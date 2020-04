CORONA 32: der neue Stellvertreter Gottes heißt Gates – so hat ihn die ARD präsentiert

Der von den Oster-tagesthemen präsentierte päpstliche Oster-Segen „urbi et orbi“ im leeren Petersdom wirkte hilflos,

schon fast lächerlich, gegenüber dem von der ARD bestplatzierten Auftritt des neuen Stellvertreters Gottes oder seines Sohnes: Bill Gates wird als Retter in der Not., als Messias präsentiert. 7 Impfstoff-Fabriken will er bauen lassen, die Impfstoff-Entwicklungszeit auf 18 Monate reduzieren, danach eine globale Zwangs-Impforgie „ohne Grenzen“ organisieren: die Durchimpfung von 7 Milliarden Menschen.

Die Impfstoffe getestet? Aber sicher! Und wo? Das zeigen Bill und Melinda Gates in den unterlegten Videos: aus „humanitären Gründen“ geht es in Ostafrika los, wo USAIDs Stützpunkte schon seit Jahrzehnten wirken : Kenia, Uganda, Tansania.

Was Bill Gates und tagesthemen-Herr Zamparoni dem deutschen Millionen-Publikum verschweigen, ist nicht nur das Desaster mit Tamiflu/Rumiflu gegen die Schweinegrippe und das große Impf-Geschäft des Herrn Donald Rumsfeld.

Was sie geflissentlich verschweigen, ist die Tatsache, dass allen Influenza-Viren, auch den speziellen Corona-Viren nur hinterhergeimpft wird. Die durch die Impfung provozierten Antikörper wirken nur gegen dieses eine spezielle Virus. Die Viren mutieren aber ständig. Das heißt, im nächsten Jahr kann bereits wieder hinterhergeforscht und Impfstoff für die aktuelle Epidemie nach ihrem Ausklingen entwickelt werden.

Diese naturgesetzliche Entwicklung wäre dann auch ein Anlass, jedes Jahr oder wenigstens jedes zweite oder dritte die Grundrechte „zur Bekämpfung einer Pandemie“ außer Kraft zu setzen.

Regelmäßig müssten Zig-Milliarden Euro oder Dollar in die Pharma-Industrie für die Entwicklung neuer Test-Kits und neuer Impfstoffe gepumpt werden. Anschließend müssten weltweit alle Regierungen diese Test-Kits und die Impfstoffe kaufen… Es entsteht eine gigantische Profitmaschine gefüttert aus Massensteuern.

Das geht aber nur so lange, wie es den Global-Playern gelingt, die Bevölkerung mit Hilfe der WHO, des Roland-Koch-Institutes in Panik und Angst zu versetzen.

Und das funktioniert mit Hilfe der von ihnen gesponsorten und korrumpierten weiteren wissenschaftlichen Institute , UN-Institutionen und der von ihnen geschmierten Regierungen. Bei gleichzeitiger Unterdrückung der öffentlichkeitswirksamen Publikation gegenteiliger wissenschaftlicher Positionen.

Die auf Linie gebrachten Regierungen und oppositionslosen Parlamente werden unter dem Vorwand der Pandemie-Bekämpfung Gesetze zur Zwangsimpfung erlassen, wie es die Regierung Dänemarks bereits getan hat.

Was die beiden Herren weiter verschweigen, ist der Fakt, dass sowohl die „normalen“ Influenza-Viren als auch die verschiedenen CORONA-Versionen in der Regel als ein Zusatzfaktor bei vorerkrankten geschwächten Menschen eventuell zum Tod beitragen.

Das heißt, die Menschen sind durch Prophylaxe, durch Vorsorge zu schützen, durch die Stärkung ihres Immunsystems durch Verbesserung der Luft, der Arbeitsbedingungen, durch Verbesserung der Hygiene, durch Zugang zu sauberen Trinkwasser, durch Verbesserung der Ernährung, durch zum Leben ausreichende Löhne, durch eigenverantwortliche Familienplanung.

Damit aber können die Global Player keine Höchstprofite erzielen. Es würde im Gegenteil das Heer von Billigstarbeitskräften reduzieren.

Hier das tagesthemen-Interview mit Bill Gates:

https://www.tagesschau.de/multimedia/sendung/tt-7447.html

https://www.fr.de/politik/coronavirus-sars-cov-2-daenemark-notfalls-militaer-13598503.html