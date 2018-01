Die “Fromme Helene” lädt ein zum HaBE-Newsletter-Abo.

Liebe KollegINNen & Freund-& FeindINNeN, GenossINNen & Ungenießbare, noch-, noch-nicht-, Ex- oder schon-AbonnentINNen,

Euch / Ihnen allen ein gutes, friedlicheres, möglichst stressfreieres, neues Jahr.

Nachdem der alte HaBE-newsletter sich als äußerst benutzungsunfreundlich herausgestellt hat, haben sich sehr nette Menschen daran gemacht, mir einen neuen newsletter zu installieren.

Der lässt sich ganz einfach auf der Startseite meines „PORTALS“ abonnieren, modifizieren (täglich oder wöchentlich die neuesten Artikel) und abbestellen mit einem Klick.

Das erspart jede Menge Ärger und Zeit. Ärger, den ich manchem/er bereitet und Zeit, die ich manchem/er geraubt HaBE. Damit soll jetzt Schluss sein.

Mit diesem newsletter entfällt dann auch zukünftig die „Handversendung“ an meine zum Teil veralteten gewerkschaftlichen, NUR politischen, friedensbewegten, Kulturbetriebs- usw. Verteiler.

Mit den besten Wünschen für ein friedlicheres neues Jahr, für ein Ende der Selbstzerlegung der Linken und der Anti-Kriegs-Bewegung und kein „gegossenes Blei“ über GAZA, für Frieden im Jemen, in Syrien, Libyen, Afghanistan, Mali, ….

Ich wünsche mir das auch deshalb, weil ich lieber meine belletristischen, lyrischen, bildnerischen Vorhaben weiterbearbeiten möchte: das Kinderbuch „Die Kinder von Vesani“ (einem Dorf im Parnon -Peloponnes-Hellas), „Zickensturm am Messeturm“ (Fortsetzung der ZORA), die Weitererzählung des Buches „Lakonisches Lächeln“, die Fertigstellung der Romane „Der Damenschneider“ & „Die Putztruppen“, die Fertigstellung des Lyrikbandes „zart-bitter-böse“, „Kreuzfahrer kommst Du nach Malvasia“, der Arbeitstitel für das Projekt „Das Land der Griechen mit der Seele suchen!“ und verschiedene Bildprojekte („Makro-Plastik gegen Mikro-Plastik“, „Das Schlüsselbrett“- für den Hochsicherheits-Trakt, „Geliebte PhilaThelia“, sowie die Reihe: „Ton-Steine-Scherben auf Holz“, „Marmor, Stein & Eisen auf Holz“) und die projektierten Ausstellungen Jan Haake und Ursula Behr in der Galerie der HaBE-„Büchnerei“ ….. und natürlich die (Widerstandsschreibungen &) Lesungen (am 26.1. ab 19Uhr in der Gelnhäuser Synagoge Anna Seghers „Das 7. Kreuz“ sucht den historischen und aktuellen Widerstand – zusammen mit Ulrike Eifler (DGB-Regions-Geschäftsführerin & Autorin) , Philipp Hoffmann (blinder Kasseler Bariton und Akkordeonist) … schön, wenn wir uns sähen und hörten.

HaBE, Hartmut Barth-Engelbart

Anna Seghers trifft … „Das siebte Kreuz“ sucht historischen & aktuellen Widerstand http://www.barth-engelbart.de/?p=200774 und siehe auch

Das 7. Kreuz fiel nicht vom Himmel, kommt das 8. ohne Haken ?

Den historischen wie den aktuellen Widerstand, „Das siebte Kreuz“ sucht Jugendvertretungen, SchulsprecherINNEN FluchthelferINNEN, Flüchtlingsherbergen-HausbesetzerINNEN, (wilde-& brav gewerkschaftliche, aber auch Schul-&Uni-&Miet-) Streikleitungen, Deserteure und Kriegsbefehls-Verweigerer, Wald-&FeldbesetzerINNEN, Monsanto- und Syngenta-Saboteure, CASTOR-Schotterer, Flüchtlinge & Feuerlöscher , Brandstiftungsbehinderer und andere Lebensretter und Alltagsheldinnen.

„Anna Seghers trifft … Wilhelm Pfannmüller“ … der zunächst in das Polizeigefängnis Büdingen, dann ins Zuchthaus Marienschloss bei Giessen verschleppt, von dort in das “Börgermoor”-KZ-Emsland eingeliefert und dann zum Strafbattaillon 999 eingezogen wurde…, wo er nach Griechenland und Jugoslawien-Auslandseinsätzen 1944 zur titoistischen Partisanen-Armee desertierte.

Die Hanauer Widerstandskämpferin Louise Bröll (+ 1986) , deren Mann Karl Bröll am Don bei einem Brückenkopf unternehmen des Strafbattaillons 999 von der SS von hinten erschossen wird

Lorenz Knorr, die EZBankfurter Flüchtlingszentrums-Hausbesetzer , die LAGG und die ADLERWERKE mit dem KZ-Katzbach, Emil Carlebach, die AMAZON-Streikleitung in Bad Hersfeld, die MAREDO-Betriebsräte, den real-Markt-Betriebsrat,

Die gekappten Platanen aus dem KZ-Westhofen suchen die gefällten Platanen vom Hanauer Freiheitsplatz.

Und die StreikheldINNen von der VAC, Annas Seghers trifft die HeldINNen, die für die Forderung „Keine Teilung Deutschlands, für ein entmilitarisiertes neutrales Gesamtdeutschland“ zwischen 1947 und 1952 die Gefängnisse füllten, in denen sie schon von 1933 bis 1945 zusammengeschlagen und gefoltert wurden… HeldINNen des Widerstands gegen den Abriss ganzer Stadtviertel und die Vertreibung ihrer Bewohner…

Anna Seghers siebtes Kreuz hat Vorbedingungen, ohne die die Kreuze nicht hätten errichtet werden können und Nachwirkungen, die einerseits ihre Wiedererrichtung ermöglichen, andererseits sie auch verhindern können….. http://www.barth-engelbart.de/?p=200774

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Die EKD fischt heute mit Helene Fischer – früher fischte sie mit dem Führer / 2. Auflage

http://www.barth-engelbart.de/?p=200876

(Sie wissen nicht was EKD ist? Nein, nicht das Eiserne Kreuz Dritter Klasse! EKD=Evangelische Kirche Deutschlands. Und DEK?=Deutsche Evangelische Kirche mit ihrem Zentrum, der Frauenkirche in Dresden, dem Petersdom der “Deutschen (NAZI)Christen”)

Helene Fischer hat Eingang in das EKG gefunden. Also nicht in das Elektro-Kardio-Gramm sondern in das Evangelische Kirchen Gesangbuch. Wie einstmals der zigtausendfache Andrang bei Konzerten der Gotthilf-Fischer-Chöre (das sind nicht Joschkas GRÜNE Fischer-Chöre) zum EKDlichen Fischen genutzt wurde, wollen die Herren vom Himmel jetzt in der Bugwelle der Helene Fischer baden und Beute machen. Alles, was aus ihren Netzen fliegt, der frommen Helene durch ihre Maschen geht, wird auf Verwertbares nachgefischt. So was nennt man Beifängerei.

Genug der Vorrede. Kommen wir zur Sache: Sie haben/Ihr habt die Wahl- entweder gleich zum Original zappen oder erst (darunter) die korrigierte-teilbebilderte Zweitfassung lesen, die layoutmäßig besser zu lesen ist. Wer nicht dran glaubt oder besser, nicht dran glauben will, der sollte sich die Gesamtausgabe meines leider zu früh verstorbenen Freundes Karlheinz Deschner besorgen, wenn’s heut nicht mehr geht, dann spätestens morgen.

Die EKD fischt heute mit Helene Fischer – früher fischte sie mit dem Führer oder wie die evangelische Kirche der Jugend eine Orientierung geben wollte und einem Teil auch gegeben hat – und wann, wie, wo und welche … http://www.barth-engelbart.de/?p=200876

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

“unter-schlag-zeilen”: Polizeipräsidium gab linke Polit-Lyrik heraus, Land Hessen finanzierte ….

….. die „unter-schlag-zeilen“. Dass das Polizeipräsidium Südhessen zum Herausgeber des im linken Frankfurter ZAMBON-Verlag erschienenen Buches wurde, ist einem Hanauer Staatsanwalt zu verdanken. Dass das Buch vom Land Hessen unter Ministerpräsident Roland Koch finanziert wurde, ist das Ergebnis eines ziemlich erfolglosen Großkampftages der hessischen Polizei “gegen das organisierte Verbrechen” am Vorabend des “Tages der Menschenrechte” 2004. … http://www.barth-engelbart.de/?p=200789

US-Dienste für “bunte Revolutionen” wollen einen 17.Juni im Iran schaffen

Henry Kissinger: „Der Kiewer Maidan war die Generalprobe für Moskau!“ aber vorher noch Honkong-Teheran

“Tag der deutschen Teilung”-

ein Ergänzungsvorschlag

zum Tag der deutschen Einheit

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Noch eine abschließende Bitte:

eine meiner ehemaligen Schülerinnen von den Hanauer „Lamboy-Kids“ ist auf der Suche nach den Resten ihrer Familie im Grenzgebiet von Uganda/Ruanda zunächst nur bis in den Südsudan in ein Flüchtlingslager ge- und hat dort ein Kind aus einer flüchtigen Beziehung be-kommen. Sie hat mich via fb-messenger von dort erreicht und mich um Hilfe gebeten. Sie versucht dort, ihren Pass zu bekommen, ihre über die Flucht nach Deutschland verlorengegangene Identität wieder zu finden und dann bei der Deutschen Botschaft ein Rückreise-Visum nach Deutschland zu erhalten, um hier eine begonnene Krankenhausbehandlung fortsetzen zu können. Bisher konnte ich ihr 400,-€ via Western Union nach Kampala schicken, damit sie ihr Kind durchbringen, eine Betreuung organisieren kann, um in Kampala bis zur Rückreise ihren Lebensunterhalt als Straßen-Verkäuferin von Fruit-Juice zu verdienen. Ich bitte Euch um Spenden dafür unter dem Kennwort „RemaReturn“ auf mein Konto bei der VR-Bank-Büdingen Hartmut Barth-Engelbart DE66 5066 1639 0001 1400 86 …

Danke an alle KollegINNen, die den einen oder anderen € bereits überwiesen haben. Spenden geht auch via PayPal über den Spenden-Button auf meiner Homepage.