“Sind ganz kleine Lappen & sie strahlen kaum” HaBE gegen das geplante Hanauer Atommüll-Lager geschrieben

Der Text entstand zwar schon vor mehr als 10 Jahren ist aber brandaktuell, denn die verharmlosenden Warnungen des Öko-Instituts-Mitarbeiters Michael Sailer gelten immer noch:

…… Zugegeben hat Michael, der Ab-Sailer aus der Anti-AKW-Bewegung zwar: “katastrophenartige Ereignisse wie Großbrand, Flugzeugabsturz (…) könnten “eine größere Menge Radioaktivität freisetzen (…) Von einer Gefährdung der Bevölkerung im weiteren Abstand ist nicht auszugehen.” So zitierte ihn die Frankfurter Rundschau schon bezogen auf das erste Atommüll-Zwischenlager. Die Fässer mit „schwach radioaktiven Abfällen“, die in den 80er Jahren in Hailer verbuddelt wurden, rosten dort weiter vor sich hin: aus den Augen aus dem Sinn. Wird der Hailerer Berg demnächst zum Naherholungsgebiet erklärt? Mit Sommer-Rodelbahn?

Das beruhigt den Stadtteil Hanau-Wolfgang ganz enorm. Deshalb hat jetzt auch der Hanau-Gründauer Schriftsteller und Liedermacher Hartmut Barth-Engelbart speziell für die Wolfgänger und die Niederrodenbacher Kinder in Kitas und Schulen, für die Alten in der MKK-Seniorenanlage nahe der Zwischenlager ein Beruhigungsliedchen geschrieben. Bettina Wegner wird ihm sicher nicht böse sein, dass er ihre Melodie von “Sind so kleine Hände” dafür verwendet hat:

Sind ganz kleine Lappen

und sie strahlen kaum

my-Dosen, Mikro-Happen

davon stirbt kein Baum

Nur bei Katastrophen

gibt es Mal Alarm

doch machen Strahlen höchstens

zwei Kilometer warm

Du musst dich nicht AbSailen

ins Öko-Institut

das wird schon wieder heilen

wenns auch Mal brennen tut

Das ist doch völlig harmlos

Das weiß ich ganz genau

der Dos.-my-Milli-Meter

zeigt keinen SuperGAU

Sind nur Arbeitssocken

von dem EinEURO-Mann

bringt liegend und im Hocken

den Block auf Vordermann

Block Biblis A, den säubert

doch nicht der General

das ist für den Verlierer

von HARTZ 4 ein Fall

Putzt bis alle strahlen

und die Börse bebt

Niedrigstlöhne zahlen

wenn er’s überlebt

von ihm blieb nur der Gürtel

Du Geigerzähler spinnst

im Gastarbeiterviertel

sieh dass du Land gewinnst

Zurück und ohne Rente

BG und BFA

stehn mit dir vor der Pleite

ratlos vor Block A

gehst ohne Unterschenkel

und schreibst mit Oberarm

pfeifst auf die halbe Lunge

und den halben Darm

Wiegst einen von den Enkeln

der zu viel schlief statt schrie

auf beiden Oberschenkeln

und tippst auf Leukämie

dir liegt schon auf der Zunge

Dank an die Chlorchemie

denn du weißt gut, mein Junge

braucht Chemotherapie

Anhand eines extrem strahlenden Gürtels aus der Arbeitskleidung eines italienisch-deutschen Leiharbeiters, der nach Einsatz als Reinigungskraft in den Hanauer Nuklearbetrieben an Strahlenkrebs erkrankte und starb, ließ sich noch nachweisen, welch tödlichen Strahlungsdosen – (dauer- und niedrig) er dort ausgesetzt war. Er musste jahrelang um Entschädigung und Rente klagen. Christoph-Maria Fröhder berichtete in einer Sendung des hr-Fernsehens Ende der 80er zur “Primetime” im ERSTEN, dass der Gürtel so stark strahlte, dass der Geigerzähler zu spinnen schien. Ein solcher Gürtel käme jetzt in das Mehdorn’sche NCS-Zwischenlager. Und seit es den hessischen Rotfunk nicht mehr gibt, weil Koch und Co viele Redakteure die Fliege machen ließ, heißt das neue hr-logo: Schwarz hören und sehn – kommt teuer zu stehn … und solch einen Beitrag gibts nicht mehr zu sehn – na ja kaum noch. Ja doch ! Zur Mitternacht im Sommerloch.”

