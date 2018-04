Rentner erschießt Nachbarn: 10 Jahre Knast! Und Trump-May-Macron-Merkel-Maas & Co?

Rentner erschießt Nachbarn: 10 Jahre ohne Bewährung! Und wie viele Jahre kriegen Trump-May-Macron-Nethanjahu-Merkel-Maas & Co?

Weil er

Wegen des Verdachts

Sein Nachbar habe seinen Hund vergiftet

was leider nicht mehr nachzuweisen ist, denn

der tote Hund liegt eingeäschert längst verstreut

im Schrebergarten des 76 Jahre alten Todesschützen

der

wegen des Verdachts,

sein Nachbar habe seinen Hund,

den 15 Jahre alten Hund des 76 Jahre alten

Todesschützen wissentlich & vorsätzlich vergiftet,

diesen in einem Akt von Selbstjustiz erschossen hat,

wurde

der militante Rentner

wegen illegalen Waffenbesitzes

und Mordverdachtes festgenommen

angeklagt und wegen Mordes verurteilt

zu zehn Jahren Gefängnis ohne Bewährung

nun habe

ich seit Wochen

nicht nur den Verdacht

dass Trumps, Mays, Macrons, Merkels, Netanjahus, Maas

Verdächte, ihre Vorwände für Massenmord und Mordbeihilfe

erlogen sind wie einst der Überfall der Polen auf den Sender Gleiwitz

Diese Foto-Collage HaBE nicht ich gemacht . Sie stammt aus Andreas Schlüters Blog wipokuli

Since There is no Hell, There Should be Another Place for You! – Da es keine Hölle gibt, sollte es doch einen anderen Platz für Euch geben!

Veröffentlicht: April 16, 2018 in wipokuli

Schlagwörter:Blair, Bush, Cheney, Imperialisten, Imperialists, Johnson, Kriegstreiber, Kriegsverbrecher, Libya, Libyen, Macron, May, Netanyahu, Rumsfeld, Syria, Syrien, Trump, War Crimes, Warmongers, West, Westen

1

Anyway, those ones of the Power Elite behind the curtain not to be seen! – Die Drahtzieher der Machtelite hinter dem Vorhang auch hier nicht zu sehen!

Nuremberg Principles laid down according to the Nuremberg Trials

„Crimes against peace:

(i) Planning, preparation, initiation or waging of a war of aggression or a war in violation

of international treaties, agreements or assurances;

(ii) Participation in a common plan or conspiracy for the accomplishment of any of the acts

mentioned under (i).“

http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft_articles/7_1_1950.pdf

Nürnberger Prinzipien basierend auf den Nürnberger Prozessen

„Verbrechen gegen den Frieden:

– Das Planen, Vorbereiten, Anzetteln oder die Durchfuehrung eines Angriffskrieges oder eines Krieges durch Verletzung internationaler Vertraege, Vereinbarungen oder Versicherungen.

– Die Teilnahme an einem gemeinsamen Plan oder einer Verschwoerung zur Ausfuehrung irgendeiner der unter (i) aufgefuehrten Taten.“

http://home.snafu.de/kdv/contentpages/nuernberg.html

Andreas Schlüter

HaBE-Fotocollage 1966/67

HaBE-Fotocollage 1991

1966

1966

1967

1968

1968

1991

mit Nato-Maas bis an die Memel !

1989/90

1991