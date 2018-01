US-Dienste für “bunte Revolutionen” wollen einen 17.Juni im Iran schaffen

und das im 65. Jubiläums-Jahr der Niederschlagung der demokratischen Regierung Mossadegh und der Ermordung Mossadeghs durch die US-Dienste und ihre iranischen Diener. Waren da nicht Hochrufe auf den Shah zu vernehmen aus den Reihen der Demonstranten, die erst 1 Polizisten erschossen und drei schwer verletzten?

Die Vorgehensweise der West-Dienste zum angestrebten “Regime-Change” in Teheran gleicht der Vorbereitung des 17. Juni in der DDR 1953 (dass beides im gleichen Jahr organisiert wurde, kam wohl nicht von ungefähr, auch nicht von ungefähr im Todesjahr Stalins nach dessen Tod im März 53 17. Juni 1953, Sturz Mossadeghs im August 1953):

Sabotage, Maßnahmen zur Anheizung einer Inflation, … aber dazu weiter unten … der Vorschlag zum Tag der Deutschen Teilung

hier erst Mal ein Beitrag der nicht gerade oppositionellen Deutschen Welle zur Niederschlagung der demokratischen Regierung Mossadeghs und zur Inthronisierung des Auftrags-Massenmörders Shah Rhesa Pahlewi,

der bei Wikipedia als Führer der “Weißen Revolution” gefeiert wird.

Hier noch eine Bemerkung zum Sturz des Shahs: es war eben nicht Khomeini, sondern die Mehrheit des iranischen Volkes mit einer linken Oppositionsführung, die den Shah stürzte. Khomeini saß im Pariser Exil und wurde dort von den versammelten West-Diensten als Reserve gehalten, um eine iranische Republik mit sozialistisch-demokratischer Ausrichtung zu verhindern, die man ja auch in Afghanistan mit Hilfe der Mudschaheddin “korrigierte”, die Regierung Nadschibullah stürzte und die UdSSR in eine Falle lockte (Brszinskis “Rache für Vietnam!”) . Im Exil in der damals noch relativ säkularen Türkei war es Khomeini strengstens verboten, auch nur als Kleriker zu “missionieren”. Im Gegensatz zu Frankreich, wo er gegen die säkularen Iranischen Kräfte kräftig unterstützt und hofiert wurde. Nach dem Sturz des Shah wurde er eilends aus Paris eingeflogen und die tatsächlichen Shah-Stürzer wurden total fallengelassen. Mehdi Bāzargān und andere verschwanden nach 1979 von der Bildfläche. Mit ihnen hätte die Gefahr der Orientierung des Iran im Sinne Mossadeghs weiter bestanden, mindestens im Rahmen der “Blockfreien” mit Tito, Makarios etc ….

Hier nun der HaBE-Beitrag zum 17. Juni:

noch weiter ?

“Tag der deutschen Teilung”-

ein Ergänzungsvorschlag

zum Tag der deutschen Einheit

Der EURO stürzt,

mit ihm der DAX,

die Leichen fleddert Goldmann-Sachs

Herrhausen sagt zum Ackermann:

“Nach Schweizern kommen Inder dran!”

Die Berliner Luftbrücke reicht bis Belgrad, bis Tripolis, nach Damaskus & Teheran & so/noch weiter

Bild aus wikipedia: HJA in der Kreditanstalt für Wiederaufbau um 1949: wahrscheinlich hatte er sich gerade seine 40 DeMark Kopfgeld auszahlen lassen und erklärt gerade einem Kunden: “Wir müssen eben alle wieder ganz klein anfangen!”

Die Luftbrücke : die dickste Geburtslüge der Bundesrepublik Deutschland – Berlin als Rache für Wien & Sprungbrett nach Kiew

Die Berliner Luftbrücke 1948/49. (einer der üblich-inszenierten “Schnappschüsse” aus wikipedia)

Berlin als Rache für Wien?

Nein, es ging nicht um die Rückgängigmachung der entschädigungslosen Enteignung des Adels, der obersten Kriegstreiber und Kriegsgewinnler, die in Deutschland im Unterschied zu Österreich nach dem 1. Weltkrieg nicht stattgefunden hat, trotz einer 1926 von KPD und SPD gemeinsam forcierten Volksabstimmung, in der sich die große Mehrheit für diese Enteignung ausgesprochen hat – trotz des Kapital-Adels-Auftragsterrors der SA vor den Wahllokalen und der Drohung, dass alle Abstimmungs-TEILNEHMER !!!! ihre Arbeitsplätze, ihre Mietwohnungen gekündigt bekämen – (Hindenburg & Co hatten aufgerufen, sie zu boykottieren & die SA führte Buch über die Teilnahme an der Volksabstimmung). Später konnten diese Daten mit Hilfe der US-Konzerne ITT & IBM ebenso benutzt werden, um die linke Opposition auszumerzen wie später die Datenerfassung der europäischen Juden und deren Vernichtung. Auch bei der Vorbereitung der Olympischen Spiele 1936 wurde mit Hilfe dieser US-Technologie die Etrfassung geroßer Teile der Sinti und Roma ermöglicht und ihre “Konzentration” im Zigeunerlager Marzahn – so viel ich mich erinnern kann. Es ging um die “Säuberung” Berlins für die Spiele, da wollte man keine “Zigeuner” auf den Prachtstraßen haben….

Um die Rückgängigmachung der entschädigungslosen Enteignung dieser Herren, der Kriegstreiber und -gewinnler des 2. Weltkriegs ging es bei der “Luftbrücke” 1948/49 dann doch, denn die wurde in der sowjetischen Zone gerade in vollem Umfang erfolgreich abgeschlossen … (und erst nach 40 Jahren ab 1989 wieder rückgängig gemacht)

Berlin als Rache für Wien?

Wien wurde kein US-Brückenkopf, Österreich wurde nicht geteilt. Österreich wurde neutral und auch erst ab 1989 konnte die Neutralität Österreichs Schritt für Schritt defakto ausgelöscht werden.

Berlin als Sprungbrett nach Kiew ?

War das nicht eher München mit dem CIA-BND-Schützling und HitlerVerbündeten Massenmörder Bandera und seiner “Freien Ukrainischen Universität” ? Ja, schon, aber Polen, Baltikum, die CSSR, da liefen die Fäden in den alten preußischen Führungshände und Kanäle…..

Eine Sammlung von HaBE Artikeln & (erbost-, ergänzend-, begeisterten ) Leser-Kommentaren zur “Luftbrücke”

Die Berliner Luftbrücke reicht bis Belgrad, bis Tripolis, nach Damaskus & Teheran & so/noch weiter

Das wikipedia-Bild zeigt eine vom Hungertod bedrohte West-Berliner Schulklasse, die unter Aufsicht eines Uniformierten es offensichtlich begrüßt, beim Anflug angloamerikanischer Flugzeuge jetzt nicht mehr dem Block- und Luftschutzwart in den Luftschutzkeller folgen zu müssen, sondern auf den Abwurf von Kaugummi und Quaker-Flocken zu warten. Diese Foto-Inszenierung stammt NICHT von Leni Riefenstahl.

Eigentlich sollte hier das Bild erscheinen, das den letzten US-Hubschrauber zeigt, wie er vom Hof des Präsidentenpalastes in Saigon abhebt….oder die Übungen zum “Big Lift” aller US-Army-Angehörigen aus dem Fulda Gap kurz vor den zwei Mal 600.000 Kollateralschäden im Radius von 200 Kilometern um Fulda

Eine Berliner Luftbrücke für unsere notleidende EU-Frontstadt Kiew !!

Ein Notopfer Kiew ist längst überfällig, aber bitte nicht 2 Pfennig sondern bitte schön 2 € !! Und Rosinenbomber der Klitschko-Airlines !! Und nicht nur mit Quakerflocken und Wolldecken!! Auch wenn das US-Außenpersonal “Fuck the EU!” schreit, sollten wir nichts unversucht lassen!!

Die Berliner Luftbrücke reichte schon bis Belgrad, bis Tripolis, nach Damaskus & Teheran & so/noch weiter. Kiew braucht sie dringend: wir sollten die mutigen Pionierflüge der heldenhaften Piloten der Klitschko-Airlines mit aller Kraft unterstützen. Im Gedenken an Ernst Reuter und seine Worte “Die Welt schaut auf diese Stadt!” müssen Steinmeier, Gabriel und Merkel endlich die Hilferufe vom Maidan mit Rosinenbombern beantworten, damit wie damals Kennedy in Berlin auch Obama in Kiew, der Hauptstadt der endlich befreiten Ukraine ausrufen kann: Ich bin ein Ukrainer.

Mit Blockschokolade-Schicken die Soffchjett-Blockade besiegen !

Mit Kerzen

in Fenstern und Herzen

Mit NOTOPFER-LECKEN und Beten,

den Russen Rache schwören

die “Insulaner” hören

Westberliner retten

und dann aber-

ab in die

Betten!

Aus einem mittel-bürgerlichen Familien-Abend-Ritual Ende der 40er Jahre, als

es noch kein Fernsehn gab und der RIAS war ja kein Feindsender, und der Sender Freies Berlin soundso nicht

Bausteine-Sammlung zur Rekonstruktion einer LUFT-Brücke

Und hier steht die Luftbrücke für alle Nachgeborenen und nicht die SpiegeLFokusParolen

Der folgende Artikel erschien schon am 20.11. 2007 bei indymedia

Die Luftbrücke, eine Sendung zur dreistesten Geburtslüge der Bundesrepublik im BayernTV BRalpha !

Nach über 61 Jahren: Luftbrücke rückwärts und was die Geburts-”Fehler” der BRD mit dem Iran zu tun haben

“Luftbrücke rückwärts” soll hier nicht den Liegend-Rücktransport unserer Kinder aus Afghanistan oder ihre Restverwertung via Recycling im neuen BuWe-Lehramts-Studiengang “HeimatKundus” bezeichnen, nein, hier geht es um die “Hungerkrallen”-bedenkenlos bedenkmalte Berliner Luftbrücke, die fast so drall medial abgefeiert wurde wie der DDR-Anschluss. Über meine Luftbrücken-Artikel : u.a.

Mit Blockschokolade-Schicken die Soffchjett-Blockade besiegen !

Et jab allet hier: vom Seidenstrumpf bis zum Klavier -nur für wen jab et 700Gramm ?

Kaviar statt Klavier oder Kaviar und Klavier !

ZUR HÖLLE MIT FULDA und seinen TwinTowers

Über meine Luftbrücken-Artikel also hat es bei indymedia-NutzerINNEn, bei attacies in Berlin, bei LINKEN in FFM und FFO, bei Nicht- und Kommunisten von Rostock bis Wladiwostok einige Aufregung und einige historische Missverständnisse gegeben und rege Rückmaildungen aus der gesamten EU, der Türkei, aus den USA und Kanada, aus Kuba und Nicaragua, aus CostaRica und Venezuela, aus Chile und aus den neuen deutschen Ostkolonien noch am meisten und kenntnisreichsten.

fangen wir Mal bei den 1948 beinahe verhungerten Eltern eines Nachgeborenen (Spätattacies) aus “WestBerlin” an: http://www.barth-engelbart.de/?p=494

“unter-schlag-zeilen”: Polizeipräsidium gab linke Polit-Lyrik heraus, Land Hessen finanzierte ….

….. die „unter-schlag-zeilen“. Dass das Polizeipräsidium Südhessen zum Herausgeber des im linken Frankfurter ZAMBON-Verlag erschienenen Buches wurde, ist einem Hanauer Staatsanwalt zu verdanken. Dass das Buch vom Land Hessen unter Ministerpräsident Roland Koch finanziert wurde, ist das Ergebnis eines ziemlich erfolglosen Großkampftages der hessischen Polizei “gegen das organisierte Verbrechen” am Vorabend des “Tages der Menschenrechte” 2004. … http://www.barth-engelbart.de/?p=200789