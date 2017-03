Aldo Moro, Schleyer, Olof Palme, Ponto, Herrhausen, Rohwedder, Haider & Marine LePen?

Nun, sie muss ja nicht durch das Phaeton-Dach bedrohnt werden wie Jörg Haider, der gegen den US-Irak-Überfall ein Überflugverbot für US-NATO-Flugzeuge über Österreich angekündigt hatte. Es gibt andere low-level-Methoden, um die NATO-Austritts- und Frexit-Propagandistin Le Pen ruhigzustellen oder zu beseitigen: ein erster Schritt ist die Aufhebung ihrer Immunität, um sie wegen angeblicher Propaganda für den IS anklagen zu können und so die bisher aussichtsreichste Nachfolge-Kandidatin für Hollande aus dem Rennen zu werfen. Der Vorwurf der IS-Propaganda durch Marine Le Pen, der Chefin des nationalistisch-präfaschistischen Front National, ist völlig absurd. Duzende von Internet-PortalbetreiberINNEn müssten deshalb angeklagt werden, weil sie IS-Videos verbreitet haben, allerdings um deren Kriegsverbrechen und die ihrer Finanziers und Bewaffner zu dokumentieren und ihre Propaganda zu entlarven…

Ob sie in nächster Zeit oder auch kurz nach ihrem trotz aller Gegenkampagnen sehr wahrscheinlichen Sieg bei den Präsidentschaftswahlen einem “islamischen” oder gar “islamistischen Anschlag” zum Opfer fallen wird?

Trabatini würde jetzt sagen: “Schaumerma!”

Marine Le Pen steht zwar nicht für einen “Historischen Kompromiss” wie seinerzeit Aldo Moro in einer angestrebten Koalition mit der kommunistischen Partei Italiens für den Austritt aus der NATO. Sie wird nicht mit einer zur fast-Bedeutungslosigkeit abgesackten kommunitischen Partei Frankreichs eine Koalition eingehen, aber sie fordert den Austritt aus der Nato, sie befürwortet den Frexit (auch gegen den ruinösen Konkurrenzkampf “deutschen” Kapitals mittels Schröder-Merkels Niedrig-Lohndumping-Paradies BRD gegen das “französische” Kapital) und sie steht für eine Verständigung mit der russischen Föderation und einen Sicherheits- und Wirtschaftsraum von Lissabon bis Wladiwostok. Ein Versuch des Front National und ihrer Chefin Le Pen deutsches Kampf-Lohndumping mit französischem zu beantworten, wird am Widerstand der französischen Gewerkschaften scheiterm und wäre Marine Le Pens politischer Tod. Da haben es Merkel-Schulz-Gabriel-CemÖzdemirs mit den weitgehend nach links gesäuberten und gezähmten DGB-Gewerkschaften erheblich leichter…

Der französische Imperialismus, der vom Hollandischen “Sozial-” zum Front- National-Imperialismus mutiert, trägt schon heute seine Kämpfe mit dem deutschen Sozial-Imperialismus in umkämpften Einfluss-Spären in Afrika aus: z.B. Libyen und Mali, der gesamte MAGREB, die traditionellen Schürfgründe des französischen Neo-Kolonialismus. Dort drängt Angela Merkels “Chefsache Afrika” in die Areale der größeren Räuber, schafft da ber nur im Windschatten des US-AFRICOM.

Und dieser Windschtten wird etwas unsicherer unter Trump. Einen ersten Vorgeschmack gibt es beim Verkauf von OPEL an die “Franzosen”! Nun haben sie auch Anteil am Niedriglohn-Paradies und können so besser gegen VW anstinken.

Hermann Scheer & Bommi Baumann zu “Verschwörungstheorien” & GLADIO-Einheiten in Italien & Griechenland & Ausbildungslagern in Deutschland

Erstveröffentlicht am 29. Dezember 2010

Hermann Scheer (* 29. April 1944 in Wehrheim; † 14. Oktober 2010 in Berlin) war ein deutscher Politiker und Mitglied des Bundesvorstandes der SPD. 1999 wurde ihm der Right Livelihood Award für sein Engagement für die Erneuerbaren Energien verliehen. Soldat auf Zeit, von 1972 bis 1976 wissenschaftlicher Assistent an der Universität Stuttgart und von 1976 bis 1980 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Kernforschungszentrum Karlsruhe. 1979 erfolgte an der FU Berlin seine Promotion zum Dr. rer. pol. mit der Arbeit Parteien kontra Bürger? Die Zukunft der Parteiendemokratie. Im Zusammenhang der Landtagswahl in Hessen 2008 stand er in dem Schattenkabinett Andrea Ypsilantis als designierter Wirtschafts- und Umweltminister und trat im Wahlkampf für eine Erneuerung der Energie- und Wirtschaftspolitik auf Basis erneuerbarer Energien ein. Zuletzt war er im Rahmen einer rot-grünen Minderheitsregierung als Wirtschaftsminister vorgesehen und sollte auch die landesplanerischen Kompetenzen für die Umsetzung der vorgesehenen „Energiewende“ erhalten.

Michael „Bommi“ Baumann (* 25. August 1947 in Berlin-Lichtenberg[1]; † 19. Juli 2016 in Berlin-Friedrichshain) war Mitbegründer der Bewegung 2. Juni. Er war eine der zentralen Figuren der zunehmend gewaltbereiten linksradikalen Szene West-Berlins, die sich aus der 68er-Bewegung entwickelt hatte. Ende 1971 wurde sein Freund Georg von Rauch bei einem Feuergefecht von der Polizei erschossen. Im Februar 1972 starb bei einem Bombenanschlag auf einen Yachthafen in Berlin erstmals ein Mensch durch eine von Baumann mitgebaute Bombe.[2] Daraufhin löste er sich von der Bewegung 2. Juni. Er wurde polizeilich gesucht und begann eine Flucht durch verschiedene Länder. 1974 rief er seine ehemaligen Kameraden aus dem Untergrund öffentlich zur Beendigung des bewaffneten Kampfes auf, da er diesen als Irrweg erkannt habe.

Interwiews mit Herrmann Scheer, bei denen es u.a. um die Rolle der GLADIO-Einheiten in Europa geht:

http://opablog.twoday.net/?day=20101119

http://www.youtube.com/watch?v=N7yM0WUxfnw&feature=related

Was Herrmann Scheer hier leider nicht erwähnt, ist die Rolle der GLADIO-Verbände bei der Niederschlagung der Nelken-Revolution in Portugal um 1975, dabei die Rolle Helmut Schmidts. Auch zur Versendung der Merkel-Rettungspakete aus Griechenland und den folgenden Sprengstoffanschlägen in Athen und Rom sagt er in diesem Interview nichts. Aber auch nach Scheers Tod gilt: einfach fragen, WEM NÜTZEN DIESE ANSCHLÄGE ?

Alle, die in der Vergangenheit und der Gegenwart die Enthüllungen von Geheimaktionen als “Verschwörungstheorien” denunziert haben seien hier auf die Interviews mit Herrmann Scheer und mit Bommi Baumann hingewiesen

http://www.barth-engelbart.de/?p=796

Herrmann Scheer zu “Verschwörungstheorien” & GLADIO-Einheiten in Italien & Griechenland & Ausbildungslagern in Deutschland

http://prenzlauerberger.wordpress.com/2010/05/24/die-raf-und-die-geheimdienste/

siehe auch:

Bundes Wehr Macht Schule (von Stuttgart bis Gorleben) (sie macht übrigens auch Fluglärm) und Schule macht jetzt auch der Reichstagsbrand

http://www.barth-engelbart.de/?p=764

http://www.barth-engelbart.de/?p=749

jungle World: their Masters voice!!!! AlternativSPRINGERgestiefelte Dschungel-Camper und ihre “Verschwörung der Feuerzellen” in Griechenland,

http://www.barth-engelbart.de/?p=753

Neben dem mittlerweile als Koproduktion von italienischen Geheimdiensten, GLADIO-Einheiten und italienischen Faschisten entlarvten Massaker im Hauptbahnhof von Bologna – muss sogar wikipedia berichten, dass der Mord an Aldo Moro nach ähnlichem Strickmuster organisiert wurde, um zu verhindern, dass Kommunisten durch demokratische Wahlen an die Regierung kommen und Italien aus der NATO austritt. Vor diesem Hintergrund bekommen die wikileakten Erklärungen Gregor Gysis gegenüber dem US-Botschafter in Berlin bezüglich der Forderung der LINKEn nach Auflösung der Nato und schaffung eines anderen Sicherheitssystems statt der auch alleiene realiserbaren Forderung nach AUSTRITT aus der NATO – einen noch delikateren Beigeschmack oder wollte Gysi damit nur eine drohende Entführung Gabriels verhindern ?

((so, jetzt erst Mal eine Lesepause einlegen und nachdenken und dann erst weiterlesen ! Obwohl ? Der folgende Wikipedia-Text hilft Gysis Verhalten zu erklären!!!)):

Zitat aus wikipedia:

Aldo Moro, ursprünglich Professor für Strafrecht an der Universität Bari, war seit 1955 mehrfach Minister (zwischen dem 6. Juli 1955 und dem 15. Mai 1957 war er beispielsweise Justizminister) sowie von 1963 bis 1968 und noch einmal von 1974 bis 1976 italienischer Ministerpräsident und damit nach Alcide De Gasperi, Giulio Andreotti und Silvio Berlusconi der am längsten amtierende Regierungschef Italiens nach dem Zweiten Weltkrieg.In den 1970er Jahren war Moro einer der größten Befürworter des „Historischen Kompromisses“ (Compromesso Storico). Darin ging es um einen vom Chef der Kommunistischen Partei Italiens (PCI) Enrico Berlinguer vorgeschlagenen Solidaritätspakt zwischen der kommunistischen PCI und der christdemokratischen Democrazia Cristiana, um das Problem der Wirtschaftskrise zu lösen. Ebenfalls setzte er sich für einen NATO-Austritt Italiens ein.Aldo Moro wurde am 16. März 1978 von den Brigate Rosse entführt. Am 9. Mai 1978 wurde er nach 55-tägiger Geiselhaft tot im Kofferraum eines Autos aufgefunden, das in der Via Michelangelo Caetani abgestellt worden war, in der Innenstadt von Rom und der Nähe zum Sitz der PCI und der Democrazia Cristiana. Mario Moretti hatte ihn mit acht Schüssen ermordet, nachdem die Forderungen der RB-Terroristen nach Freilassung inhaftierter Gesinnungsgenossen nicht erfüllt worden waren. Papst Paul VI. hatte sich vergeblich im Austausch als Geisel für seinen Freund Aldo Moro angeboten.

Die Hintergründe der Tat sind bis heute ungeklärt und umstritten. 2006 hat die Staatsanwaltschaft wieder ein Verfahren zum Tode Moros eröffnet. Die Untersuchungskommission „Terrorismus und Massaker“ (1994-2000) des italienischen Senats kam zu dem Ergebnis: „Es gibt stichhaltige Indizien, dass auch die Geheimdienste bei der Entführung dabei waren“.[1] Diese Einschätzung deckt sich mit neueren Ermittlungsergebnissen der italienischen Justiz.[2] In diesem Zusammenhang erweckten die Aussagen des US-amerikanischen Terrorismusexperten Steve Pieczenik Aufsehen, der als Vertreter der amerikanischen Regierung den Krisenstab während der Moro-Entführung beriet:[3]

„Ich bedaure Aldo Moros Tod, aber wir mussten die Roten Brigaden instrumentalisieren, damit sie ihn töten. (…) Man könnte sagen, dass es ein kaltblütig vorbereiteter Totschlag war. (…) Moro musste sterben. Ihm das Leben zu retten ist, [ist] nie meine Mission gewesen. Als stellvertretender Staatssekretär der amerikanischen Regierung und persönlicher Berater des italienischen Innenministers war es meine Aufgabe, Italien zu stabilisieren, den Kollaps der Christdemokratischen Partei zu verhindern und dafür Sorge zu tragen, dass die Kommunisten durch die Entführung nicht die Kontrolle der Regierung gewinnen würden.“

Gelegentlich wird in diesem Zusammenhang spekuliert, dass Moros Tod mit der sogenannten Strategie der Spannung in Verbindung stand, die das Ziel der Verhinderung einer Regierungsbeteiligung der Kommunisten hatte.[2] Derartige Vermutungen wurden erstmals von Carmine Pecorelli publiziert, einem Journalisten, der knapp ein Jahr nach Moros Tod ermordet wurde.

Thomas Mann über den Kommunismus:

„Ich glaube, ich bin vor dem Verdacht geschützt, ein Vorkämpfer des Kommunismus zu sein. Trotzdem kann ich nicht umhin, in dem Schrecken der bürgerlichen Welt vor dem Wort Kommunismus, diesem Schrecken, von dem der Faschismus so lange gelebt hat, etwas Abergläubisches und Kindisches zu sehen, die Grundtorheit unserer Epoche.

Der Kommunismus ist als Vision viel älter als der Marxismus und enthält auch wieder Elemente, die erst einer Zukunftswelt angehören. Älter ist er, weil schon die religiösen Volksbewegungen des Mittelalters einen eschatologisch-kommunistischen Charakter hatten: schon damals sollten Erde, Wasser, Luft, das Wild, die Fische und Vögel allen gemeinsam gehören, auch die Herren sollten um das tägliche Brot arbeiten, und alle Lasten und Steuern sollten aufgehoben sein. So ist der Kommunismus älter als Marx und das 19. Jahrhundert. Der Zukunft aber gehört er an insofern, als die Welt, die nach uns kommt, in der unsere Kinder und Enkel leben werden, und die langsam ihre Umrisse zu enthüllen beginnt, schwerlich ohne kommunistische Züge vorzustellen ist: d. h., ohne die Grundidee des gemeinsamen Besitz- und Genußrechts an den Gütern der Erde, ohne fortschreitende Einebnung der Klassenunterschiede, ohne das Recht auf Arbeit und die Pflicht zur Arbeit für alle.“

Wer erschoss Hanns-Martin Schleyer & wer wird Marine Le Pen attentöten

Wer erschoss in wessen Auftrag

den Arbeitgeberpräsidenten

Hanns-Martin Schleyer ? Bild aus Wikiipedia Diese Frage HaBE ich mir nicht erst nach der Frage: “Wer erschoss den Deutsche Bank-Chef Alfred Herrhausen warum und in wessen Auftrag ?” gestellt. Auch nicht erst nach der Antwort Josef Ackermanns, er wolle “nicht so enden wie Alfred Herrhausen!” auf Maybritt Illners Frage, ob er sich nicht für ein Schuldenmoratorium zu Gunsten der Länder der “3. Welt” stark machen könne, um die Hunger-Fluchtursachen zu bekämpfen.

Anderthalb Monate nach der Veröffentlichung dieses Artikels 2012 erreichte mich eine äußerst bestätigende Nachricht. Ich füge sie hier am Ende an, hier nur der Vorspann: Hanns Martin Schleyer schreibt kurz vor seiner Hinrichtung an “Mein lieber Freund Helmut Kohl” und weiß doch schon, dass er der Staatsraison geopfert wird …. die Gründe wird er in den langen Nächten der Gefangenschaft erahnt haben. Aber er war immer ein Hardliner und hat der Gefahr getrotzt. So ist er sehr häufig mit Heydrich in Prag in desssen Dienstwagen mitgefahren, das stand ihm als gefürchtet linienübertreuem SS-Obersturmbannführer auch zu. Nur am Tag des erfolgreichen Attentats auf Heydrich befand sich Schleyer nicht an Heydrichs Seite .. und später hat er im Männerbund der alten Kameraden viele wiedergetroffen: Ries, Renner, die Zieh- und Schwiegerväter Helmut Kohls … den er von langer oder kurzer Hand promotete… Jetzt fleht er bei seinem Homunculus um Gnade .. ein wahrhaft tragischer und tiefer Fall ein Highnoon zwischen AntiAtlantikern und Atlantikern ? Versteckt als RAF-Aktion und Vorwandbeschaffung für die Verschärfung von Überwachung & Repression nach Innen oder alles zusammen ? Siehe dazu auch:Gegen die ARD-Verschleierung der Attentate auf Schleyer, Rohwedder und Herrhausen durch “Die Spur der Bombe”))) ((( Hanns-Martin Schleyer war kein Aldo Moro und die DKP ist und war nicht die PCI, mit der Aldo Moro den “historischen Kompromiss” der Democratia Christiana schließen wollte. .., was den USA nicht sonderlich gut gefiel und sie dann auch die GLADIO-Einheiten zuschlagen ließen – zunächst getarnt als “Brigade Rosse” (der italienischen RAF) und als das nicht mehr haltbar war; in der Tarnung als italiensche Faschisten, die aber selbst schon so dienstlich besetzt waren wie die NSU, und schließlich hat Daniel Ganser die Ermordung Aldo Moros als Werk der Organisation GLADIO enttarnt…die Helmut Schmidt bereits den portugiesischen Revolutionären unter Othello de Carvallho für den Fall angedroht hatte, dass Portugal aus der NATO austreten sollte .. Hanns-Martin Schleyer war DIE Zielfigur für alle Linken in der Bundesrepublik: Topp-Kapital-Vertreter, Ex SS-Sturmbannführer und Freund von Heydrich und Ries in alten aktiven Zeiten in Prag, Waffenproduzent, Waffenexporteur, schmissiges Mitglied der pflichtschlagenden Verbindung “Corps Suevia”, wo er sogar ausgeschlossen wurde, weil er schon 1934 den Ausschluss aller jüdischen Mitglieder forderte … Bei einem Attentat auf Marine LePen ergäben sich ähnlich günstige Auswirkungen: man könnte ein solches Attentat “migrantisch”, “islamistisch” oder “linksradikal” kostümieren, wie mittlerweile üblich die “linksmigrantischen” Attentäter ihre Personalausweise am Tatort liegen lassen. Man wäre damit auch gleich jemanden los, der öffentlich die Beendigung der Auslandseinsätze der französischen Neokolonialtruppen und den Austritt aus der NATO fordert, den FrExit propagiert, der mit Russland kooperieren will und die Beedigung der Sanktionen gegen die Russische Föderation fordert, der die Ruinierung der französischen Wirtschaft durch US-Kapital und deutsche Dumpinglohnkonkurrenz thematisiert und scharf kritisiert, zeitgleich aber ausreichend rassistisch und gewerkschaftsfeindlich ist, um “in der Mitte” der “Grande Nation” Hollande weit zu übertrumpfen. Der macht getrieben die Innenpolitik des Front Nationale und dieser erntet dann fette Brocken des tief ins Kleinbürgertum reichenden Aufbegehrens. Ein Attentat auf LePen würde dem US-Kapital eine charismatische Anti-Atlantikerin vom Hals schaffen, die erfolgreich versucht, die gaullistische Tradition okkupieren. Es würde die “Grande Nation” weiter nach rechts zusammenbomben und es wäre gleichzeitig eine deutliche Botschaft an die organisierte französische Rechte, den prorussischen Kurs, die Anti-Nato-Postion in Richtung Atlantikbücke zu verlassen. Günstig wäre auch die Attentats-Tarnung als eine Aktion linksradikaler, anarchstischer Gewerkschftsaktivisten, die ja, wo nötig, auch Mal einen Aufsichtsratsvorsitzenden, einen Spitzenmanager, einen Topp-Banker entführen ….. das brächte dann den Anschein von Legitimation für die brutalen Polizeieinsätze gegen Streikende, wie wieder in den letzen Wochen… Aber zurück zu Hanns-Martin Schleyer Bei ihm liegt es auf der Hand, dass ein solcher Spitzenfunktionär des Kapitals, ein Ex NAZI und Kriegsverbrecher, ein Förderer von Altnazi-Bundeskanzlern und Ministern wie Filbinger, Kiesinger, (Ex-Reichswehrwirtschaftsführer) Ehrhardt usw… von der RAF entführt und hingerichtet wird ! Oder etwa nicht ? Wenn man die Eingangsfrage beantworten will, wenn man der Antwort auf die Spur kommen will, muss man sein Nach-Denken zu allererst von jeglichen moralischen Urteilen befreien .. nicht Holocaust, nicht Ausbeutung von Zwangsarbeitern bis zum Tod, nicht Lidice und Prag, nicht Überfall auf fremde Länder, nicht Bestechung, Schmiergeldaffairen usw.. bedenken sondern die nackten Fakten berücksichtgen, die Eckdaten: zu lange bin ich auf Otto Köhlers Recherche-Pfaden gewandelt, die für sich sehr wichtig sind, viel aufhellen, viel zu lange habe ich den Käptn Silberlocke Richard von Weizsäcker nur als Kriegsverbrecher und Rüstungsexporteur und Kriegsgewinnler an allen aktuellen Fronten angegriffen, wie Heckler & Koch, Kraus-Maffai-Wegmann-von Braunberenz, DASA, Robert Bosch, EADS, MB, ITT usw… das alles ist schlimm, kaum zu toppen an Zynismus, Verbrechen … aber es führt nicht zur Beantwortung der Frage, wer hat Hans- Martin Schleyer in wessen Aufrag und warum erschossen. Man muss unter Ausschaltung berechtigter Gefühle kalt die nackten Fakten zusammenstellen und dann fragen “QUI BONO?”, wem nützt es? Auf der Grundlage eines zusammengeraubten gigantischen Kapitalfundaments – auch unter Nutzung der Unterstützung durch die Westallierten besonders durch die USA ist es den in Nürnberg weitgehend verschonten Kriegsverbrechern und Kriegsgewinnlern und ihren aggressivsten Vertretern gelungen, im Bereich der Chemischen Industrie, im Bereich des Maschinenbaus / der Rüstungsproduktion auf schmalerem Territorium die Vorkriegspositionen schnell zu überholen. Die Enthauptung der Medusa “IG Farben” erwies sich als Vorteil: aus ihr entstanden zahlreiche wesentlich potentere und flexiblere Konzerne, die mit Erfolg den US.Konkurrenten große Teile des Weltmarkts streitig machten. SIEMENS errang Weltrang in Nukleartechnik und im Hightechsektor Die Deutsche Bank startete Angriffe auf die Weltmachtstellung US-Amerikanischer Großbanken. Die Neuordnung Europas wurde zunehmend von “deutschem” Finanzkapital bestimmt, die EZB zu einem Dienbstleistungunternehmen für europäische Großbanken und vor allem für die deutsche Bank .. Der Schritt von “BlaupausenExport” unter Helmut Schmidts “Modell Deutschland” zum viertgrößten Waffenexporteur der Welt war nicht mehr weit. Der Wahlkampfstab Helmut Schmidts war mit Leuten aus dem Schleyer-Umfeld besetzt. Wie später sein Kabninett und seine Ministerialen… Es ging dem Deuro-Kapital in Konkurrenz zum US-Kapital um die Erschliessung Eurasischer Absatz- und Rohstoffmärkte. Dazu passt nicht nur Willy Brandts Kniefall in Warschau, das direkte Ergänzungsstück sind die DDR-Kreditgeschäfte, die Franz-Josef Strauss mit Schalk-Golodkowski aushandelte, die Mannesmann Röhrenlieferungen an die UdSSR, die OSZE-Verhandlungen usw… Schleyer, der Präsident des Arbeitgeberverbandes, der Chef des Bundesverbandes der deutschen Industrie (BDI), eine der Hauptfiguren im Vorstand der Daimler-Benz AG, war nicht nur mit seinem Prager SS-Kollegen im Aufsichtsrat der Frankentaler Pegulanwerke und Ziehvater von Hannelore Renner, der Tochter eines NS-Waffenproduzenten, der nach dem Krieg mit Hilfe von Ries und Schleyer wieder gut ins Geschäft kam, jene Hannelore, die bei BASF ihren späteren Gatten Helmut Kohl kennen lernte, der ebenfalls ein Ziehkind des Duos Schleyer und Ries ist. Zurück zu den härteren Fakten: Schleyer gelingt es ab den Anfangs-Sechzigern alle strategisch “systemischen” Betriebe zusammenzuführen: MBB, Bosch, Siemens, Thyssen, Krupp, MB, Dornier, Messereschmidt- Bölkow-Blohm & Voss

Er ist der “Pate”, der den Aufbau eines der weltgrößten Rüstungskonzerne erfolgreich einleitet MBB, DASA, AIRBUS und dann EADS EADS mit seinen Tochterfirmen ist der schärfste Konkurrent für Boing und Lockheed(-Martin) im Rüstungs- wie im zivilen Geschäft. Dass bei der Finanzierung der EADS-Grundlagen die alte SS-Hausbank “Dresdner Bank” eine führende Rolle spielt, die direkt in die Deutsche Bank führt, hat mit der engen Verflechtung der großen deutschen Banken mit dem Schleyer-Konglomerat zu tun.. (Altes Schleyerpersonal gründete übrigens die Stiftung Dresdner Fauenkirche unter der Führung der DB-Bad-Bank und sammelte eifrig Spanden – nicht nur bei den “Alten Kameraden” – für den Wiederaufbau des “Peterdoms der Deutschen (NAZI-) Christen”. Die DDR hatte mit Absicht rundherum restauriert, nur die NAZI-Kirche sollte bewußt als Ruine, als Mahnmal so stehen bleiben…) Schleyer und Herrhausen dass Herrhausen Absolvent der NSDAP-Eliteschule Feldafing war, hat insofern was mit Schleyer zu tun, als beide durch ihre NS-Prägung und -Verbindungen beste Voraussetzungen für steile Karrieren und beste Geschäfte in West-Deutschland hatten.. Fakt ist, dass der bei den Energie-Riesen Ruhr.Gas und VWE- aufsteigende Herrhausen spätestens mit seiner Deutschen Bank-Karriere ab 1969 engste Kontakte zu Schleyer hatte. Ohne die Deutsche Bank ging nichts, zumindest nichts, was auch nur im Verdacht stand, dem großen Bruder im Geringsten zu schaden. Schleyer wie Herrhausen sind gestandene AntiAtlantiker, nicht aus ideologischen Gründen (die dienen eh nur als Dekoration und Mob-ilisierungshebel, aber auch als Mitkriterien bei der Führungs-Personalbeschaffung) – es sind Kapitalerwägungen: “europäisches” Kapital versus “US”-Kapital im Kampf um die WeltmarktHegemonie. Dem der pflichtschlagenden Verbindung “Corps Hansea” entstammenden Herrhausen humanitäre Gründe für seinen Ruf nach Schuldenmoratorium für die Länder der “Dritten Welt” zu unterstellen ist völlig naiv. Herrhausen weiß, dass -wenn das Schuldenmoratorium in den UN durchkommen sollte, wenn Weltbank und IWF dafür “gewonnen” werden können-, dann ist das ein frontaler Angriff auf die Weltmachtstelung der US-Großbanken. Denn die Deutsche Bank, wie fast alle deutschen und europäischen Großbanken sind rückversichert gegen diese Verluste, nur die US-Banken waren der Meinung, dass die militärische Stärke der USA und ihre Finanzgewalt ausreicht, um noch jeden Dollar an Schulden in jedem Land der Erde eintreiben zu können und deshalb sind sie alle nicht rückversichert. Das allein war der Grund für die Forderung Alfred Herrhausens. Mag sein, dass er auch Sonntags Mal den Gutmenschen gab und auch für Brot für die Welt spendete…… Auf den Book-Mist, der bisher über den Mord an Hanns-Martin Schleyer geschrieben wurde, will ich hier nicht weiter eingehen. Die Täter, die wirklichen Täter und ihre Auftraggeber sind bis heute nicht gefasst. Und KronzeugenZeugen erzählen vieles, was man von ihnen hören will. Notwendig wäre eine Untersuchung darüber, welche Mitglieder der RAF, der “Bewegung 2. Juni” usw. die DDR aufgenommen und ihnen neue Identitäten verschafft hat und welche nicht. Bei Horst Mahler dürfte es offensichtlich sein, nicht wegen seiner jetzigen NPD-Führungsfünktionen sondern, weil er ein “Dienstmann” ist.”Brandstifter”-Verteidiger, KPD-OA-ZK-Mitglied , RAF und NPD… eine wahre Allzweckdienstwaffe… Informationen zu den Auswahlkriterien der STASI hätten die “Rosenholz”-Papiere geliefert. Die jedoch haben die US.Geheimdienste als allererstes unter Verschluss genommen. Enthielten sie Informationen über die Polit-und Finanz-Elite der Bundesrepublik (wie über Helmut Kohl, dessen STASI-Papiere auf wundersame Weise auch verschwunden sind) und der EU, mit denen gut zu arbeiten ist ? Enthielten sie auch die Informationen über das Wirken von V-Leuten in der RAF, in der Bewegung 2.Juni” usw… denn irgendwo her mussten die STASI-Leute ja wissen, wen sie aufnehmen, wen sie wozu befragen usw… Ich hoffe, es findet sich jemand wie Helge Lehmann, der die Frage nach Schleyers Mördern weiter untersucht – so vielleicht wie : Die Todesnacht in Stammheim – Eine Untersuchung www.todesnacht.com/weiteregelesene.pdf Die Todesnacht in Stammheim – Eine Untersuchung. Von Helge Lehmann …Pahl-Rugenstein-Verlag – Eine Untersuchung. Von Helge LehmannPahl-Rugenstein-Verlag Im Zusammenhang mit dieser Frage, kommen mir noch ganz andere in den Sinn: Wer hat mit welchen Zielen Export von NuclearTechnologie betrieben und Proliferation (nach Pakistan, Iran, usw.) und hat dabei den Interessen der US-Konzerne wie auch den strategischen Interessen der USA geschadet? Was sind Ursachen für den Niedergang des Siemens-Konzerns, wer hat daran Interesse (z.B. am Scheitern des iranischen Nuklaerprogrammes, das auch von Siemens mit ermöglicht wurde). Der Fragenkatalog wird gelegentlich fortgesetzt…. Eine freundliche vorweihnachtliche Mail weist mich mit den Worten “Zu deinen Weihnachtlichen Gedankengängen gut passend” auf den folgenden Artikel hin: http://www.zeitgeschichte-online.de/sites/default/files/documents/igel0710_0.pdf “LINKSTERRORISMUS fremdgesteuert ? Die Kooperation von RAF, Roten Brigaden, CIA und KGB” von Regine Igel in “Blätter für deutsche und internationale Politik” ,, die sich von einer Zeitschrift aus dem Pahl/Rugensteinverlag im Umfeld der DKP zu einem “linkssozialdemokratischen” Medium gewandelt haben. Der Artikel erschien bereits 2007. Er vernachlässigt dabei sträflich die Rolle deutscher Geheimdienste, wie es bereits der Titel ankündigt. Außerdem wird hier nach der Theorie der Konvergenz der Systeme untersucht, nach der man dann nach erkenntnisleitendem Interesse auch zu einer “Steuerung der RAF durch den KGB” kommt , so wie “unbeabsichtigt” die krude STASI–V-Mann-Thesen im Falle Kurras stützt. Detaillierte Kritik des Igel-Artikels folgt demnächst. §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ Schleyer an Helmut Kohl Dies ist das Transkript einer Tonbandaufzeichnung, die während der

Schleyer-Entführung entstand. Die Aufnahme entstand am 12. September 1977.

Schleyer richtet diese Worte an seinen “lieben Freund Helmut Kohl”, er ahnt schon

früh, was passieren wird, obgleich er erst am 19. 10. 77 in Mulhouse im

Elsaß erschossen im Kofferraum eines Autos aufgefunden wurde. Es ist ein

erschütterndes, aber vielsagendes Dokument, wie Mächtige miteinander umgehen,

vor allem dann, wenn ein einst Mächtiger in einer hilflosen Situation ist.

Schleyer wusste im Grunde schon sechs Wochen vor seinem Tod, dass seine

“lieben Freunde” ihn im Stich lassen und auf dem Altar der Staatsräson opfern

würden. Hingewiesen sei allerdings auch darauf, dass er schon 35 Jahre früher

hätte umkommen könenn, denn für gewöhnlich nahm in Heydrich in Prag immer

in seinem Dienstwagen zu seiner Arbeitsstelle mit. Nur an dem Tag nicht, als

Heydrich von tschechischen Widerstandskämpfern getötet wurde. Zuständig

war Schleyer in Prag übrigens u. a. für die “Arisierung” jüdischen Eigentums

in “Böhmen & Mähren” – also ein Schreibtischtäter, wie man so sagt.

Entnommen habe ich das Zitat aus: Helge Lehmann, Die Todesnacht von Stammheim -

Eine Untersuchung, Pahl-Rugenstein Bonn 2012, S. 206 f. “Lieber Helmut Kohl,

Die Situation, in der ich mich befinde, ist auch politisch nicht mehr

verständlich. Dies veranlasst mich, an meinen politischen Freunde einen Appell

zu richten. Zunächst zur Vorgeschichte. Am 31. Juni 1977 rief mich der

Bundesinnenminister Prof. Maihofer in meinem Urlaubsort Meersburg an, um mir

mitzuteilen, dass ich nunmehr zu den gefährdetsten Personen gehöre und damit

in die Gefahrenstufe I eingeteilt sei. Er bat mich, allen Anordnungen, die

die Polizei treffen müsse, zu beugen. Die daraufhin in Meersburg, Stuttgart,

Köln vom BKA und LKA Stuttgart angeordneten Maßnahmen habe ich korrekt

durchgeführt. Ihre Wirksamkeit kann ich nicht beurteilen. Die Verantwortung

dafür tragen allein die dafür verantwortlichen und kompetenten Stellen. Wie

stümperhaft das Ganze gemacht wurde, beweist der Ablauf des 5. September.

Und die Kenntnis, die ich heute über die ungestörten, obwohl leicht

erkennbaren Vorbereitungen besitze, zeigen mir, wie wenig die Verantwortlichen in

Wirklichkeit über den Terrorismus wissen. Man kann sich nicht nur auf den

Computer verlassen, man muss den Computer durch menschliche Gehirne speisen,

wenn man von ihm richtige Erkenntnisse erwartet (ein Seitenhieb auf Herold,

Anm. v. m. kwp). Ich habe nie um mein Leben gewinselt. Ich habe immer die Entscheidung der Bundesregierung, wie ich ausdrücklich

schriftlich dargestellt habe, anerkannt. Was sich aber seit Tagen abspielt,

ist Menschenquälerei ohne Sinn. Es sei denn, man versucht mit naiven Tricks

meine Entführer zu fangen. Das wäre zugleich mein sicherer Tod und ich

kann mir nicht vorstellen, dass man zwar die offizielle Ablehnung der

Forderungen scheut, aber Vorbereitungen trifft, um mich still um die Ecke zu

bringen, das man dann vielleicht als technische Panne ausgeben könnte. Seit man Tag und Nacht berät, ich frage eigentlich worüber noch, hat man

mir den Eindruck vermittelt, man würde die Forderungen annehmen. Alles redet

zudem vom Leid der Familie und bekundet den Wunsch, mein Leben zu erhalten.

Man verlangt aber ständig neue Lebenszeichen von mir und verleugnet die

vorliegenden oder zweifelt die Authentizität grundlos an. Nachdem das BKA,

vor allem bei den vorbeugenden Maßnahmen, eindeutig versagt hat, die

Bundesregierung sich offensichtlich nicht zum Handeln entschließen kann, der

Bundeskanzler, den ich am 23. August in einem von mir erbetenen Termin in Hamburg

die tiefe Sorge der Wirtschaft über mangelnde Sicherheitsmaßnahmen

vorgetragen habe, ebenfalls keine Entscheidung trifft, ist es nunmehr Aufgabe der

Opposition, die Verantworltichkeiten klarzustellen und offenzulegen. Ich bin nicht bereit, lautlos aus diesem Leben abzutreten, um die Fehler

der Regierung, der sie tragenden Parteien und die Umzulänglichkeit des von

ihnen hochgejubelten BKA-Chefs zu decken. Von diesem Band wird eine Kopie

angefertigt, um sie anderen öffentlichen Stellen zugänglich zu machen, wenn

durch Deine fehlende Reaktion erkennbar wird, dass Dich dieses Band nicht

erreicht hat. In alter und vertrauensvoller Verbundenheit

Dein Hanns-Martin Schleyer.” Wie bekannt, nutzte die “alte und vertrauensvolle Verbundenheit” Schleyer

auch nichts. Der “Große Krisenstab”, zu dem auch Kohl gehörte, dachte lieber

über “exotische Lösungen” nach, die u. a. darin bestanden, die Stammheimer

Häftlinge standrechtlich zu erschießen und andere bewährte

rechtsstaatliche Verfahren mehr. Grrrr. Siehe auch: Gegen die ARD-Verschleierung der Attentate auf Schleyer, Rohwedder und Herrhausen durch “Die Spur der Bombe” Veröffentlicht am 30. November 2014 von Hartmut Barth-Engelbart Nach Schleyers Mördern weiter suchen! Nach Herrhausens und Rohwedders auch ! Wenn die Commerzbank mit Detroit baden geht, kriegen Deutsche Bank und EZB nicht nur nasse Füße … HaBE ich im Juli 2013 geschrieben .. und jetzt? „Die Spur der Bombe“ 1.12. ARD 23.30 – die Leichen im Keller werden vor Weihnachten noch umgebettet Nach Schleyers Mördern weiter suchen! Nach Herrhausens und Rohwedders auch ! Wenn die Commerzbank mit Detroit baden geht, kriegen Deutsche Bank und EZB nicht nur nasse Füße … Bild aus Wikiipedia €€€€€ NOTwendige Vorausmeldung €€€€€€€ 1.295,-€ €€€€€€€€€€€€ Der “LINKE” Ex(?)-Internetbeauftragte und Bundesschatzmeister-Assistent Mark Seibert schickt HaBE den Gerichtsvollzieher mit der Forderung über 1.295,-€ (Mittlerweile hat der Gerichtsvollzieher für Mark Seibert meine volle Monatsrente von meinem Konto abgebucht -so wird der August zum Nullsummenspiel) Er wars natürlich nicht selbst, auch sein Anwalt Kay Füßlein wars nicht direkt, aber irgendwie haben es die beiden hingekriegt, dass das Verfahren an der Guten Quelle, der Stätte des ersten segensreichen Wirkens Mark Seiberts, im Amtsgericht Gelnhausen gelandet ist, das in den 90er Jahren über seine Geschäftspraktiken nicht urteilen musste, weil nach staatsanwaltlichen Empfehlungen niemand Anzeige erstattete. Schon gar nicht die GEW-Lehrer, die für das pädagogisch-soziokulturelle Projekt “Gute Quelle” als Bürgen hafteten. Fortsetzung siehe am Ende des Schleyer-Artikels €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€

Hanns-Martin Schleyer schreibt kurz vor seiner Hinrichtung: “Mein lieber Freund Helmut Kohl” Veröffentlicht am 3. Februar 2013 von Hartmut Barth-Engelbart Anderthalb Monate nach der Veröffentlichung des Artikels: “Wer erschoss in wessen Auftrag

den Arbeitgeberpräsidenten

Hanns-Martin Schleyer ?” erreicht mich via contraste-mailing-liste eine äußerst bestätigende Nachricht. Ich füge sie hier am Ende an: Hanns-Martin Schleyer schreibt kurz vor seiner Hinrichtung an “Mein lieber Freund Helmut Kohl” und weiß doch schon, dass er der Staatsraison geopfert wird …. die Gründe wird er in den langen Nächten der Gefangenschaft erahnt haben. Aber er war immer ein Hardliner und hat der Gefahr getrotzt. So ist er sehr häufig mit Heydrich in Prag in dessen Dienstwagen mitgefahren. Das stand ihm als gefürchtet linienübertreuem SS-Obersturmbannführer und Liquidator auch zu. Nur am Tag des erfolgreichen Attentats auf Heydrich befand sich Schleyer nicht an Heydrichs Seite .. und später hat er im Männerbund der alten Kriegsgewinnler-Kameraden viele wiedergetroffen: Obersturmbannführer Ries (Pegulan), Wehrwirtschftsführer und erneut großer Rüstungsproduzent PanzerfaustPatent-Renner, Obersturmbannführer Dietrich-Monninger (Brauerei Monninger Karlsruhe) …. alle diese politischen Paten, Zieh- und Schwiegerväter Helmut Kohls … den er, Schleyer, von langer oder kurzer Hand so väterlich promotete… Jetzt fleht er, der Adoptiv-Vater bei seinem Brutus-Homunculus um Gnade .. ein wahrhaft tragischer und tiefer Fall – ein Highnoon zwischen AntiAtlantikern und Atlantikern ? Versteckt als RAF-Aktion und Vorwandbeschaffung für die Verschärfung von Überwachung & Repression nach Innen oder alles zusammen ? Diese Frage stellt sich nicht erst nach der Frage: Wer erschoss den Deutsche Bank-Chef Alfred Herrhausen warum und in wessen Auftrag ? Wer und warum den Antiatlantiker Rohwedder ? Die RAF ??? Hanns-Martin Schleyer war kein Aldo Moro und die DKP ist und war nicht die PCI, mit der Aldo Moro den “historischen Kompromiss” der Democratia Christiana schließen wollte. .., was den USA nicht sonderlich gut gefiel und sie dann auch die GLADIO-Einheiten zuschlagen ließen – zunächst getarnt als “Brigade Rosse” (der italienischen RAF) und als das nicht mehr haltbar war; in der Tarnung als italiensche Faschisten, die aber selbst schon so dienstlich besetzt waren wie die NSU, und schließlich hat Daniel Ganser die Ermordung Aldo Moros als Werk der Organisation GLADIO enttarnt…die Helmut Schmidt bereits den portugiesischen Revolutionären unter Othello de Carvallho für den Fall angedroht hatte, dass Portugal aus der NATO austreten sollte .. Hanns-Martin Schleyer war DIE Zielfigur für alle Linken in der Bundesrepublik: Topp-Kapital-Vertreter, Ex SS-Sturmbannführer und Freund von Heydrich und Ries in alten aktiven Zeiten in Prag, Waffenproduzent, Waffenexporteur, schmissiges Mitglied der pflichtschlagenden Verbindung “Corps Suevia”, wo er sogar ausgeschlossen wurde, weil er schon 1934 den Ausschluss aller jüdischen Mitglieder forderte … Da liegt es auf der Hand, dass ein solcher Spitzenfunktionär des Kapitals, ein Ex NAZI und Kriegsverbrecher, ein Förderer von Altnazi-Bundeskanzlern und Ministern wie Filbinger, Kiesinger, (Ex-Reichswehrwirtschaftsführer) Ehrhardt usw… von der RAF entführt und hingerichtet wird ! Oder etwa nicht ? Wenn man die Eingangsfrage beantworten will, wenn man der Antwort auf die Spur kommen will, muss man sein Nach-Denken zu allererst von jeglichen moralischen Urteilen befreien .. nicht Holocaust, nicht Ausbeutung von Zwangsarbeitern bis zum Tod, nicht Lidice und Prag, nicht Überfall auf fremde Länder, nicht Bestechung, Schmiergeldaffairen usw.. bedenken sondern die nackten Fakten berücksichtgen, die Eckdaten: zu lange bin ich auf Otto Köhlers RecherchePfaden gewandelt, die für sich sehr wichtig sind, viel aufhellen, viel zu lange habe ich den Käptn Silberlocke Richard von Weizsäcker nur als Kriegsverbrecher und Rüstungsexporteur und Kriegsgewinnler an allen aktuellen Fronten angegriffen , wie Heckler & Koch, Kraus-Maffai-Wegmann, DASA, Robert Bosch, EADS, MB, ITT usw… das alles ist schlimm, kaum zu toppen an Zynismus, Verbrechen … aber es führt nicht zur Beantwortung der Frage, wer hat Hans- Martin Schleyer in wessen Aufrag und warum erschossen. Man muss unter Ausschaltung berechtigter Gefühle kalt die nackten Fakten zusammenstellen und dann fragen “QUI BONO?”, wem nützt es? Auf der Grundlage eines zusammengeraubten gigantischen Kapitalfundaments – auch unter Nutzung der Unterstützung durch die Westallierten besonders durch die USA ist es den in Nürnberg weitgehend verschonten Kriegsverbrechern und Kriegsgewinnlern und ihren aggressivsten Vertretern gelungen, im Bereich der Chemischen Industrie, im Bereich des Maschinenbaus/der Rüstungsproduktion auf schmalerem Territorium die Vorkriegspositionen schnell zu überholen. Die Enthauptung der Medusa “IG Farben” erwies sich als Vorteil: aus ihr entstanden zahlreiche wesentlich potentere und flexiblere Konzerne, die mit Erfolg den US.Konkurrenten große Teile des Weltmarkts streitig machten. SIEMENS errang Weltrang in Nukleartechnik und im Hightechsektor Die Deutsche Bank startete Angriffe auf die Weltmachtstellung US-Amerikanischer Großbanken. Die Neuordnung Europas wurde zunehmend von “deutschem” Finanzkapital bestimmt, die EZB zu einem Dienstleistungunternehmen für europäische Großbanken und vor allem für die Deutsche Bank .. Der Schritt von “BlaupausenExport” unter Helmut Schmidts “Modell Deutschland” zum viertgrößten Waffenexporteur der Welt war nicht mehr weit. Der Wahlkampfstab Helmut Schmidts war mit Leuten aus dem Schleyer-Umfeld besetzt. Wie später sein Kabinett und seine Ministerialen… Es ging dem Deuro-Kapital in Konkurrenz zum US-Kapital um die Erschliessung Eurasischer Absatz- und Rohstoffmärkte. Dazu passt nicht nur Willy Brandts Kniefall in Warschau, das direkte Ergänzungsstück sind die DDR-Kreditgeschäfte, die Franz-Josef Strauss mit Schalk-Golodkowski aushandelte, die Mannesmann Röhrenlieferungen an die UdSSR, die OSZE-Verhandlungen usw… Schleyer, der Präsident des Arbeitgeberverbandes, der Chef des Bundesverbandes der deutschen Industrie (BDI), eine der Hauptfiguren im Vorstand der Daimler-Benz AG, war nicht nur mit seinem Prager SS-Kollegen im Aufsichtsrat der Frankentaler Pegulanwerke und Ziehvater von Hannelore Renner, der Tochter eines NS-Waffenproduzenten, der nach dem Krieg mit Hilfe von Ries und Schleyer wieder gut ins Geschäft kam, jene Hannelore, die bei BASF ihren späteren Gatten Helmut Kohl kennen lernte, der ebenfalls ein Ziehkind des Duos Schleyer und Ries ist. Zurück zu den härteren Fakten: Schleyer gelingt es ab den Anfangs-Sechzigern alle strategisch “systemischen” Betriebe zusammenzuführen: MBB, Bosch, Siemens, Thyssen, Krupp, MB, Er ist der “Pate”, der den Aufbau eines der weltgrößten Rüstungskonzerne erfolgreich einleitet MBB, DASA, AIRBUS und dann EADS EADS mit seinen Tochterfirmen ist der schärfste Konkurrent für Boing und Lockheed(-Martin) im Rüstungs- wie im zivilen Geschäft. Dass bei der Finanzierung der EADS-Grundlagen die alte SS-Hausbank “Dresdner Bank” eine führende Rolle spielt, die direkt in die Deutsche Bank führt, hat mit der engen Verflechtung der großen deutschen Banken mit dem Schleyer-Konglomerat zu tun.. Schleyer und Herrhausen dass Herrhausen Absolvent der NSDAP-Eliteschule Feldafing war, hat insofern was mit Schleyer zu tun, als beide durch ihre NS-Prägung und -Verbindungen beste Voraussetzungen für steile Karrieren und beste Geschäfte in West-Deutschland hatten.. Fakt ist, dass der bei den Energie-Riesen Ruhr.Gas und VWE- aufsteigende Herrhausen spätestens mit seiner Deutschen Bank-Karriere ab 1969 engste Kontakte zu Schleyer hatte. Ohne die Deutsche Bank ging nichts, zumindest nichts, was auch nur im Verdacht stand, dem großen Bruder im Geringsten zu schaden. Schleyer wie Herrhausen sind gestandene AntiAtlantiker, nicht aus ideologischen Gründen (die dienen eh nur als Dekoration und Mob-ilisierungshebel, aber auch als Mitkriterien bei der Führungs-Personalbeschaffung) – es sind Kapitalerwägungen: “europäisches” Kapital versus “US”-Kapital im Kampf um die WeltmarktHegemonie. Dem aus der pflichtschlagenden Verbindung “Corps Hansea” kommenden Herrhausen humanitäre Gründe für seinen Ruf nach Schuldenmoratorium für die Länder der “Dritten Welt” zu unterstellen, ist völlig naiv. Herrhausen weiß, dass -wenn das Schuldenmoratorium in den UN durchkommen sollte, wenn Weltbank und IWF dafür “gewonnen” werden können-, dann ist das ein frontaler Angriff auf die Weltmachtstellung der US-Großbanken. Denn die Deutsche Bank, wie fast alle deutschen und europäischen Großbanken sind rückversichert gegen diese Verluste, nur die US-Banken waren der Meinung, dass die militärische Stärke der USA und ihre Finanzgewalt ausreicht, um noch jeden Dollar an Schulden in jedem Land der Erde eintreiben zu können und deshalb sind sie alle nicht rückversichert. Das allein war der Grund für die Forderung Alfred Herrhausens. Mag sein, dass er auch Sonntags Mal den Gutmenschen gab und auch für Brot für die Welt spendete…… Auf den Book-Mist, der bisher über den Mord an Hanns-Martin Schleyer geschrieben wurde, will ich hier nicht weiter eingehen. Die Täter, die wirklichen Täter und ihre Auftraggeber sind bis heute nicht gefasst. Und KronzeugenZeugen erzählen vieles, was man von ihnen hören will. Notwendig wäre eine Untersuchung darüber, welche Mitglieder der RAF, der “Bewegung 2. Juni” usw. die DDR aufgenommen und ihnen neue Identitäten verschafft hat und welche nicht. Bei Horst Mahler dürfte es offensichtlich sein, nicht wegen seiner jetzigen NPD-Führungsfünktionen sondern, weil er ein “Dienstmann” ist.”Brandstifter”-Verteidiger, KPD-OA-ZK-Mitglied , RAF und NPD… eine wahre Allzweckdienstwaffe… Informationen zu den Auswahlkriterien der STASI hätten die “Rosenholz”-Papiere geliefert. Die jedoch haben die US.Geheimdienste als allererstes unter Verschluss genommen. Enthielten sie Informationen über die Polit-und Finanz-Elite der Bundesrepublik (wie über Helmut Kohl, dessen STASI-Papiere auf wundersame Weise auch verschwunden sind) und der EU, mit denen gut zu arbeiten ist ? Im Notfall, wenn die Kriegseintritte nicht so reibungslos eintreten, kaynn man mit solchen Papieren die Presse füttern und Regierungen auch nicht direkt stürzen aber doch gefügiger machen … Was wusste die STASI über IM Kanzlerin, was sie über Kohl nicht wußte oder auch wußte …? Enthielten die “Rosenhölzer” auch die Informationen über das Wirken von V-Leuten in der RAF, in der “Bewegung 2.Juni” usw… denn irgendwo her mussten die STASI-Leute ja wissen, wen sie aufnehmen, wen sie wozu befragen usw… Ich hoffe, es findet sich jemand wie Helge Lehmann, der die Frage nach Schleyers Mördern weiter untersucht – so vielleicht wie : Die Todesnacht in Stammheim – Eine Untersuchung www.todesnacht.com/weiteregelesene.pdf Die Todesnacht in Stammheim – Eine Untersuchung. Von Helge Lehmann … Pahl-Rugenstein-Verlag Im Zusammenhang mit dieser Frage, kommen mir noch ganz andere in den Sinn: Wer hat mit welchen Zielen Export von NuclearTechnologie betrieben und Proliferation (nach Pakistan, Iran, usw.) und hat dabei den Interessen der US-Konzerne wie auch den strategischen Interessen der USA geschadet? Was sind Ursachen für den Niedergang des Siemens-Konzerns, wer hat daran Interesse (z.B. am Scheitern des iranischen Nuklaerprogrammes, das auch von Siemens mit ermöglicht wurde). Der Fragenkatalog wird gelegentlich fortgesetzt…. Eine freundliche vorweihnachtliche Mail weist mich mit den Worten “Zu deinen Weihnachtlichen Gedankengängen gut passend” auf den folgenden Artikel hin: http://www.zeitgeschichte-online.de/sites/default/files/documents/igel0710_0.pdf “LINKSTERRORISMUS fremdgesteuert ? Die Kooperation von RAF, Roten Brigaden, CIA und KGB” von Regine Igel in “Blätter für deutsche und internationale Politik” ,, die sich von einer Zeitschrift aus dem Pahl/Rugensteinverlag im Umfeld der DKP zu einem “linkssozialdemokratischen” Medium gewandelt haben. Der Artikel erschien bereits 2007. Er vernachlässigt dabei sträflich die Rolle deutscher Geheimdienste, wie es bereits der Titel ankündigt. Außerdem wird hier nach der Theorie der Konvergenz der Systeme untersucht, nach der man dann nach erkenntnisleitendem Interesse auch zu einer “Steuerung der RAF durch den KGB” kommt , so wie “unbeabsichtigt” die krude STASI–V-Mann-Thesen im Falle Kurras stützt. Detaillierte Kritik des Igel-Artikels folgt demnächst. §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ Schleyer an Helmut Kohl Dies ist das Transkript einer Tonbandaufzeichnung, die während der

Schleyer-Entführung entstand. Die Aufnahme entstand am 12. September 1977.

Schleyer richtet diese Worte an seinen “lieben Freund Helmut Kohl”, er ahnt schon

früh, was passieren wird, obgleich er erst am 19. 10. 77 in Mulhouse im

Elsaß erschossen im Kofferraum eines Autos aufgefunden wurde. Es ist ein

erschütterndes, aber vielsagendes Dokument, wie Mächtige miteinander umgehen,

vor allem dann, wenn ein einst Mächtiger in einer hilflosen Situation ist.

Schleyer wusste im Grunde schon sechs Wochen vor seinem Tod, dass seine

“lieben Freunde” ihn im Stich lassen und auf dem Altar der Staatsräson opfern

würden. Hingewiesen sei allerdings auch darauf, dass er schon 35 Jahre früher

hätte umkommen könenn, denn für gewöhnlich nahm in Heydrich in Prag immer

in seinem Dienstwagen zu seiner Arbeitsstelle mit. Nur an dem Tag nicht, als

Heydrich von tschechischen Widerstandskämpfern getötet wurde. Zuständig

war Schleyer in Prag übrigens u. a. für die “Arisierung” jüdischen Eigentums

in “Böhmen & Mähren” – also ein Schreibtischtäter, wie man so sagt.

Entnommen habe ich das Zitat aus: Helge Lehmann, Die Todesnacht von Stammheim –

Eine Untersuchung, Pahl-Rugenstein Bonn 2012, S. 206 f. “Lieber Helmut Kohl,

Die Situation, in der ich mich befinde, ist auch politisch nicht mehr

verständlich. Dies veranlasst mich, an meinen politischen Freunde einen Appell

zu richten. Zunächst zur Vorgeschichte. Am 31. Juni 1977 rief mich der

Bundesinnenminister Prof. Maihofer in meinem Urlaubsort Meersburg an, um mir

mitzuteilen, dass ich nunmehr zu den gefährdetsten Personen gehöre und damit

in die Gefahrenstufe I eingeteilt sei. Er bat mich, allen Anordnungen, die

die Polizei treffen müsse, zu beugen. Die daraufhin in Meersburg, Stuttgart,

Köln vom BKA und LKA Stuttgart angeordneten Maßnahmen habe ich korrekt

durchgeführt. Ihre Wirksamkeit kann ich nicht beurteilen. Die Verantwortung

dafür tragen allein die dafür verantwortlichen und kompetenten Stellen. Wie

stümperhaft das Ganze gemacht wurde, beweist der Ablauf des 5. September.

Und die Kenntnis, die ich heute über die ungestörten, obwohl leicht

erkennbaren Vorbereitungen besitze, zeigen mir, wie wenig die Verantwortlichen in

Wirklichkeit über den Terrorismus wissen. Man kann sich nicht nur auf den

Computer verlassen, man muss den Computer durch menschliche Gehirne speisen,

wenn man von ihm richtige Erkenntnisse erwartet (ein Seitenhieb auf Herold,

Anm. v. m. kwp). Ich habe nie um mein Leben gewinselt. Ich habe immer die Entscheidung der Bundesregierung, wie ich ausdrücklich

schriftlich dargestellt habe, anerkannt. Was sich aber seit Tagen abspielt,

ist Menschenquälerei ohne Sinn. Es sei denn, man versucht mit naiven Tricks

meine Entführer zu fangen. Das wäre zugleich mein sicherer Tod und ich

kann mir nicht vorstellen, dass man zwar die offizielle Ablehnung der

Forderungen scheut, aber Vorbereitungen trifft, um mich still um die Ecke zu

bringen, das man dann vielleicht als technische Panne ausgeben könnte. Seit man Tag und Nacht berät, ich frage eigentlich worüber noch, hat man

mir den Eindruck vermittelt, man würde die Forderungen annehmen. Alles redet

zudem vom Leid der Familie und bekundet den Wunsch, mein Leben zu erhalten.

Man verlangt aber ständig neue Lebenszeichen von mir und verleugnet die

vorliegenden oder zweifelt die Authentizität grundlos an. Nachdem das BKA,

vor allem bei den vorbeugenden Maßnahmen, eindeutig versagt hat, die

Bundesregierung sich offensichtlich nicht zum Handeln entschließen kann, der

Bundeskanzler, den ich am 23. August in einem von mir erbetenen Termin in Hamburg

die tiefe Sorge der Wirtschaft über mangelnde Sicherheitsmaßnahmen

vorgetragen habe, ebenfalls keine Entscheidung trifft, ist es nunmehr Aufgabe der

Opposition, die Verantwortlichkeiten klarzustellen und offenzulegen. Ich bin nicht bereit, lautlos aus diesem Leben abzutreten, um die Fehler

der Regierung, der sie tragenden Parteien und die Umzulänglichkeit des von

ihnen hochgejubelten BKA-Chefs zu decken. Von diesem Band wird eine Kopie

angefertigt, um sie anderen öffentlichen Stellen zugänglich zu machen, wenn

durch Deine fehlende Reaktion erkennbar wird, dass Dich dieses Band nicht

erreicht hat. In alter und vertrauensvoller Verbundenheit

Dein Hanns-Martin Schleyer.” Wie bekannt, nutzte die “alte und vertrauensvolle Verbundenheit” Schleyer

auch nichts. Der “Große Krisenstab”, zu dem auch Kohl gehörte, dachte lieber

über “exotische Lösungen” nach, die u. a. darin bestanden, die Stammheimer

Häftlinge standrechtlich zu erschießen und andere bewährte

rechtsstaatliche Verfahren mehr. Grrrr.