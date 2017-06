GW-Pilot Lubitz war nicht depressiv – der Vater klagt

Deutsche Mainstream-Print- & TV-Medien verschweigen die gesendeten Notrufe der GERMAN WINGS-Piloten. Jauch im Gasometer auch. Siehe dazu auch :

Siehe auch dringend:

GERMAN WINGS-Pilot: isser jetzt vielleicht auch noch B L I N D gewesen ? http://www.barth-engelbart.de/?p=23480

Etwas , was neben dem Fakt, dass französische Ermittler einen technischen Defekt nicht ausschliessen (was kaum abschätzbare Forderungen an Lufthansa und AIRBUS zu Folge hätte, während bei der immer noch mainstream-verbreiteten Selbstmord-Version die Angehörigen der Opfer nur Forderungen an die Versicherung des CoPiloten stellen könnten, eine für Lufthansa und AIRBUS günstige Lösung) und neben den Meldungen, dass die Piloten vor dem Aufprall noch Hilferufe gesendet hätten: gesendet von CNN, France24, N24, SPON, usw…

was die hiesigen Mainstream-Medien nicht veröffentlichen, spricht noch ein weiterer Fakt gegen menschliches Versagen und auch gegen die Suizid-Version:

Die Fachzeitschrift aviation-business-gazette meldet im September 2013, dass die Federal Aviation Administration (FAA) den Piloten Lubitz in ihre renommierte Zertifikats-Liste aufnimmt:

FAA recognizes Andreas Guenter Lubitz

Rheinland Pfalz-based pilot sets positive example ………

The Federal Aviation Administration (FAA) is recognizing Andreas Guenter Lubitz with inclusion in the prestigious FAA Airmen Certification Database.

The database, which appears on the agency’s website at www.faa.gov, names Lubitz and other certified pilots who have met or exceeded the high educational, licensing and medical standards established by the FAA.

Pilot certification standards have evolved over time in an attempt to reduce pilot errors that lead to fatal crashes. FAA standards, which are set in consultation with the aviation industry and the public, are among the highest in the world.

Transportation safety experts strongly recommend against flying with an uncertified pilot. FAA pilot certification can be the difference between a safe flight and one that ends in tragedy.

The FAA recently announced that is it increasing the qualification requirements for co-pilots who fly for U.S. passenger and cargo airlines. These requirements mandate additional minimum flight time and training, as well as aircraft specific training.

“Safety will be my overriding priority as Secretary, so I am especially pleased to mark my first week by announcing a rule that will help us maintain our unparalleled safety record,” said Transportation Secretary Anthony Foxx in a press release. “We owe it to the traveling public to have only the most qualified and best trained pilots.” ……

The Federal Aviation Administration’s Airmen Certification Database contains the following listing:

UniqueID: A4833038

FirstName: Andreas Guenter

LastName: Lubitz

Street1: Am Spiessweiher 8

Street2: Montabaur

City: Rheinland Pfalz

State:

Zip: 56410

Country: GERMANY

Region: EU

MedClass: 3

MedDate: 062010

MedExpDate: 062015