puma-Vertreter zunächst davon ausgegangen, dass seine Sportschuh-Firma die Kosten übernehmen werde, was sich jedoch als irrig herausstellte, weil das Unternehmen um seine Ost-Exporte fürchtete. So stellte Eyerkaufer das Geld über einen Kredit selber zur Verfügung.

Zu weiteren Verwicklungen kam es, weil Jürgen May zusätzlich seine ‘Braut’ mit nach Budapest gebracht hatte, ohne deren guten Leumund es ihm gar nicht erst möglich gewesen wäre, nach Ungarn zu kommen. Dies hätte die Kosten eigentlich erhöht, weil es ja nicht mehr alleine um May ging. An dieser Stelle gibt es nun zwei Versionen: Nach Darstellung der studentischen Fluchthelfer wäre es im Hinblick auf das Bekanntwerden des Fluchtweges zu riskant gewesen, Bärbel Holländer als versetzte Braut zurückzulassen. So hätten sie Jürgen May intensiv dazu überreden müssen, sie doch mitzunehmen. May sagt dazu, nur vorgetäuscht zu haben, dass er alleine die Flucht antreten wolle, weil er befürchtet habe, dass die Gruppe ihn ansonsten in Budapest hätte sitzen lassen. Bärbel Holländer willigte anschließend in die Flucht ein. Ihr Kind verblieb in der DDR.

Gleich nach Mays Eintreffen in West-Berlin gab es noch einmal Ärger. Er und Eyerkaufer flogen entgegen der Planung nur kurze Zeit später nach Westdeutschland und erzählten auch Details zu Mays Flucht, was nach Aussage eines Fluchthelfers dazu führte, dass der Fluchtweg zerstört sei, über dem sie schon vielen Menschen geholfen hätten und dessen Ausbau/Sicherung mit hohen Aufwendungen verbunden war.[4]

Jürgen Mays Rekorde wurden daraufhin vom DDR-Verband nachträglich annulliert und in DDR-Statistiken wurde nach seiner Flucht der zweitplatzierte Fußballer Peter Ducke als DDR-Sportler des Jahres 1965 geführt.

In der Bundesrepublik Deutschland setzte er seine Sportlerlaufbahn fort. Da er jedoch offiziell als nicht startberechtigt galt, lief er regelmäßig für die Universität Mainz und Veranstalter meldeten die Rennen zusätzlich beim Allgemeinen Deutschen Hochschulsportverband an. In der Bundesrepublik wurde er 1969 Meister im Crosslauf, 1970 über 1500 Meter und 1971 über 3000 Meter Hindernis. In der Halle errang er 1969 den Titel über 1500 Meter und von 1970 bis 1972 dreimal den Titel über 3000 Meter. Der DLV meldete ihn für die Europameisterschaften 1969, jedoch wurde May nach einem Veto des DDR-Verbandes wegen Wechsels des Verbandes bis 1970 gesperrt. Die westdeutsche Mannschaft boykottierte daraufhin die Europameisterschaften und nahm nur symbolisch an den Staffelwettbewerben teil.[6]

Das Leichtathletik-Europacup-Finale 1970 in Stockholm sagte May wegen einer Zahnoperation kurzfristig ab. Bei den Europameisterschaften 1971 in Helsinki gab er über 3000 Meter Hindernis im Vorlauf auf. 1972 gewann er bei den Leichtathletik-Halleneuropameisterschaften in Grenoble über 1500 Meter Bronze und schied bei den Olympischen Spielen in München über 5000 Meter in der Vorrunde aus. Anschließend trat er vom Leistungssport zurück.

Jürgen May ist 1,74 m groß und wog in seiner aktiven Zeit 68 kg. Er wurde später Amtsleiter für Bildung, Kultur und Sport im Main-Kinzig-Kreis.[7]

(Im Main-Kinzig-Kreis kursiert die Version, dass Jürgen May 500 Dollar unter der Einlegesole seiner Puma-Spikes hatte, wohin Charly Eyerkaufer sie dem Jürgen May gesteckt hatte. Die seien dann von STASI-Leuten und Sportfunktionären des DDR-Verbandes sofort gefunden worden. Anschließend sei Jürgen May in der DDR ins Gefängnis gekommen und PUMA hätte ihn wieder freigekauft …)