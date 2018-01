Henry Kissinger: „Der Kiewer Maidan war die Generalprobe für Moskau!“ aber vorher noch Honkong-Teheran

Henry Kissinger: „Der Kiewer Maidan war die Generalprobe für Moskau!“ vorher noch Honkong-Theheran

Wieder mit von der Partie: AVAAZ, Human Rights Whatch usw ….

Dass Brzsinski und Soros das nicht mehr miterleben dürfen, ist schon eine schwere Strafe. (I’m realy very sorosly: he’s still alive! Ther father of Open Society and Move On, der Schwesterorganisation von campact!)

Erst zusammen mit den treuesten US-Freunden in der Region die iranischen Blütenträume des einzigen ernstzunehmenden Konkurrenten des Westinghouse-Konzerns mit Cyber-Attacken (und nicht gleich mit Bombardierungen wie in Syrien) aus dem Nuklear-Markt hauen und so treffen, dass SIEMENS-AREVA sich von diesem Schlag nicht mehr erholen kann. SIEMENS-AREVA kann sein finnisches (Bruch-)Projekt nicht vollenden und nicht einmal den Konkurrenzkampf bei den ICEs gegen den kanadischen Bombardier gewinnen. Welch toller Name!!! In der Literatur heißt sowas “Nom de Guerre”. Der aktuelle SIEMENS-Chef Käser durchlöchert gerade den Kern-Konzern wie den berühmten Schweizerkäse: immer mehr High-Tech-Personal wird entlassen, die Wartung der ICE-Triebköpfe durch SIEMENS ist nicht mehr gewährleistet, …… In Görlitz inszeniert er ein Staatsbegräbnis auf Raten. Stellenstreichen mit Zapfenstreichen.

Henry Kissinger war mit seiner Einschätzung des Kiewer Maidan etwas zu voreilig: zunächst müssen erst Mal die Fire-Ring-Lücken geschlossen und der Vortrieb der „Neuen Seidenstraße“ verhindert werden.

Die Macht um Acht, die Tagessau hat auch in der Neujahrs-Nacht ihren Dienst gemacht und geflissentlich nicht gemeldet, dass aus den Reihen der „friedlichen Demonstrationen“ auf die Polizei geschossen wurde: ein toter Polizist, drei schwerverletzte …

Jetzt fehlt nuhr noch die Meldung über die Tieffliegerbombardierungen friedlicher Demonstrationen, (aus Ramstein kann man auch “Mullah-Drohnen” Angriffe fliegen lassen) die Forderung Daniel Cohn-Bendits nach Flugverbotszonen über dem Iran wird kommen. Oder sie kommt aus der rechten LINKEn, von Halina und Co…. wie seinerzeit schon im EU-Parlament vom PDS-Genossen Biski für Libyen. Und einstimmig kommen dann die Jubelmeldungen aus der Berliner Parteizentrale „der blutige Diktator wankt!“, na ja, so wie Gaddafi eben und die Wallstreet dankt!!!!

Die Billig-Basherei gegen Kim Il Jung oder Kim Il Alt, egal, ist nur noch zum Erbrechen gut. Hätte der Norden Koreas Massenelend und keine Atombomben, wäre Nordkorea so weg vom Fenster wie Libyen. Bei dieser Kalauerei übertrifft das Comedy-Mainzelmännchen Urban Kapriol im Offenbacher Capitol den rechten Sack nicht Nuhr um längste Längen. Wie der Georg Schramm das mit dem so lange in der Anstalt ausgehalten hat? Ismir ein Rätsel!

Es wird sich hoffentlich nicht erweisen, dass der Verzicht des Iran auf sein Nuklearprogramm sich für die NATO, für die USA und USrael und USaudi-Arabien so segensreich auswirken wird, wie der Verzicht Libyens auf die Atombombe. Und etwas wird schon von der Herren Tische für die kleine EUSA abfallen. Oder wird EUR-Opa mit Hilfe von Herrn Macron jetzt auf HARTZ4 gesetzt? In Frankreich werden keine Massendemonstrationen gemeldet, in Deutschland auch nicht, auch in Great Britain Fehlanzeige, in Spanien vielleicht ? in Italien, in Griechenland, in Portugal, in Polen, in Österreich? Noch haben die Damen und Herren alles im Griff auf dem sinkenden Schiff … und das alles nuhr zu unserer Sicherheit!!! Mutti hat ja trotz aller Privatisierungen bis hin zur Autobahn … den starken Staat versprochen!! WAAAS? Kommt jetzt die Rückverstaatlichung der Post, der Bahn ….. nö, es geht um die Aufrüstung der Polizei und Bundeswehr nach Innen und Außen …. Einen solchen starken Staat hat es schon Mal unter Noske und Ebert gegeben.. Panzerkreuzer eben …. Und bewaffnete Niederschlagung von Streiks …. Leuna lässt grüßen, Pirna auch! Desdsau, Bitterfeld, Wittenberg, ja auch in der Hauptstadt des größten Antisemiten hat Noske auf Streikposten schießen lassen: “Einer muss den Bluthund machen!” Was übt denn die Bundeswehr in Bückers- oder Müggersdorf in der Lausitzer Heide? Häuserkampf in deutschen Städten!!! Alles ganz legal, steht ja in den Notstandsgesetzen von Willy Brandt: “Mehr Demokratie wagen” Oder hieß das nicht “Mehr Kübelwagen!”? VerSchrödert wurde daraus zumindest: “Mehr Volkswagen!” Und welchen Zweck hat wohl der Tuareg? Da gibt’s doch auch ne Pickup-Version! IS doch toll!

Au Backe, IS das hier jetzt schon eine Hassbotschaft? Eine für dieses Maas-geschneiderte Netz-Durchsetzungs-Gesetz? Aber das lenkt jetzt etwas ab.

War es nicht der israelische „Verteidigungsminister“ der öffentlich betont hat, dass nicht der IS gefährlich sei und die Wahabiten und Salafiten, die seien „mittelalterlich zurückgeblieben“, gefährlich seien die Schiiten im Iran, mit ihrem hohem Bildungsniveau, mit hochentwickelten Technologiezentren, mit bestem Bildungssystem, mit stabiler innenpolitischer & Versorgungslage …

Da helfen eben nur verschärfte US-Sanktionen, Währungsdestabilisierung, Anfeuern von ethnisch-religiösen Konflikt-Aufbruchstellen, Militarisierung der kurdischen und anderer Minderheiten … und schon hat der Iran seinen 17. Juni oder seinen Maidan und unsere wackeren Fortschrittsprediger dürfen mit den Wölfen gegen die Mullahs heulen. Nein, nicht mit den Wölfen, auch nicht mit den grauen, sie dürfen zusammen mit des LEOs brüllen, die Kraus-Maffei an Saudi-Arabien liefert oder sie dort bereits -wie Heckler & Koch das G36- in Konzession nachbauen lässt. Darfs noch ein Atom-U-Boot sein, als Neujahrsgeschenk der Bundesregierung an Israel von Krupp-Thyssen? Das schafft Arbeitsplätze!!! Wie damals die Panzerkreuzer …

Dass es keine Massendemonstrationen sind und waren bemerkte sogar die „junge Welt“, das nur zum Abschluss, damit hier niemand mich für einen Verschwörungstheoretiker hält