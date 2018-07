Wenn die AFD vorm Gewerkschaftshaus steht, ist es für Widerstand noch nicht zu spät

Wenn heute

die AFD

in Hanau aufmarschiert

Vorm Gewerkschaftshaus steht

und unsre Arbeit blockiert

Und die AnFührer Deutschlands

zur Aufteilung winken

der harte Kern blank zieht

Zum Büro der LINKEn

Dann, Leute

Haben wir noch etwas Zeit

Denn die Heimatfront

Ist noch nicht so weit

Im Auslandseinsatz wird scharf geschossen

Zuhause noch nicht, gemach, Genossen

Kollegen, wir haben, das weiß ich,

noch gut 15 Jahre,

ich schon auf der Bahre

vielleicht noch dabei,

bis zum 2. Mai

zweitausenddreiunddreißig

Am 1. Mai 1933 feierte der Allgemeine Deutsche Gewerkschafts Bund (ADGB) in einem Akt der Unterwerfung, in der Hoffnung so ungeschoren davonzukommen, mit der RAF(ReichsArbeitsFront) und der NSDAP den 1.Mai. Am 2. Mai 1933 wurden die Gewerkschaftshäuser von SA und SS gestürmt, die Streikkassen, die Wohnungsgenossenschaften, die Seminar- und Volkshäuser …. beschlagnahmt …. und tausende von Gewerkschaftern, Kommunisten und Sozialdemokraten in die KZs verschleppt, gefoltert, erschlagen …

Dass die AFD vor dem Hanauer Gewerkschaftshaus steht, erinnert mich daran, dass man das Gewerkschaftshaus in Gelnhausen heute nicht mehr finden kann. Und keiner weiß noch, wo es stand: Das ist bis dato unbekannt. Zumindest hat sich noch niemand getraut, es öffentlich zu sagen, um welches Haus es sich denn handelte. Denn dass es eines gegeben haben muss, kann man dem Gelnhäuser Tageblatt aus seinen Artikeln gegen den Generalstreik gegen den Kapp-Putsch in Gelnhausen entnehmen… Dort muss auch der Arbeiter-, Bauern- und Soldatenrat amtiert haben, neben dem Rathaus, wo er auch tagte…. Nirgendwo in der Stadt gibt es Hinweisschilder, wo das Gewerkschaftshaus stand, wo das SPD-Büro, wo das der KPD, aber die “Adolf-Hitler-Kaserne” steht unter Denkmalschutz. In Langenselbold weiß man es, auch wo der Konsum stand, aber auch dort gibt es keine Hinweisschilder. Aber im Heimat-Museum die Bronce-Tafel für den Stifter des Freibades, Reichs-Wehrwirtschaftsführer und Mehler-Fulda-“Arisierer” Kaus, der den “defaitistischen Wehrkraftzersetzer”, den Langenselbolder Mehler-Betonfacharbeiter Valentin Schmidt vor den Volksgerichtshof bringen ließ. Valentin Schmidt wurde 1944 in Plötzensee enthauptet. In Langenselbold gibt es für Ihn kein Gedenken, keinen Straßennamen, keinen Platz…

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

in Hanau greift die AfD den DGB öffentlich an, stellt Gewerkschaftssekretäre unter strafpolitischen Generalverdacht und organisiert Proteste vorm Gewerkschaftshaus – und das alles, weil der DGB zum Protest gegen eine Veranstaltung mit der stellvertretenden AfD-Vorsitzenden Beatrix von Storch aufruft. Damit bekommen die Auseinandersetzungen mit dieser Partei eine neue Qualität. Der Hanauer DGB ruft nun dazu auf, zusammenzustehen!

Zur Vorgeschichte: Als Reaktion auf unseren angekündigten Gegenprotest hatte die AfD in einem offenen Brief angekündigt, den DGB im Hanauer Gewerkschaftshaus zu einem gemeinsamen Dialog offiziell aufsuchen zu wollen. Da Gewerkschaften und AfD keine politischen Verbündeten, sondern politische Gegner sind, hat der DGB das „Gesprächsangebot“ abgelehnt und angekündigt, vom Hausrecht Gebrauch zu machen, sollte die AfD das Gewerkschaftshaus betreten. Daraufhin rief die AfD zu Protesten vor dem Hanauer Gewerkschaftshaus auf. Begründung: Man wolle die Öffentlichkeit über politische Straftaten und Linksextremismus im Kreis informieren. Damit suggerierte sie, der DGB sei in politische Straftaten verwickelt. Die DGB-Funktionäre wurden indirekt sogar mit zerstochenen Autoreifen und eingeschlagenen Fensterscheiben in Verbindung gebracht.

Der Vorfall zeigt, wie perfide die AfD vorgeht und mit falschen Fakten die Gesellschaft polarisiert. Und sie verfehlen ihre Wirkung nicht: Beim Hanauer DGB kamen allein gestern drei Briefe an, in denen offen gedroht wurde. Die Gründe für ihr aggressives Auftreten liegen auf der Hand. Die Gewerkschaften im Kreis positionieren sich seit Jahren immer wieder klar und deutlich gegen Rassismus und in der jüngsten Vergangenheit auch gegen die AfD. Wir sind der Partei damit ein Dorn im Auge. Deshalb sollte dieser Angriff auf einzelne jetzt gemeinsam von uns allen abgewehrt werden. Es sollte deutlich werden, dass es auch über den DGB Hanau hinaus eine relevante Anzahl von Personen und Organisationen gibt, die es ähnlich machen würden und die AfD und ihren Rassismus nicht auch noch diskursfähig machen wollen.

Aus diesem Grund haben wir folgende Bitte: Weiter unten findet ihre eine kurze Solierklärung. Bitte nutzt diese Erklärung, bringt sie in eure Gewerkschaften, Betriebe, Organisationen und Gremien ein und macht deutlich, dass eine Partei, die zu Protesten vor Gewerkschaftshäusern aufruft, kein Interesse an starken Gewerkschaften haben kann, was auch immer sie sie in der Öffentlichkeit beteuert. Zeigen wir der AfD, dass wir gemeinsam zusammenstehen und Angriffe auf einzelne Angriffe auf uns alle sind. Bitte schickt uns die Solierklärung, unterzeichnet von eurem Gremium, möglichst bis zum 31. Juli zurück. Wir werden uns damit gesammelt an die Öffentlichkeit wenden.

Wir freuen uns auf eure Rückmeldungen und bedanken uns schon jetzt für eure Unterstützung!

Unsere Alternative heißt Solidarität!

Der Angriff auf den DGB ist auch ein Angriff auf uns!

Wir erklären uns solidarisch mit dem DGB in Hanau und verurteilen die Angriffe der AfD auf Hanauer Gewerkschafter. Weil der DGB zum Protest gegen eine Veranstaltung mit der stellvertretenden AfD-Vorsitzenden Beatrix von Storch aufgerufen und ein „Gesprächsangebot“ mit der AfD ausgeschlagen hatte, wurden der Hanauer DGB und seine Vertreter in der Öffentlichkeit massiv und zum Teil persönlich angegriffen. Die AfD schreckte auch nicht davor zurück, eine öffentlichen Mahnwache gegen Linksextremismus und politische Straftaten vor dem Hanauer Gewerkschaftshaus durchzuführen. Damit vermittelte sie den Eindruck, die Vertreter des DGB stünden mit konkreten Straftaten in Verbindung.

Wir verurteilen, wie die AfD falsche Fakten schafft und damit die Gesellschaft spaltet. Und wir sagen deutlich: Eine Partei, die zu Protesten vor Gewerkschaftshäusern aufruft, hat kein Interesse an starken Gewerkschaften und der Durchsetzung von Arbeitnehmerinteressen. Der Angriff auf den Hanauer DGB ist auch ein Angriff auf uns. Wir erklären hiermit, dass wir solidarisch an der Seite der Hanauer Kolleginnen und Kollegen stehen. Angriffe auf alle müssen gemeinsam abgewehrt werden. Unsere Alternative heißt Solidarität!

Klaus Ditzel (DGB-Vorsitzender Main-Kinzig-Kreis) stellt sich demonstrativ hinter Eifler und Huth

Angriff auf die gesamte Hanauer Gewerkschaftsbewegung

PM 013/ 2018 / 20.07.2018

Mit deutlichen Worten hat der DGB Kreisvorsitzende Klaus Ditzel am Freitag (20. Juli) die Angriffe der AfD auf die beiden DGB-Funktionäre Ulrike Eifler und Tobias Huth zurückgewiesen. Den DGB und seine Gewerkschaften mit politischen Straftätern und Linksextremisten in Verbindung zu bringen, sei völlig an den Haaren herbeigezogen und absolut inakzeptabel. Die Angriffe auf Eifler und Huth seien Angriffe auf die gesamte Hanauer Gewerkschaftsbewegung und werden deshalb auch gemeinsam zurückgewiesen.

Ditzel wies zudem darauf hin, dass Eifler und Huth nicht unabgesprochen die sogenannten „Gesprächsangebote“ der AfD ausgeschlagen hatten. „Im DGB ist bundesweite Beschlusslage, dass es keinerlei Dialogangebot an die AfD gibt“, sagte Ditzel in einer Presseerklärung. „Die AfD mag sich einbilden, wir hätten Angst, uns mit ihren Argumenten auseinanderzusetzen. Das Gegenteil ist jedoch der Fall. Rassismus und Diskriminierung sind für Gewerkschafter keine Gesprächsgrundlage. Sie spalten die Gesellschaft. Davon wollen wir uns für die Öffentlichkeit deutlich sichtbar abgrenzen. Mit der AfD zu reden und sie zu behandeln wie andere Parteien auch heißt, sie und ihre Positionen zu legitimieren“, so Ditzel.

In diesem Zusammenhang verwies der DGB-Kreisvorsitzende noch einmal auf den Aufruf zum Protest gegen die Veranstaltung mit Beatrix von Storch am heutigen Freitag. Darin heißt es: „Wenn Alexander Gauland sagt, er wolle die Integrationsministerin in Anatolien entsorgen, wenn Holger Arppe Gewerkschafter und Linke an die Wand stellen will und wenn Björn Höcke sagt, die AfD sei das letzte friedliche Angebot an diese Republik, dann zeigt sich, die AfD will die Parlamente nicht einfach nur ein bisschen durcheinanderwirbeln, sondern steht für ein völlig anderes politisches System und sie hat erstaunlich wenig Berührungsängste mit dem Nationalsozialismus.“

Wie weit es mittlerweile die AFD in die “Mitte” geschafft hat und mit welchen Mitteln zeigt der folgende Bericht von der Hanau-Steinheimer AFD-Veranstaltung bzw. der Kundgebung dagegen. Der Artikel des Hanauer Anzeiger u.a. über die Unterstützung der AFD durch die FDP liegt mir leider nur in unbrauchbarer Form aus einer E-Mail-Anlage vor.:

in der Anlage zur Illustration der Auseinandersetzung zwischen FDP, AfD und DGB Hanau der Artikel aus dem Hanauer Anzeiger vom 20. Juli, für die, die ihn nicht kennen. Laut Berichterstattung des HA von heute über die gestrigen Ereignissen waren in der Kulturhalle Hanau-Steinheim 300 Leute, die die Absonderungen von Beatrix von Storch hören wollten. Die Gegenkundgebung vor der Kulturhalle umfasste demnach 200 Leute. Es wurden Reden gehalten von DGB, IG Metall, GEW, verschiedenen Jugendorganisationen (darunter auch Jusos und Solid) und Initiativen. Ich habe für das Rhein-Main-Bündnis gegen Sozialabbau und Billiglöhne gesprochen.

Am Rande der Kundgebung kam es zu einem erheblichen Zwischenfall, weil Nazis sich -zunächst unbeachtet- einschleichen konnten. Einer von ihnen versuchte, der DGB-Regionsgeschäftsführerin das Mikro zu entreißen. Der Gewerkschaftskollege, der den Angreifer abdrängte, wurde urplötzlich von hinten selbst angegriffen und mit einem gezielten Kampfgriff zu Fall gebracht. Ich stand mit dem Rücken dazu, sah nur als Ergebnis, dass der sehr kräftige Kollege benommen am Boden lag. Ich wurde von eingreifender Polizei sofort zur Seite geschoben. Diese nahm Personalien auf. Ein Rettungswagen wurde bestellt, der Kollege hat die Nacht im Klinikum verbracht. Am nächsten Tag traf ich (eher zufällig bei einem Besuch der Toilette) ihn und drei weitere Kollegen im Bistro des Klinikums und erfuhr weitere Details, die jedoch nicht dazu führten, daß ich als Zeuge dienen könnte, weil ich den entscheidenden Vorgang nicht beobachtet hatte. Es werden Zeugen gesucht, meldet euch ggf. am besten im DGB-Büro. Einen Zeugen gibt es bisher (zum Zeitpunkt heute ca. 12.00 Uhr). Wir waren uns einig, daß dies alles Konsequenzen haben müsse für den Selbstschutz von Gewerkschaftsveranstaltungen

